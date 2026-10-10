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Москва не е готова веднага да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон
  Тема: Украйна

Москва не е готова веднага да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон

10 Октомври, 2026 17:27 673 59

  • путин-
  • тръмп-
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  • руски дизел-
  • иран

Путин и Тръмп са обсъдили и връщането на руски дизел на световния пазар

Москва не е готова веднага да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин и Доналд Тръмп са обсъдили по телефона конфликта в Украйна, отношенията около Иран, доставките на руски дизел и възможна нова лична среща. Разговорът се е състоял вечерта на 9 октомври и е продължил около час и половина.

По-голямата част от разговора е била посветена на уреждането на конфликта в Украйна, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. По думите му Путин е приел „с разбиране“ някои предложения на САЩ за стъпки към деескалация, но конкретните инициативи не са били уточнени.

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Помощникът на руския президент Юрий Ушаков определи разговора като „наситен“ и „приятелски“. „Никой не искаше пръв да сложи край на разговора“, каза той.

Москва отлага връщането към тристранни преговори

Според Ушаков Путин е заявил, че Русия не е готова незабавно да възобнови тристранните контакти с Украйна и САЩ. Москва смята, че обстоятелствата са се променили след действия на Киев, които руската страна определя като опит за провал на изборите в Русия.

Ушаков предаде и позицията на руския президент, че Москва остава готова да търси политическо и дипломатическо уреждане, което да осигури дългосрочен мир. Путин е информирал Тръмп и за ситуацията на фронта, като е заявил, че руските войски държат инициативата. Това е оценка на руската страна и не е независимо потвърдена в публикацията.

Тръмп е поел ангажимент да предаде руските сигнали на украинската делегация, която по това време е била в Маями за срещи с американски представители.

Обсъдени са доставки на руски дизел

В разговора са били включени и „мащабни икономически инициативи“, сред които връщането на руски нефтопродукти на американския и световния пазар. След разговора Тръмп е обявил, че Русия ще достави над 300 000 тона дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и след това 1 милион тона.

В зависимост от възможностите на руските рафинерии допълнително могат да бъдат насочени още до 3 милиона тона руски дизел към световния пазар. Според съобщението Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ е издала временна генерална лицензия, която разрешава продажбата, доставката и вноса на руски дизел до 7 април 2027 г.

Тръмп е определил разговора като „много успешен“ и е заявил, че договореното трябва да помогне за понижаване на цените на горивата в САЩ и на световния пазар. Белият дом вече предприе временни мерки за ограничаване на натиска върху цените на дизела, включително данъчни облекчения за определени доставки.

Позицията на Иран и възможна нова среща

Преди телефонния разговор Путин се е срещнал два пъти с иранския президент Масуд Пезешкиан в Туркменистан. След съгласуване с Техеран руският президент е предал на Тръмп и иранската позиция за възможно уреждане на конфликта между Иран и САЩ. Песков е заявил, че Путин подкрепя продължаването на дипломатическата работа.

Конкретна дата за следваща среща между Путин и Тръмп не е обсъждана. Ушаков допуска двамата да разговарят лично в рамките на срещата на върха на АТИС, която трябва да се проведе на 18 и 19 ноември в Шънджън, Китай.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Четете внимателно

    9 6 Отговор
    През последните години сайтa ФAKTИ.БГ регистрира oтлив от поceтитeли и изпaда от Топ 50 на най-поcещаваните новинарски caйтoве в бългaрското интернeт пространcтво, като в определени месеци достига само до няколкостотин на брой реални потребители на месечна база
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    Коментиран от #5, #16, #28, #52, #53

    17:31 10.10.2026

  • 3 А Урсулите

    9 2 Отговор
    са извън всякакви договорки и сметки. Зимата ще бъде отчайващо тежка...

    17:31 10.10.2026

  • 4 Хмх хмхм

    9 5 Отговор
    Пък зеленияГном никой не го ИВаВа.

    17:31 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бялджип

    10 7 Отговор
    И Зеленски печели. Пикае газ, който ще трябва за зимата.

    17:33 10.10.2026

  • 8 Мишел

    6 5 Отговор
    Проукраинската пропаганда обяви ,че Украйна е извадила от строя над 60% от руските НПЗ.

    Коментиран от #14

    17:33 10.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Путлето ще воюва

    4 10 Отговор
    До предпоследния руснак.

    17:34 10.10.2026

  • 12 Горски

    13 4 Отговор
    До вчера ми се обясняваха, че Украйна има изключителни успехи в ударите срещу руските рафинерии и няма дизелово гориво в Русия! Днес разбирам, че Русия ще изнася дизелово гориво за САЩ през следващите 6 месеца! Искам някой да ми обясни кой от какво е недоволен - успехи на украинскита армия, сделка между Русия и САЩ за доставка за 6 месеца на дизелово гориво. Eвропа под управлението на шайката на урсулите е като болна от анорексия която отказва да яде докато умре. Малоумието и безумието няма край. В Кремъл се лее шампанско , всички са пияни и се надсмиват на "непобедимия" запад.

    Коментиран от #19, #27

    17:35 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кольо пора

    2 3 Отговор
    Великият кормчия само ще опрай раутата с един голям скок в нищото.

    17:38 10.10.2026

  • 18 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Овчи дирник😂":

    Не е важно, важното е че ти правилно си написал кой си!

    17:38 10.10.2026

  • 19 Соломон

    4 9 Отговор

    До коментар #12 от "Горски":

    Русия няма да изнесене никаво гориво защото няма капаците за да го произведе.Над 51% от руските мощности са унищожени или се нуждаят от основен ремонт.Самата Русия внася гориво.Най вероятно тази схема ще се ползва за износ на петрол и внос на гориво от което Русия има нужда

    Коментиран от #29, #46

    17:38 10.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Поcлeдния Coфиянец":

    Ти като какъв се определяш? Русофил или русофоб? Че не си софиянец е ясно.

    17:41 10.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 5151

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Поcлeдния Coфиянец":

    И като е пълен сайта с руска фалшива пропаганда що висиш всеки ден в него?

    Коментиран от #30, #41

    17:44 10.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ти видя ли?

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Или и ти си облъчен от пропагандата?

    Коментиран от #31

    17:46 10.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "Ти видя ли?":

    Да видях.И в момента в Самара горят 4 резевоара по 50000 куб.м. гориво.И това е третото посещение а ще има и още

    Коментиран от #34, #35, #51

    17:49 10.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 5151

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пocледният Сoфиянeц":

    То и аз мислех книга да издам с коментарите тук. И понеже си сменят никовете един специалист ми направи списък с ИП и ги номерира. Но нещо се помотвам.

    17:51 10.10.2026

  • 34 СОЛОМОНЧО

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    МАМИН
    НЕ ЗНАМ КО ГОРИ АМА
    РУСИЯ Е ГОТОВА ДА ИЗНАСЯ ТРИ МИЛИОНА ТОНА
    А МЕЖДУ ПРОЧЕМ В КИЕВ ПОЧВАТ ДА КОПАТ ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ В ГРАДИНКИТЕ

    Коментиран от #44, #45

    17:53 10.10.2026

  • 35 5151

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Играеш ли шах?

    17:53 10.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 МУЦКА

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пocледният Сoфиянeц":

    МНЕНИЕТО ТИ НЕ Е МЕРОДАВНО
    ПРОСТО СЕ СТРАХУВАШ ОТ КОНКУРЕНЦИЯТА

    17:54 10.10.2026

  • 38 Тръмп

    0 1 Отговор
    купи фабрика на 8 сеп..ъъъ..октомври!

    17:55 10.10.2026

  • 39 5151

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тодор Живков":

    Свършиха ли смислените две изречения та започвате с ......

    17:55 10.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 АМА ВЕРНО ЛИ

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Много плямпаници":

    АМА СИГУРЕН ЛИ СИ
    ИЛИ ПАК СИ ЗАБРАЙЛ ДА СВАЛИШ ТЕНДЖЕРАТА

    17:57 10.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "СОЛОМОНЧО":

    Като гледам май пак ще стане каквото винаги съм казвал Всяка една стотинка ще я платим на Русия в ПЕТОРЕН РАЗМЕР Това дето изгоря дето се съсипа всичко ще платим

    18:00 10.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мотайте се

    0 0 Отговор
    Тръмп не е вечен!

    18:01 10.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хмм

    2 1 Отговор
    скара Тръмп и Зеленски

    18:04 10.10.2026

  • 50 Вова

    0 0 Отговор
    Дони,не съм готов!

    18:12 10.10.2026

  • 51 Добре виждаш пропагандата за глупаци

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Тя без такива като теб няма да съществува!

    Коментиран от #55, #57, #58, #59

    18:14 10.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Пoлезен наш пaааaaццyллee😂🤣😅😆

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Добре виждаш пропагандата за глупаци":

    съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
    Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
    Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅
    Докато си полезен ще те изкъртвам докрай пaaааццyyллee😂🤣😅
    Изкъртвам та и показвам във всички социални мрежи пред десетки хиляди😂🤣😅
    И резултата- от 335 хил.гласа за ПП-ДБ октомври 2024 год.- 413 хил.гласа за ПП-ДБ април 2026 г.
    Сега благодарение на нашия смазан дрьььттт полезен пaаaaццyyyулллн 6-те соц.агенции им дават вече 650 хил.гласа😁
    Нашия полезен пaаааaaцццyyулл уби и клетника славуца - 165 хил.гласа октомври 2024 год. - 23 хил.гласа април 2026 год.😂🤣🤣😅 Най зловещия срив за 1 год.и 5 месеца в политическата история на България 😆😁
    Показа на малкото останали живи копейки от сметищата - мизернa раша за 5 години колко е слаба ,жалка ,безпомощна и бита и се бие за 15 села до границата си😂🤣😅
    Благодарение на нашия изключително полезен дрьььттт пaаaaaаацццуyyyлл😂🤣😅
    Като вече не си полезен-
    след това те давя в гърнето с изпражненията ти и отървам от мъките😆😁😂🤣😅

    18:24 10.10.2026

  • 58 Пoлезен наш пaааaaццyллee😂🤣😅😆

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Добре виждаш пропагандата за глупаци":

    съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
    Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
    Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅
    Докато си полезен ще те изкъртвам докрай пaaааццyyллee😂🤣😅
    Изкъртвам та и показвам във всички социални мрежи пред десетки хиляди😂🤣😅
    И резултата- от 335 хил.гласа за ПП-ДБ октомври 2024 год.- 413 хил.гласа за ПП-ДБ април 2026 г.
    Сега благодарение на нашия смазан дрьььттт полезен пaаaaццyyyулллн 6-те соц.агенции им дават вече 650 хил.гласа😁
    Нашия полезен пaаааaaцццyyулл уби и клетника славуца - 165 хил.гласа октомври 2024 год. - 23 хил.гласа април 2026 год.😂🤣🤣😅 Най зловещия срив за 1 год.и 5 месеца в политическата история на България 😆😁
    Показа на малкото останали живи копейки от сметищата - мизернa раша за 5 години колко е слаба ,жалка ,безпомощна и бита и се бие за 15 села до границата си😂🤣😅
    Благодарение на нашия изключително полезен дрьььттт пaаaaaаацццуyyyлл😂🤣😅
    Като вече не си полезен-
    след това те давя в гърнето с изпражненията ти и отървам от мъките😆😁😂🤣😅

    18:24 10.10.2026

  • 59 Пoлезен наш пaааaaццyллee😂🤣😅😆

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Добре виждаш пропагандата за глупаци":

    съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
    Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
    Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅
    Докато си полезен ще те изкъртвам докрай пaaааццyyллee😂🤣😅
    Изкъртвам та и показвам във всички социални мрежи пред десетки хиляди😂🤣😅
    И резултата- от 335 хил.гласа за ПП-ДБ октомври 2024 год.- 413 хил.гласа за ПП-ДБ април 2026 г.
    Сега благодарение на нашия смазан дрьььттт полезен пaаaaццyyyулллн 6-те соц.агенции им дават вече 650 хил.гласа😁
    Нашия полезен пaаааaaцццyyулл уби и клетника славуца - 165 хил.гласа октомври 2024 год. - 23 хил.гласа април 2026 год.😂🤣🤣😅 Най зловещия срив за 1 год.и 5 месеца в политическата история на България 😆😁
    Показа на малкото останали живи копейки от сметищата - мизернa раша за 5 години колко е слаба ,жалка ,безпомощна и бита и се бие за 15 села до границата си😂🤣😅
    Благодарение на нашия изключително полезен дрьььттт пaаaaaаацццуyyyлл😂🤣😅
    Като вече не си полезен-
    след това те давя в гърнето с изпражненията ти и отървам от мъките😆😁😂🤣😅

    18:25 10.10.2026

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