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Тръмп: Иран ще бъде унищожен, ако отхвърли условията на САЩ
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Иран ще бъде унищожен, ако отхвърли условията на САЩ

10 Октомври, 2026 05:25 870 7

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • съединени щати-
  • ормузки проток-
  • военен конфликт

Президентът отправи предупреждението на митинг в Сиракуза. Той заяви, че Вашингтон продължава разговорите с Техеран, но не изключва нова военна ескалация след междинните избори

Тръмп: Иран ще бъде унищожен, ако отхвърли условията на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран ще бъде унищожен, ако не приеме американските условия за уреждане на конфликта, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на предизборен митинг в Сиракуза, щата Ню Йорк.

„Ако Иран не приеме нашите условия за споразумение, Иран ще бъде унищожен“, каза Тръмп пред свои поддръжници. Той представи избора пред Техеран като възможност за постигане на договор или продължаване на военните действия.

Митингът се състоя в конгресния център „Никълъс Дж. Пиро“ в подкрепа на републиканския кандидат за губернатор на Ню Йорк Брус Блейкман. Проявата беше част от кампанията на Тръмп преди междинните избори в САЩ.

Вашингтон оставя отворен пътя към преговори

Предупреждението беше отправено на фона на продължаващия седеммесечен конфликт между САЩ и Иран. В същото време Тръмп заяви, че американският екип води продуктивни разговори с Техеран.

На 8 октомври президентът посочи, че САЩ няма да възобновят военните удари срещу Иран преди междинните избори на 3 ноември. Той обаче не изключи нова ескалация след вота, ако не бъде постигнато приемливо за Вашингтон споразумение.

„Мисля, че сделката не е нещо, което наистина искам да направя, но те са готови да ни предложат всичко, за да спре това“, каза Тръмп по време на предишен митинг в Сан Антонио, цитиран от Асошиейтед прес.

Ормузкият проток остава основен спор

САЩ и Иран подписаха временно споразумение през юни, което трябваше да постави началото на 60-дневни преговори за постоянен мирен договор. Договореността се разпадна в рамките на седмици след подновяване на бойните действия и спор за контрола над Ормузкия проток.

През протока преди войната е преминавала около една пета от световния петролен поток. Сега американски военни сили ескортират част от танкерите, докато блокада ограничава износа на ирански петрол. Според Асошиейтед прес корабният трафик остава значително под равнищата отпреди конфликта.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е получил американско контрапредложение и очаква да даде официален отговор в рамките на дни. Съдържанието на документа не е публично обявено.

Така дипломатическият канал остава отворен, но последното изявление на Тръмп показва, че американската заплаха за нови военни действия продължава да бъде част от натиска върху Иран. Следващият ясно посочен срок е 3 ноември, когато в САЩ ще се проведат междинните избори.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп:

    13 2 Отговор
    На приказки по-голям от мен няма.

    05:29 10.10.2026

  • 2 Европеец

    14 2 Отговор
    А бе Дончо,а се спри бе човеко -световния рекетьор изнудвач.... Не разбра ли че докара световна бензинова криза и инфлация..... Понапълнил си сметките си, ама помисли и за нас бедните европейци..... Дори и хората, които Иран и ме безразличен, почнаха да изпитват симпатии към наследниците на персите...

    05:34 10.10.2026

  • 3 Удрят ги с биологично

    2 1 Отговор
    11.11 така се върви из нета тоя път ще кожно не белодробно

    05:35 10.10.2026

  • 4 Тръмпона пак се надува,

    4 1 Отговор
    понеже получи гръб от приятеля Владимир, който му обеща милиони тонове горива за баш преди изборите в САЩ през ноември.
    Насреща пък Тръмп трябва да свали санкциите.
    Което пък е удар върху Иран!
    И върху Украйна.

    Играта става много мръсна ! Това е причината Тръмп пак да е ербап и да навири гребена.
    Щото беше увесил нос последния месец преди изборите.

    05:58 10.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор
    САЩ УРЕДИХА ДИЗЕЛ ОТ РУСИЯ
    .....
    ПРИ НОВИ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ ЕС ПАК ЩЕ Е НА "ПОЕМАЩАТА СТРАНА" :)

    05:59 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Любопитно

    2 1 Отговор
    А обмислил ли е Тръмп че съюзниците на Иран може да унищожат САЩ тъй като може да са следващите?

    06:24 10.10.2026

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