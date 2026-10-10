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Сделката на САЩ за руски дизел постави под въпрос енергийното примирие
  Тема: Украйна

Сделката на САЩ за руски дизел постави под въпрос енергийното примирие

10 Октомври, 2026 20:39 810 35

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • руски дизел-
  • енергийно примирие-
  • украйна

Украински представители твърдят, че Вашингтон е договорил облекчаването на санкциите с Москва, без предварително да информира Киев

Сделката на САЩ за руски дизел постави под въпрос енергийното примирие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сделката за износ на руски дизел, обявена от Доналд Тръмп след разговор с Владимир Путин, е поставила под въпрос обсъжданото енергийно примирие между Украйна и Русия. Това съобщава The Kyiv Independent, позовавайки се на украински представители, участвали в преговорите или запознати с хода им.

Украинската делегация, пристигнала в Съединените щати, за да обсъди възможно спиране на ударите по енергийната инфраструктура, е била изненадана от решението на американската администрация временно да облекчи санкциите срещу руския дизел. Според публикацията Киев не е получил предварителна информация за договореността между Вашингтон и Москва.

„Всички просто седяха там като глупаци. Изглеждаше като капан“, е заявил високопоставен украински представител пред изданието.

Друг украински чиновник е обърнал внимание на срока на разрешението, дадено от Съединените щати. Санкциите са били облекчени до 7 април. „Те са подготвяли това за 7 октомври. Това е подарък за рождения ден на Путин“, е казал той, имайки предвид рождения ден на руския президент.

Вашингтон настоява Киев да спре ударите по рафинериите

Допълнително напрежение са предизвикали настояванията на Тръмп Украйна да прекрати ударите по руски обекти, свързани с производството на дизел. Американският президент е заявил пред украинския си колега Володимир Зеленски, че Киев трябва да спре атаките срещу руските рафинерии.

Украйна обаче настоява за взаимност. Киев е готов да спре ударите по руската енергийна инфраструктура само ако Москва поеме същия ангажимент и прекрати атаките срещу украински енергийни обекти. Според участник в преговорите американската страна е заплашила да прекрати обмена на разузнавателни данни, които помагат на Украйна да поразява цели на руска територия.

„Надявам се, че американците няма да им дадат системи „Пейтриът“, за да защитават рафинериите си“, е заявил с ирония украински представител.

Сделката предвижда големи доставки на дизел

На 9 октомври Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар. По думите му още 500 000 тона трябва да бъдат доставени през ноември, а след това да последва доставка на 1 милион тона.

Американското финансово министерство впоследствие е издало временно разрешение за закупуване на руски дизел. Европейски дипломат, цитиран от The Kyiv Independent, е заявил, че сделката вероятно няма да доведе до съществено понижение на цените, но ще има силен политически символизъм.

На същия ден украински, американски и европейски представители са се срещнали в Маями. Разговорите са били посветени на прекратяването на войната, защитата на украинската енергетика през зимата, гаранциите за сигурност и евентуално енергийно примирие.

Въпреки преговорите Русия продължава ударите по украинската енергийна инфраструктура, а Украйна продължава атаките срещу руски рафинерии. Според украински представители решението за руския дизел е отслабило доверието в инициативата и е дало на Москва икономическа полза без поет ангажимент за прекратяване на ударите.

По данни на The Kyiv Independent Русия е поискала облекчаване на санкциите като част от разговорите за евентуално енергийно примирие. Москва се стреми и към обвързване на инициативата с отделно споразумение за прекратяване на бойните действия в Черно море.

Източници: unian.net, kyivindependent.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не разбрахте ли

    26 5 Отговор
    Че украйна просто приключи

    Коментиран от #9

    20:46 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анджо

    19 3 Отговор
    Украйна приключи!

    20:50 10.10.2026

  • 6 Иван 1

    18 3 Отговор
    И какво стана сега зеленото е пътник.

    20:50 10.10.2026

  • 7 Мухаа ха!

    16 2 Отговор
    За какво да те информира Тръмб бе, 🤡? Кой си ти,император - Вседържец на Планетата Земя,че да те " информира" бялата къща и Доналд Тръмп.Пътник си,пътник с Уан Уей тикет.И ще ти го връчи не друг,а народа на Незалежная.съвсем скоро.

    20:50 10.10.2026

  • 8 стоян георгиев

    4 5 Отговор
    Милион тона стига за два дена на сащ ако идат всичките там и ако путин изпълни обещанието си.

    20:51 10.10.2026

  • 9 Пнфдк

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Не разбрахте ли":

    То така някога в бъдещето и Сибир ще приключи

    Коментиран от #13

    20:51 10.10.2026

  • 10 Зеленски Пречи

    10 2 Отговор
    Кого води Зеленски за носа?
    Или европейските лидери му диктуват какво да прави. Прекомерната подкрепа за Украйна толкова дълго колкото е необходимо , обрича Европа на вечна война.

    Коментиран от #12

    20:53 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 стоян георгиев

    3 13 Отговор

    До коментар #10 от "Зеленски Пречи":

    Путин не успя да се справи сам с украйна и сега чака пейтриът от сащ а?хха...рижавия няма карти другар...освен това сената и конгреса на страната на зеленски.

    20:55 10.10.2026

  • 13 Това

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пнфдк":

    го слушам още от соца,и то само от стрелочници които бяха отрядници на дс

    20:55 10.10.2026

  • 14 Лумпен

    13 2 Отговор
    Значи ние будалите санкционираме руснаците ..
    А тарикатите американци си търгуват с тях ..
    Такова лицемерие няма ..

    Да им оближем ...

    Коментиран от #19, #20

    20:55 10.10.2026

  • 15 Мдаа

    6 2 Отговор
    Да си припомним как навремето преди 200 години руският флот е спасил щатите от англичаните и французите като е акостирал в Ню Йорк и Сан Франциско. Руснаците там са били около година и са били посрещани навсякъде като приятели и освободители и даже са им организирали специални балове. Има много документи и паметни снимки по случая, дори и книги написани.

    Коментиран от #16

    20:58 10.10.2026

  • 16 Мдаа

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мдаа":

    ..."Посланието, което руските сили пращат е безпогрешно - всяка британска или френска военноморска атака срещу Ню Йорк или Сан Франциско, двата най-големи центъра на американската търговска и финансова мощ, единият на Западния бряг, а другият на Източния, ще бъдат нападение и срещу Руската империя.

    Улиците на Сан Франциско и Ню Йорк се изпълват с руски офицери и моряци в техните ярки униформи през 1863 година. Това е и един голям социален успех също така.

    Организират се многобройни паради, балове и вечери, много от които от самите гостуващи руснаци.

    Двете ескадри са изпратени от цар Александър Втори, известен още като Цар Освободител, който през целия си живот е един велик и истински приятел на Съединените щати."....

    Мдаа....

    21:00 10.10.2026

  • 17 Соломон

    2 6 Отговор
    След нефтения хъб Самара,терминала в Ростов и Новоросийск гори нефтения терминал Ново-Чахтинск.Май Тръмп ще си получи дизела в димообразно състояние

    21:00 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Виж сега,

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лумпен":

    Не са ти виновни американците, а двете магнитни прасета, които продадоха България.

    21:01 10.10.2026

  • 20 Соломон

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Лумпен":

    Тръп работи за Путин .Нападна Иран и обвини Украйна че са се всигнали цените.А те имат петрол плюс този на Венецуела.И не би трябвало да имат никави проблеми

    21:03 10.10.2026

  • 21 Фактолог

    5 2 Отговор
    Първият руски танкер ( в случая е гръцки) натоварен 250 хиляди тона гориво за щатите е отпътувал още на 22-ри септември от Санкт Петербург и се очаква да акостира в САЩ след 2-3 дни , т.е сделката е стара.
    Резултатът е, че зеленият наркоман е изписан окончателно, защото вече е пречка за целия свят!
    Гюров и Мирчев могат да си го вземат вкъщи!

    Коментиран от #25

    21:05 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Соломон

    6 2 Отговор
    Зеленски приключи....приключиха и всички които се прегръщаха и снимаха с него!
    А тези които получаваха медали от него, направо не мога да ги мисля....

    21:07 10.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Интересно

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Фактолог":

    САЩ консумират 500 000 т. на ден. Производството е около 650 000. Къде е играта???

    Коментиран от #27

    21:12 10.10.2026

  • 26 Нека зеленото и британците продължават

    4 0 Отговор
    да наглеят и опитват да изнудват Тръмп пък да видим колко ще ги търпи. Казал им е да бомбят каквото си искат друго в Русия и помага с разузнаване и сателити и оръжие.
    Тръмп иска руския петрол не толкова за намаляне цените колкото за това, че американския не става за дизел и самолетно гориво, а САЩ са в критичен недостиг. И Ормуз е затворен.
    Не иска да си затрие държавата, като Зеленски и евромиротворците.
    А и какви са му украинците на Тръмп че им докладва и информира за решенията си относно решаване проблемите на САЩ? Зеленски ли да пита?:):)

    Коментиран от #29, #30

    21:16 10.10.2026

  • 27 Фактолог

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Интересно":

    Играта е символична и явно не я разбираш.
    Не е въпросът в количествата , а в символиката.
    Зеленски е пречка, а Русия и САЩ са приятели каквито са били почти винаги от 250 години насам, Европа е досадно бреме, а ударите по Русия от украинците и европейците вече са удари по САЩ!
    С един танкер гръмнаха 5 заека.

    Коментиран от #35

    21:17 10.10.2026

  • 28 Не си спомням

    3 1 Отговор
    Москва да се е съгласила на енергийно примирие. Имаше оня ден предложение на Киев, но беше отхвърлено.

    21:17 10.10.2026

  • 29 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Нека зеленото и британците продължават":

    А за какво става? Да не е "без аналогов"?!?

    21:21 10.10.2026

  • 30 Зельо и партньорите му

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Нека зеленото и британците продължават":

    атакуват Тръмп преди изборите в САЩ тъй че да видим как Тръмп ще си отмъсти.

    21:22 10.10.2026

  • 31 Тъжна картина

    1 1 Отговор
    Само глупости твори. Тръмп.

    21:23 10.10.2026

  • 32 Зрител

    0 1 Отговор
    Интересно като загуби изборите през Ноември каква песен ще запее Тръмп.

    21:29 10.10.2026

  • 33 Нпз фира

    0 1 Отговор
    И каква полза че няма санкции за дизел когато няма кой да го произведе.

    21:30 10.10.2026

  • 34 КАЯ ИУРСУЛА........

    1 0 Отговор
    ......А ЗА НАС В ЮРОПА , ПАК ....ДЕБЕЛИЯ......

    21:35 10.10.2026

  • 35 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Фактолог":

    Досадното бреме купува от едните и вдигна цените, а другите продават низко на който може?

    21:38 10.10.2026

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