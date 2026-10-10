Москва не е готова веднага да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон

Владимир Путин и Доналд Тръмп са обсъдили по телефона конфликта в Украйна, отношенията около Иран, доставките на руски дизел и възможна нова лична среща. Разговорът се е състоял вечерта на 9 октомври и е продължил около час и половина.

По-голямата част от разговора е била посветена на уреждането на конфликта в Украйна, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. По думите му Путин е приел „с разбиране“ някои предложения на САЩ за стъпки към деескалация, но конкретните инициативи не са били уточнени.

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Помощникът на руския президент Юрий Ушаков определи разговора като „наситен“ и „приятелски“. „Никой не искаше пръв да сложи край на разговора“, каза той.

Москва отлага връщането към тристранни преговори

Според Ушаков Путин е заявил, че Русия не е готова незабавно да възобнови тристранните контакти с Украйна и САЩ. Москва смята, че обстоятелствата са се променили след действия на Киев, които руската страна определя като опит за провал на изборите в Русия.

Ушаков предаде и позицията на руския президент, че Москва остава готова да търси политическо и дипломатическо уреждане, което да осигури дългосрочен мир. Путин е информирал Тръмп и за ситуацията на фронта, като е заявил, че руските войски държат инициативата. Това е оценка на руската страна и не е независимо потвърдена в публикацията.

Тръмп е поел ангажимент да предаде руските сигнали на украинската делегация, която по това време е била в Маями за срещи с американски представители.

Обсъдени са доставки на руски дизел

В разговора са били включени и „мащабни икономически инициативи“, сред които връщането на руски нефтопродукти на американския и световния пазар. След разговора Тръмп е обявил, че Русия ще достави над 300 000 тона дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и след това 1 милион тона.

В зависимост от възможностите на руските рафинерии допълнително могат да бъдат насочени още до 3 милиона тона руски дизел към световния пазар. Според съобщението Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ е издала временна генерална лицензия, която разрешава продажбата, доставката и вноса на руски дизел до 7 април 2027 г.

Тръмп е определил разговора като „много успешен“ и е заявил, че договореното трябва да помогне за понижаване на цените на горивата в САЩ и на световния пазар. Белият дом вече предприе временни мерки за ограничаване на натиска върху цените на дизела, включително данъчни облекчения за определени доставки.

Позицията на Иран и възможна нова среща

Преди телефонния разговор Путин се е срещнал два пъти с иранския президент Масуд Пезешкиан в Туркменистан. След съгласуване с Техеран руският президент е предал на Тръмп и иранската позиция за възможно уреждане на конфликта между Иран и САЩ. Песков е заявил, че Путин подкрепя продължаването на дипломатическата работа.

Конкретна дата за следваща среща между Путин и Тръмп не е обсъждана. Ушаков допуска двамата да разговарят лично в рамките на срещата на върха на АТИС, която трябва да се проведе на 18 и 19 ноември в Шънджън, Китай.