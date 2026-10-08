Марин льо Пен: Франция ще пострада от членство на Украйна в ЕС

Марин льо Пен заяви, че Франция ще бъде първата държава, която ще пострада, ако Украйна стане член на Европейския съюз. Според френската политичка последиците ще бъдат най-сериозни за селското стопанство.
Льо Пен посочи две причини за позицията си. По думите ѝ украинската продукция ще доведе до „силна нелоялна конкуренция“, а делът от бюджета на Общата селскостопанска политика, който се насочва към френските производители, ще бъде съществено намален.
ЕС обсъжда специални правила за украинското земеделие
Темата беше поставена, след като Европейската комисия представи предложения за подготовка на съюза за бъдещо разширяване. Еврокомисарката по разширяването Марта Кос заяви, че за Украйна може да бъдат разгледани целеви договорености за чувствителни селскостопански продукти.
Комисията аргументира предложението с мащаба, структурата и високата производителност на украинския аграрен сектор. В представената рамка се предвижда също подкрепа за възстановяване на достъпа на Украйна до традиционни пазари извън ЕС.
Марта Кос уточни, че евентуалните ограничения не са окончателно договорени. Те трябва да бъдат обсъдени с държавите членки и да се отнасят до чувствителни продукти, а не до целия украински селскостопански сектор.
Украинското правителство вече заяви, че не може да приеме модел на членство, който предвижда постоянни ограничения за продажбата на определени храни на европейския пазар. Вицепремиерът Всеволод Ченцов каза, че Киев разглежда пълната интеграция на аграрния сектор в единния пазар като отправна точка. Според него преходните мерки трябва да бъдат обосновани, пропорционални и ограничени във времето.
Европейската комисия планира да представи пакета си за разширяването в края на октомври. Оценката на украинското земеделие ще бъде взета предвид и при обсъждането на откриването на клъстер 5 от преговорите, който обхваща ресурсите, земеделието и политиката на сближаване.
Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Със сигурност, но не страда ли франция
Коментиран от #3, #8
12:56 08.10.2026
2 хаха
Куклата на конци на пютан се е притеснила за КИНТИТИ тоест. ХАХАХА
Типично.
Коментиран от #19
13:00 08.10.2026
3 Правилно
До коментар #1 от "Със сигурност, но не страда ли франция":Украинците хептен ще им дойдат в повече ... и не само на тях ... и на нас
13:01 08.10.2026
4 Петър
13:02 08.10.2026
5 Копейка
13:02 08.10.2026
6 Да бъдем Обективни
За толкова провокативна и конфликтна държава няма място в ЕС.
С Украйна, Европа ще бъде много по слаба и дестабилизирана.
Не желая Украйна да бъде част от ЕС и алианса.
Коментиран от #9
13:02 08.10.2026
7 Наблюдател
Коментиран от #17
13:05 08.10.2026
8 С нашата подкрепа и пари по нашите глави
До коментар #1 от "Със сигурност, но не страда ли франция":Франция страда сега . А после след членството на Украйна , всички ще страдаме още повече.
13:05 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 За това
13:15 08.10.2026
12 Перо
13:16 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Франция пострада още навремето
13:27 08.10.2026
15 име
14:02 08.10.2026
16 Русия
14:02 08.10.2026
17 Грешка
До коментар #7 от "Наблюдател":Не е най бедната, а най корумпираната!!!
Днешната война се води с корупционен двигател. Парите се "дават" на украинците за война, но процент отива в джоба на подкрепящите я. Услади им парата и не могат да се откажат, защото шоуто на Клоуна ще свърши и ще ги лъсне, колко са гепили...
Тъй, че наливаме милиарди, а после ше харчим трилиони, за възстановяване!!!
А кой ще дава парите и сега и после ....
14:10 08.10.2026
18 Соваж бейби
Никой от партиите в Франция не иска Украйна и няма да гласуват за,само макронисти ама те вече са пътници.
14:12 08.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.