Мерц отхвърли новия проект за дългосрочния бюджет на ЕС

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли новото предложение на ирландското председателство за дългосрочния бюджет на Европейския съюз. Според него размерът на проекта не може да служи като основа за компромис, а преговорите между държавите членки все още са далеч от споразумение.

„За силна и суверенна Европа се нуждаем от изцяло модернизиран и поносим многогодишен финансов план“, заяви Мерц, цитиран от германското правителство. Той благодари на Ирландия за усилията в преговорите, но подчерта, че бюджетът трябва да остане поносим за страните, които поемат основната част от финансирането.

Предложение за 1,83 трилиона евро

„Размерът на новото предложение не е основа за постигане на компромис“, каза Фридрих Мерц.

Новият проект се отнася до многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. По данни на „Дойчландфунк“ предложението предвижда общ бюджет от около 1,83 трилиона евро и е с приблизително 159 милиарда евро по-ниско от първоначалния проект на Европейската комисия.

„Тагесшау“ посочва по-малко намаление от около 140 милиарда евро, или 8 процента спрямо първоначалното предложение. И в двата случая новата рамка остава значително над бюджета за периода 2021-2027 г. Според „Дойчландфунк“ увеличението спрямо действащия бюджет е около 30 процента.

Разминаването в посочваната стойност на съкращението е свързано с различното представяне на изходните изчисления, но германската позиция е една и съща: Берлин смята, че предложената сума остава прекалено висока.

Спор за приоритетите на ЕС

Германия, Австрия, Швеция, Дания, Финландия и Нидерландия настояват за съкращения с няколкостотин милиарда евро. Тези държави са сред основните нетни вносители в бюджета на ЕС и искат по-голямо ограничаване на финансовата тежест.

Ирландското председателство е намалило по-съществено средствата за конкурентоспособност, научни изследвания и отбрана, докато традиционно големите пера за земеделие и регионална политика са засегнати в по-малка степен. Именно това разпределение е сред спорните въпроси в преговорите.

Европейският парламент също критикува проекта, но от противоположна позиция. Според преговарящите представители на парламента съкращение от 8 процента би отслабило способността на ЕС да финансира конкурентоспособност, сигурност и отбрана.

Следващите разговори

Бюджетът ще бъде обсъден от лидерите на страните членки на срещата на Европейския съвет в Брюксел на 15 и 16 октомври. Според Европейския парламент това ще постави началото на финалната фаза на преговорите, но разногласията за общия размер и разпределението на средствата остават значителни.

За 26 и 27 ноември е насрочена специална среща, посветена на многогодишната финансова рамка. Европейските институции се стремят към споразумение до края на 2026 г., така че новият бюджет да започне да действа от 1 януари 2028 г.

Източници: tagesschau.de, deutschlandfunk.de, de.euronews.com