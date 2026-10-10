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Тръмп сключил сделката за дизел с Путин заради отказа на Киев да спре ударите по руски рафинерии
  Тема: Украйна

Тръмп сключил сделката за дизел с Путин заради отказа на Киев да спре ударите по руски рафинерии

10 Октомври, 2026 07:13 2 455 69

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • руски дизел-
  • украйна

Това съобщава Axios, позовавайки се на високопоставен американски представител, запознат със случая

Тръмп сключил сделката за дизел с Путин заради отказа на Киев да спре ударите по руски рафинерии - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е решил да договори доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар, след като Украйна не е изпълнила исканията му едностранно да спре ударите по руските нефтопреработвателни заводи. Това съобщава Axios, позовавайки се на високопоставен американски представител, запознат със случая.

По думите на представителя Володимир Зеленски е пренебрегнал около шест американски молби за прекратяване на атаките. Украинският президент е заявил пред Тръмп и неговите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, че Киев е готов да спре ударите по руските рафинерии, ако Москва прекрати атаките по украинските електроцентрали.

Американският представител твърди, че Тръмп е настоявал за едностранно прекратяване на украинските атаки, тъй като не е смятал, че те са равностойни на руските удари по енергийната система на Украйна. „Атаките по нефтопреработвателните заводи нанасят щети на Русия, но също така вредят и на САЩ“, е заявил той пред Axios.

Разнопосочни твърдения за американския натиск

По време на осемчасовите преговори в Маями представители на Тръмп са уведомили украинската делегация, че американският президент ще разговаря с Владимир Путин и ще отмени санкциите върху износа на руско дизелово гориво. В отделно съобщение Украинската правда посочва, че САЩ са издали генерална лицензия №135, която разрешава продажбата, доставката и вноса на руско дизелово гориво до 17 април 2027 г.

Украински представител е заявил пред Axios, че Уиткоф и Кушнър са заплашили Киев със спиране на американските разузнавателни данни, ако атаките продължат. Американският представител е отрекъл да е отправяна такава заплаха и е заявил, че САЩ остават надежден партньор, който предоставя боеприпаси и разузнавателна информация.

„Зеленски неправилно оценява ситуацията. Като продължава да нанася удари по рафинериите, той разрушава доверието, което изгради с Тръмп през последните шест месеца“, е заявил американският представител.

Вашингтон търси ново предложение за преговори

Уиткоф и Кушнър са представили пред украинската делегация и европейски представители възможни енергийни споразумения с Русия. Според американския представител Вашингтон се надява те да насърчат Москва да направи отстъпки в преговорите за прекратяване на войната.

На 9 октомври Тръмп обяви, че е постигнал договореност с Путин за доставки на милиони тонове руско дизелово гориво. Украинският президент определи решението като „подарък за рождения ден на Путин“ и заяви, че то ще осигури на Русия допълнителни средства за войната.

Паралелно с това помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин не се е ангажирал с подновяване на мирните преговори. По думите му Русия ще продължи бойните действия, докато не постигне „всичките си цели“.

Източници: axios.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Софиянец

    41 8 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 😂🍻👌

    Коментиран от #55

    07:22 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хахахаха

    15 36 Отговор
    Е Украйна ще ги санкционира, преди да го изнесат.

    Коментиран от #37

    07:22 10.10.2026

  • 10 Тръмпича

    23 2 Отговор
    Войната е бизнес

    07:23 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 43 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОСВОБОДИХА 895 КВ.КМ.КРАЙ ЛИМАН :)
    ....
    УБИХА В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ НАД 4 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ И 250 ПЛЕНИХА:(((
    ...
    СТРАШНИ БОЕВЕ И МНОГО РУСКИ ЖЕРТВИ

    Коментиран от #39, #52

    07:23 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 18 Варненец

    34 9 Отговор
    Зелката е изпаднал в кокайнов делириум в момента 🤤

    07:26 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 34 факуса

    15 0 Отговор
    хи хи греъм в действие,сигур се върти кат пумпал в ковчега

    Коментиран от #36

    07:38 10.10.2026

  • 35 Хи хи

    20 4 Отговор
    зеленото жуже като чуло че Русия ще продава дизел на световните пазари, от яд си сменило цвета на лилаво

    07:40 10.10.2026

  • 36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    14 1 Отговор

    До коментар #34 от "факуса":

    Ся последно успяха ли да открият главата🎃 на Линзито Греъма и да я репатрират в Сащ?

    07:41 10.10.2026

  • 37 Няма

    6 11 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    нафта в блатата

    07:41 10.10.2026

  • 38 Механик

    25 2 Отговор
    Много ме кефи как се кривите и чанчите. О една страна ви се и ска да изкарате, че Зели е оставил Русия без нафта. От друга страна пък не ви се изпуска възможността да изкарате, че Тръмп "спасява Русия" като се договаря с Путин да изнася нафта и да заобикаля санкциите.
    Аз добре ви разбирам, но и вие трябва да разберете, че няма как Русия хем да няма нафта, хем да изнася милиони тонове от нея.
    Имам предвид, че така просто ставате смешни и сериозно олеквате, а не че мен нещо ме бърка.

    Коментиран от #48

    07:44 10.10.2026

  • 39 Механик

    18 3 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Пропусна да кажеш, че нямат ракети, кокоши яйца и краве масло.

    07:46 10.10.2026

  • 40 Стадо

    12 2 Отговор
    Моля , за коментар от г-н Ивайло Мирчев.

    07:48 10.10.2026

  • 41 Яаа, от тази новина

    10 3 Отговор
    на някой са му избили чивиите и е осмърдял яко със спам.

    Не е понесъл, че на Тръмп след като му е писнало и е обяснил на зеленото джудже, че няма карти за да го изнудва. Осем пъти му е казал да удря всичко друго, освен дизела. А ако британците принудят зеления си клоун да продължи, Тръмп има и други козове.

    Коментиран от #50

    07:48 10.10.2026

  • 42 Артилерист

    7 3 Отговор
    В изгодните търговски сделки няма място за идеология, особено по време на война. Сталин, по време на Великата отечествена война на Съветския народ срещу Хитлер и обединения световен фашизъм, даде милиони пари и тонове злато на американците за всичко, което бяха готови да предоставят на Съветския съюз, включително и бодлива тел. Любопитно е, че последната е използвана и от свързочниците на Червената армия поради недостигащи свързочни кабели. А без свръзка и АРТИЛЕРИСТИТЕ страдат, защото не могат да подадат командите си до огневата позиция...

    Коментиран от #53, #63, #64

    07:48 10.10.2026

  • 43 хихи

    12 4 Отговор
    Зеленски гризна дръвцето...

    07:49 10.10.2026

  • 44 Значи

    11 6 Отговор
    Хубаво е, че ви има. Иначе никой не би разсмял толкова много! По бензиностанциите е Русия километрични опашки и изведнъж Бам и 300 000 тона за световните пазари. Как да не се смее човек???

    Коментиран от #49

    07:53 10.10.2026

  • 45 Ачо

    10 2 Отговор
    Нали удряте руските рафинерии,откъде тогава руснаците имат нафта,че и за америка?
    Спукана ви е работата,говедари!

    07:54 10.10.2026

  • 46 точка

    8 2 Отговор
    Все още Тръмп управлява света! А зеленият пор иска да го Командва. Сбъркана работа.

    07:55 10.10.2026

  • 47 Хаха

    12 2 Отговор
    Добро утро Урсула, как спа! Измисли ли още екотакси и данъци? Че европейците трябва да станат, като треторазрядна африканска държава!

    07:55 10.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Значи":

    Къде го прочете? В клуб Клозет ли или Ломирчев на ухо ти го разказа?

    07:56 10.10.2026

  • 50 И не става дума само за дизела

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Яаа, от тази новина":

    но и за самолетното гориво което се прави от същия вид петрол.

    07:57 10.10.2026

  • 51 Анонимен

    6 3 Отговор
    Няма цял свят да се съобразява и да страда заради Зеленски. И не, не съчувствам на Украйна. Имаха много възможности първо да я предотвратят, после да я прекратят. Кой каквото е дробил, ще си го сърба.

    08:09 10.10.2026

  • 52 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Въпреки обявените от Украйна огромни руски загуби, реално продължава размяната на тела при съотношение над 500 украински срещу двайсетина руски.😀

    Коментиран от #57

    08:18 10.10.2026

  • 53 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Артилерист":

    Тогава Сталин спаси американската икономика Сега става същото Лошото е че България пак е на грешната страна Дано покрай тапардията да докараме и ние някой танкер евтина нафта

    08:23 10.10.2026

  • 54 Мишел

    1 0 Отговор
    Тръмп забранява на Украйна да атакува руските НПЗ, но САЩ са давали данните и са управлявали ракетите чрез спътници на САЩ.

    08:26 10.10.2026

  • 55 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Софиянец":

    Евалла на Путин! Какъв послушен президент си сложи на щатите!

    08:31 10.10.2026

  • 56 Дядо дръмпир

    4 2 Отговор
    Нещо сте се пообъркали....просия няма Дизел за войната ,а вие ще продавате...хахахах.бедни ми ,русохили.Просиянците имат 48 завода за преработка на нефтопродукти.30 от тях са ударени няколко пъти ,а им остават 18 неударени засега.просия вкарва в момента дизел от беларус и индия за войната и за вътрешният пазар.южна кореа и даде огромно количество самолетно горива и затова са....приказките на украйна с южна кореа.това е истината ,а това ,че просия щяла да изнася дизел....вероятно от нефтохим -бургас!

    Коментиран от #68

    08:33 10.10.2026

  • 57 Дядо дръмпир

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    не ти ли се схвана врата при тази обстановка където работиш,а мешел??това ли е мерилото и ти броиш ли колко са предадени и получени???такива данни само ти имаш ,комай!забрави ли ,че цели региони и нации в просия ,вече нямат мъже и вкарват от индия???През 2030г в масква ще има само индийци и китайци!

    08:37 10.10.2026

  • 58 Факт

    5 3 Отговор
    САЩ никога не е спазвал санкциите си, които ни наложи да му спазваме.
    Ние страдаме без евтините руски горива, а САЩ си ги купуват през цялото време
    Народе????

    08:43 10.10.2026

  • 59 Отреазвяващ

    0 1 Отговор
    Можело значи,а?

    08:45 10.10.2026

  • 60 Не смятам

    0 1 Отговор
    американята за много умни, но това си е откровена, чиста глупост.

    08:48 10.10.2026

  • 61 Историк

    3 0 Отговор
    Агент Краснов прилага типичната стратегия на КГБ. Причинява криза и обвинява другите за нея, за да постигне целта си като я разреши. Целта му е да е на власт. САЩ нама никакво значение. Виновен за високите цени на горивата е Тръмп ,защото започна безсмислено война с Иран, а изкарва виновен Зеленски. Ако Путин спре войната срещу Украйна и изтегли войските си, Зеленски ,както отдавна е заявил, няма да удря рафинериите й. Освен това дизелът в света зависи от Иран, не от Русия . Путин и Тръмп действат заедно по един и същи план за ликвидиране на Украйна ,ако не капитулира. Двамата диктатори имат една единствена цел да са на власт, няма значение колко загинали и разрушения ще има.Двамата злодеи измислиха план как Путин да му помогне и наглица вече се хвали най-безсрамно как е разрешил кризата и то в момента, когато делегацията на Украйна е в САЩ. С тези двамата терористи няма как да има мир в света.

    Коментиран от #65, #67

    08:50 10.10.2026

  • 62 Фен

    0 1 Отговор
    Каквото Зе сам си причини, Путин дори не може и да го измисли.

    08:51 10.10.2026

  • 63 до края на септември 1945 г.

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Артилерист":

    СССР получил само от САЩ:
    Самолети – 14 795; Радарни установки – 2 626; Танкове – 7 056; Джипове – 51 503; Камиони – 375 883; Мотоциклети – 35 170; Трактори – 8 071; Оръдия – 8 218; Картечници – 131 633; Взривни вещества – 345 633 тона; Строително оборудване - на стойност 10 910 000 $; Железопътни вагони – 11 155; Локомотиви - 1981; Товарни кораби - 90; Кораби за борба с подводници - 140; Торпедни катери – 197; Фрегати – 28; Подводници – 105; Корабни двигатели – 7 784; Продоволствия ( консерви ) – 4 478 000 тона; Машиностроително оборудване – на стойност 1 078 965 000 $; Стомана – 2,3 милиона тона ( това количество стомана е достатъчно за изработването на 70 000 танка Т-34 ); Цветни метали – 802 000 тона; Нефтопродукти – 2 670 000 тона; Химически вещества – 842 000 тона; Памучно-хартиени изделия – 106 893 000 кв. ярда. Кожи – 49 860 тона; Автомобилни шини(джанти) – 3 786 000; Полеви телефони – 245 000 ( телефони всичко - 423 000 ); Армейски ботуши – 15 417 000 чифта; войнишки копчета с петолъчка - 257 723 498 бройки. СССР получил от ленд-лиза 622,1 хиляди тона железопътни релси ( 56 % от собственото си производство ) 1900 локомотива ( 2,4 пъти повече, отколкото СССР е произвел през годините на войната ) и 11075 вагона ( повече от 10,2 пъти ). Именно ленд-лиза станал основата на цялата логистика на Червената Армия.

    08:55 10.10.2026

  • 64 Ето и колко

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Артилерист":

    е платил СССР. Според обобщения доклад на комисията за държавни поръчки на СССР в САЩ.
    По време на войната не са извършвани плащания по ленд-лизинг. През 1947 г. САЩ оценяват дълга на СССР за доставки на 2,6 милиарда долара, но година по-късно сумата е намалена до 1,3 милиарда долара. Предвиждаше се изплащането да се извърши в рамките на 30 години с начисляване от 2,3% годишно. И.В. Сталин отхвърли тези сметки, като каза, че "СССР е изплатил изцяло с кръв дълговете си по Lend-Lease". Като оправдание за своята гледна точка СССР цитира прецедента на отписване на дългове за доставки по Lend-Lease към други страни.
    Споразумение за процедурата за изплащане на дълговете е сключено едва през 1972 г. СССР се ангажира да плати 722 милиона долара до 2001 г. Но след прехвърлянето на 48 милиона долара плащанията отново спряха поради приемането от Съединените щати на дискриминационната поправка на Джаксън-Веник.
    Отново този въпрос беше повдигнат през 1990 г. на среща на президентите на СССР и САЩ. Беше определена нова сума - 674 милиона долара - и крайна дата на падеж 2030 г. След разпадането на СССР задълженията по този дълг преминаха към Русия.

    08:57 10.10.2026

  • 65 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Историк":

    Поста ти е докладван на ЦРУ, то ще се заеме с тебе за уронване престижа на АМЕРИКАНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ! Мадуро те чака ! А може и Садам !!

    09:01 10.10.2026

  • 66 Това е чисто

    1 0 Отговор
    политическо, глупаво и недалновидно решение. Една воюваща и изпитваща недостиг на петролни продукти с километрични опашки по бензиностанциите, с избомбени половината рафинерии РФ да изнася дизел за първата по производство на нефт и газ страна. Количествата които РФ може да изнесе са символични за потреблението на държава като САЩ. Да не говорим, че САЩ имат вече достъп до венецуелския нефт.

    09:07 10.10.2026

  • 67 МУЦКАААА

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Историк":

    ИЗБОРИТЕЕЕЕЕ
    ИДВАТ ИЗБОРИТЕЕЕЕЕ
    СЛЕД ТОВА СЛЕДВАТ ЖЪЛЪОПАВЕТНИ ПЛЮНКИ И СОПОЛИИИИ

    09:21 10.10.2026

  • 68 ШАМАНА ЗНАЕ ВСИЧКО

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Дядо дръмпир":

    ЩОТО ГЛЕДА НА ПРЯСНИ КУЧЕШКИ
    ДО ТУК ДОБРЕ АМА ШО ПОСЛЕ КАТ НЕ ПОЗНАЕ ГО КАРАТ ДА ГИ ЯДЕ

    09:23 10.10.2026

  • 69 стоян

    0 0 Отговор
    Другаре чели ли сте за гладомора 1922 организиран от сатрапа йосиф иларионович сталин - осетински евреин - зърно за машини - сега путин нафта за долари -сега рузнаците нямат бензин но ще останат и без нафта

    09:46 10.10.2026

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