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Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел

Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел

10 Октомври, 2026 03:55, обновена 10 Октомври, 2026 03:57 635 6

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • руски дизел-
  • володимир зеленски-
  • санкции срещу русия

Москва ще достави най-малко 1,8 милиона тона гориво с възможност за още 3 милиона. Киев предупреди, че това ще финансира руската война

Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия ще започне доставки на дизелово гориво за американския и световния пазар с цел да бъдат намалени цените. По думите му руският президент Владимир Путин се е съгласил с плана по време на телефонен разговор, определен от Тръмп като „изключително успешен“.

Тръмп посочи, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизел. През ноември се очакват още 500 000 тона, а малко след това – 1 милион тона. Американският президент допусна и допълнителни доставки от 3 милиона тона, ако състоянието на руските рафинерии го позволява.

Кремъл потвърди споразумението и заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари. Според ДПА, цитирана от БТА, енергийни анализатори смятат, че обявените количества представляват малка част от световното търсене на дизел и вероятно няма да окажат съществено влияние върху цените.

Киев предупреди за финансиране на войната

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува договорката. Той предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руския енергиен износ ще увеличи приходите, с които Москва финансира войната срещу Украйна.

„Да се позволи на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във войната, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана“, заяви Зеленски.

Украинският президент отново предложи Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии, ако Русия спре ударите по украински енергийни съоръжения. „Предлагаме точно такова споразумение на Америка и вярваме, че силата на Съединените щати е достатъчна за постигането на такъв компромис“, каза той.

Вашингтон временно облекчи санкциите

След изявлението на Тръмп Министерството на финансите на САЩ издаде временно изключение от санкциите срещу Русия. То позволява продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027 г.

Решението беше обявено на фона на натиск върху администрацията на Тръмп заради растящите цени на горивата преди междинните избори на 3 ноември. Цените се повишиха на световните пазари заради войната с Иран и нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут за доставките на петрол.

Тръмп многократно е обвинявал Зеленски за глобалния недостиг на дизел и е призовавал Украйна да прекрати атаките срещу руските рафинерии. Американският президент заяви, че комбинацията от руските доставки и „пълния контрол“ на САЩ върху Ормузкия проток ще доведе до рязък спад на цените.

„По-ниските цени за американците, особено за нашите велики фермери, животновъди и шофьори на камиони, са мой най-голям приоритет“, написа Тръмп.

Източници: bta.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Смешко

    3 3 Отговор
    Щеше и да спира войната в Украйна за 24 часа.
    Лъже заради изборите.

    04:07 10.10.2026

  • 3 Гориил

    8 0 Отговор
    Никой от световните лидери не възнамерява да чака закъснелите или неплатените за обяда си в ресторанта на гарата. Когато излезете на перона, ще видите само последния вагон на заминаващия влак. Това е поредното доказателство, че Европа е в опасност и нейният влак закъснява все повече, изоставайки от тези на Русия и САЩ.

    04:07 10.10.2026

  • 4 Горски

    7 0 Отговор
    Остана още малко централи и 404 ще потъне в мрак .
    Ама обещавам , всеки ден ще има ,,заря. Ако това е истина и Тръмп не си промени мнението това означава край на войната най после ,писна ми от украинците и техните санкции да си ги налагат в Украйна и ДА НЕ ДОСАЖДАТ на другите държави ! Европа няма на къде да мърда идва зима газ няма ,няма и санкции 🤣.Тръмп допусна грешка с Иран и не могат да минават кораби от арабите преди от тях купуваше Европа руска газ на тройна цена така каза Джордан Бардела щом го каза в ефир значи не лъже ,натрупаха достатъчно милиарди 5 години на наш гръб стига плюс хипер инфлация ,народа се вдигна и няма връщане.

    04:09 10.10.2026

  • 5 Гориил

    9 0 Отговор
    България винаги е сред губещите, когато се присъедини към съюз от луди, които си въобразяват, че са победители над Русия.

    04:15 10.10.2026

  • 6 БАНко

    2 0 Отговор
    ЗА РОЖДЕНИ ДНИ ПОЛУЧАВАМЕ МАЛКО РАДОСТ С ДРЕБНИ ПОДАРЪЦИ , А ПУТИН ПОЛУЧИ МИЛИАРДИ ЗА РУСИЯ !!! ЗАТОВА ГО БОГОТВОРЯТ РУСНАЦИТЕ , ЗАЩОТО Е ОТ МАЛКО ПОЛИТИЦИ НА ЗЕМЯТА МИЛЕЕЩИ ЗА НАРОДА СИ !!!

    05:16 10.10.2026