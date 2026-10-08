Две 14-годишни момчета загинаха при взрив в Сумска област

Две 14-годишни момчета са загинали при взрив на взривно устройство в района на Конотоп, в украинската Сумска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров, цитиран от Укринформ, предава БТА.

„Децата са попаднали на взривно устройство в поле. То е избухнало“, съобщи Григоров. По думите му двете момчета са получили тежки наранявания и са починали на мястото на инцидента.

Междувременно руски дрон е поразил 12-етажна жилищна сграда в украинската столица Киев, при което са ранени четирима души, сред които две деца, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации, цитирана от Укринформ.

Дронът е ударил сградата на нивото на десетия етаж, след което е избухнал пожар. Огънят се е разпространил към по-горните етажи, а сградата е получила частични щети. От нея са били евакуирани 22 души, включително осем деца.

На този фон броят на загиналите при руските удари в Украйна от вчера е достигнал 32 души, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски. При атаките са били нанесени щети и на промишлени обекти и енергийна инфраструктура.

Най-много са жертвите в Прилуки, в северната Черниговска област, където руска ракета е разрушила пететажна жилищна сграда. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации загиналите там са 22 души.

В Киев са били открити още две тела след руския въздушен удар по жилищна сграда, с което броят на жертвите в столицата е достигнал четири, уточнява Ройтерс.