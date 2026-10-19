Държавният секретар на САЩ: Тръмп иска войната в Украйна и Русия да приключи

Украйна и Русия трябва да се фокусират върху прекратяването на войната помежду си, заяви днес американският държавен секретар Марко Рубио пред репортери по време на визитата си в Узбекистан, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В отговор на въпрос за възможна среща между американския президент Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин за преговори за прекратяване на войната в Украйна, Рубио каза, че тази възможност се обсъжда.

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"Не знам дали разговорите са финализирани, но позицията на президента е ясна. Той иска войната в Украйна и Русия да приключи", посочи държавният секретар.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити подхода си към войната в Украйна, като заяви, че не иска да „отблъсне Русия от масата за преговори“, докато се опитва да постигне мир, предаде ДПА, пише БТА.

„Постига се голям напредък в усилията за прекратяване на войната“, написа Тръмп в своята платформа „Трут Соушъл“. Той спомена и „текущи преговори за заложници“ – вероятно визирайки пленниците, държани от воюващите страни – но не предостави подробности.

При управлението на Тръмп САЩ се опитват да действат като посредник, но все още не са постигнали пробив към прекратяване на войната.

Тръмп е изправен пред обвинения, че пренебрегва войната на Русия срещу Украйна, тъй като се фокусира върху конфликта с Иран, започнат от САЩ.

Той заяви, че Русия прави „много малко, ако изобщо прави нещо, за да помогне на Ислямска република Иран“ в сравнение с това, което би могла да направи, като добави, че иска нещата да останат така. Американските медии многократно са съобщавали за руска помощ за Иран.

Тръмп също така обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не иска да сложи край на войната. Визирайки финансовата подкрепа, която Украйна е получила от Европа и от бившия президент на САЩ Джо Байдън, Тръмп написа, че Зеленски „не иска да прекрати тази война, а вероятно никога не е и искал“.

Тръмп отново разкритикува украинските удари по руските рафинерии за дизелово гориво, като обвини Украйна за глобалния недостиг на дизел. Критиците го обвиняват, че се опитва да отклони вниманието от последствията на войната с Иран.

Цените на горивата се повишиха рязко от началото на войната с Иран, което поставя Тръмп под натиск преди изборите за Конгрес.

Тръмп похвали Русия за износа на милиони барели дизел на ниски цени. Преди около седмица и половина той неочаквано обяви, че Русия ще достави стотици хиляди тонове дизел за САЩ и световните пазари.

Вашингтон временно спря санкциите върху руските горива, докато Москва частично отмени забраната си за износ на дизел. Вече има съобщения за първоначални доставки, макар че мащабът им остава неясен.