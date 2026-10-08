Тръмп призовал Си да отмени ограниченията за Япония

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал китайския лидер Си Цзинпин да отмени или облекчи ограниченията върху износа за Япония по време на срещата им във Вашингтон през септември. Той е насърчил Си да разговаря пряко с японското ръководство за мерките, които засягат японската промишленост, включително доставките на редкоземни елементи, съобщава South China Morning Post, позовавайки се на източници, запознати с разговорите.

Според източниците Тръмп е представил китайските ограничения не само като проблем за Япония, но и като заплаха за американски отрасли, които разчитат на японски доставчици. По думите му мерките могат да представляват косвено нарушение на търговското примирие между САЩ и Китай, договорено в Бусан през октомври миналата година.

Китайският президент не е приел предложението. По време на разговора Си е предупредил Тръмп за нарастващите рискове от японския милитаризъм. Според публикацията темата не е била сред основните приоритети на американския президент, но е била повдигната заради оплакванията на Токио от китайските ограничения.

Натискът върху Пекин се увеличава

В навечерието на срещата САЩ, Япония и Южна Корея обявиха нови консултации по икономическата сигурност. Трите държави заявиха, че ще се противопоставят на икономическа принуда, непазарни практики и произволни ограничения върху износа, които нарушават глобалните вериги за доставки. Те договориха и засилване на съществуващата система за ранно предупреждение при проблеми с доставките.

Ограниченията върху редкоземните елементи са част от по-широкото търговско и технологично противопоставяне между Китай и САЩ. Пекин използва контрола върху износа на ключови суровини като инструмент в спора с Вашингтон, докато американската администрация ограничава достъпа на китайски компании до модерни технологии и изкуствен интелект.

По време на визитата на Си Вашингтон и Пекин удължиха търговското примирие до 10 януари. То предвижда ограничаване на митническата ескалация и въздържане от въвеждането на нови търговски ограничения. В изявление при пристигането си в САЩ Си заяви: „Китай и САЩ трябва да бъдат партньори, а не съперници.“

Публикацията на South China Morning Post се основава на анонимни източници и не съдържа публично изявление на Тръмп или Си, което да потвърждава конкретния разговор за ограниченията върху износа за Япония.

Източници: scmp.com, apnews.com