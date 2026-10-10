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Мерц възмутен от срещата на Шрьодер с Путин

Мерц възмутен от срещата на Шрьодер с Путин

10 Октомври, 2026 13:37 1 460 30

  • фридрих мерц-
  • герхард шрьодер-
  • русия-
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  • посещение-
  • рожден ден

Посещение на Шрьодер предизвика остри критики и в собствената му партия

Мерц възмутен от срещата на Шрьодер с Путин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц е дълбоко възмутен от посещението на своя предшественик Герхард Шрьодер в Москва, където бившият ръководител на германското правителство се срещна с руския президент Владимир Путин по случай 74-ия му рожден ден. Това съобщава Reuters, позовавайки се на официален представител на германското правителство.

Заместник-говорителят на правителството Щефен Майер заяви, че Мерц смята участието на Шрьодер в празненството за практически неморално на фона на продължаващата война в Украйна. Според него действията на руския президент ежедневно водят до огромни човешки страдания, загинали и ранени.

Остра реакция последва и от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), към която принадлежи Шрьодер. Нейният съпредседател и министър на финансите Ларс Клингбайл определи посещението като „напълно неприемливо“. Други представители на социалдемократите също изразиха възмущение от демонстрираната близост между бившия канцлер и руския държавен глава.

Шрьодер, който ръководеше Германия между 1998 и 2005 г., поддържа приятелски отношения с Путин от повече от две десетилетия. Връзките му с Москва многократно са предизвиквали критики в Германия, особено след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Според информация на Кремъл Путин е научил от медиите, че бившият германски канцлер се намира в Москва по делови въпроси, след което го е поканил на лична среща. Двамата са се видели на 7 октомври, когато руският президент навърши 74 години. Кремъл представи срещата като посещение на стар приятел и публикува снимки от нея.

Посещението съвпадна с нов етап от бизнес ангажиментите на Шрьодер в Русия. В началото на октомври стана известно, че той е назначен в надзорния съвет на руската търговска компания „Хиперглобус“, която управлява повече от 20 супермаркета в страната. Дружеството се отдели от германския холдинг Globus Holding през януари 2025 г.

На 7 октомври бившият канцлер посети един от хипермаркетите на веригата в Москва, където беше посрещнат с аплодисменти от служителите. Той изрази задоволство от работата на компанията и възможността да се запознае с екипа ѝ.

Собственикът на „Хиперглобус“ и акционер в Globus Holding Томас Брух обясни назначението на Шрьодер с неговия дългогодишен политически опит и познания за руската икономика. Според него присъствието на бившия канцлер в надзорния съвет ще помогне на компанията да поддържа диалог и да намира решения в настоящата сложна международна обстановка.

Бизнес отношенията на Шрьодер с Русия датират от периода след напускането на канцлерския пост. Той оглавяваше комитета на акционерите на проекта за газопровода „Северен поток“, реализиран с участието на руския енергиен гигант „Газпром“. По-късно заемаше ръководни позиции и в руската петролна компания „Роснефт“.

Въпреки санкциите срещу Москва и продължаващия военен конфликт Шрьодер не прекъсна контактите си с Путин. Това доведе до сериозно напрежение между него и ръководството на социалдемократите, които многократно се дистанцираха от позициите му.

През юни 2026 г. Путин заяви, че би предпочел именно Шрьодер да представлява европейската страна в евентуални преговори за нови договорености в областта на сигурността. Предложението обаче беше отхвърлено както от германското правителство, така и от Европейския съюз.

Последното посещение на бившия канцлер в Москва отново постави въпроса за отношенията между европейските политици и Кремъл. Представители на германските Зелени настояха да бъде разгледана възможността за нова процедура по изключването му от ГСДП. Подобен опит през 2022 г. завърши без отстраняването на Шрьодер от партията.

Не всички германски социалдемократи обаче осъдиха срещата. Депутатът Ралф Щегнер защити правото на бившия канцлер да поддържа лични контакти с руския президент, като изтъкна, че Шрьодер е сред малкото германски политици, които все още имат пряк достъп до Путин.

Така срещата в Москва задълбочи разногласията в германския политически елит относно контактите с Русия в условията на продължаващата война в Украйна.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    51 6 Отговор
    А Шмерц трябва да е възмутен че превърна Германия в халифат ,и скоро ще бъде същата кочина като България

    13:40 10.10.2026

  • 2 Кой

    40 4 Отговор
    Реално се интересува от Шмерц?
    Евентуално ако е женен - жена му от наследството!!!
    Друг- никой!!!

    Коментиран от #18

    13:40 10.10.2026

  • 3 Костенурките нинджа

    15 9 Отговор
    И ние сме възмутени от Шрьодер

    13:43 10.10.2026

  • 4 НРБ

    45 4 Отговор
    При Шрьодер Германия беше топ 3.3 трилиона БВП без талибани,зелени амеби и война!!!

    13:43 10.10.2026

  • 5 Стоянчо Пуканката

    44 4 Отговор
    Шрьодер е един от малко умните останали германци. Той е сред малцината западноевропейци, които са наясно с катастрофалната за европейските народи политика, която водят сънародниците му. Визирам най-вече Шмърц и кака Урсулка...

    13:44 10.10.2026

  • 6 Сатана Z

    40 4 Отговор
    По времето на Герхард Шрьодер икономиката на Германистан беше в пика си а немците се къпеха в пари .Сега се готвят за война,която няма как да спечелят и отново ще превиват гръб пред победителите .

    13:46 10.10.2026

  • 7 Читател

    38 3 Отговор
    -Мерц-10% одобрение сред германците.
    -Просроченият Клоун-3% одобрение сред украинците.

    Извод:
    - Приказвайте си, не ми пречите!

    Коментиран от #15

    13:51 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 по важното е че милионите германци са

    34 1 Отговор
    възмутени от мерц а не от Шрьодер

    13:51 10.10.2026

  • 10 Боруна Лом

    21 0 Отговор
    МЕРЦ ,ВЗЕМАХА ТИ МЕРКАТА

    13:53 10.10.2026

  • 11 Човекът не се

    21 2 Отговор
    Нагажда и пребоядисва според ситуацията и силните на деня, а остава верен на принципите и приятелите си, а това е тоооолкова лошо в западното общество! В него, висши ценности са страхът, лицемерието, предателството и лизачеството!

    13:55 10.10.2026

  • 12 Йода

    12 2 Отговор
    Продажни политици има несамо в България.

    13:57 10.10.2026

  • 13 ТрАмп

    20 1 Отговор
    Мерц, който има само Шест % одобрение като канцлер на Германия
    и Унищожи Икономиката ба страната,
    дава оценка и е възмутен възмутен от Герхард Шрьодер,
    който е няколко нива над него!

    14:00 10.10.2026

  • 14 Констатация

    14 0 Отговор
    На дойчу Марципанчу не му остава нищо друго, освен да съ Разтопи от Възмущение!!!!! -)))))))))))))

    14:02 10.10.2026

  • 15 Корекция

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "Читател":

    По последни данни Мерц вече има одобрение от 6% сред германците, а не 10%!

    14:02 10.10.2026

  • 16 Рублевка

    15 1 Отговор
    Дружбата и приятелството между Русия и Германия е гаранция за благосъстоянието на техните народи. Господин Герхард Шрьодер приложи това на практика и Германия се къпеше в пари!

    14:04 10.10.2026

  • 17 ханс

    15 0 Отговор
    Слугинята мерц съвсем го закъса

    14:05 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ами възмутен бил...

    13 0 Отговор
    "Според него действията на руския президент ежедневно водят до огромни човешки страдания, загинали и ранени." За това заключение на мерц не малка заслуга има и той самият! Колко оръжия и пари прати на зелената еуглена? И въпреки, че Германия взе да куца с двата крака, тоз продължава да и бута главата под водата докато се удави окончателно... Хубаво, че има хора, които мислят коренно различно полуоформен реваншист, та да отсрамят Германия...

    14:07 10.10.2026

  • 20 Мухаа ха!

    13 0 Отговор
    Благодарение на Шрьодер,ФРГ беше най- облагодетелствената нация в Европа,от страна на РФ- газ по тръбопровод, ,нефт, тежки торове,метали,- валцован прокат, алуминий, авиационен алуминий, редки метали,дървесина ,на изключително преференциални цени.Точно тази негова външна политика,направи от Германия - икономически и финансов локомотив на Европа и ЕС.Ако начело на Бундестага и правителството на ГФР и до днес имаше политици от неговия ранг и машаб,сега не само Германия,но цяла Европа ( чист кумулативен ефект) щеше да цъфти,а еврото да е по мощна валута от долара.Все пак Европа е с много повече население,технология,научен потенциал ,от щатите.

    14:08 10.10.2026

  • 21 Дааам…

    6 1 Отговор
    …политик с много отпаднала необходимост е размартеничевът!

    14:08 10.10.2026

  • 22 123

    13 0 Отговор
    Мерц не е възмутен, а просто завиждащ и озлобен.................като нашите жълти талибани! :)

    14:09 10.10.2026

  • 23 не може да бъде

    12 0 Отговор
    Един вече напълно провален канцлер нарича поведението на един много успешен канцлер неприемливо!?Просто оксиморон -но провалените политици явно живеят в свой свят откъснат от реалността ...и затова се провалят!?

    14:09 10.10.2026

  • 24 Българин681

    10 0 Отговор
    А немското общество, чрез последните няколко местни избора показа, че е дълбоко възмутено от германският канцлер пaлячoтo Фридрих Мерц.
    Ха оспорете моля този ФАКТ........

    14:12 10.10.2026

  • 25 Случайно минаващ

    6 0 Отговор
    “....Според информация на Кремъл Путин е научил от медиите, че бившият германски канцлер се намира в Москва по делови въпроси, след което го е поканил на лична среща.“ ! Ха ха ха !! :) Съвсем случайна среща се е получила – нещо от рода на “...а , каква изненада , кога пристигна ?!“

    14:14 10.10.2026

  • 26 Отговорът

    9 0 Отговор
    Мерц е пълен иди@т

    14:23 10.10.2026

  • 27 Жожоба

    6 0 Отговор
    Тоя вече трети ден е възмутен... А ако Шрьодер се кандидатира за канцлер, сигурно ще забели погледа..

    14:26 10.10.2026

  • 28 Маринов

    4 0 Отговор
    Да имаш канцлер като Шрьодер е голяма чест и привилегия. Умен политик, разумен, работи за Германия и немския народ. След канцлерството работи пак за народа си в управата на СП и СП 2. Сега чета друго, но не е пенсионер с броеница на Бахамите. Критикарите му в този сайт на малкото пръстче на върха ще са като на плато.
    И отношенията между политици трябва да са такива - приятелски за еднопосочно гледащи и протоколни за другите. Тук виждам истерия на Мерц за случилото се. А когато утре отиде в Москва група на АзГ и Путин ги заведе на официална вечеря? И когато после потече евтина газ по здравата тръба към Германия? Пак ще е истерия на хитлеристките наследници. И на атлантиците в Европа. Защото те без враг СССР преди и Русия сега не могат да живеят.

    Коментиран от #29

    14:36 10.10.2026

  • 29 Маринов

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Маринов":

    В продължение: все ми се струва, че Тръмп ще изиграе Путин и ще от търгува капитулацията на Киев, като: получи достъп до руския газ, който да продава на Германия по тръбата; да получи изключителни права за продажби на някои рефкоземни от Окраина и Русия. Той е хитрец, на доста години, това му е за последно и няма какво да губи.

    14:41 10.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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