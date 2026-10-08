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Марин льо Пен: Франция ще пострада от членство на Украйна в ЕС
  Тема: Украйна

Марин льо Пен: Франция ще пострада от членство на Украйна в ЕС

8 Октомври, 2026 12:55 1 264 19

  • марин ле пен-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • френско земеделие-
  • разширяване на ес

Тя твърди, че украинското земеделие ще създаде нелоялна конкуренция и ще намали дела на Франция в земеделския бюджет на ЕС

Марин льо Пен: Франция ще пострада от членство на Украйна в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Марин льо Пен заяви, че Франция ще бъде първата държава, която ще пострада, ако Украйна стане член на Европейския съюз. Според френската политичка последиците ще бъдат най-сериозни за селското стопанство.

Льо Пен посочи две причини за позицията си. По думите ѝ украинската продукция ще доведе до „силна нелоялна конкуренция“, а делът от бюджета на Общата селскостопанска политика, който се насочва към френските производители, ще бъде съществено намален.

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ЕС обсъжда специални правила за украинското земеделие

Темата беше поставена, след като Европейската комисия представи предложения за подготовка на съюза за бъдещо разширяване. Еврокомисарката по разширяването Марта Кос заяви, че за Украйна може да бъдат разгледани целеви договорености за чувствителни селскостопански продукти.

Комисията аргументира предложението с мащаба, структурата и високата производителност на украинския аграрен сектор. В представената рамка се предвижда също подкрепа за възстановяване на достъпа на Украйна до традиционни пазари извън ЕС.

Марта Кос уточни, че евентуалните ограничения не са окончателно договорени. Те трябва да бъдат обсъдени с държавите членки и да се отнасят до чувствителни продукти, а не до целия украински селскостопански сектор.

Украинското правителство вече заяви, че не може да приеме модел на членство, който предвижда постоянни ограничения за продажбата на определени храни на европейския пазар. Вицепремиерът Всеволод Ченцов каза, че Киев разглежда пълната интеграция на аграрния сектор в единния пазар като отправна точка. Според него преходните мерки трябва да бъдат обосновани, пропорционални и ограничени във времето.

Европейската комисия планира да представи пакета си за разширяването в края на октомври. Оценката на украинското земеделие ще бъде взета предвид и при обсъждането на откриването на клъстер 5 от преговорите, който обхваща ресурсите, земеделието и политиката на сближаване.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Със сигурност, но не страда ли франция

    19 6 Отговор
    от афро-французите и арабо-французите?

    Коментиран от #3, #8

    12:56 08.10.2026

  • 2 хаха

    8 8 Отговор
    ще намали дела на Франция в земеделския бюджет на ЕС

    Куклата на конци на пютан се е притеснила за КИНТИТИ тоест. ХАХАХА
    Типично.

    Коментиран от #19

    13:00 08.10.2026

  • 3 Правилно

    25 5 Отговор

    До коментар #1 от "Със сигурност, но не страда ли франция":

    Украинците хептен ще им дойдат в повече ... и не само на тях ... и на нас

    13:01 08.10.2026

  • 4 Петър

    5 22 Отговор
    Конкуренцията е стимул за производителите, планово производство убива стимула на производителите, доказа се при всички бивши соц. държави. Ама,льо пен, като платен путинов рупор, е готова да направи всичко в полза на путин за да не загуби милионната си субсидия от него...

    13:02 08.10.2026

  • 5 Копейка

    3 8 Отговор
    За лева ша се бесяяяя!!!

    13:02 08.10.2026

  • 6 Да бъдем Обективни

    30 8 Отговор
    Не само Франция , всички държави членки на ЕС ще бъдат потърпевши дори само от асоцираното членство на Украйна.
    За толкова провокативна и конфликтна държава няма място в ЕС.
    С Украйна, Европа ще бъде много по слаба и дестабилизирана.
    Не желая Украйна да бъде част от ЕС и алианса.

    Коментиран от #9

    13:02 08.10.2026

  • 7 Наблюдател

    14 7 Отговор
    Всички ще пострадат от членството на Украйна в ЕС. Освен, може би, едрият бизнес. Украйна е бедна на глава от населението, голяма и много корумпирана. Подкрепата за нея в безумната война на Путин е едно, приемането ѝ в Евросъюза съвсем друго.

    Коментиран от #17

    13:05 08.10.2026

  • 8 С нашата подкрепа и пари по нашите глави

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "Със сигурност, но не страда ли франция":

    Франция страда сега . А после след членството на Украйна , всички ще страдаме още повече.

    13:05 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 За това

    9 4 Отговор
    Съсипаха и българското земеделие.

    13:15 08.10.2026

  • 12 Перо

    11 7 Отговор
    Доказаната агентка на УДБ-а от СФРЮ Марта Кос, прави всичко възможно да промени правилата за присъединяване към ЕС на РСМ и Украйна, без да отговарят на никакви критерии и са носители на националистическа, ционистка, комунистическа или фашистка идеология! БГ трябва да гласува против промените!

    13:16 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Франция пострада още навремето

    9 1 Отговор
    Когато след като изтребваше дълги години населението в африканските си колонии, накрая го пусна да се засели на нейна територия, вероятно от срам и от тънки сметки за евтина работна ръка. Тези преселници така си и останаха неинтегрирани.

    13:27 08.10.2026

  • 15 име

    3 1 Отговор
    Не мога да ги разбера комунягите - вкарват ни нас и целия Източен блок в ЕС и НАТО, за да ги клатим отвътре, но Украйна не.

    14:02 08.10.2026

  • 16 Русия

    9 1 Отговор
    Едно умно и далновидно изказване на западен политик.

    14:02 08.10.2026

  • 17 Грешка

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Не е най бедната, а най корумпираната!!!
    Днешната война се води с корупционен двигател. Парите се "дават" на украинците за война, но процент отива в джоба на подкрепящите я. Услади им парата и не могат да се откажат, защото шоуто на Клоуна ще свърши и ще ги лъсне, колко са гепили...
    Тъй, че наливаме милиарди, а после ше харчим трилиони, за възстановяване!!!
    А кой ще дава парите и сега и после ....

    14:10 08.10.2026

  • 18 Соваж бейби

    6 0 Отговор
    Украйна през крив макарон ще влезе в ЕС,Марин няма смисъл да се притеснява защото това е отровно и радиоактивно най кой ще им го купи в Европа?
    Никой от партиите в Франция не иска Украйна и няма да гласуват за,само макронисти ама те вече са пътници.

    14:12 08.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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