Проучване: 56% от украинците допускат териториални отстъпки срещу гаранции за сигурност

56% от украинците смятат, че за прекратяване на войната страната им трябва да направи териториални отстъпки на Русия, ако бъдат предоставени реални гаранции за сигурност от САЩ и Европа. Това показва проучване на социологическата група „Рейтинг“, цитирано от УНИАН, предава News.bg.
Други 3% от анкетираните са на мнение, че Украйна трябва да направи териториални отстъпки независимо от условията. В същото време 35% се противопоставят на каквито и да било териториални отстъпки към Русия.
Как украинците виждат пътя към края на войната
На въпроса какъв според тях е реалният път към прекратяване на войната, 57% посочват търсенето на компромисно решение чрез преговори с участието на други държави.
26% смятат, че компромисът трябва да бъде търсен чрез преки преговори между Украйна и Русия. Други 9% отхвърлят преговорите и подкрепят продължаването на борбата до пълното освобождаване на всички територии.
Участниците в проучването са били попитани и с кое от две твърдения са по-съгласни. 50% заявяват, че мирът е по-важен от каквато и да е победа, докато 41% смятат, че победата е по-важна от какъвто и да е мир. Други 9% посочват, че им е трудно да отговорят.
Как се оценява ходът на войната
Що се отнася до общата представа за развитието на войната, 26% от анкетираните смятат, че Украйна печели. За сравнение, през август този дял е бил с 5 процентни пункта по-висок.
62% са на мнение, че нито една от двете страни не печели войната.
Други 6% смятат, че предимството е на страната на Русия. Този показател се е увеличил с 2 процентни пункта спрямо август.
Кой трябва да реши за евентуална размяна на територии срещу мир
Мнозинството от украинците - 68% - смятат, че окончателното решение за евентуална замяна на територии срещу мир трябва да бъде взето чрез референдум.
17% са на мнение, че това е задача на президента, докато 9% смятат, че въпросът трябва да бъде решен от Върховната рада.
По отношение на предпочитания сценарий за прекратяване на войната 57% подкрепят първо да бъде постигнато прекратяване на военните действия, след което да се търси компромис чрез преговори.
13% се обявяват за възстановяване на границите до състоянието им от 23 февруари 2022 г.
Други 21% подкрепят връщането на Крим и Донбас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🤔🤔🤔🤔
Кой избЕга на мОре, кой легна в могилкЕ❗
14:58 08.10.2026
3 мале лама мирчев и компания си
14:58 08.10.2026
4 Гошо
Коментиран от #17
14:59 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 След още една зима в метрото
15:03 08.10.2026
7 Зеления
Коментиран от #12
15:07 08.10.2026
8 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
15:08 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тенджероглав майдановец
15:12 08.10.2026
12 Дядо Дони
До коментар #7 от "Зеления":Печелиш само на покер срещу Урсула, Макарон и Мерц.
15:13 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Живко
15:21 08.10.2026
15 Слуга на народа
15:21 08.10.2026
16 Мудераторе
15:29 08.10.2026
17 не е важно те дали ще са
До коментар #4 от "Гошо":лама мирчев и компания либерални троти@НЕТКИ ЩЕ КАЖАТ НЕ
15:43 08.10.2026
18 Шекелкин Мирчев
16:16 08.10.2026