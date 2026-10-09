Обявяват лауреата на Нобеловата награда за мир за 2026 г

Норвежкият Нобелов комитет ще обяви лауреата или лауреатите на Нобеловата награда за мир за 2026 г. Решението ще бъде представено от председателя на комитета Йорген Ватне Фриднес в Норвежкия Нобелов институт в Осло.

Комитетът не е публикувал официален списък на кандидатите. По правилата на Нобеловата фондация имената на номинираните, както и обсъжданията около избора, не се потвърждават или отричат в продължение на 50 години. Затова публично споменаваните имена са свързани с изявления на предполагаеми номинатори или с медийни прогнози, а не с официална информация.

В навечерието на решението сред обсъжданите възможности се появиха личности и организации, свързани с международната дипломация, човешките права и усилията за прекратяване на конфликти. Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че смята, че заслужава отличието.

„Не знам какво ще бъде решението им“, каза Тръмп, говорейки за Норвежкия Нобелов комитет.

Изявлението му беше цитирано от Ройтерс, която отбеляза, че Тръмп многократно е заявявал, че трябва да получи наградата. Същевременно няма потвърждение, че той е сред номинираните, тъй като комитетът не разкрива подобни данни.

Наградата ще бъде връчена през декември

Церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир ще се състои на 10 декември в Осло. Паричната стойност на отличието за 2026 г. е 12 милиона шведски крони.

Нобеловата награда за мир се избира от норвежки комитет, докато останалите Нобелови отличия се връчват в Стокхолм. Решението за тазгодишния лауреат ще сложи край на спекулациите около кандидатите, но мотивите за избора ще бъдат представени едва при официалното обявяване.

Източници: apnews.com, marketscreener.com