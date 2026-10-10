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Мерц отхвърли новия проект за дългосрочния бюджет на ЕС
  Тема: Икономика

Мерц отхвърли новия проект за дългосрочния бюджет на ЕС

10 Октомври, 2026 21:05 635 8

  • фридрих мерц-
  • бюджет на ес-
  • европейски съюз-
  • ирландия-
  • германия

Германският канцлер смята, че предложените съкращения не са достатъчни. Лидерите на ЕС ще обсъдят рамката за 2028-2034 г. на срещата си през октомври

Мерц отхвърли новия проект за дългосрочния бюджет на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли новото предложение на ирландското председателство за дългосрочния бюджет на Европейския съюз. Според него размерът на проекта не може да служи като основа за компромис, а преговорите между държавите членки все още са далеч от споразумение.

„За силна и суверенна Европа се нуждаем от изцяло модернизиран и поносим многогодишен финансов план“, заяви Мерц, цитиран от германското правителство. Той благодари на Ирландия за усилията в преговорите, но подчерта, че бюджетът трябва да остане поносим за страните, които поемат основната част от финансирането.

„Размерът на новото предложение не е основа за постигане на компромис“, каза Фридрих Мерц.

Предложение за 1,83 трилиона евро

Новият проект се отнася до многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. По данни на „Дойчландфунк“ предложението предвижда общ бюджет от около 1,83 трилиона евро и е с приблизително 159 милиарда евро по-ниско от първоначалния проект на Европейската комисия.

„Тагесшау“ посочва по-малко намаление от около 140 милиарда евро, или 8 процента спрямо първоначалното предложение. И в двата случая новата рамка остава значително над бюджета за периода 2021-2027 г. Според „Дойчландфунк“ увеличението спрямо действащия бюджет е около 30 процента.

Разминаването в посочваната стойност на съкращението е свързано с различното представяне на изходните изчисления, но германската позиция е една и съща: Берлин смята, че предложената сума остава прекалено висока.

Спор за приоритетите на ЕС

Германия, Австрия, Швеция, Дания, Финландия и Нидерландия настояват за съкращения с няколкостотин милиарда евро. Тези държави са сред основните нетни вносители в бюджета на ЕС и искат по-голямо ограничаване на финансовата тежест.

Ирландското председателство е намалило по-съществено средствата за конкурентоспособност, научни изследвания и отбрана, докато традиционно големите пера за земеделие и регионална политика са засегнати в по-малка степен. Именно това разпределение е сред спорните въпроси в преговорите.

Европейският парламент също критикува проекта, но от противоположна позиция. Според преговарящите представители на парламента съкращение от 8 процента би отслабило способността на ЕС да финансира конкурентоспособност, сигурност и отбрана.

Следващите разговори

Бюджетът ще бъде обсъден от лидерите на страните членки на срещата на Европейския съвет в Брюксел на 15 и 16 октомври. Според Европейския парламент това ще постави началото на финалната фаза на преговорите, но разногласията за общия размер и разпределението на средствата остават значителни.

За 26 и 27 ноември е насрочена специална среща, посветена на многогодишната финансова рамка. Европейските институции се стремят към споразумение до края на 2026 г., така че новият бюджет да започне да действа от 1 януари 2028 г.

Източници: tagesschau.de, deutschlandfunk.de, de.euronews.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 0 Отговор
    След българете и немците ще ядат пасти като свърши лебо в магазина.

    21:08 10.10.2026

  • 2 Този

    4 0 Отговор
    е за трепане

    21:08 10.10.2026

  • 3 Овчар

    5 0 Отговор
    Този мишок до нова година ще е персона нон грата..! В Германия протестите взеха да набират сериозна сила и не само там...!

    21:09 10.10.2026

  • 4 Разпад на ес

    5 0 Отговор
    Гласувам 3А

    Коментиран от #6

    21:10 10.10.2026

  • 5 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Франция вече от никой не се споменава ,че дава нещо в бюджета на ЕС.Изглежда немците ще ядат зеле ,а Французите месото,като статистиката спомене ,че средно и в двете държави се яде зеле с месо.

    21:11 10.10.2026

  • 6 И аз съм

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Разпад на ес":

    ZA zaкриване на ес

    21:12 10.10.2026

  • 7 ТОЗИ МУШМОРОК

    6 0 Отговор
    Е ПЪТНИК ,КАКВО ЩЕ ОБСЪЖДА НЕЩА КОИТО КАСАЯТ ДАЛЕЧНО БЪДЕЩЕ.

    21:13 10.10.2026

  • 8 Нищо

    3 0 Отговор
    дългосрочно в този невероятен хаос !

    21:13 10.10.2026

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