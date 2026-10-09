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Тръмп: Думите ми за удар по Лос Анджелис са разбрани погрешно
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Думите ми за удар по Лос Анджелис са разбрани погрешно

9 Октомври, 2026 03:31 539 1

  • доналд тръмп-
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  • сан диего-
  • цени на горивата

Президентът на САЩ заяви, че е говорил за цената на горивата и риска Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Тръмп: Думите ми за удар по Лос Анджелис са разбрани погрешно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че думите му, според които Иран би могъл да унищожи градове в Калифорния, са били погрешно разбрани. Той уточни, че е имал предвид необходимостта американците да приемат временното повишение на цените на бензина, за да не се сдобие Иран с ядрено оръжие.

Коментарът беше направен в публикация на Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“. „Говорех за това, че временното повишение на цената на бензина е малка цена, която си струва да се плати, за да не се сдобие Иран с ядрено оръжие“, написа американският президент.

Той добави: „Ако искате да видите каква би била голямата цена – можете ли да си представите какво би станало, ако бомбардират Сан Диего и/или Лос Анджелис?“. Тръмп посочи, че обича и двата града.

Какво каза Тръмп на митинга

Първоначалното изказване беше направено в понеделник по време на политически митинг в Небраска. Тогава Тръмп говореше за икономическите жертви, пред които американците се изправят заради войната с Иран и по-високите цени на горивата.

„Помнете, че във връзка с войната това е просто изкуствено повишение, цените са малко по-високи, но това е малка цена, която трябва да се плати“, каза той. След това добави, че това е малка цена за запазването на сигурността на света и на САЩ.

„Те биха могли да унищожат някой град. Нека унищожат Лос Анджелис, нека унищожат Сан Диего. Това е много малка цена и всичко това ще приключи съвсем скоро.“

Думите предизвикаха незабавна критика от страна на редица политици в Калифорния и в други части на САЩ. Последвалото уточнение на президента представя изказването като предупреждение за потенциалната цена на евентуално иранско ядрено оръжие, а не като призив или съгласие за нападение срещу американски градове.

Ройтерс припомня, че Тръмп и преди е омаловажавал опасенията за разходите за живот, породени от конфликта с Иран. В новата си публикация президентът отново заяви, че по-високите цени на горивата са временна жертва в контекста на войната.

Източници: bta.bg, investing.com


САЩ
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