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Сделката на Тръмп с Путин предизвика тревога в Европа
  Тема: Украйна

Сделката на Тръмп с Путин предизвика тревога в Европа

10 Октомври, 2026 12:50 1 375 43

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
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  • телефонен разговор

Германски експерт по сигурността предупреждава за опасни последици за Украйна и международния ред

Сделката на Тръмп с Путин предизвика тревога в Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Споразумението между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин за доставки на руски дизел предизвика остри реакции в Украйна и опасения за бъдещето на международния ред. Германският експерт по сигурността Ралф Д. Тиле предупреди, че подобни решения могат да задълбочат нестабилността в световната политика, съобщава германското издание WELT.

В интервю за телевизията Тиле коментира последиците от договореностите между Вашингтон и Москва за Украйна и Европа. Според него развитието на отношенията между големите сили създава опасност от все по-голям хаос в международния ред. Експертът определи ситуацията като изключително неблагоприятна за Украйна.

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Повод за коментара е решението на Тръмп да разреши доставката на значителни количества руски дизел за американския и световния пазар въпреки действащите санкции срещу Москва. След телефонен разговор с Путин американският президент обяви, че Русия незабавно ще предостави над 300 000 тона дизелово гориво.

Според обявения график през ноември трябва да бъдат освободени още 500 000 тона, последвани от допълнителен един милион тона. Тръмп съобщи също, че Русия може да достави още три милиона тона дизел в сравнително кратък срок в зависимост от състоянието на своите рафинерии.

За осъществяването на доставките Министерството на финансите на САЩ издаде временно разрешение, което позволява продажбата, транспортирането, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027 г. Така Вашингтон прави изключение от ограниченията срещу руския енергиен сектор, въведени заради войната в Украйна.

Решението идва в момент, когато Тръмп е под засилен вътрешнополитически натиск заради високите цени на горивата. По-малко от месец преди междинните избори в САЩ поскъпването на дизела се превръща в сериозен проблем за американската администрация. Военният конфликт с Иран и затрудненията около Ормузкия проток допълнително засилват напрежението на международните енергийни пазари.

През последните месеци Украйна увеличи атаките срещу руски нефтопреработвателни предприятия. Според германските медии производственият капацитет на Русия за дизел е намалял значително, като това допринася за ограниченията в предлагането на международния пазар.

Тръмп неколкократно призова украинския президент Володимир Зеленски да прекрати ударите срещу руските рафинерии. Американският държавен глава заяви, че атаките срещу съоръженията за производство на дизел засягат не само Русия, но и световните доставки на горива.

Зеленски обвини Вашингтон в слабост

Украинският президент реагира остро на договореностите между САЩ и Русия. Зеленски определи споразумението като инвестиция във войната срещу Украйна и като проява на слабост от страна на Вашингтон.

Според него предоставянето на възможност Русия да продава допълнителни количества гориво на международния пазар ще увеличи финансовите ѝ приходи в момент, когато западните държави се опитват да ограничат ресурсите на Москва за продължаване на военните действия.

Зеленски предупреди, че подобни отстъпки могат да насърчат Кремъл да възприема американската позиция като недостатъчно решителна.

Решението на Тръмп предизвиква въпроси и относно последователността на американската санкционна политика. Само месец по-рано президентът подписа закон, предоставящ му допълнителни правомощия за въвеждане на нови ограничения срещу Русия. Целта на законодателството беше да засили икономическия натиск върху Москва заради войната в Украйна.

Новото споразумение обаче временно отваря възможност за продажба на руски петролни продукти на международния пазар. Именно това противоречие поражда опасения сред европейските анализатори за бъдещето на санкционната политика и координацията между западните съюзници.

Коментарът на Ралф Д. Тиле пред WELT поставя въпроса дали икономическите интереси и необходимостта от стабилизиране на енергийните пазари няма да започнат да определят все по-силно решенията на големите държави за сметка на досегашните политически и стратегически ангажименти.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тревога за ко

    55 2 Отговор
    Падна им лъжата, че Русия няма дизел ли? 😄 Друга ще измислят фашагите срещу Русия. Отчаянието им няма да ги остави капо! 😄

    12:52 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мишел

    7 26 Отговор
    Тръмп и всичкият дизел да вземе на русия ще е1,2% от нуждите на САЩ.

    12:55 10.10.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    40 4 Отговор
    Нека се тревожат и страхуват, това е нормалното им състояние!

    12:55 10.10.2026

  • 6 И Киев е Руски

    46 3 Отговор
    Дончо с един шамар нокаутира зеленият клуон и евро мишките

    12:56 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    20 3 Отговор
    Не бих нарекъл блеенетонадвеовци и единовен тревога, а пълно неразбиране!!!!
    Бееееенямаме гориво и енергия.......
    Бееееенесе къпете и не се отоплявайте......
    Беееесто милиарда заУкрайна.....

    12:57 10.10.2026

  • 9 К.О.Т..А.К 🐱

    2 13 Отговор
    тва е гавра с труп/ чумав труп

    12:57 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Цвете

    8 8 Отговор
    ЯВНО САМО СДЕЛКИ ИМ Е В ГЛАВИТЕ НА ТЕЗИ " НЕЗАМЕНИМИ " ЛИДЕРИ.?????

    12:57 10.10.2026

  • 12 Имаме

    9 0 Отговор
    Си кандидати за купуване на Лукойл....групата Д2-делянчо от Хасково и Делян..чо от Дубай,и 2,3 кме..а от ГЕПИ...най-богати..ке...на Карлов...са об..щина...Филибето...

    12:58 10.10.2026

  • 13 Последния Софиянец

    25 2 Отговор
    Тръмп на килимчето пред Путин за гориво.

    12:58 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А КАЯ И УРСУЛА

    32 3 Отговор
    Гледат тъпо.

    12:58 10.10.2026

  • 16 Точен

    21 3 Отговор
    Отпреди 2000 г един друг Император е казал, че парите не миришат. Баба европа уж е наследничка на онази Империя...

    12:59 10.10.2026

  • 17 Констатация

    31 2 Отговор
    Щатите не са Европа, с баба Урсула, стринка Кая, вуйчо Микрон и дедо Марципан с техните умственн изостанали "внучета и дечица" (разбирай електорат), дори Бай Дончо го разбра!!! Не е смешно, другарЕ, "Зимата иде..."!!!

    13:00 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сандо

    31 2 Отговор
    Европа май почва да разбира,че е булката!

    13:01 10.10.2026

  • 20 Партенки

    4 26 Отговор
    Нищо не може да спаси Путлето.

    13:01 10.10.2026

  • 21 Гошо

    18 1 Отговор
    Отдавна разправям че нашето МВнР трябва да даде на Зелнски руски превод на Йовковият "Другоселец"
    А казаха ли на какъв език са псували, на руски или на украински /на английски не са ,не смеят/ ,тия от украинската делегация в Маями на път обратно за Киев или за Лвов /предвид събитията напоследък/

    Коментиран от #36

    13:02 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Чума

    11 2 Отговор
    САЩ вече не искат да хрантутят марионетки по цял свят и да дават разходи за контингенти в Афганистански враждебни държавички! Ще си гледат къщичката и интересите, но за тази цел трябва да оставят един разнебитен свят, където всички са врагове, за да не са в състояние да бъдат конкурент на САЩ! Затова глупавата Европа е настроена срещу Русия, санкции, а в същото време Тръмп дава поръчка за милиарди! Русия и Украйна вече са докарани до състояние, че никога да не бъдат единни и опасни! Уф, сума глупости се мъча да изтъкна, които говорят доцентите! Разделяй, скарвай, хвърляй ги във войни и вражди и прави с тях каквото искаш - древната римска истина! И вие сте третирани по същата рецепта. От освобождението до днес, все сърби и гърци са ви врагове, а в последните десетилетия - македоните.

    13:03 10.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Редник

    4 1 Отговор
    Кучетата си лаят но керванът си върви!

    13:06 10.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 СЕГА ЗАПОЧВА ИНТЕРЕСНО

    13 2 Отговор
    Капитулацията на окраина ще има съществено отражение върху новофашистка Европа.

    13:06 10.10.2026

  • 28 арбалета 🎯

    11 1 Отговор
    Така е - гарван гарвану око не вади ! Кой е зеля , че някой да се съобразява и с него ?!

    13:07 10.10.2026

  • 29 Коми

    10 1 Отговор
    От статията разбирам, че сделката не предизвиква тревога в Европа,а в УКРАЙНА. И доказва както всичко до сега , че Зеленият си мисли , че Европа, САЩ и целият Свят трябва да страдат заради Украйна, налагайки санкции и лишавайки се от евтини ресурси. Тръмп му каза, че ударите по рафинериите засягат Световните доставки на петролни продукти, а удари по електростанциите засягат само определен град в Украйна.

    13:08 10.10.2026

  • 30 Айляк

    6 1 Отговор
    Мърсули, Кайчета, Макарони и подобни, кво искаха?
    ФАЩ да застане до тях в "борбата" срещу Русия?
    Това със сигурност щеше да е така, ако Путин не беше избързал и пренесъл войната в Украйна, вместо да чака някой ден да нападнат пак Русия, както направиха Наполеон и Хитлер.
    А така хем си взимаш Донбас, хем на чужда земя по-лесно се воюва.
    Путин надхитри всички, като остави ФАЩ без никакъв избор.

    Коментиран от #33

    13:08 10.10.2026

  • 31 Урсула и кая

    9 0 Отговор
    Да яхват метлите

    13:10 10.10.2026

  • 32 Възраждане

    10 1 Отговор
    Човекът си гледа интересите, а Руския петрол е най-качествен и най-евтин

    13:13 10.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 стоян георгиев

    0 5 Отговор
    Няма да има подобна сделка или ако се случи ще е с минимални обеми.републиланските сенатори масово се надигат срещу тръмп и сделката му.друг е въпроса че самата сделка не е лоша.при нея путин ще изгуби и малкото дизел дето е скътал в държавния си резерв.

    Коментиран от #43

    13:14 10.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Доротея

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Гошо":

    Господине! Не се възмущавам от вас, греши се, но все пак сте прочели нещо! Възмущават ме плюсовете, които са ви поставили, без да ви коригират, че вероятно имате предвид ,,Негостолюбиво село", но то е от друг автор!

    13:16 10.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Санкциите работят, само още малко

    2 1 Отговор
    и ще победят Русия.

    13:18 10.10.2026

  • 40 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Стоянчо Пуканката":

    Кажи колко дизел ползва сащ на месец после ще видиш колко е смешно това дето си писал

    13:19 10.10.2026

  • 41 Урсуляците рИвЪт,

    2 0 Отговор
    малее, ужасТ😂🤣😂

    13:20 10.10.2026

  • 42 Урсула

    2 0 Отговор
    Лошо ми е!

    13:20 10.10.2026

  • 43 Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Дори и един литър да не отиде в САЩ, самото поведение на Тръмп е огромен ритник в диверенциала на Зеленски и в твоя, съдейки по безумните ти мечти!

    13:25 10.10.2026

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