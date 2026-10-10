Сделката на САЩ за руски дизел постави под въпрос енергийното примирие

Сделката за износ на руски дизел, обявена от Доналд Тръмп след разговор с Владимир Путин, е поставила под въпрос обсъжданото енергийно примирие между Украйна и Русия. Това съобщава The Kyiv Independent, позовавайки се на украински представители, участвали в преговорите или запознати с хода им.

Украинската делегация, пристигнала в Съединените щати, за да обсъди възможно спиране на ударите по енергийната инфраструктура, е била изненадана от решението на американската администрация временно да облекчи санкциите срещу руския дизел. Според публикацията Киев не е получил предварителна информация за договореността между Вашингтон и Москва.

„Всички просто седяха там като глупаци. Изглеждаше като капан“, е заявил високопоставен украински представител пред изданието.

Друг украински чиновник е обърнал внимание на срока на разрешението, дадено от Съединените щати. Санкциите са били облекчени до 7 април. „Те са подготвяли това за 7 октомври. Това е подарък за рождения ден на Путин“, е казал той, имайки предвид рождения ден на руския президент.

Вашингтон настоява Киев да спре ударите по рафинериите

Допълнително напрежение са предизвикали настояванията на Тръмп Украйна да прекрати ударите по руски обекти, свързани с производството на дизел. Американският президент е заявил пред украинския си колега Володимир Зеленски, че Киев трябва да спре атаките срещу руските рафинерии.

Украйна обаче настоява за взаимност. Киев е готов да спре ударите по руската енергийна инфраструктура само ако Москва поеме същия ангажимент и прекрати атаките срещу украински енергийни обекти. Според участник в преговорите американската страна е заплашила да прекрати обмена на разузнавателни данни, които помагат на Украйна да поразява цели на руска територия.

„Надявам се, че американците няма да им дадат системи „Пейтриът“, за да защитават рафинериите си“, е заявил с ирония украински представител.

Сделката предвижда големи доставки на дизел

На 9 октомври Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар. По думите му още 500 000 тона трябва да бъдат доставени през ноември, а след това да последва доставка на 1 милион тона.

Американското финансово министерство впоследствие е издало временно разрешение за закупуване на руски дизел. Европейски дипломат, цитиран от The Kyiv Independent, е заявил, че сделката вероятно няма да доведе до съществено понижение на цените, но ще има силен политически символизъм.

На същия ден украински, американски и европейски представители са се срещнали в Маями. Разговорите са били посветени на прекратяването на войната, защитата на украинската енергетика през зимата, гаранциите за сигурност и евентуално енергийно примирие.

Въпреки преговорите Русия продължава ударите по украинската енергийна инфраструктура, а Украйна продължава атаките срещу руски рафинерии. Според украински представители решението за руския дизел е отслабило доверието в инициативата и е дало на Москва икономическа полза без поет ангажимент за прекратяване на ударите.

По данни на The Kyiv Independent Русия е поискала облекчаване на санкциите като част от разговорите за евентуално енергийно примирие. Москва се стреми и към обвързване на инициативата с отделно споразумение за прекратяване на бойните действия в Черно море.

Източници: unian.net, kyivindependent.com