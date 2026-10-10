Тръмп: Иран ще бъде унищожен, ако отхвърли условията на САЩ

Иран ще бъде унищожен, ако не приеме американските условия за уреждане на конфликта, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на предизборен митинг в Сиракуза, щата Ню Йорк.

„Ако Иран не приеме нашите условия за споразумение, Иран ще бъде унищожен“, каза Тръмп пред свои поддръжници. Той представи избора пред Техеран като възможност за постигане на договор или продължаване на военните действия.

Митингът се състоя в конгресния център „Никълъс Дж. Пиро“ в подкрепа на републиканския кандидат за губернатор на Ню Йорк Брус Блейкман. Проявата беше част от кампанията на Тръмп преди междинните избори в САЩ.

Вашингтон оставя отворен пътя към преговори

Предупреждението беше отправено на фона на продължаващия седеммесечен конфликт между САЩ и Иран. В същото време Тръмп заяви, че американският екип води продуктивни разговори с Техеран.

На 8 октомври президентът посочи, че САЩ няма да възобновят военните удари срещу Иран преди междинните избори на 3 ноември. Той обаче не изключи нова ескалация след вота, ако не бъде постигнато приемливо за Вашингтон споразумение.

„Мисля, че сделката не е нещо, което наистина искам да направя, но те са готови да ни предложат всичко, за да спре това“, каза Тръмп по време на предишен митинг в Сан Антонио, цитиран от Асошиейтед прес.

Ормузкият проток остава основен спор

САЩ и Иран подписаха временно споразумение през юни, което трябваше да постави началото на 60-дневни преговори за постоянен мирен договор. Договореността се разпадна в рамките на седмици след подновяване на бойните действия и спор за контрола над Ормузкия проток.

През протока преди войната е преминавала около една пета от световния петролен поток. Сега американски военни сили ескортират част от танкерите, докато блокада ограничава износа на ирански петрол. Според Асошиейтед прес корабният трафик остава значително под равнищата отпреди конфликта.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е получил американско контрапредложение и очаква да даде официален отговор в рамките на дни. Съдържанието на документа не е публично обявено.

Така дипломатическият канал остава отворен, но последното изявление на Тръмп показва, че американската заплаха за нови военни действия продължава да бъде част от натиска върху Иран. Следващият ясно посочен срок е 3 ноември, когато в САЩ ще се проведат междинните избори.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com