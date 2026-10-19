Държавният секретар на САЩ: Тръмп иска войната в Украйна и Русия да приключи

Украйна и Русия трябва да се фокусират върху прекратяването на войната помежду си, заяви днес американският държавен секретар Марко Рубио пред репортери по време на визитата си в Узбекистан, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В отговор на въпрос за възможна среща между американския президент Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин за преговори за прекратяване на войната в Украйна, Рубио каза, че тази възможност се обсъжда.
"Не знам дали разговорите са финализирани, но позицията на президента е ясна. Той иска войната в Украйна и Русия да приключи", посочи държавният секретар.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити подхода си към войната в Украйна, като заяви, че не иска да „отблъсне Русия от масата за преговори“, докато се опитва да постигне мир, предаде ДПА, пише БТА.
„Постига се голям напредък в усилията за прекратяване на войната“, написа Тръмп в своята платформа „Трут Соушъл“. Той спомена и „текущи преговори за заложници“ – вероятно визирайки пленниците, държани от воюващите страни – но не предостави подробности.
При управлението на Тръмп САЩ се опитват да действат като посредник, но все още не са постигнали пробив към прекратяване на войната.
Тръмп е изправен пред обвинения, че пренебрегва войната на Русия срещу Украйна, тъй като се фокусира върху конфликта с Иран, започнат от САЩ.
Той заяви, че Русия прави „много малко, ако изобщо прави нещо, за да помогне на Ислямска република Иран“ в сравнение с това, което би могла да направи, като добави, че иска нещата да останат така. Американските медии многократно са съобщавали за руска помощ за Иран.
Тръмп също така обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не иска да сложи край на войната. Визирайки финансовата подкрепа, която Украйна е получила от Европа и от бившия президент на САЩ Джо Байдън, Тръмп написа, че Зеленски „не иска да прекрати тази война, а вероятно никога не е и искал“.
Тръмп отново разкритикува украинските удари по руските рафинерии за дизелово гориво, като обвини Украйна за глобалния недостиг на дизел. Критиците го обвиняват, че се опитва да отклони вниманието от последствията на войната с Иран.
Цените на горивата се повишиха рязко от началото на войната с Иран, което поставя Тръмп под натиск преди изборите за Конгрес.
Тръмп похвали Русия за износа на милиони барели дизел на ниски цени. Преди около седмица и половина той неочаквано обяви, че Русия ще достави стотици хиляди тонове дизел за САЩ и световните пазари.
Вашингтон временно спря санкциите върху руските горива, докато Москва частично отмени забраната си за износ на дизел. Вече има съобщения за първоначални доставки, макар че мащабът им остава неясен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оранжевия децафил дони т
Коментиран от #16
09:33 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Българин
Коментиран от #15
09:35 19.10.2026
4 Пич
09:36 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Русофил
09:39 19.10.2026
7 мъдреца е казал
09:39 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 дам
09:40 19.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дъвчите едни и същи новини!
Тръмп искал същото, но Путин изпаднал в УжАС!
Веднага привикал Краснов на телефона и му заповядал да отхвърли" сделката ".
Краснов козирувал и се обърнал на 180 градуса и почнал да обвинява Зеленски, че не искал да спре войната и да подаде оставка.
Това е истинската новина!
09:40 19.10.2026
12 УКРАЙНА 🇺🇦
09:41 19.10.2026
13 Един
Коментиран от #20
09:41 19.10.2026
14 Да бе ,да ! 🤔
09:42 19.10.2026
15 Българин
До коментар #3 от "Българин":Ще напусне Путин , но първо трябва всички членове на украинските нацистки отряди от Десен сектор и Азов , избивали цивилни рускоезични да се изправят пред съд . Както след Втората световна съдиха нацистите .
Коментиран от #24
09:44 19.10.2026
16 Едно е да искаш
До коментар #1 от "Оранжевия децафил дони т":Дядо Дончо много иска, но няма желание. Русия не си прави илюзии.
09:44 19.10.2026
17 Инна
Това , разбира се , е известно и на Европа , и на самата Републиканска партия.
Европа вече декларира, че стои твърдо до Украйна , а самите републиканци открито критикуват Тръмп.
Коментиран от #23
09:45 19.10.2026
18 гонзо
09:45 19.10.2026
19 И ще обяви също фалит
Коментиран от #34
09:45 19.10.2026
20 гонзо
До коментар #13 от "Един":ще приключи комай за всинца ни
Коментиран от #43
09:46 19.10.2026
21 Георги
09:48 19.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Абсурдистан
09:56 19.10.2026
26 Решението е елементарно
Коментиран от #36
09:57 19.10.2026
27 Хардлaйнер
09:58 19.10.2026
28 Хардлaйнер
10:01 19.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ха сега де...
10:03 19.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Маринов
10:05 19.10.2026
33 ха, ха, ха...
10:07 19.10.2026
34 Хахахаха
До коментар #19 от "И ще обяви също фалит":Тръмп не може да обяви фалит на Украйна, защото Украйна нищо не им дължи! Парите идват от Европа.
10:07 19.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Механик
До коментар #26 от "Решението е елементарно":А на мен ми бяха надули главата че Русия била сила.
10:08 19.10.2026
37 Мълчан гъ
10:14 19.10.2026
38 “Справедлив” мир
10:23 19.10.2026
39 Русия
Коментиран от #42
10:26 19.10.2026
40 Изпързалян
10:36 19.10.2026
41 Имахме едно магаре....
на дядо в Балкана (2 ЧАСА ПЪТ в едната посока ) и се връщаше обратно само ,
без някой да го язди!
Нещо като , като този Марко " магарешки интелект" без засечка!
10:36 19.10.2026
42 Ами сега?
До коментар #39 от "Русия":Я уточни кои точно са братята ти, татари, башкири, чуваши, якути (саха), тувинци, кумики, чеченци, авари, даргинци, лезгинци, осетинци, черкези, мордва, удмурти, марийци, коми, карели, буряти, калмики, ненци, чукчи, ескимоси, ханти, манси, коряки или някои други. В Руската федерация живеят над 180 различни етнически групи и народности, които говорят на повече от 100 езика.
10:47 19.10.2026
43 Един
До коментар #20 от "гонзо":И какво, всеки път ли да клякаме на рашистите, щото имали ядрено оръжие? Ето, едно време талибаните не клекнаха нито на СССР, нито на САЩ и победиха.
11:00 19.10.2026