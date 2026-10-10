Мерц възмутен от срещата на Шрьодер с Путин

Германският канцлер Фридрих Мерц е дълбоко възмутен от посещението на своя предшественик Герхард Шрьодер в Москва, където бившият ръководител на германското правителство се срещна с руския президент Владимир Путин по случай 74-ия му рожден ден. Това съобщава Reuters, позовавайки се на официален представител на германското правителство.
Заместник-говорителят на правителството Щефен Майер заяви, че Мерц смята участието на Шрьодер в празненството за практически неморално на фона на продължаващата война в Украйна. Според него действията на руския президент ежедневно водят до огромни човешки страдания, загинали и ранени.
Остра реакция последва и от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), към която принадлежи Шрьодер. Нейният съпредседател и министър на финансите Ларс Клингбайл определи посещението като „напълно неприемливо“. Други представители на социалдемократите също изразиха възмущение от демонстрираната близост между бившия канцлер и руския държавен глава.
Шрьодер, който ръководеше Германия между 1998 и 2005 г., поддържа приятелски отношения с Путин от повече от две десетилетия. Връзките му с Москва многократно са предизвиквали критики в Германия, особено след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.
Според информация на Кремъл Путин е научил от медиите, че бившият германски канцлер се намира в Москва по делови въпроси, след което го е поканил на лична среща. Двамата са се видели на 7 октомври, когато руският президент навърши 74 години. Кремъл представи срещата като посещение на стар приятел и публикува снимки от нея.
Посещението съвпадна с нов етап от бизнес ангажиментите на Шрьодер в Русия. В началото на октомври стана известно, че той е назначен в надзорния съвет на руската търговска компания „Хиперглобус“, която управлява повече от 20 супермаркета в страната. Дружеството се отдели от германския холдинг Globus Holding през януари 2025 г.
На 7 октомври бившият канцлер посети един от хипермаркетите на веригата в Москва, където беше посрещнат с аплодисменти от служителите. Той изрази задоволство от работата на компанията и възможността да се запознае с екипа ѝ.
Собственикът на „Хиперглобус“ и акционер в Globus Holding Томас Брух обясни назначението на Шрьодер с неговия дългогодишен политически опит и познания за руската икономика. Според него присъствието на бившия канцлер в надзорния съвет ще помогне на компанията да поддържа диалог и да намира решения в настоящата сложна международна обстановка.
Бизнес отношенията на Шрьодер с Русия датират от периода след напускането на канцлерския пост. Той оглавяваше комитета на акционерите на проекта за газопровода „Северен поток“, реализиран с участието на руския енергиен гигант „Газпром“. По-късно заемаше ръководни позиции и в руската петролна компания „Роснефт“.
Въпреки санкциите срещу Москва и продължаващия военен конфликт Шрьодер не прекъсна контактите си с Путин. Това доведе до сериозно напрежение между него и ръководството на социалдемократите, които многократно се дистанцираха от позициите му.
През юни 2026 г. Путин заяви, че би предпочел именно Шрьодер да представлява европейската страна в евентуални преговори за нови договорености в областта на сигурността. Предложението обаче беше отхвърлено както от германското правителство, така и от Европейския съюз.
Последното посещение на бившия канцлер в Москва отново постави въпроса за отношенията между европейските политици и Кремъл. Представители на германските Зелени настояха да бъде разгледана възможността за нова процедура по изключването му от ГСДП. Подобен опит през 2022 г. завърши без отстраняването на Шрьодер от партията.
Не всички германски социалдемократи обаче осъдиха срещата. Депутатът Ралф Щегнер защити правото на бившия канцлер да поддържа лични контакти с руския президент, като изтъкна, че Шрьодер е сред малкото германски политици, които все още имат пряк достъп до Путин.
Така срещата в Москва задълбочи разногласията в германския политически елит относно контактите с Русия в условията на продължаващата война в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
13:40 10.10.2026
2 Кой
Евентуално ако е женен - жена му от наследството!!!
Друг- никой!!!
Коментиран от #18
13:40 10.10.2026
3 Костенурките нинджа
13:43 10.10.2026
4 НРБ
13:43 10.10.2026
5 Стоянчо Пуканката
13:44 10.10.2026
6 Сатана Z
13:46 10.10.2026
7 Читател
-Просроченият Клоун-3% одобрение сред украинците.
Извод:
- Приказвайте си, не ми пречите!
Коментиран от #15
13:51 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 по важното е че милионите германци са
13:51 10.10.2026
10 Боруна Лом
13:53 10.10.2026
11 Човекът не се
13:55 10.10.2026
12 Йода
13:57 10.10.2026
13 ТрАмп
и Унищожи Икономиката ба страната,
дава оценка и е възмутен възмутен от Герхард Шрьодер,
който е няколко нива над него!
14:00 10.10.2026
14 Констатация
14:02 10.10.2026
15 Корекция
До коментар #7 от "Читател":По последни данни Мерц вече има одобрение от 6% сред германците, а не 10%!
14:02 10.10.2026
16 Рублевка
14:04 10.10.2026
17 ханс
14:05 10.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ами възмутен бил...
14:07 10.10.2026
20 Мухаа ха!
14:08 10.10.2026
21 Дааам…
14:08 10.10.2026
22 123
14:09 10.10.2026
23 не може да бъде
14:09 10.10.2026
24 Българин681
Ха оспорете моля този ФАКТ........
14:12 10.10.2026
25 Случайно минаващ
14:14 10.10.2026
26 Отговорът
14:23 10.10.2026
27 Жожоба
14:26 10.10.2026
28 Маринов
И отношенията между политици трябва да са такива - приятелски за еднопосочно гледащи и протоколни за другите. Тук виждам истерия на Мерц за случилото се. А когато утре отиде в Москва група на АзГ и Путин ги заведе на официална вечеря? И когато после потече евтина газ по здравата тръба към Германия? Пак ще е истерия на хитлеристките наследници. И на атлантиците в Европа. Защото те без враг СССР преди и Русия сега не могат да живеят.
Коментиран от #29
14:36 10.10.2026
29 Маринов
До коментар #28 от "Маринов":В продължение: все ми се струва, че Тръмп ще изиграе Путин и ще от търгува капитулацията на Киев, като: получи достъп до руския газ, който да продава на Германия по тръбата; да получи изключителни права за продажби на някои рефкоземни от Окраина и Русия. Той е хитрец, на доста години, това му е за последно и няма какво да губи.
14:41 10.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.