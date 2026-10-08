Проучване: 56% от украинците допускат териториални отстъпки срещу гаранции за сигурност

56% от украинците смятат, че за прекратяване на войната страната им трябва да направи териториални отстъпки на Русия, ако бъдат предоставени реални гаранции за сигурност от САЩ и Европа. Това показва проучване на социологическата група „Рейтинг“, цитирано от УНИАН, предава News.bg.

Други 3% от анкетираните са на мнение, че Украйна трябва да направи териториални отстъпки независимо от условията. В същото време 35% се противопоставят на каквито и да било териториални отстъпки към Русия.

Как украинците виждат пътя към края на войната

На въпроса какъв според тях е реалният път към прекратяване на войната, 57% посочват търсенето на компромисно решение чрез преговори с участието на други държави.

26% смятат, че компромисът трябва да бъде търсен чрез преки преговори между Украйна и Русия. Други 9% отхвърлят преговорите и подкрепят продължаването на борбата до пълното освобождаване на всички територии.

Участниците в проучването са били попитани и с кое от две твърдения са по-съгласни. 50% заявяват, че мирът е по-важен от каквато и да е победа, докато 41% смятат, че победата е по-важна от какъвто и да е мир. Други 9% посочват, че им е трудно да отговорят.

Как се оценява ходът на войната

Що се отнася до общата представа за развитието на войната, 26% от анкетираните смятат, че Украйна печели. За сравнение, през август този дял е бил с 5 процентни пункта по-висок.

62% са на мнение, че нито една от двете страни не печели войната.

Други 6% смятат, че предимството е на страната на Русия. Този показател се е увеличил с 2 процентни пункта спрямо август.

Кой трябва да реши за евентуална размяна на територии срещу мир

Мнозинството от украинците - 68% - смятат, че окончателното решение за евентуална замяна на територии срещу мир трябва да бъде взето чрез референдум.

17% са на мнение, че това е задача на президента, докато 9% смятат, че въпросът трябва да бъде решен от Върховната рада.

По отношение на предпочитания сценарий за прекратяване на войната 57% подкрепят първо да бъде постигнато прекратяване на военните действия, след което да се търси компромис чрез преговори.

13% се обявяват за възстановяване на границите до състоянието им от 23 февруари 2022 г.

Други 21% подкрепят връщането на Крим и Донбас.