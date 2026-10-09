Украйна свика извънредно заседание на Съвета за сигурност

Украйна поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради засилващите се руски удари по цивилни обекти. Заседанието е насрочено за вечерта на 9 октомври, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.
По думите му за последните два дни при руските атаки са загинали 62 украинци. В друга информация, свързана с искането за заседание, се посочват 78 загинали и 215 ранени за последните няколко дни. Разликата е свързана с различния период и обхват на преброяването, посочени в отделните съобщения.
Киев настоява за конкретни действия
Сибига заяви, че Русия продължава да засилва ударите срещу цивилното население, като по този начин нарушава международното право и принципите на Устава на ООН.
Украинският външен министър призова международната общност да не се ограничава само до осъждане на ударите. Според него са необходими конкретни мерки за повишаване на цената на агресията, търсене на отговорност за нарушенията на международното право и предоставяне на средства за защита на населението.
Десетки жертви при ударите
Сред местата, посочени от украинската страна, са Прилуки в Черниговска област, Краматорск в Донецка област, Киев и други градове. Според данните, цитирани от украинския външен министър, само на 7 октомври при руски атаки са загинали най-малко 32 души, сред тях пет деца.
При удар по два пътнически автобуса в Краматорск са загинали 30 души, а 18 са били ранени. В Прилуки ракетен удар по жилищна сграда е отнел живота на 22 души, включително пет деца. При атаките са повредени жилищни домове и критична инфраструктура.
Украйна иска заседанието на Съвета за сигурност да бъде посветено не само на последиците от конкретните удари, но и на необходимостта от международни мерки за защита на цивилното население, прекратяване на руската агресия и възстановяване на териториалната цялост и суверенитета на страната. Заседанието предстои.
Източници: uatv.ua, qirim.news, portal.lviv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Математика
Коментиран от #24
13:26 09.10.2026
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8 Да не се
13:27 09.10.2026
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10 Иван
Коментиран от #20
13:30 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хе хе хе
Коментиран от #28
13:31 09.10.2026
13 Авеее
13:32 09.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Жорко
13:36 09.10.2026
16 мир чрез сила
13:36 09.10.2026
17 Чума
Коментиран от #25
13:36 09.10.2026
18 На плажа в Сочи
13:37 09.10.2026
19 Голям вой
13:38 09.10.2026
20 Жорко
До коментар #10 от "Иван":Тя е агресора,ок,а какви са Украинците спрямо руснаците живеещи и определящи се такива на които им беше забранено да говорят на руски и последиците от Майдана?
Коментиран от #29
13:38 09.10.2026
21 И Киев е Руски
Коментиран от #26
13:39 09.10.2026
22 В коментарите
13:40 09.10.2026
23 Да бе ,да ! 🤔
13:43 09.10.2026
24 Антирашшст 4502
До коментар #4 от "Математика":Последните данни нямат источник и време ! Дано даса последните данни на този математик по този начин !
13:55 09.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Антирашшст 4503
До коментар #21 от "И Киев е Руски":Още с името си противоречиш на документи на ООН ! КОЙ ЩЕ ТИ ВЯРВА?
13:57 09.10.2026
27 Българин
13:58 09.10.2026
28 Антирашшст 4504
До коментар #12 от "Хе хе хе":Украинците защитават родината си ! Ти имаш ли родина ?
14:00 09.10.2026
29 Антирашист 4506
До коментар #20 от "Жорко":Знаеш ли, българската комунистическа партия забрани на българските турци да говорят на родния си език ,от това не последва война .
Коментиран от #31, #32, #35
14:11 09.10.2026
30 12345
14:22 09.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Изнуде подкрепа
Не сте мили и драги и поражението ви го желаят от сърце .
Мирът от позиция на сила е лоша идея. Оставете оръжията, покайте се и седнете на масата за преговори.
14:39 09.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хрис
До коментар #29 от "Антирашист 4506":Пич, една малка корекця, БКП смени турскити имена на българските турци с бълтарски, но не им.забрани да общуват на турски.
15:09 09.10.2026
36 Мира ботокса мисирката от нова телевизия
15:15 09.10.2026