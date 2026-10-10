Путин отказва мирни преговори до капитулацията на Украйна

Владимир Путин е отхвърлил възможността за подновяване на мирните преговори с Украйна по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков, според когото Москва ще продължи бойните действия, докато Украйна не капитулира.

Разговорът е продължил час и половина. По думите на Ушаков Тръмп е поздравил Путин за рождения му ден, пожелал му успехи и благополучие и е предал поздрави от първата дама на САЩ.

Путин е благодарил на американския президент за вниманието към диалога с Москва и е заявил, че руската позиция спрямо войната срещу Украйна остава непроменена. Според Ушаков руският лидер е обвинил Украйна в опити за проваляне на руските избори и е уверявал Тръмп, че украинската съпротива „няма никакви перспективи“.

Помощникът на Путин твърди още, че руският президент е заявил пред Тръмп, че руските войски „напълно владеят инициативата и се придвижват напред“.

Руски послания към Киев

Ушаков заяви, че след разговора Тръмп е възложил получените от Русия „сигнали“ да бъдат предадени на украинската страна. Не се посочва как точно ще стане това и какъв ще бъде отговорът на Киев.

Двамата лидери са изразили удовлетворение от функционирането на каналите за комуникация между Москва и Вашингтон, включително на ниво специални служби. Обсъдена е и възможна среща в рамките на срещата на върха на АТИС, ако Путин и Тръмп участват в нея. Засега няма обявена дата или потвърдена двустранна среща.

Разговорът след сделката за дизелово гориво

Телефонният разговор се проведе, след като Тръмп съобщи, че е договорил с Путин доставки на милиони тонове руско дизелово гориво за САЩ. Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува решението и определи отмяната на санкциите като „абсолютно ужасна стъпка“.