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Проучване: 56% от украинците допускат териториални отстъпки срещу гаранции за сигурност
  Тема: Украйна

Проучване: 56% от украинците допускат териториални отстъпки срещу гаранции за сигурност

8 Октомври, 2026 14:54 1 184 18

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  • русия

Повече от половината анкетирани приемат възможността за отстъпки към Русия при реални гаранции от САЩ и Европа, докато 35% са против при всякакви условия

Проучване: 56% от украинците допускат териториални отстъпки срещу гаранции за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

56% от украинците смятат, че за прекратяване на войната страната им трябва да направи териториални отстъпки на Русия, ако бъдат предоставени реални гаранции за сигурност от САЩ и Европа. Това показва проучване на социологическата група „Рейтинг“, цитирано от УНИАН, предава News.bg.

Други 3% от анкетираните са на мнение, че Украйна трябва да направи териториални отстъпки независимо от условията. В същото време 35% се противопоставят на каквито и да било териториални отстъпки към Русия.

Как украинците виждат пътя към края на войната

На въпроса какъв според тях е реалният път към прекратяване на войната, 57% посочват търсенето на компромисно решение чрез преговори с участието на други държави.

26% смятат, че компромисът трябва да бъде търсен чрез преки преговори между Украйна и Русия. Други 9% отхвърлят преговорите и подкрепят продължаването на борбата до пълното освобождаване на всички територии.

Участниците в проучването са били попитани и с кое от две твърдения са по-съгласни. 50% заявяват, че мирът е по-важен от каквато и да е победа, докато 41% смятат, че победата е по-важна от какъвто и да е мир. Други 9% посочват, че им е трудно да отговорят.

Как се оценява ходът на войната

Що се отнася до общата представа за развитието на войната, 26% от анкетираните смятат, че Украйна печели. За сравнение, през август този дял е бил с 5 процентни пункта по-висок.

62% са на мнение, че нито една от двете страни не печели войната.

Други 6% смятат, че предимството е на страната на Русия. Този показател се е увеличил с 2 процентни пункта спрямо август.

Кой трябва да реши за евентуална размяна на територии срещу мир

Мнозинството от украинците - 68% - смятат, че окончателното решение за евентуална замяна на територии срещу мир трябва да бъде взето чрез референдум.

17% са на мнение, че това е задача на президента, докато 9% смятат, че въпросът трябва да бъде решен от Върховната рада.

По отношение на предпочитания сценарий за прекратяване на войната 57% подкрепят първо да бъде постигнато прекратяване на военните действия, след което да се търси компромис чрез преговори.

13% се обявяват за възстановяване на границите до състоянието им от 23 февруари 2022 г.

Други 21% подкрепят връщането на Крим и Донбас.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🤔🤔🤔🤔

    16 4 Отговор
    Те 50% напуснаха У...йна ❗
    Кой избЕга на мОре, кой легна в могилкЕ❗

    14:58 08.10.2026

  • 3 мале лама мирчев и компания си

    17 2 Отговор
    късат ризите с тази статия - за тяхните феновено и тролове ще са нужни антидепресанти и хормони за смяна на пола

    14:58 08.10.2026

  • 4 Гошо

    18 2 Отговор
    На пролет 100% ще са навити на всичко каквото каже Путин Да не се бърза с проучванията ,нека мине зимата

    Коментиран от #17

    14:59 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 След още една зима в метрото

    16 0 Отговор
    числото ще нарастне до 99%

    15:03 08.10.2026

  • 7 Зеления

    12 0 Отговор
    Как, нали печелим войната?

    Коментиран от #12

    15:07 08.10.2026

  • 8 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    8 1 Отговор
    Кво става пак ли ще има Перемога и Контранаступ или да изчакам още малко за трети пореден Димитровден ?

    15:08 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тенджероглав майдановец

    8 1 Отговор
    Какви територии, нали ги деокупирахме всичките и сме вече във Владивосток?!

    15:12 08.10.2026

  • 12 Дядо Дони

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Зеления":

    Печелиш само на покер срещу Урсула, Макарон и Мерц.

    15:13 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Живко

    9 1 Отговор
    Скоро всичко ще отстъпят , и то без гаранции.

    15:21 08.10.2026

  • 15 Слуга на народа

    9 0 Отговор
    Зеленото не ходи много-много в Украйна и не му дреме какво мислят украинците.

    15:21 08.10.2026

  • 16 Мудераторе

    6 0 Отговор
    Колкото и да защитаваш Крайна, няма да я бъде, не поне в тея граници.

    15:29 08.10.2026

  • 17 не е важно те дали ще са

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    лама мирчев и компания либерални троти@НЕТКИ ЩЕ КАЖАТ НЕ

    15:43 08.10.2026

  • 18 Шекелкин Мирчев

    1 0 Отговор
    Да дадем на укрите територия от България.

    16:16 08.10.2026

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