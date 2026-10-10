Сделката на САЩ за руски дизел постави под въпрос енергийното примирие

Сделката за износ на руски дизел, обявена от Доналд Тръмп след разговор с Владимир Путин, е поставила под въпрос обсъжданото енергийно примирие между Украйна и Русия. Това съобщава The Kyiv Independent, позовавайки се на украински представители, участвали в преговорите или запознати с хода им.
Украинската делегация, пристигнала в Съединените щати, за да обсъди възможно спиране на ударите по енергийната инфраструктура, е била изненадана от решението на американската администрация временно да облекчи санкциите срещу руския дизел. Според публикацията Киев не е получил предварителна информация за договореността между Вашингтон и Москва.„Всички просто седяха там като глупаци. Изглеждаше като капан“, е заявил високопоставен украински представител пред изданието.
Друг украински чиновник е обърнал внимание на срока на разрешението, дадено от Съединените щати. Санкциите са били облекчени до 7 април. „Те са подготвяли това за 7 октомври. Това е подарък за рождения ден на Путин“, е казал той, имайки предвид рождения ден на руския президент.
Вашингтон настоява Киев да спре ударите по рафинериите
Допълнително напрежение са предизвикали настояванията на Тръмп Украйна да прекрати ударите по руски обекти, свързани с производството на дизел. Американският президент е заявил пред украинския си колега Володимир Зеленски, че Киев трябва да спре атаките срещу руските рафинерии.
Украйна обаче настоява за взаимност. Киев е готов да спре ударите по руската енергийна инфраструктура само ако Москва поеме същия ангажимент и прекрати атаките срещу украински енергийни обекти. Според участник в преговорите американската страна е заплашила да прекрати обмена на разузнавателни данни, които помагат на Украйна да поразява цели на руска територия.
„Надявам се, че американците няма да им дадат системи „Пейтриът“, за да защитават рафинериите си“, е заявил с ирония украински представител.
Сделката предвижда големи доставки на дизел
На 9 октомври Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар. По думите му още 500 000 тона трябва да бъдат доставени през ноември, а след това да последва доставка на 1 милион тона.
Американското финансово министерство впоследствие е издало временно разрешение за закупуване на руски дизел. Европейски дипломат, цитиран от The Kyiv Independent, е заявил, че сделката вероятно няма да доведе до съществено понижение на цените, но ще има силен политически символизъм.
На същия ден украински, американски и европейски представители са се срещнали в Маями. Разговорите са били посветени на прекратяването на войната, защитата на украинската енергетика през зимата, гаранциите за сигурност и евентуално енергийно примирие.
Въпреки преговорите Русия продължава ударите по украинската енергийна инфраструктура, а Украйна продължава атаките срещу руски рафинерии. Според украински представители решението за руския дизел е отслабило доверието в инициативата и е дало на Москва икономическа полза без поет ангажимент за прекратяване на ударите.
По данни на The Kyiv Independent Русия е поискала облекчаване на санкциите като част от разговорите за евентуално енергийно примирие. Москва се стреми и към обвързване на инициативата с отделно споразумение за прекратяване на бойните действия в Черно море.
Източници: unian.net, kyivindependent.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не разбрахте ли
Коментиран от #9
20:46 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анджо
20:50 10.10.2026
6 Иван 1
20:50 10.10.2026
7 Мухаа ха!
20:50 10.10.2026
8 стоян георгиев
20:51 10.10.2026
9 Пнфдк
До коментар #1 от "Не разбрахте ли":То така някога в бъдещето и Сибир ще приключи
Коментиран от #13
20:51 10.10.2026
10 Зеленски Пречи
Или европейските лидери му диктуват какво да прави. Прекомерната подкрепа за Украйна толкова дълго колкото е необходимо , обрича Европа на вечна война.
Коментиран от #12
20:53 10.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 стоян георгиев
До коментар #10 от "Зеленски Пречи":Путин не успя да се справи сам с украйна и сега чака пейтриът от сащ а?хха...рижавия няма карти другар...освен това сената и конгреса на страната на зеленски.
20:55 10.10.2026
13 Това
До коментар #9 от "Пнфдк":го слушам още от соца,и то само от стрелочници които бяха отрядници на дс
20:55 10.10.2026
14 Лумпен
А тарикатите американци си търгуват с тях ..
Такова лицемерие няма ..
Да им оближем ...
Коментиран от #19, #20
20:55 10.10.2026
15 Мдаа
Коментиран от #16
20:58 10.10.2026
16 Мдаа
До коментар #15 от "Мдаа":..."Посланието, което руските сили пращат е безпогрешно - всяка британска или френска военноморска атака срещу Ню Йорк или Сан Франциско, двата най-големи центъра на американската търговска и финансова мощ, единият на Западния бряг, а другият на Източния, ще бъдат нападение и срещу Руската империя.
Улиците на Сан Франциско и Ню Йорк се изпълват с руски офицери и моряци в техните ярки униформи през 1863 година. Това е и един голям социален успех също така.
Организират се многобройни паради, балове и вечери, много от които от самите гостуващи руснаци.
Двете ескадри са изпратени от цар Александър Втори, известен още като Цар Освободител, който през целия си живот е един велик и истински приятел на Съединените щати."....
Мдаа....
21:00 10.10.2026
17 Соломон
21:00 10.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Виж сега,
До коментар #14 от "Лумпен":Не са ти виновни американците, а двете магнитни прасета, които продадоха България.
21:01 10.10.2026
20 Соломон
До коментар #14 от "Лумпен":Тръп работи за Путин .Нападна Иран и обвини Украйна че са се всигнали цените.А те имат петрол плюс този на Венецуела.И не би трябвало да имат никави проблеми
21:03 10.10.2026
21 Фактолог
Резултатът е, че зеленият наркоман е изписан окончателно, защото вече е пречка за целия свят!
Гюров и Мирчев могат да си го вземат вкъщи!
Коментиран от #25
21:05 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Соломон
А тези които получаваха медали от него, направо не мога да ги мисля....
21:07 10.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Интересно
До коментар #21 от "Фактолог":САЩ консумират 500 000 т. на ден. Производството е около 650 000. Къде е играта???
Коментиран от #27
21:12 10.10.2026
26 Нека зеленото и британците продължават
Тръмп иска руския петрол не толкова за намаляне цените колкото за това, че американския не става за дизел и самолетно гориво, а САЩ са в критичен недостиг. И Ормуз е затворен.
Не иска да си затрие държавата, като Зеленски и евромиротворците.
А и какви са му украинците на Тръмп че им докладва и информира за решенията си относно решаване проблемите на САЩ? Зеленски ли да пита?:):)
Коментиран от #29, #30
21:16 10.10.2026
27 Фактолог
До коментар #25 от "Интересно":Играта е символична и явно не я разбираш.
Не е въпросът в количествата , а в символиката.
Зеленски е пречка, а Русия и САЩ са приятели каквито са били почти винаги от 250 години насам, Европа е досадно бреме, а ударите по Русия от украинците и европейците вече са удари по САЩ!
С един танкер гръмнаха 5 заека.
Коментиран от #35
21:17 10.10.2026
28 Не си спомням
21:17 10.10.2026
29 Интересно
До коментар #26 от "Нека зеленото и британците продължават":А за какво става? Да не е "без аналогов"?!?
21:21 10.10.2026
30 Зельо и партньорите му
До коментар #26 от "Нека зеленото и британците продължават":атакуват Тръмп преди изборите в САЩ тъй че да видим как Тръмп ще си отмъсти.
21:22 10.10.2026
31 Тъжна картина
21:23 10.10.2026
32 Зрител
21:29 10.10.2026
33 Нпз фира
21:30 10.10.2026
34 КАЯ ИУРСУЛА........
21:35 10.10.2026
35 Интересно
До коментар #27 от "Фактолог":Досадното бреме купува от едните и вдигна цените, а другите продават низко на който може?
21:38 10.10.2026