Путин отказва мирни преговори до капитулацията на Украйна

Владимир Путин е отхвърлил възможността за подновяване на мирните преговори с Украйна по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков, според когото Москва ще продължи бойните действия, докато Украйна не капитулира.
Разговорът е продължил час и половина. По думите на Ушаков Тръмп е поздравил Путин за рождения му ден, пожелал му успехи и благополучие и е предал поздрави от първата дама на САЩ.
Путин е благодарил на американския президент за вниманието към диалога с Москва и е заявил, че руската позиция спрямо войната срещу Украйна остава непроменена. Според Ушаков руският лидер е обвинил Украйна в опити за проваляне на руските избори и е уверявал Тръмп, че украинската съпротива „няма никакви перспективи“.
Помощникът на Путин твърди още, че руският президент е заявил пред Тръмп, че руските войски „напълно владеят инициативата и се придвижват напред“.
Руски послания към Киев
Ушаков заяви, че след разговора Тръмп е възложил получените от Русия „сигнали“ да бъдат предадени на украинската страна. Не се посочва как точно ще стане това и какъв ще бъде отговорът на Киев.
Двамата лидери са изразили удовлетворение от функционирането на каналите за комуникация между Москва и Вашингтон, включително на ниво специални служби. Обсъдена е и възможна среща в рамките на срещата на върха на АТИС, ако Путин и Тръмп участват в нея. Засега няма обявена дата или потвърдена двустранна среща.
Разговорът след сделката за дизелово гориво
Телефонният разговор се проведе, след като Тръмп съобщи, че е договорил с Путин доставки на милиони тонове руско дизелово гориво за САЩ. Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува решението и определи отмяната на санкциите като „абсолютно ужасна стъпка“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #2
04:35 10.10.2026
2 Европеец
До коментар #1 от "Гориил":Заглавието е интересно и очаквано..... Да видим какво и кога ще излезе....
04:41 10.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Много…
Коментиран от #5
04:55 10.10.2026
5 Гориил
До коментар #4 от "Много…":Москва не затваря посолства в страни, които купуват колосални обеми руска енергия и дизелово гориво, дори ако тези стоки навлизат на техните пазари чрез незаконни схеми и заобикалят санкциите на Харлекин. Москва има пълното право да смята такива страни за международни пирати и крадци, но няма намерение да се отказва от сделки на стойност стотици милиарди евро.
05:02 10.10.2026
6 И Киев е Руски
Коментиран от #8, #9
05:04 10.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И Европа е руска
До коментар #6 от "И Киев е Руски":Изчисленията се основават на данни за доставките от анализаторската фирма Kpler. Резултатът: През третото тримесечие на 2026 г. близо 2,21 милиона тона LNG са пристигнали в европейските пристанища от Русия. Според изчисленията на екологичната организация, ЕС е платил на Русия 1,92 милиарда евро за този внос само между юни и октомври
05:06 10.10.2026
9 голям смях
До коментар #6 от "И Киев е Руски":сега и дезел ще купят па сакнцийте на кого му дреме за тия санкций или за сенчествия флот които ще ви донесе евтения дизел
05:06 10.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И Киев е Руски
05:09 10.10.2026