Мерц възмутен от срещата на Шрьодер с Путин

Германският канцлер Фридрих Мерц е дълбоко възмутен от посещението на своя предшественик Герхард Шрьодер в Москва, където бившият ръководител на германското правителство се срещна с руския президент Владимир Путин по случай 74-ия му рожден ден. Това съобщава Reuters, позовавайки се на официален представител на германското правителство.

Заместник-говорителят на правителството Щефен Майер заяви, че Мерц смята участието на Шрьодер в празненството за практически неморално на фона на продължаващата война в Украйна. Според него действията на руския президент ежедневно водят до огромни човешки страдания, загинали и ранени.

Остра реакция последва и от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), към която принадлежи Шрьодер. Нейният съпредседател и министър на финансите Ларс Клингбайл определи посещението като „напълно неприемливо“. Други представители на социалдемократите също изразиха възмущение от демонстрираната близост между бившия канцлер и руския държавен глава.

Шрьодер, който ръководеше Германия между 1998 и 2005 г., поддържа приятелски отношения с Путин от повече от две десетилетия. Връзките му с Москва многократно са предизвиквали критики в Германия, особено след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Според информация на Кремъл Путин е научил от медиите, че бившият германски канцлер се намира в Москва по делови въпроси, след което го е поканил на лична среща. Двамата са се видели на 7 октомври, когато руският президент навърши 74 години. Кремъл представи срещата като посещение на стар приятел и публикува снимки от нея.

Посещението съвпадна с нов етап от бизнес ангажиментите на Шрьодер в Русия. В началото на октомври стана известно, че той е назначен в надзорния съвет на руската търговска компания „Хиперглобус“, която управлява повече от 20 супермаркета в страната. Дружеството се отдели от германския холдинг Globus Holding през януари 2025 г.

На 7 октомври бившият канцлер посети един от хипермаркетите на веригата в Москва, където беше посрещнат с аплодисменти от служителите. Той изрази задоволство от работата на компанията и възможността да се запознае с екипа ѝ.

Собственикът на „Хиперглобус“ и акционер в Globus Holding Томас Брух обясни назначението на Шрьодер с неговия дългогодишен политически опит и познания за руската икономика. Според него присъствието на бившия канцлер в надзорния съвет ще помогне на компанията да поддържа диалог и да намира решения в настоящата сложна международна обстановка.

Бизнес отношенията на Шрьодер с Русия датират от периода след напускането на канцлерския пост. Той оглавяваше комитета на акционерите на проекта за газопровода „Северен поток“, реализиран с участието на руския енергиен гигант „Газпром“. По-късно заемаше ръководни позиции и в руската петролна компания „Роснефт“.

Въпреки санкциите срещу Москва и продължаващия военен конфликт Шрьодер не прекъсна контактите си с Путин. Това доведе до сериозно напрежение между него и ръководството на социалдемократите, които многократно се дистанцираха от позициите му.

През юни 2026 г. Путин заяви, че би предпочел именно Шрьодер да представлява европейската страна в евентуални преговори за нови договорености в областта на сигурността. Предложението обаче беше отхвърлено както от германското правителство, така и от Европейския съюз.

Последното посещение на бившия канцлер в Москва отново постави въпроса за отношенията между европейските политици и Кремъл. Представители на германските Зелени настояха да бъде разгледана възможността за нова процедура по изключването му от ГСДП. Подобен опит през 2022 г. завърши без отстраняването на Шрьодер от партията.

Не всички германски социалдемократи обаче осъдиха срещата. Депутатът Ралф Щегнер защити правото на бившия канцлер да поддържа лични контакти с руския президент, като изтъкна, че Шрьодер е сред малкото германски политици, които все още имат пряк достъп до Путин.

Така срещата в Москва задълбочи разногласията в германския политически елит относно контактите с Русия в условията на продължаващата война в Украйна.