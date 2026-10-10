Тръмп сключил сделката за дизел с Путин заради отказа на Киев да спре ударите по руски рафинерии

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е решил да договори доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар, след като Украйна не е изпълнила исканията му едностранно да спре ударите по руските нефтопреработвателни заводи. Това съобщава Axios, позовавайки се на високопоставен американски представител, запознат със случая.
По думите на представителя Володимир Зеленски е пренебрегнал около шест американски молби за прекратяване на атаките. Украинският президент е заявил пред Тръмп и неговите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, че Киев е готов да спре ударите по руските рафинерии, ако Москва прекрати атаките по украинските електроцентрали.
Американският представител твърди, че Тръмп е настоявал за едностранно прекратяване на украинските атаки, тъй като не е смятал, че те са равностойни на руските удари по енергийната система на Украйна. „Атаките по нефтопреработвателните заводи нанасят щети на Русия, но също така вредят и на САЩ“, е заявил той пред Axios.
Разнопосочни твърдения за американския натиск
По време на осемчасовите преговори в Маями представители на Тръмп са уведомили украинската делегация, че американският президент ще разговаря с Владимир Путин и ще отмени санкциите върху износа на руско дизелово гориво. В отделно съобщение Украинската правда посочва, че САЩ са издали генерална лицензия №135, която разрешава продажбата, доставката и вноса на руско дизелово гориво до 17 април 2027 г.
Украински представител е заявил пред Axios, че Уиткоф и Кушнър са заплашили Киев със спиране на американските разузнавателни данни, ако атаките продължат. Американският представител е отрекъл да е отправяна такава заплаха и е заявил, че САЩ остават надежден партньор, който предоставя боеприпаси и разузнавателна информация.
„Зеленски неправилно оценява ситуацията. Като продължава да нанася удари по рафинериите, той разрушава доверието, което изгради с Тръмп през последните шест месеца“, е заявил американският представител.
Вашингтон търси ново предложение за преговори
Уиткоф и Кушнър са представили пред украинската делегация и европейски представители възможни енергийни споразумения с Русия. Според американския представител Вашингтон се надява те да насърчат Москва да направи отстъпки в преговорите за прекратяване на войната.
На 9 октомври Тръмп обяви, че е постигнал договореност с Путин за доставки на милиони тонове руско дизелово гориво. Украинският президент определи решението като „подарък за рождения ден на Путин“ и заяви, че то ще осигури на Русия допълнителни средства за войната.
Паралелно с това помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин не се е ангажирал с подновяване на мирните преговори. По думите му Русия ще продължи бойните действия, докато не постигне „всичките си цели“.
Източници: axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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7 Софиянец
Коментиран от #55
07:22 10.10.2026
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9 Хахахаха
Коментиран от #37
07:22 10.10.2026
10 Тръмпича
07:23 10.10.2026
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13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
УБИХА В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ НАД 4 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ И 250 ПЛЕНИХА:(((
...
СТРАШНИ БОЕВЕ И МНОГО РУСКИ ЖЕРТВИ
Коментиран от #39, #52
07:23 10.10.2026
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18 Варненец
07:26 10.10.2026
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34 факуса
Коментиран от #36
07:38 10.10.2026
35 Хи хи
07:40 10.10.2026
36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #34 от "факуса":Ся последно успяха ли да открият главата🎃 на Линзито Греъма и да я репатрират в Сащ?
07:41 10.10.2026
37 Няма
До коментар #9 от "Хахахаха":нафта в блатата
07:41 10.10.2026
38 Механик
Аз добре ви разбирам, но и вие трябва да разберете, че няма как Русия хем да няма нафта, хем да изнася милиони тонове от нея.
Имам предвид, че така просто ставате смешни и сериозно олеквате, а не че мен нещо ме бърка.
Коментиран от #48
07:44 10.10.2026
39 Механик
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Пропусна да кажеш, че нямат ракети, кокоши яйца и краве масло.
07:46 10.10.2026
40 Стадо
07:48 10.10.2026
41 Яаа, от тази новина
Не е понесъл, че на Тръмп след като му е писнало и е обяснил на зеленото джудже, че няма карти за да го изнудва. Осем пъти му е казал да удря всичко друго, освен дизела. А ако британците принудят зеления си клоун да продължи, Тръмп има и други козове.
Коментиран от #50
07:48 10.10.2026
42 Артилерист
Коментиран от #53, #63, #64
07:48 10.10.2026
43 хихи
07:49 10.10.2026
44 Значи
Коментиран от #49
07:53 10.10.2026
45 Ачо
Спукана ви е работата,говедари!
07:54 10.10.2026
46 точка
07:55 10.10.2026
47 Хаха
07:55 10.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хаха
До коментар #44 от "Значи":Къде го прочете? В клуб Клозет ли или Ломирчев на ухо ти го разказа?
07:56 10.10.2026
50 И не става дума само за дизела
До коментар #41 от "Яаа, от тази новина":но и за самолетното гориво което се прави от същия вид петрол.
07:57 10.10.2026
51 Анонимен
08:09 10.10.2026
52 Мишел
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Въпреки обявените от Украйна огромни руски загуби, реално продължава размяната на тела при съотношение над 500 украински срещу двайсетина руски.😀
Коментиран от #57
08:18 10.10.2026
53 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #42 от "Артилерист":Тогава Сталин спаси американската икономика Сега става същото Лошото е че България пак е на грешната страна Дано покрай тапардията да докараме и ние някой танкер евтина нафта
08:23 10.10.2026
54 Мишел
08:26 10.10.2026
55 Така де
До коментар #7 от "Софиянец":Евалла на Путин! Какъв послушен президент си сложи на щатите!
08:31 10.10.2026
56 Дядо дръмпир
Коментиран от #68
08:33 10.10.2026
57 Дядо дръмпир
До коментар #52 от "Мишел":не ти ли се схвана врата при тази обстановка където работиш,а мешел??това ли е мерилото и ти броиш ли колко са предадени и получени???такива данни само ти имаш ,комай!забрави ли ,че цели региони и нации в просия ,вече нямат мъже и вкарват от индия???През 2030г в масква ще има само индийци и китайци!
08:37 10.10.2026
58 Факт
Ние страдаме без евтините руски горива, а САЩ си ги купуват през цялото време
Народе????
08:43 10.10.2026
59 Отреазвяващ
08:45 10.10.2026
60 Не смятам
08:48 10.10.2026
61 Историк
Коментиран от #65, #67
08:50 10.10.2026
62 Фен
08:51 10.10.2026
63 до края на септември 1945 г.
До коментар #42 от "Артилерист":СССР получил само от САЩ:
Самолети – 14 795; Радарни установки – 2 626; Танкове – 7 056; Джипове – 51 503; Камиони – 375 883; Мотоциклети – 35 170; Трактори – 8 071; Оръдия – 8 218; Картечници – 131 633; Взривни вещества – 345 633 тона; Строително оборудване - на стойност 10 910 000 $; Железопътни вагони – 11 155; Локомотиви - 1981; Товарни кораби - 90; Кораби за борба с подводници - 140; Торпедни катери – 197; Фрегати – 28; Подводници – 105; Корабни двигатели – 7 784; Продоволствия ( консерви ) – 4 478 000 тона; Машиностроително оборудване – на стойност 1 078 965 000 $; Стомана – 2,3 милиона тона ( това количество стомана е достатъчно за изработването на 70 000 танка Т-34 ); Цветни метали – 802 000 тона; Нефтопродукти – 2 670 000 тона; Химически вещества – 842 000 тона; Памучно-хартиени изделия – 106 893 000 кв. ярда. Кожи – 49 860 тона; Автомобилни шини(джанти) – 3 786 000; Полеви телефони – 245 000 ( телефони всичко - 423 000 ); Армейски ботуши – 15 417 000 чифта; войнишки копчета с петолъчка - 257 723 498 бройки. СССР получил от ленд-лиза 622,1 хиляди тона железопътни релси ( 56 % от собственото си производство ) 1900 локомотива ( 2,4 пъти повече, отколкото СССР е произвел през годините на войната ) и 11075 вагона ( повече от 10,2 пъти ). Именно ленд-лиза станал основата на цялата логистика на Червената Армия.
08:55 10.10.2026
64 Ето и колко
До коментар #42 от "Артилерист":е платил СССР. Според обобщения доклад на комисията за държавни поръчки на СССР в САЩ.
По време на войната не са извършвани плащания по ленд-лизинг. През 1947 г. САЩ оценяват дълга на СССР за доставки на 2,6 милиарда долара, но година по-късно сумата е намалена до 1,3 милиарда долара. Предвиждаше се изплащането да се извърши в рамките на 30 години с начисляване от 2,3% годишно. И.В. Сталин отхвърли тези сметки, като каза, че "СССР е изплатил изцяло с кръв дълговете си по Lend-Lease". Като оправдание за своята гледна точка СССР цитира прецедента на отписване на дългове за доставки по Lend-Lease към други страни.
Споразумение за процедурата за изплащане на дълговете е сключено едва през 1972 г. СССР се ангажира да плати 722 милиона долара до 2001 г. Но след прехвърлянето на 48 милиона долара плащанията отново спряха поради приемането от Съединените щати на дискриминационната поправка на Джаксън-Веник.
Отново този въпрос беше повдигнат през 1990 г. на среща на президентите на СССР и САЩ. Беше определена нова сума - 674 милиона долара - и крайна дата на падеж 2030 г. След разпадането на СССР задълженията по този дълг преминаха към Русия.
08:57 10.10.2026
65 Хи хи
До коментар #61 от "Историк":Поста ти е докладван на ЦРУ, то ще се заеме с тебе за уронване престижа на АМЕРИКАНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ! Мадуро те чака ! А може и Садам !!
09:01 10.10.2026
66 Това е чисто
09:07 10.10.2026
67 МУЦКАААА
До коментар #61 от "Историк":ИЗБОРИТЕЕЕЕЕ
ИДВАТ ИЗБОРИТЕЕЕЕЕ
СЛЕД ТОВА СЛЕДВАТ ЖЪЛЪОПАВЕТНИ ПЛЮНКИ И СОПОЛИИИИ
09:21 10.10.2026
68 ШАМАНА ЗНАЕ ВСИЧКО
До коментар #56 от "Дядо дръмпир":ЩОТО ГЛЕДА НА ПРЯСНИ КУЧЕШКИ
ДО ТУК ДОБРЕ АМА ШО ПОСЛЕ КАТ НЕ ПОЗНАЕ ГО КАРАТ ДА ГИ ЯДЕ
09:23 10.10.2026
69 стоян
09:46 10.10.2026