Сделката на Тръмп с Путин предизвика тревога в Европа

Споразумението между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин за доставки на руски дизел предизвика остри реакции в Украйна и опасения за бъдещето на международния ред. Германският експерт по сигурността Ралф Д. Тиле предупреди, че подобни решения могат да задълбочат нестабилността в световната политика, съобщава германското издание WELT.

В интервю за телевизията Тиле коментира последиците от договореностите между Вашингтон и Москва за Украйна и Европа. Според него развитието на отношенията между големите сили създава опасност от все по-голям хаос в международния ред. Експертът определи ситуацията като изключително неблагоприятна за Украйна.

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Повод за коментара е решението на Тръмп да разреши доставката на значителни количества руски дизел за американския и световния пазар въпреки действащите санкции срещу Москва. След телефонен разговор с Путин американският президент обяви, че Русия незабавно ще предостави над 300 000 тона дизелово гориво.

Според обявения график през ноември трябва да бъдат освободени още 500 000 тона, последвани от допълнителен един милион тона. Тръмп съобщи също, че Русия може да достави още три милиона тона дизел в сравнително кратък срок в зависимост от състоянието на своите рафинерии.

За осъществяването на доставките Министерството на финансите на САЩ издаде временно разрешение, което позволява продажбата, транспортирането, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027 г. Така Вашингтон прави изключение от ограниченията срещу руския енергиен сектор, въведени заради войната в Украйна.

Решението идва в момент, когато Тръмп е под засилен вътрешнополитически натиск заради високите цени на горивата. По-малко от месец преди междинните избори в САЩ поскъпването на дизела се превръща в сериозен проблем за американската администрация. Военният конфликт с Иран и затрудненията около Ормузкия проток допълнително засилват напрежението на международните енергийни пазари.

През последните месеци Украйна увеличи атаките срещу руски нефтопреработвателни предприятия. Според германските медии производственият капацитет на Русия за дизел е намалял значително, като това допринася за ограниченията в предлагането на международния пазар.

Тръмп неколкократно призова украинския президент Володимир Зеленски да прекрати ударите срещу руските рафинерии. Американският държавен глава заяви, че атаките срещу съоръженията за производство на дизел засягат не само Русия, но и световните доставки на горива.

Зеленски обвини Вашингтон в слабост

Украинският президент реагира остро на договореностите между САЩ и Русия. Зеленски определи споразумението като инвестиция във войната срещу Украйна и като проява на слабост от страна на Вашингтон.

Според него предоставянето на възможност Русия да продава допълнителни количества гориво на международния пазар ще увеличи финансовите ѝ приходи в момент, когато западните държави се опитват да ограничат ресурсите на Москва за продължаване на военните действия.

Зеленски предупреди, че подобни отстъпки могат да насърчат Кремъл да възприема американската позиция като недостатъчно решителна.

Решението на Тръмп предизвиква въпроси и относно последователността на американската санкционна политика. Само месец по-рано президентът подписа закон, предоставящ му допълнителни правомощия за въвеждане на нови ограничения срещу Русия. Целта на законодателството беше да засили икономическия натиск върху Москва заради войната в Украйна.

Новото споразумение обаче временно отваря възможност за продажба на руски петролни продукти на международния пазар. Именно това противоречие поражда опасения сред европейските анализатори за бъдещето на санкционната политика и координацията между западните съюзници.

Коментарът на Ралф Д. Тиле пред WELT поставя въпроса дали икономическите интереси и необходимостта от стабилизиране на енергийните пазари няма да започнат да определят все по-силно решенията на големите държави за сметка на досегашните политически и стратегически ангажименти.