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Путин отказва мирни преговори до капитулацията на Украйна
  Тема: Украйна

Путин отказва мирни преговори до капитулацията на Украйна

10 Октомври, 2026 04:25 766 13

  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • мирни преговори-
  • юрий ушаков

Според Юрий Ушаков руският президент е заявил пред Доналд Тръмп, че Москва ще продължи бойните действия до капитулация на Украйна

Путин отказва мирни преговори до капитулацията на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Путин е отхвърлил възможността за подновяване на мирните преговори с Украйна по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков, според когото Москва ще продължи бойните действия, докато Украйна не капитулира.

Разговорът е продължил час и половина. По думите на Ушаков Тръмп е поздравил Путин за рождения му ден, пожелал му успехи и благополучие и е предал поздрави от първата дама на САЩ.

Путин е благодарил на американския президент за вниманието към диалога с Москва и е заявил, че руската позиция спрямо войната срещу Украйна остава непроменена. Според Ушаков руският лидер е обвинил Украйна в опити за проваляне на руските избори и е уверявал Тръмп, че украинската съпротива „няма никакви перспективи“.

Помощникът на Путин твърди още, че руският президент е заявил пред Тръмп, че руските войски „напълно владеят инициативата и се придвижват напред“.

Руски послания към Киев

Ушаков заяви, че след разговора Тръмп е възложил получените от Русия „сигнали“ да бъдат предадени на украинската страна. Не се посочва как точно ще стане това и какъв ще бъде отговорът на Киев.

Двамата лидери са изразили удовлетворение от функционирането на каналите за комуникация между Москва и Вашингтон, включително на ниво специални служби. Обсъдена е и възможна среща в рамките на срещата на върха на АТИС, ако Путин и Тръмп участват в нея. Засега няма обявена дата или потвърдена двустранна среща.

Разговорът след сделката за дизелово гориво

Телефонният разговор се проведе, след като Тръмп съобщи, че е договорил с Путин доставки на милиони тонове руско дизелово гориво за САЩ. Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува решението и определи отмяната на санкциите като „абсолютно ужасна стъпка“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    8 3 Отговор
    Това е отговорът на световен лидер и индустриално-финансов барон.

    Коментиран от #2

    04:35 10.10.2026

  • 2 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Заглавието е интересно и очаквано..... Да видим какво и кога ще излезе....

    04:41 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Много…

    9 3 Отговор
    …правилно иии… да си закрие всички посолства с малобритания и да прекъсне всякакви взаимоотношения с тях!!! Тва са подли хорица -> питайте Шотландия и Северна Ирландия -> те достатъчно са си патили от тях!!!

    Коментиран от #5

    04:55 10.10.2026

  • 5 Гориил

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Много…":

    Москва не затваря посолства в страни, които купуват колосални обеми руска енергия и дизелово гориво, дори ако тези стоки навлизат на техните пазари чрез незаконни схеми и заобикалят санкциите на Харлекин. Москва има пълното право да смята такива страни за международни пирати и крадци, но няма намерение да се отказва от сделки на стойност стотици милиарди евро.

    05:02 10.10.2026

  • 6 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    Четири години, в които ЕС се опитваше да намери лостове за влияние срещу Кремъл чрез постоянно нарастващи санкции. И въпреки това Европа все още купува втечнен природен газ (ВПГ) от Русия. Тази година количеството е дори рекордно

    Коментиран от #8, #9

    05:04 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Европа е руска

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Изчисленията се основават на данни за доставките от анализаторската фирма Kpler. Резултатът: През третото тримесечие на 2026 г. близо 2,21 милиона тона LNG са пристигнали в европейските пристанища от Русия. Според изчисленията на екологичната организация, ЕС е платил на Русия 1,92 милиарда евро за този внос само между юни и октомври

    05:06 10.10.2026

  • 9 голям смях

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    сега и дезел ще купят па сакнцийте на кого му дреме за тия санкций или за сенчествия флот които ще ви донесе евтения дизел

    05:06 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Само през септември, според Ургевалд, са доставени 792 440 тона втечнен природен газ (LNG) на стойност приблизително 818 милиона евро. Голяма част от това количество е отишло за Франция, която е закупила почти три четвърти от доставения обем през септември. LNG произхожда от руския завод „Ямал“ в Сибир, а ЕС е, според изчисления, най-големият потребител на втечнен природен газ. Осемдесет и пет процента от общия обем на завода се доставя в Европа.

    05:09 10.10.2026

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