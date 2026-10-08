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Две 14-годишни момчета загинаха при взрив в Сумска област
  Тема: Украйна

Две 14-годишни момчета загинаха при взрив в Сумска област

8 Октомври, 2026 09:43, обновена 8 Октомври, 2026 09:43 588 4

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  • загинаха-
  • взрив

Броят на жертвите от руските удари в Украйна от вчера достигна 32 души, като най-много са загиналите в Прилуки

Две 14-годишни момчета загинаха при взрив в Сумска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Две 14-годишни момчета са загинали при взрив на взривно устройство в района на Конотоп, в украинската Сумска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров, цитиран от Укринформ, предава БТА.

„Децата са попаднали на взривно устройство в поле. То е избухнало“, съобщи Григоров. По думите му двете момчета са получили тежки наранявания и са починали на мястото на инцидента.

Междувременно руски дрон е поразил 12-етажна жилищна сграда в украинската столица Киев, при което са ранени четирима души, сред които две деца, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации, цитирана от Укринформ.

Дронът е ударил сградата на нивото на десетия етаж, след което е избухнал пожар. Огънят се е разпространил към по-горните етажи, а сградата е получила частични щети. От нея са били евакуирани 22 души, включително осем деца.

На този фон броят на загиналите при руските удари в Украйна от вчера е достигнал 32 души, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски. При атаките са били нанесени щети и на промишлени обекти и енергийна инфраструктура.

Най-много са жертвите в Прилуки, в северната Черниговска област, където руска ракета е разрушила пететажна жилищна сграда. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации загиналите там са 22 души.

В Киев са били открити още две тела след руския въздушен удар по жилищна сграда, с което броят на жертвите в столицата е достигнал четири, уточнява Ройтерс.


Украйна
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Антирашист 4941

    0 4 Отговор
    Рашистите още не искат мир и опитват финтове за отлагане на мира .

    Коментиран от #4

    10:10 08.10.2026

  • 4 искаха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Антирашист 4941":

    ама твоя риж любимец не позволи на укрофашагшстите. Чети за фашизЪмЪ, той е в ес.

    10:43 08.10.2026

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