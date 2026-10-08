Марин льо Пен: Франция ще пострада от членство на Украйна в ЕС

Марин льо Пен заяви, че Франция ще бъде първата държава, която ще пострада, ако Украйна стане член на Европейския съюз. Според френската политичка последиците ще бъдат най-сериозни за селското стопанство.

Льо Пен посочи две причини за позицията си. По думите ѝ украинската продукция ще доведе до „силна нелоялна конкуренция“, а делът от бюджета на Общата селскостопанска политика, който се насочва към френските производители, ще бъде съществено намален.

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ЕС обсъжда специални правила за украинското земеделие

Темата беше поставена, след като Европейската комисия представи предложения за подготовка на съюза за бъдещо разширяване. Еврокомисарката по разширяването Марта Кос заяви, че за Украйна може да бъдат разгледани целеви договорености за чувствителни селскостопански продукти.

Комисията аргументира предложението с мащаба, структурата и високата производителност на украинския аграрен сектор. В представената рамка се предвижда също подкрепа за възстановяване на достъпа на Украйна до традиционни пазари извън ЕС.

Марта Кос уточни, че евентуалните ограничения не са окончателно договорени. Те трябва да бъдат обсъдени с държавите членки и да се отнасят до чувствителни продукти, а не до целия украински селскостопански сектор.

Украинското правителство вече заяви, че не може да приеме модел на членство, който предвижда постоянни ограничения за продажбата на определени храни на европейския пазар. Вицепремиерът Всеволод Ченцов каза, че Киев разглежда пълната интеграция на аграрния сектор в единния пазар като отправна точка. Според него преходните мерки трябва да бъдат обосновани, пропорционални и ограничени във времето.

Европейската комисия планира да представи пакета си за разширяването в края на октомври. Оценката на украинското земеделие ще бъде взета предвид и при обсъждането на откриването на клъстер 5 от преговорите, който обхваща ресурсите, земеделието и политиката на сближаване.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua