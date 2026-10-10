Москва не е готова веднага да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон

Владимир Путин и Доналд Тръмп са обсъдили по телефона конфликта в Украйна, отношенията около Иран, доставките на руски дизел и възможна нова лична среща. Разговорът се е състоял вечерта на 9 октомври и е продължил около час и половина.
По-голямата част от разговора е била посветена на уреждането на конфликта в Украйна, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. По думите му Путин е приел „с разбиране“ някои предложения на САЩ за стъпки към деескалация, но конкретните инициативи не са били уточнени.
Помощникът на руския президент Юрий Ушаков определи разговора като „наситен“ и „приятелски“. „Никой не искаше пръв да сложи край на разговора“, каза той.
Москва отлага връщането към тристранни преговори
Според Ушаков Путин е заявил, че Русия не е готова незабавно да възобнови тристранните контакти с Украйна и САЩ. Москва смята, че обстоятелствата са се променили след действия на Киев, които руската страна определя като опит за провал на изборите в Русия.
Ушаков предаде и позицията на руския президент, че Москва остава готова да търси политическо и дипломатическо уреждане, което да осигури дългосрочен мир. Путин е информирал Тръмп и за ситуацията на фронта, като е заявил, че руските войски държат инициативата. Това е оценка на руската страна и не е независимо потвърдена в публикацията.
Тръмп е поел ангажимент да предаде руските сигнали на украинската делегация, която по това време е била в Маями за срещи с американски представители.
Обсъдени са доставки на руски дизел
В разговора са били включени и „мащабни икономически инициативи“, сред които връщането на руски нефтопродукти на американския и световния пазар. След разговора Тръмп е обявил, че Русия ще достави над 300 000 тона дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и след това 1 милион тона.
В зависимост от възможностите на руските рафинерии допълнително могат да бъдат насочени още до 3 милиона тона руски дизел към световния пазар. Според съобщението Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ е издала временна генерална лицензия, която разрешава продажбата, доставката и вноса на руски дизел до 7 април 2027 г.
Тръмп е определил разговора като „много успешен“ и е заявил, че договореното трябва да помогне за понижаване на цените на горивата в САЩ и на световния пазар. Белият дом вече предприе временни мерки за ограничаване на натиска върху цените на дизела, включително данъчни облекчения за определени доставки.
Позицията на Иран и възможна нова среща
Преди телефонния разговор Путин се е срещнал два пъти с иранския президент Масуд Пезешкиан в Туркменистан. След съгласуване с Техеран руският президент е предал на Тръмп и иранската позиция за възможно уреждане на конфликта между Иран и САЩ. Песков е заявил, че Путин подкрепя продължаването на дипломатическата работа.
Конкретна дата за следваща среща между Путин и Тръмп не е обсъждана. Ушаков допуска двамата да разговарят лично в рамките на срещата на върха на АТИС, която трябва да се проведе на 18 и 19 ноември в Шънджън, Китай.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Четете внимателно
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Коментиран от #5, #16, #28, #52, #53
17:31 10.10.2026
3 А Урсулите
17:31 10.10.2026
4 Хмх хмхм
17:31 10.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бялджип
17:33 10.10.2026
8 Мишел
Коментиран от #14
17:33 10.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Путлето ще воюва
17:34 10.10.2026
12 Горски
Коментиран от #19, #27
17:35 10.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кольо пора
17:38 10.10.2026
18 Пич
До коментар #15 от "Овчи дирник😂":Не е важно, важното е че ти правилно си написал кой си!
17:38 10.10.2026
19 Соломон
До коментар #12 от "Горски":Русия няма да изнесене никаво гориво защото няма капаците за да го произведе.Над 51% от руските мощности са унищожени или се нуждаят от основен ремонт.Самата Русия внася гориво.Най вероятно тази схема ще се ползва за износ на петрол и внос на гориво от което Русия има нужда
Коментиран от #29, #46
17:38 10.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ха ха ха ха
До коментар #16 от "Поcлeдния Coфиянец":Ти като какъв се определяш? Русофил или русофоб? Че не си софиянец е ясно.
17:41 10.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 5151
До коментар #16 от "Поcлeдния Coфиянец":И като е пълен сайта с руска фалшива пропаганда що висиш всеки ден в него?
Коментиран от #30, #41
17:44 10.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ти видя ли?
До коментар #19 от "Соломон":Или и ти си облъчен от пропагандата?
Коментиран от #31
17:46 10.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Соломон
До коментар #29 от "Ти видя ли?":Да видях.И в момента в Самара горят 4 резевоара по 50000 куб.м. гориво.И това е третото посещение а ще има и още
Коментиран от #34, #35, #51
17:49 10.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 5151
До коментар #30 от "Пocледният Сoфиянeц":То и аз мислех книга да издам с коментарите тук. И понеже си сменят никовете един специалист ми направи списък с ИП и ги номерира. Но нещо се помотвам.
17:51 10.10.2026
34 СОЛОМОНЧО
До коментар #31 от "Соломон":МАМИН
НЕ ЗНАМ КО ГОРИ АМА
РУСИЯ Е ГОТОВА ДА ИЗНАСЯ ТРИ МИЛИОНА ТОНА
А МЕЖДУ ПРОЧЕМ В КИЕВ ПОЧВАТ ДА КОПАТ ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ В ГРАДИНКИТЕ
Коментиран от #44, #45
17:53 10.10.2026
35 5151
До коментар #31 от "Соломон":Играеш ли шах?
17:53 10.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 МУЦКА
До коментар #30 от "Пocледният Сoфиянeц":МНЕНИЕТО ТИ НЕ Е МЕРОДАВНО
ПРОСТО СЕ СТРАХУВАШ ОТ КОНКУРЕНЦИЯТА
17:54 10.10.2026
38 Тръмп
17:55 10.10.2026
39 5151
До коментар #36 от "Тодор Живков":Свършиха ли смислените две изречения та започвате с ......
17:55 10.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #27 от "Много плямпаници":АМА СИГУРЕН ЛИ СИ
ИЛИ ПАК СИ ЗАБРАЙЛ ДА СВАЛИШ ТЕНДЖЕРАТА
17:57 10.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #34 от "СОЛОМОНЧО":Като гледам май пак ще стане каквото винаги съм казвал Всяка една стотинка ще я платим на Русия в ПЕТОРЕН РАЗМЕР Това дето изгоря дето се съсипа всичко ще платим
18:00 10.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Мотайте се
18:01 10.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хмм
18:04 10.10.2026
50 Вова
18:12 10.10.2026
51 Добре виждаш пропагандата за глупаци
До коментар #31 от "Соломон":Тя без такива като теб няма да съществува!
Коментиран от #55, #57, #58, #59
18:14 10.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
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55 Този коментар е премахнат от модератор.
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57 Пoлезен наш пaааaaццyллee😂🤣😅😆
До коментар #51 от "Добре виждаш пропагандата за глупаци":съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅
Докато си полезен ще те изкъртвам докрай пaaааццyyллee😂🤣😅
Изкъртвам та и показвам във всички социални мрежи пред десетки хиляди😂🤣😅
И резултата- от 335 хил.гласа за ПП-ДБ октомври 2024 год.- 413 хил.гласа за ПП-ДБ април 2026 г.
Сега благодарение на нашия смазан дрьььттт полезен пaаaaццyyyулллн 6-те соц.агенции им дават вече 650 хил.гласа😁
Нашия полезен пaаааaaцццyyулл уби и клетника славуца - 165 хил.гласа октомври 2024 год. - 23 хил.гласа април 2026 год.😂🤣🤣😅 Най зловещия срив за 1 год.и 5 месеца в политическата история на България 😆😁
Показа на малкото останали живи копейки от сметищата - мизернa раша за 5 години колко е слаба ,жалка ,безпомощна и бита и се бие за 15 села до границата си😂🤣😅
Благодарение на нашия изключително полезен дрьььттт пaаaaaаацццуyyyлл😂🤣😅
Като вече не си полезен-
след това те давя в гърнето с изпражненията ти и отървам от мъките😆😁😂🤣😅
18:24 10.10.2026
58 Пoлезен наш пaааaaццyллee😂🤣😅😆
До коментар #51 от "Добре виждаш пропагандата за глупаци":съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅
Докато си полезен ще те изкъртвам докрай пaaааццyyллee😂🤣😅
Изкъртвам та и показвам във всички социални мрежи пред десетки хиляди😂🤣😅
И резултата- от 335 хил.гласа за ПП-ДБ октомври 2024 год.- 413 хил.гласа за ПП-ДБ април 2026 г.
Сега благодарение на нашия смазан дрьььттт полезен пaаaaццyyyулллн 6-те соц.агенции им дават вече 650 хил.гласа😁
Нашия полезен пaаааaaцццyyулл уби и клетника славуца - 165 хил.гласа октомври 2024 год. - 23 хил.гласа април 2026 год.😂🤣🤣😅 Най зловещия срив за 1 год.и 5 месеца в политическата история на България 😆😁
Показа на малкото останали живи копейки от сметищата - мизернa раша за 5 години колко е слаба ,жалка ,безпомощна и бита и се бие за 15 села до границата си😂🤣😅
Благодарение на нашия изключително полезен дрьььттт пaаaaaаацццуyyyлл😂🤣😅
Като вече не си полезен-
след това те давя в гърнето с изпражненията ти и отървам от мъките😆😁😂🤣😅
18:24 10.10.2026
59 Пoлезен наш пaааaaццyллee😂🤣😅😆
До коментар #51 от "Добре виждаш пропагандата за глупаци":съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅
Докато си полезен ще те изкъртвам докрай пaaааццyyллee😂🤣😅
Изкъртвам та и показвам във всички социални мрежи пред десетки хиляди😂🤣😅
И резултата- от 335 хил.гласа за ПП-ДБ октомври 2024 год.- 413 хил.гласа за ПП-ДБ април 2026 г.
Сега благодарение на нашия смазан дрьььттт полезен пaаaaццyyyулллн 6-те соц.агенции им дават вече 650 хил.гласа😁
Нашия полезен пaаааaaцццyyулл уби и клетника славуца - 165 хил.гласа октомври 2024 год. - 23 хил.гласа април 2026 год.😂🤣🤣😅 Най зловещия срив за 1 год.и 5 месеца в политическата история на България 😆😁
Показа на малкото останали живи копейки от сметищата - мизернa раша за 5 години колко е слаба ,жалка ,безпомощна и бита и се бие за 15 села до границата си😂🤣😅
Благодарение на нашия изключително полезен дрьььттт пaаaaaаацццуyyyлл😂🤣😅
Като вече не си полезен-
след това те давя в гърнето с изпражненията ти и отървам от мъките😆😁😂🤣😅
18:25 10.10.2026