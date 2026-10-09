Украйна свика извънредно заседание на Съвета за сигурност

Украйна поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради засилващите се руски удари по цивилни обекти. Заседанието е насрочено за вечерта на 9 октомври, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.

По думите му за последните два дни при руските атаки са загинали 62 украинци. В друга информация, свързана с искането за заседание, се посочват 78 загинали и 215 ранени за последните няколко дни. Разликата е свързана с различния период и обхват на преброяването, посочени в отделните съобщения.

Киев настоява за конкретни действия

Сибига заяви, че Русия продължава да засилва ударите срещу цивилното население, като по този начин нарушава международното право и принципите на Устава на ООН.

„Съветът за сигурност трябва да изпълни мандата си, предвиден в Устава на ООН. Той трябва да премине от дискусии към резолюции, които да изискат от Русия да прекрати агресивната си война, да спре обстрела на цивилни в Украйна и да изтегли войските си от украинската земя“, заяви Андрий Сибига.

Украинският външен министър призова международната общност да не се ограничава само до осъждане на ударите. Според него са необходими конкретни мерки за повишаване на цената на агресията, търсене на отговорност за нарушенията на международното право и предоставяне на средства за защита на населението.

Десетки жертви при ударите

Сред местата, посочени от украинската страна, са Прилуки в Черниговска област, Краматорск в Донецка област, Киев и други градове. Според данните, цитирани от украинския външен министър, само на 7 октомври при руски атаки са загинали най-малко 32 души, сред тях пет деца.

При удар по два пътнически автобуса в Краматорск са загинали 30 души, а 18 са били ранени. В Прилуки ракетен удар по жилищна сграда е отнел живота на 22 души, включително пет деца. При атаките са повредени жилищни домове и критична инфраструктура.

Украйна иска заседанието на Съвета за сигурност да бъде посветено не само на последиците от конкретните удари, но и на необходимостта от международни мерки за защита на цивилното население, прекратяване на руската агресия и възстановяване на териториалната цялост и суверенитета на страната. Заседанието предстои.

Източници: uatv.ua, qirim.news, portal.lviv.ua