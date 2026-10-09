Евродепутати: "Руските домове в ЕС трябва да се закрият"

Група от 71 депутати в Европарламента се обърна към председателя на Европейския съвет Антониу Коща, председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и ръководителката на европейската дипломация Кая Калас с призива да се сформира единен подход спрямо Руските домове в Европа и да се съгласуват мерки за прекратяване на тяхната дейност.
Руски домове все още има в 14 страни от ЕС
"Това са руски шпионски центрове в Европа, които действат против ЕС и координират операции по манипулирането на информация и външна намеса", заявява инициаторката на обръщението - литовската евродепутатка Раса Юкнявичене. Както отбелязват авторите на писмото, Руски домове продължават да работят в 14 страни от ЕС: Австрия, Белгия, България, Унгария, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Словакия, Финландия, Франция и Чехия.
Евродепутатите напомнят, че в решението на ЕС за налагане на санкции против организацията Россотрудничество, на чието подчинение са Руските домове, тя е определена като "основното държавно ведомство, което разпространява меката сила и хибридното влияние на Кремъл, включително концепцията за "Руския свят", проявява се като "шапка" за мрежите от руски агенти на влияние, а и финансира пропагандистки проекти и популяризира кремълските наративи и идеи на историческия ревизионизъм".
Съгласно постановление на ЕК, решенията за закриване на отделните руски домове остават в компетенциите на държавите членки на ЕС. Авторите на писмото обаче смятат, че това трябва да се промени. "Необходима е координация на европейско ниво. Призоваваме ЕК, Европейската служба за външни връзки и държавите членки да разработят съгласуван европейски подход към тези учреждения и да определят правни мерки - както на ниво ЕС, така и на национално ниво - за прекратяване на дейността на структурите, които служат като инструмент за влияние на Кремъл в ЕС", подчертават евродепутатите.
Закриването на Руския дом в Берлин
В началото на септември германското правителство взе решение за закриването на Руския дом в Берлин, както и на руското генерално консулство в Бон. Повод стана опитът за атака с дрон, зареден с експлозив, на летището в Лайпциг/Хале. Властите на Германия изразиха становище, че зад диверсията стоят руските спецслужби.
Официалното занимание на Руския дом бе популяризацията на руската култура и руския език в Германия, но той отдавна е смятан за инструмент на кремълската пропаганда. В контекста на войната на Русия срещу Украйна се чуха и подозрения, че руските спецслужби могат да използват центъра като прикритие за шпионаж.
Автор: Лиза Ламбрехт
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ами
Коментиран от #11, #16, #27
14:19 09.10.2026
5 Дядо Мраз
14:20 09.10.2026
6 Вън руската иzzмет от цивилизацията
Коментиран от #21, #45, #46
14:20 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 !!!?
Коментиран от #19, #28
14:22 09.10.2026
11 Ами
До коментар #4 от "Ами":Пробвай
Предполагам ще остане от теб мокро кафяво петно.
Как смяташ? М?
Коментиран от #14, #18
14:22 09.10.2026
12 А МОЧАТА?
14:23 09.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мдаа
До коментар #11 от "Ами":То това остана от фашистка германия след като Червената армия приключи с нея!
14:24 09.10.2026
15 Фен
14:25 09.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хахах
14:26 09.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 😀😀😀😀
До коментар #6 от "Вън руската иzzмет от цивилизацията":Ква цивилизация в Германия и Франция, дето по улиците белите са вече малцинство❗
Или в Британия , дето вече десет години най-използваното име за кръщаване на новородени е ... Мохамед ❗
Еврабия отдавна не е това което беше‼️
Коментиран от #63, #76
14:26 09.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Закривай
14:27 09.10.2026
25 осраински
Коментиран от #34, #40
14:28 09.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ха ха
До коментар #4 от "Ами":Кво ще буташ па от дивана? Като те барнат украинците няма да има с какво да се откупиш.Дрссък
Русия умре.
Коментиран от #41
14:29 09.10.2026
28 Тя вечна щеше да бъде
До коментар #10 от "!!!?":и дружбата на БКП с КПСС😀😀😀
14:31 09.10.2026
29 Урсула
Коментиран от #50
14:31 09.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бъзиктар
14:32 09.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Леле - леле ! 🤔
14:32 09.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Поредната кукувица
14:34 09.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Иван
14:35 09.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Истината
14:37 09.10.2026
44 пешо
14:37 09.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 За няколко цента повече
До коментар #6 от "Вън руската иzzмет от цивилизацията":Ако ти си цивилизацията,господ да пази Европа
14:38 09.10.2026
47 Не знам как си позвплявал
До коментар #37 от "14/88":и как разрешават от сайта да ползваш тезизабранени в цял свят нацистки цифри. Боя друг ще го изяде, не Путин.
14:38 09.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Отговор
До коментар #29 от "Урсула":Може, с в съседство на американските и английските ВВС, бомбардирали българските градове.
14:40 09.10.2026
51 Ама
14:42 09.10.2026
52 Факти
14:43 09.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Правилно!
Коментиран от #64, #67
14:45 09.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 хахаха
14:48 09.10.2026
58 Я у лево бре
14:49 09.10.2026
59 Лакеите на Пентагона
Коментиран от #75
14:50 09.10.2026
60 Още ли ги има? Това е скандално!
14:51 09.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Обективен
14:52 09.10.2026
63 Куче
До коментар #21 от "😀😀😀😀":Като толкова ви хареква пРусията, защо стоите и ходите в Европа? Пфу
Коментиран от #73
14:53 09.10.2026
64 Жоро
До коментар #55 от "Правилно!":Добре ли си ?
14:53 09.10.2026
65 Я у лево бре ....
Коментиран от #77
14:55 09.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 асенчо
До коментар #55 от "Правилно!":Понамирисва на Хитлерова Германия с газовите камери.
14:56 09.10.2026
68 Фори
14:58 09.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Я у лево бре ....
15:04 09.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Сетих се и за това, като го прочетох
До коментар #59 от "Лакеите на Пентагона":Тва "Лакеите на Пентагона" .... а в сградата срещу Пантеона в Бургас поне 30% от апартаментите пак са руски ! Емблематичната сградата дето Здравко Станчев я построи ...
15:13 09.10.2026
76 🦉🦉🦉🦉
До коментар #21 от "😀😀😀😀":Четенето СЪС разбиране не ти е силната страна, що не отидеш да метеш улиците вместо да се опитваш да ръсиш мозАк 🤔❗
Коментиран от #78
15:16 09.10.2026
77 Зад къмпинга на Крайморие в Бургас
До коментар #65 от "Я у лево бре ....":нивите от поне година не са по 220 000 евро декара първата и втора линия, а са над 650 000 евро декара реалните продажби там ...
15:17 09.10.2026
78 🦉🦉🦉🦉
До коментар #76 от "🦉🦉🦉🦉":Ще се опитам да ти разясня какъв е смисълът на написаното от мен-
отдавна цивилизованите групи в Западна Европа са превзети от "марокански скакалци",
арабески и мюслита ❗
Никъде в поста няма дума за Русия ❗
Коментиран от #79
15:17 09.10.2026
79 🦉🦉🦉🦉
До коментар #78 от "🦉🦉🦉🦉":А между другото явно не си ходи по-далеч от табелата на селото си❗
Ако беше посетил метрото в Испания, Италия, Германия, Британия и Русия - щеше да можеш да направиш сравнение❗
И ТО ОПРЕДЕЛЕНО не е в полза на тези в ЗАПАДНалА Европа‼️
Коментиран от #80
15:18 09.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.