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Евродепутати: "Руските домове в ЕС трябва да се закрият"
  Тема: Украйна

Евродепутати: "Руските домове в ЕС трябва да се закрият"

9 Октомври, 2026 14:17 1 227 80

  • санкции-
  • ес-
  • русия-
  • украйна-
  • руски дом

71 евродепутати призоваха Руските домове в ЕС спешно да бъдат закрити. Те съществуват в 14 държави, включително България.

Евродепутати: "Руските домове в ЕС трябва да се закрият" - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Група от 71 депутати в Европарламента се обърна към председателя на Европейския съвет Антониу Коща, председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и ръководителката на европейската дипломация Кая Калас с призива да се сформира единен подход спрямо Руските домове в Европа и да се съгласуват мерки за прекратяване на тяхната дейност.

Руски домове все още има в 14 страни от ЕС

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"Това са руски шпионски центрове в Европа, които действат против ЕС и координират операции по манипулирането на информация и външна намеса", заявява инициаторката на обръщението - литовската евродепутатка Раса Юкнявичене. Както отбелязват авторите на писмото, Руски домове продължават да работят в 14 страни от ЕС: Австрия, Белгия, България, Унгария, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Словакия, Финландия, Франция и Чехия.

Евродепутатите напомнят, че в решението на ЕС за налагане на санкции против организацията Россотрудничество, на чието подчинение са Руските домове, тя е определена като "основното държавно ведомство, което разпространява меката сила и хибридното влияние на Кремъл, включително концепцията за "Руския свят", проявява се като "шапка" за мрежите от руски агенти на влияние, а и финансира пропагандистки проекти и популяризира кремълските наративи и идеи на историческия ревизионизъм".

Съгласно постановление на ЕК, решенията за закриване на отделните руски домове остават в компетенциите на държавите членки на ЕС. Авторите на писмото обаче смятат, че това трябва да се промени. "Необходима е координация на европейско ниво. Призоваваме ЕК, Европейската служба за външни връзки и държавите членки да разработят съгласуван европейски подход към тези учреждения и да определят правни мерки - както на ниво ЕС, така и на национално ниво - за прекратяване на дейността на структурите, които служат като инструмент за влияние на Кремъл в ЕС", подчертават евродепутатите.

Закриването на Руския дом в Берлин

В началото на септември германското правителство взе решение за закриването на Руския дом в Берлин, както и на руското генерално консулство в Бон. Повод стана опитът за атака с дрон, зареден с експлозив, на летището в Лайпциг/Хале. Властите на Германия изразиха становище, че зад диверсията стоят руските спецслужби.

Официалното занимание на Руския дом бе популяризацията на руската култура и руския език в Германия, но той отдавна е смятан за инструмент на кремълската пропаганда. В контекста на войната на Русия срещу Украйна се чуха и подозрения, че руските спецслужби могат да използват центъра като прикритие за шпионаж.

Автор: Лиза Ламбрехт


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами

    62 11 Отговор
    да бутнем и райхстага тогава щото е символ на руската мощ

    Коментиран от #11, #16, #27

    14:19 09.10.2026

  • 5 Дядо Мраз

    59 11 Отговор
    Иде зима и квиченето ще бъде още по силно!

    14:20 09.10.2026

  • 6 Вън руската иzzмет от цивилизацията

    22 57 Отговор
    Вън!

    Коментиран от #21, #45, #46

    14:20 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 !!!?

    19 50 Отговор
    Руските центрове за вербовка и шпионаж трябва да бъдат закрити за вечни времена...!!!?

    Коментиран от #19, #28

    14:22 09.10.2026

  • 11 Ами

    5 21 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Пробвай
    Предполагам ще остане от теб мокро кафяво петно.
    Как смяташ? М?

    Коментиран от #14, #18

    14:22 09.10.2026

  • 12 А МОЧАТА?

    8 22 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    14:23 09.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мдаа

    30 6 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    То това остана от фашистка германия след като Червената армия приключи с нея!

    14:24 09.10.2026

  • 15 Фен

    42 7 Отговор
    Руските домове не са нанесли толкова щети на страните от ЕС, колкото представителствата на европейската комисия.

    14:25 09.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хахах

    43 12 Отговор
    Фашситките псета се разквичаха срещу Русия!

    14:26 09.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 😀😀😀😀

    39 7 Отговор

    До коментар #6 от "Вън руската иzzмет от цивилизацията":

    Ква цивилизация в Германия и Франция, дето по улиците белите са вече малцинство❗
    Или в Британия , дето вече десет години най-използваното име за кръщаване на новородени е ... Мохамед ❗
    Еврабия отдавна не е това което беше‼️

    Коментиран от #63, #76

    14:26 09.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Закривай

    8 28 Отговор
    Точно така!!! Руски домове в Европа ще има, когато се откият Европейски домове в Москва и в Санкт Петербург!!!

    14:27 09.10.2026

  • 25 осраински

    27 5 Отговор
    И това с какво ще помогне на малцината останали украинци

    Коментиран от #34, #40

    14:28 09.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха ха

    2 25 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Кво ще буташ па от дивана? Като те барнат украинците няма да има с какво да се откупиш.Дрссък
    Русия умре.

    Коментиран от #41

    14:29 09.10.2026

  • 28 Тя вечна щеше да бъде

    8 8 Отговор

    До коментар #10 от "!!!?":

    и дружбата на БКП с КПСС😀😀😀

    14:31 09.10.2026

  • 29 Урсула

    24 3 Отговор
    Затваряме Руските Културни центрове и отваряме музей на Хитлеристка германия!

    Коментиран от #50

    14:31 09.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бъзиктар

    27 3 Отговор
    Предлагам всички дипломи получени в СССР и Русия да се обявят за невалидни.Половината ПП-ДБ и Герб плюс СДС ще останат с осми клас.

    14:32 09.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Леле - леле ! 🤔

    24 0 Отговор
    Да спрем турските сериали и холивудската пропаганда тогава .

    14:32 09.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Поредната кукувица

    27 1 Отговор
    литовската евродепутатка Раса Юкнявичене! От сега е ясно, че дядо й е бил фашист!

    14:34 09.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Иван

    18 3 Отговор
    Сатанинският Израел извърши геноцид пред очите на целия свят.

    14:35 09.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Истината

    17 3 Отговор
    А еврейските и американските КОГА

    14:37 09.10.2026

  • 44 пешо

    5 1 Отговор
    от 720 само 71

    14:37 09.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 За няколко цента повече

    15 4 Отговор

    До коментар #6 от "Вън руската иzzмет от цивилизацията":

    Ако ти си цивилизацията,господ да пази Европа

    14:38 09.10.2026

  • 47 Не знам как си позвплявал

    9 2 Отговор

    До коментар #37 от "14/88":

    и как разрешават от сайта да ползваш тезизабранени в цял свят нацистки цифри. Боя друг ще го изяде, не Путин.

    14:38 09.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Отговор

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Урсула":

    Може, с в съседство на американските и английските ВВС, бомбардирали българските градове.

    14:40 09.10.2026

  • 51 Ама

    10 2 Отговор
    дойчезеле и фонлайнар кога ще забранят да се пише и споменава Русия и руснаци ?! Демокрацията трябва да е пълна...

    14:42 09.10.2026

  • 52 Факти

    9 3 Отговор
    Това е НАЦИЗЪМ в най чиста форма ! Явно, Русия отново трябва да освобождава Европа от нацизма!!!

    14:43 09.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Правилно!

    3 7 Отговор
    Това е забрана за неприятелска страна да пропагандира терористичните си ценности!!

    Коментиран от #64, #67

    14:45 09.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 хахаха

    4 2 Отговор
    ха ха ха - и да се издигне 20 метрова бетонна стена около РФ с пари на европа, а и европа да престане да купува руски газ от трети страни

    14:48 09.10.2026

  • 58 Я у лево бре

    5 2 Отговор
    Съседите ми в Сарафово са все руснаци и всяка вечер си пием ракията заедно. Тези хора ни хранят икономиката от 30 години поне

    14:49 09.10.2026

  • 59 Лакеите на Пентагона

    3 2 Отговор
    Щом е фобия да отменят Чайковски и Достоевски за пълно щастие в концлагера на духовността.

    Коментиран от #75

    14:50 09.10.2026

  • 60 Още ли ги има? Това е скандално!

    2 2 Отговор
    Никаква работа нямат тези фашистки домове на територията на ЕС. Трябва да се закрият немедлено. Това са развъдници на руски фашистки агенти и терористи.

    14:51 09.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Обективен

    3 1 Отговор
    Предложение като това показва безсилие и злоба срещу нещо което искаш, но не можеш да подчиниш.

    14:52 09.10.2026

  • 63 Куче

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "😀😀😀😀":

    Като толкова ви хареква пРусията, защо стоите и ходите в Европа? Пфу

    Коментиран от #73

    14:53 09.10.2026

  • 64 Жоро

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Правилно!":

    Добре ли си ?

    14:53 09.10.2026

  • 65 Я у лево бре ....

    2 1 Отговор
    Добре че бяха точно руските братушки да ни купят нивите по 220 000 евро декара, че хора и ние да се почувстваме, къщи да си построим по 1200 кв.м и децата си да образоваме .. 24 декара ми купиха братушките в местността Карантината в Крайморие през банка в Австрия и сега топ квартал в Европа ще стане със съдействието на кмета Николов и Чанка Коралска ... Не ми се четат атлантически простотии. Реалността е друга

    Коментиран от #77

    14:55 09.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 асенчо

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Правилно!":

    Понамирисва на Хитлерова Германия с газовите камери.

    14:56 09.10.2026

  • 68 Фори

    1 1 Отговор
    Вече който иска руски има много сайтове. Не трябват тези цернтрове.

    14:58 09.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Я у лево бре ....

    1 1 Отговор
    Отивате примерно в Крайморие, минавате покрай плажа в дясно, подминавате и къмпинга и от там на татък чак до Чингене скеле всичко е на 85% купено от братушките по 220 000 + евро декар! От лявата страна пък на централният плаж чак до носа към Бургас пак е руско реално ! Но купено значително по евтино на 120 000 евро декара ...Руснаците ни направиха всички до един в Крайморие милионери по богати от тея във Виена

    15:04 09.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Сетих се и за това, като го прочетох

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Лакеите на Пентагона":

    Тва "Лакеите на Пентагона" .... а в сградата срещу Пантеона в Бургас поне 30% от апартаментите пак са руски ! Емблематичната сградата дето Здравко Станчев я построи ...

    15:13 09.10.2026

  • 76 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "😀😀😀😀":

    Четенето СЪС разбиране не ти е силната страна, що не отидеш да метеш улиците вместо да се опитваш да ръсиш мозАк 🤔❗

    Коментиран от #78

    15:16 09.10.2026

  • 77 Зад къмпинга на Крайморие в Бургас

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Я у лево бре ....":

    нивите от поне година не са по 220 000 евро декара първата и втора линия, а са над 650 000 евро декара реалните продажби там ...

    15:17 09.10.2026

  • 78 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ще се опитам да ти разясня какъв е смисълът на написаното от мен-
    отдавна цивилизованите групи в Западна Европа са превзети от "марокански скакалци",
    арабески и мюслита ❗
    Никъде в поста няма дума за Русия ❗

    Коментиран от #79

    15:17 09.10.2026

  • 79 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "🦉🦉🦉🦉":

    А между другото явно не си ходи по-далеч от табелата на селото си❗
    Ако беше посетил метрото в Испания, Италия, Германия, Британия и Русия - щеше да можеш да направиш сравнение❗
    И ТО ОПРЕДЕЛЕНО не е в полза на тези в ЗАПАДНалА Европа‼️

    Коментиран от #80

    15:18 09.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.