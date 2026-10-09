Обявяват лауреата на Нобеловата награда за мир за 2026 г

Норвежкият Нобелов комитет ще обяви лауреата или лауреатите на Нобеловата награда за мир за 2026 г. Решението ще бъде представено от председателя на комитета Йорген Ватне Фриднес в Норвежкия Нобелов институт в Осло.
Комитетът не е публикувал официален списък на кандидатите. По правилата на Нобеловата фондация имената на номинираните, както и обсъжданията около избора, не се потвърждават или отричат в продължение на 50 години. Затова публично споменаваните имена са свързани с изявления на предполагаеми номинатори или с медийни прогнози, а не с официална информация.
В навечерието на решението сред обсъжданите възможности се появиха личности и организации, свързани с международната дипломация, човешките права и усилията за прекратяване на конфликти. Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че смята, че заслужава отличието.
Изявлението му беше цитирано от Ройтерс, която отбеляза, че Тръмп многократно е заявявал, че трябва да получи наградата. Същевременно няма потвърждение, че той е сред номинираните, тъй като комитетът не разкрива подобни данни.
Наградата ще бъде връчена през декември
Церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир ще се състои на 10 декември в Осло. Паричната стойност на отличието за 2026 г. е 12 милиона шведски крони.
Нобеловата награда за мир се избира от норвежки комитет, докато останалите Нобелови отличия се връчват в Стокхолм. Решението за тазгодишния лауреат ще сложи край на спекулациите около кандидатите, но мотивите за избора ще бъдат представени едва при официалното обявяване.
Източници: apnews.com, marketscreener.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА