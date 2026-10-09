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Украйна свика извънредно заседание на Съвета за сигурност
  Тема: Украйна

Украйна свика извънредно заседание на Съвета за сигурност

9 Октомври, 2026 13:22 1 246 36

  • украйна-
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  • андрий сибига-
  • руски удари-
  • цивилни жертви

Киев иска международна реакция след серия руски удари, при които според украинските власти са загинали десетки цивилни

Украйна свика извънредно заседание на Съвета за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради засилващите се руски удари по цивилни обекти. Заседанието е насрочено за вечерта на 9 октомври, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.

По думите му за последните два дни при руските атаки са загинали 62 украинци. В друга информация, свързана с искането за заседание, се посочват 78 загинали и 215 ранени за последните няколко дни. Разликата е свързана с различния период и обхват на преброяването, посочени в отделните съобщения.

Киев настоява за конкретни действия

Сибига заяви, че Русия продължава да засилва ударите срещу цивилното население, като по този начин нарушава международното право и принципите на Устава на ООН.

„Съветът за сигурност трябва да изпълни мандата си, предвиден в Устава на ООН. Той трябва да премине от дискусии към резолюции, които да изискат от Русия да прекрати агресивната си война, да спре обстрела на цивилни в Украйна и да изтегли войските си от украинската земя“, заяви Андрий Сибига.

Украинският външен министър призова международната общност да не се ограничава само до осъждане на ударите. Според него са необходими конкретни мерки за повишаване на цената на агресията, търсене на отговорност за нарушенията на международното право и предоставяне на средства за защита на населението.

Десетки жертви при ударите

Сред местата, посочени от украинската страна, са Прилуки в Черниговска област, Краматорск в Донецка област, Киев и други градове. Според данните, цитирани от украинския външен министър, само на 7 октомври при руски атаки са загинали най-малко 32 души, сред тях пет деца.

При удар по два пътнически автобуса в Краматорск са загинали 30 души, а 18 са били ранени. В Прилуки ракетен удар по жилищна сграда е отнел живота на 22 души, включително пет деца. При атаките са повредени жилищни домове и критична инфраструктура.

Украйна иска заседанието на Съвета за сигурност да бъде посветено не само на последиците от конкретните удари, но и на необходимостта от международни мерки за защита на цивилното население, прекратяване на руската агресия и възстановяване на териториалната цялост и суверенитета на страната. Заседанието предстои.

Източници: uatv.ua, qirim.news, portal.lviv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Математика

    22 4 Отговор
    По последни данни през 2027 на 10 украинки ще се пада 1 украинец.. Самоунищожението на Европа е факт прикрит от медиите почти 100 г.

    Коментиран от #24

    13:26 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да не се

    15 1 Отговор
    Пускат тука всякакви терористи.

    13:27 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иван

    10 7 Отговор
    В контекста на статията особеното е,че Русия/тя е агресорът/ е постоянен член на СС на ООН.има право на вето и прочие.

    Коментиран от #20

    13:30 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хе хе хе

    22 2 Отговор
    Няма ли статисти с боядисани с червена боя лица и фалшиви превръзки? Все пак украинците са най-добрите артисти в света. Хъркат, охкат, реват, плачат и като се обърне камерата, стават и си заминават.

    Коментиран от #28

    13:31 09.10.2026

  • 13 Авеее

    15 1 Отговор
    Тия няма ли да ги закриват вече?

    13:32 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Жорко

    16 2 Отговор
    Жалко за хората,а тоя да не вие като простинал кон,ами да приключи войната с всичките му негативи за него ,но не и за хората живеещи там.

    13:36 09.10.2026

  • 16 мир чрез сила

    22 2 Отговор
    Мир на душите на загиналите цивилни украинци и руснаци. Въпрос към Зелената жаба Волядимир - може би това е мир чрез сила?

    13:36 09.10.2026

  • 17 Чума

    21 1 Отговор
    Единия кораб превозваше пшеница! Другият, който се взриви при попадението на подводната бомба, какво толкова возеше, че никой не остана жив да каже и потъна за три секунди!? Другаря Мирчев и Денков не питат това, а са се съсредоточили кой ги потопил! Война е, логично е всеки да прави провокации, за да злепостави противника! И Димитров бе обвинен с още двама българи, че произхожда от див, варварски и балкански субект, но подпалвача на Райхстага се оказа нидерландски гражданин!!!

    Коментиран от #25

    13:36 09.10.2026

  • 18 На плажа в Сочи

    20 2 Отговор
    И във водата военни ли се къпеха и плажуваха - с децата си...та затова ги взривиха украинските дронове...

    13:37 09.10.2026

  • 19 Голям вой

    21 3 Отговор
    А като ви предупреждаваше Русия да спрете ударите по цивилни обекти няколко месеца, не чувахте!. Сега берете това което посяхте.

    13:38 09.10.2026

  • 20 Жорко

    21 2 Отговор

    До коментар #10 от "Иван":

    Тя е агресора,ок,а какви са Украинците спрямо руснаците живеещи и определящи се такива на които им беше забранено да говорят на руски и последиците от Майдана?

    Коментиран от #29

    13:38 09.10.2026

  • 21 И Киев е Руски

    10 2 Отговор
    В метрото е сигурно и лесно се работи

    Коментиран от #26

    13:39 09.10.2026

  • 22 В коментарите

    7 1 Отговор
    не пишете идеологията на Адолф Хитлер, че трият.

    13:40 09.10.2026

  • 23 Да бе ,да ! 🤔

    15 2 Отговор
    Не помня ООН и съвета за сигурност да реагираха преди СВО , когато украинските нацисти избиваха Хиляди рускоезични .

    13:43 09.10.2026

  • 24 Антирашшст 4502

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Математика":

    Последните данни нямат источник и време ! Дано даса последните данни на този математик по този начин !

    13:55 09.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Антирашшст 4503

    0 6 Отговор

    До коментар #21 от "И Киев е Руски":

    Още с името си противоречиш на документи на ООН ! КОЙ ЩЕ ТИ ВЯРВА?

    13:57 09.10.2026

  • 27 Българин

    10 2 Отговор
    Украйна да спира с ударите и да сяда намасата за преговори с Русия.Иначе Русия ще продължи да воюва докато не постигне целите си.

    13:58 09.10.2026

  • 28 Антирашшст 4504

    1 8 Отговор

    До коментар #12 от "Хе хе хе":

    Украинците защитават родината си ! Ти имаш ли родина ?

    14:00 09.10.2026

  • 29 Антирашист 4506

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "Жорко":

    Знаеш ли, българската комунистическа партия забрани на българските турци да говорят на родния си език ,от това не последва война .

    Коментиран от #31, #32, #35

    14:11 09.10.2026

  • 30 12345

    2 1 Отговор
    "Знаеш ли, българската комунистическа партия забрани на българските турци да говорят на родния си език ,от това не последва война" . цитирам ментетата, а бе умник, тогава периода беше на студена "война" на двата лагера, организираха се протести и преселване от скрития шпионаж в бг, турция взе готови кадри, българия обра негативите, никой не е закачал преселващите се заедно с имуществото

    14:22 09.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Изнуде подкрепа

    2 0 Отговор
    Сибига , подкрепят ви , абе ПОДКРЕПЯТ ви ! И тази подкрепа много украинци изби.
    Не сте мили и драги и поражението ви го желаят от сърце .
    Мирът от позиция на сила е лоша идея. Оставете оръжията, покайте се и седнете на масата за преговори.

    14:39 09.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хрис

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Антирашист 4506":

    Пич, една малка корекця, БКП смени турскити имена на българските турци с бълтарски, но не им.забрани да общуват на турски.

    15:09 09.10.2026

  • 36 Мира ботокса мисирката от нова телевизия

    0 0 Отговор
    Явно операция вивалди е украинците по цял ден да вият, как ги бият.

    15:15 09.10.2026

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