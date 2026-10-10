Тръмп сключил сделката за дизел с Путин заради отказа на Киев да спре ударите по руски рафинерии

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е решил да договори доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар, след като Украйна не е изпълнила исканията му едностранно да спре ударите по руските нефтопреработвателни заводи. Това съобщава Axios, позовавайки се на високопоставен американски представител, запознат със случая.

По думите на представителя Володимир Зеленски е пренебрегнал около шест американски молби за прекратяване на атаките. Украинският президент е заявил пред Тръмп и неговите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, че Киев е готов да спре ударите по руските рафинерии, ако Москва прекрати атаките по украинските електроцентрали.

Американският представител твърди, че Тръмп е настоявал за едностранно прекратяване на украинските атаки, тъй като не е смятал, че те са равностойни на руските удари по енергийната система на Украйна. „Атаките по нефтопреработвателните заводи нанасят щети на Русия, но също така вредят и на САЩ“, е заявил той пред Axios.

Разнопосочни твърдения за американския натиск

По време на осемчасовите преговори в Маями представители на Тръмп са уведомили украинската делегация, че американският президент ще разговаря с Владимир Путин и ще отмени санкциите върху износа на руско дизелово гориво. В отделно съобщение Украинската правда посочва, че САЩ са издали генерална лицензия №135, която разрешава продажбата, доставката и вноса на руско дизелово гориво до 17 април 2027 г.

Украински представител е заявил пред Axios, че Уиткоф и Кушнър са заплашили Киев със спиране на американските разузнавателни данни, ако атаките продължат. Американският представител е отрекъл да е отправяна такава заплаха и е заявил, че САЩ остават надежден партньор, който предоставя боеприпаси и разузнавателна информация.

„Зеленски неправилно оценява ситуацията. Като продължава да нанася удари по рафинериите, той разрушава доверието, което изгради с Тръмп през последните шест месеца“, е заявил американският представител.

Вашингтон търси ново предложение за преговори

Уиткоф и Кушнър са представили пред украинската делегация и европейски представители възможни енергийни споразумения с Русия. Според американския представител Вашингтон се надява те да насърчат Москва да направи отстъпки в преговорите за прекратяване на войната.

На 9 октомври Тръмп обяви, че е постигнал договореност с Путин за доставки на милиони тонове руско дизелово гориво. Украинският президент определи решението като „подарък за рождения ден на Путин“ и заяви, че то ще осигури на Русия допълнителни средства за войната.

Паралелно с това помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин не се е ангажирал с подновяване на мирните преговори. По думите му Русия ще продължи бойните действия, докато не постигне „всичките си цели“.

Източници: axios.com