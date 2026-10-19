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Държавният секретар на САЩ: Тръмп иска войната в Украйна и Русия да приключи
  Тема: Украйна

Държавният секретар на САЩ: Тръмп иска войната в Украйна и Русия да приключи

19 Октомври, 2026 09:32 956 43

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  • марко рубио-
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  • война

Украйна и Русия трябва да се фокусират върху прекратяването на войната помежду си, заяви американският държавен секретар Рубио

Държавният секретар на САЩ: Тръмп иска войната в Украйна и Русия да приключи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна и Русия трябва да се фокусират върху прекратяването на войната помежду си, заяви днес американският държавен секретар Марко Рубио пред репортери по време на визитата си в Узбекистан, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В отговор на въпрос за възможна среща между американския президент Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин за преговори за прекратяване на войната в Украйна, Рубио каза, че тази възможност се обсъжда.

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"Не знам дали разговорите са финализирани, но позицията на президента е ясна. Той иска войната в Украйна и Русия да приключи", посочи държавният секретар.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити подхода си към войната в Украйна, като заяви, че не иска да „отблъсне Русия от масата за преговори“, докато се опитва да постигне мир, предаде ДПА, пише БТА.

„Постига се голям напредък в усилията за прекратяване на войната“, написа Тръмп в своята платформа „Трут Соушъл“. Той спомена и „текущи преговори за заложници“ – вероятно визирайки пленниците, държани от воюващите страни – но не предостави подробности.

При управлението на Тръмп САЩ се опитват да действат като посредник, но все още не са постигнали пробив към прекратяване на войната.

Тръмп е изправен пред обвинения, че пренебрегва войната на Русия срещу Украйна, тъй като се фокусира върху конфликта с Иран, започнат от САЩ.

Той заяви, че Русия прави „много малко, ако изобщо прави нещо, за да помогне на Ислямска република Иран“ в сравнение с това, което би могла да направи, като добави, че иска нещата да останат така. Американските медии многократно са съобщавали за руска помощ за Иран.

Тръмп също така обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не иска да сложи край на войната. Визирайки финансовата подкрепа, която Украйна е получила от Европа и от бившия президент на САЩ Джо Байдън, Тръмп написа, че Зеленски „не иска да прекрати тази война, а вероятно никога не е и искал“.

Тръмп отново разкритикува украинските удари по руските рафинерии за дизелово гориво, като обвини Украйна за глобалния недостиг на дизел. Критиците го обвиняват, че се опитва да отклони вниманието от последствията на войната с Иран.

Цените на горивата се повишиха рязко от началото на войната с Иран, което поставя Тръмп под натиск преди изборите за Конгрес.

Тръмп похвали Русия за износа на милиони барели дизел на ниски цени. Преди около седмица и половина той неочаквано обяви, че Русия ще достави стотици хиляди тонове дизел за САЩ и световните пазари.

Вашингтон временно спря санкциите върху руските горива, докато Москва частично отмени забраната си за износ на дизел. Вече има съобщения за първоначални доставки, макар че мащабът им остава неясен.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оранжевия децафил дони т

    7 6 Отговор
    Да се обади на дребния децафил влади пу и да му каже че има супер сделка за сключване 💡

    Коментиран от #16

    09:33 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    13 10 Отговор
    Ами Тръмп да каже на приятеля си Владимир, да си обира крушите от Украйна и готово!

    Коментиран от #15

    09:35 19.10.2026

  • 4 Пич

    10 2 Отговор
    Това е положението!!! Ревете, паветници, вие сте независими, защото от вас нищо не зависи!!!

    09:36 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Русофил

    5 6 Отговор
    Жалкото е че Путин не желае, иска Европа

    09:39 19.10.2026

  • 7 мъдреца е казал

    5 2 Отговор
    едно е да искаш,друго е да можеш,а съвсем друго е да го направиш!

    09:39 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 дам

    5 3 Отговор
    Ставате трима с Илияна и Румен начело :)

    09:40 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дъвчите едни и същи новини!

    9 5 Отговор
    Коментирайте, че Зеленски е предложил да спре ударите по руската петролна промишленост срещу пълен достъп до Старлинк, за да може да обстрелва 300 км. зона около фронта и така да унищожи руската логистика, командни центрове, ПВО, дрон- центровете и т.н.

    Тръмп искал същото, но Путин изпаднал в УжАС!

    Веднага привикал Краснов на телефона и му заповядал да отхвърли" сделката ".
    Краснов козирувал и се обърнал на 180 градуса и почнал да обвинява Зеленски, че не искал да спре войната и да подаде оставка.

    Това е истинската новина!

    09:40 19.10.2026

  • 12 УКРАЙНА 🇺🇦

    7 4 Отговор
    За сметка на Украйна айде де

    09:41 19.10.2026

  • 13 Един

    7 6 Отговор
    Давате повече оръжие на Украйна и войната бързо ще приключи.

    Коментиран от #20

    09:41 19.10.2026

  • 14 Да бе ,да ! 🤔

    9 0 Отговор
    Сащ по-скоро искат да запазят Украйна-Русия тлеещ конфликт . Иначе защо насочват ударите на Зеленски със Старлинк , че и с военния вариант старшилд ?

    09:42 19.10.2026

  • 15 Българин

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Ще напусне Путин , но първо трябва всички членове на украинските нацистки отряди от Десен сектор и Азов , избивали цивилни рускоезични да се изправят пред съд . Както след Втората световна съдиха нацистите .

    Коментиран от #24

    09:44 19.10.2026

  • 16 Едно е да искаш

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Оранжевия децафил дони т":

    Дядо Дончо много иска, но няма желание. Русия не си прави илюзии.

    09:44 19.10.2026

  • 17 Инна

    11 1 Отговор
    Путин обеща на фамилия Тръмп да продаде им ЛУКойл и участие в Северен поток и флоридският бакалин ще си счупи краката да напада Украйна и Зеленски!

    Това , разбира се , е известно и на Европа , и на самата Републиканска партия.
    Европа вече декларира, че стои твърдо до Украйна , а самите републиканци открито критикуват Тръмп.

    Коментиран от #23

    09:45 19.10.2026

  • 18 гонзо

    4 0 Отговор
    Всеки иска, но на своите условия. Лукавенето за трета страна в конфликта едва ли е уместно след пълно военно и икономическо кредитиране от Пентагона.

    09:45 19.10.2026

  • 19 И ще обяви също фалит

    2 1 Отговор
    Освен капитулация

    Коментиран от #34

    09:45 19.10.2026

  • 20 гонзо

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Един":

    ще приключи комай за всинца ни

    Коментиран от #43

    09:46 19.10.2026

  • 21 Георги

    6 1 Отговор
    тромб иска да спечели междинните избори и му е през дали ще има мир в Украйна, дали Русия ще продава горива, дали Иран ще има ЯО, даже му е безразлично какво ще става с обикновения американец. Всичко е за власт.

    09:48 19.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Наистина идиоти управляват тази държава. Този индивид защо не ни припомни за колко време Тръмп щеше да приключи тази война и заради мира ли иска да даде пари на агресора.

    09:56 19.10.2026

  • 26 Решението е елементарно

    7 2 Отговор
    Джуджето да си изтегли войските от Украйна, че първите 5 години от 3-дневната СВО не вървят добре.

    Коментиран от #36

    09:57 19.10.2026

  • 27 Хардлaйнер

    6 1 Отговор
    Тези приказки че който и да е не иска войната да спре, са приказки на мoшеници предназначени за глyпци! Всеки иска край на войната! Въпроса е да е справедлив, ако разбирате всички тази думичка!

    09:58 19.10.2026

  • 28 Хардлaйнер

    6 0 Отговор
    Тръмп не желае силна Европа! Там е ключат!

    10:01 19.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха сега де...

    3 0 Отговор
    Те всички искат да приключи, но не всички са склонни при кавито и да е условията. Путин поставя едни условия, Зеленски други, а за Тръмп е безразлично и е готов при каквито и да е условия. Ами така никога няма да приключи дори и да бъде поставена на пауза. Както Северна и Южна Корея.

    10:03 19.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Маринов

    1 5 Отговор
    И аз искам войната да приключи. Но Англия, Франция и Германия не искат. И зеленият им послушко също. Като чета статията, и Мария Атанасова не иска. А трябва. Ако не може да доброто, с лошото. Но трябва. Ако в САЩ, на тия избори републиканците загубят, с горе цитираните за това работят, ще се направи опит да се отстрани Тръмп и войната ще продължи яростно. И може да се разшири и утежни с нови видове оръжия. А, стига толкова!

    10:05 19.10.2026

  • 33 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    И Тръмп, и Путин най много искат да приключат Европа!

    10:07 19.10.2026

  • 34 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "И ще обяви също фалит":

    Тръмп не може да обяви фалит на Украйна, защото Украйна нищо не им дължи! Парите идват от Европа.

    10:07 19.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Решението е елементарно":

    А на мен ми бяха надули главата че Русия била сила.

    10:08 19.10.2026

  • 37 Мълчан гъ

    2 0 Отговор
    Тръмп ако истински желае да спре войната, да предложи Аляска на Путин!

    10:14 19.10.2026

  • 38 “Справедлив” мир

    1 0 Отговор
    Путин, Путинист и стратегически партньор на Путин (тримата големи) в “безпристрастно” търсене на “справедлив” мир за Украина?!?

    10:23 19.10.2026

  • 39 Русия

    1 2 Отговор
    Мнението на рижавият лумпен никой не го интересува,важното е какво,къде и кога ще каже Великият В.Путин,той и само когато той постигне интересите на братска Русия може да каже КОНЕЦ !

    Коментиран от #42

    10:26 19.10.2026

  • 40 Изпързалян

    0 0 Отговор
    На думи иска да приключи войната в Украйна на дела твърдо не!Лицемерие 100%!

    10:36 19.10.2026

  • 41 Имахме едно магаре....

    1 0 Отговор
    дядо му викаше "Марко", вървеше само от къщата ни на село, до колибата
    на дядо в Балкана (2 ЧАСА ПЪТ в едната посока ) и се връщаше обратно само ,
    без някой да го язди!
    Нещо като , като този Марко " магарешки интелект" без засечка!

    10:36 19.10.2026

  • 42 Ами сега?

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Русия":

    Я уточни кои точно са братята ти, татари, башкири, чуваши, якути (саха), тувинци, кумики, чеченци, авари, даргинци, лезгинци, осетинци, черкези, мордва, удмурти, марийци, коми, карели, буряти, калмики, ненци, чукчи, ескимоси, ханти, манси, коряки или някои други. В Руската федерация живеят над 180 различни етнически групи и народности, които говорят на повече от 100 езика.

    10:47 19.10.2026

  • 43 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "гонзо":

    И какво, всеки път ли да клякаме на рашистите, щото имали ядрено оръжие? Ето, едно време талибаните не клекнаха нито на СССР, нито на САЩ и победиха.

    11:00 19.10.2026