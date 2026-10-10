Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия ще започне доставки на дизелово гориво за американския и световния пазар с цел да бъдат намалени цените. По думите му руският президент Владимир Путин се е съгласил с плана по време на телефонен разговор, определен от Тръмп като „изключително успешен“.

Тръмп посочи, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизел. През ноември се очакват още 500 000 тона, а малко след това – 1 милион тона. Американският президент допусна и допълнителни доставки от 3 милиона тона, ако състоянието на руските рафинерии го позволява.

Кремъл потвърди споразумението и заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари. Според ДПА, цитирана от БТА, енергийни анализатори смятат, че обявените количества представляват малка част от световното търсене на дизел и вероятно няма да окажат съществено влияние върху цените.

Киев предупреди за финансиране на войната

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува договорката. Той предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руския енергиен износ ще увеличи приходите, с които Москва финансира войната срещу Украйна.

„Да се позволи на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във войната, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана“, заяви Зеленски.

Украинският президент отново предложи Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии, ако Русия спре ударите по украински енергийни съоръжения. „Предлагаме точно такова споразумение на Америка и вярваме, че силата на Съединените щати е достатъчна за постигането на такъв компромис“, каза той.

Вашингтон временно облекчи санкциите

След изявлението на Тръмп Министерството на финансите на САЩ издаде временно изключение от санкциите срещу Русия. То позволява продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027 г.

Решението беше обявено на фона на натиск върху администрацията на Тръмп заради растящите цени на горивата преди междинните избори на 3 ноември. Цените се повишиха на световните пазари заради войната с Иран и нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут за доставките на петрол.

Тръмп многократно е обвинявал Зеленски за глобалния недостиг на дизел и е призовавал Украйна да прекрати атаките срещу руските рафинерии. Американският президент заяви, че комбинацията от руските доставки и „пълния контрол“ на САЩ върху Ормузкия проток ще доведе до рязък спад на цените.

„По-ниските цени за американците, особено за нашите велики фермери, животновъди и шофьори на камиони, са мой най-голям приоритет“, написа Тръмп.

Източници: bta.bg