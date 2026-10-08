Украинска делегация заминава за САЩ с искане за натиск върху Русия

Украинска преговорна делегация ще посети САЩ през тази седмица, за да предаде на администрацията на Доналд Тръмп сигнал за необходимостта от засилване на натиска върху Русия. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в Прилуки, където разговаря с британския държавен секретар по външните работи, Британската общност и развитието Ед Милибанд на мястото на руски ракетен удар по многоетажен дом.

„Съединените щати трябва да засилят натиска чрез санкции и други мерки, както и чрез финансова помощ и отделна помощ за противовъздушната отбрана на Украйна. Така трябва да се даде ясно да се разбере на Путин и да бъде принуден да седне на масата за преговори“, заяви Зеленски.

По думите му украинската преговорна екип към момента се намира в Европа, а в рамките на следващите ден или два се очаква да пристигне в САЩ. Зеленски изрази надежда, че посланията на Киев ще бъдат предадени на американската страна.

Противовъздушната отбрана остава основно искане

Украинският президент постави специален акцент върху защитата на въздушното пространство. Той заяви, че Киев изпраща до всички международни партньори сигнали за необходимостта от допълнителна помощ за противовъздушната отбрана.

„Благодарни сме за засилването на противовъздушната отбрана. Това е задача номер едно. Всеки ден трябва да работим по нея. Освен собственото ни производство, се нуждаем и от помощта на партньорите“, каза Зеленски.

Той посочи Великобритания сред държавите, от които Украйна очаква подкрепа. Изявлението беше направено на фона на посещението на Ед Милибанд в Прилуки.

Вашингтон разполага с нови санкционни правомощия

Конгресът на САЩ е одобрил законопроект, който дава на президента Доналд Тръмп допълнителни инструменти за оказване на натиск върху Русия с цел прекратяване на войната срещу Украйна. Сред авторите на законопроекта е бил сенаторът Линдзи Греъм.

Тръмп е подписал закона, но към момента не е въвел нови санкции срещу Русия. Документът му позволява да налага допълнителни мита и тарифи на трети държави, които купуват руски петрол. Законът предвижда още санкции срещу висшето руско ръководство, руски олигарси и членовете на техните семейства, както и срещу компании от банковия и енергийния сектор и кораби от т.нар. сенчест флот.

Киев очаква тези правомощия да бъдат използвани. Именно за това послание ще настоява украинската делегация при предстоящите си разговори с представители на американската администрация.

Източници: unian.net, apnews.com