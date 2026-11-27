Съединените щати са прекалено фокусирани върху Близкия изток и не оказват достатъчен натиск върху Русия за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за BBC, дадено в кабинета му в центъра на Киев.

По думите му забавянето на доставките на противоракетни системи от САЩ има пряка цена за украинското население. „Недостигът на тези ракети означава човешки животи“, каза Зеленски.

Украйна разполага с ограничени възможности за защита от балистични ракети, докато руските удари по градове, електроцентрали и мостове продължават. Зеленски заяви, че украинските сили вече унищожават около 70% от най-бързите руски дронове, но недостигът на прехващачи за балистични ракети остава „много, много голям“.

Критика към отношенията между Тръмп и Путин

Украинският президент определи като „много странно“ решението на Доналд Тръмп да публикува снимка с Владимир Путин и да го нарече свой приятел.

„Той е агресор и убиец. Не може да бъде приятел. Просто не може“, заяви Зеленски.

Той сравни подобно отношение с прегръдка между американски президент и Адолф Хитлер по време на Втората световна война. Зеленски уточни, че решението как да разговаря с Путин е на Тръмп, но предупреди, че прекалената неутралност към агресора поставя жертвата и нападателя на едно и също равнище.

„Когато се опитвате да бъдете много неутрални към агресора, това означава, че подкрепяте жертвата, но подкрепяте и агресора. Това не е правилно“, каза украинският президент.

Преговорите ще продължат през декември

Последният кръг от разговори между Русия и Украйна, проведен с посредничеството на САЩ в Абу Даби, не е довел до очевиден напредък. Зеленски заяви, че „колкото повече знаем, толкова повече проблеми“ се появяват, и очаква преговорите да бъдат подновени през декември.

Остава неясно дали европейски представители ще участват в следващия кръг. Русия нееднократно е заявявала, че не желае европейските държави да имат пряка роля в преговорния процес, докато европейските правителства настояват да бъдат включени в разговорите за сигурността на континента.

На 26 ноември Тръмп заяви, че по време на срещата си с Путин в Китай го е призовал да прекрати военната агресия срещу територии в Европа. Американският президент каза също, че мирното споразумение с Украйна е възможно, но разговорите остават блокирани по ключови въпроси, включително териториалните претенции на Москва.

Недостиг на противоракети и ограничения за Starlink

Докато дипломатическите усилия продължават, Украйна се подготвя за тежка зима под постоянни въздушни атаки. Украински дронови подразделения са съобщили пред BBC, че ограниченията върху Starlink и военната версия Starshield в окупираните райони пречат на използването на дронове-прехващачи срещу руските „Шахед“.

На въпрос кой взема решенията за ограниченията Зеленски отговори, че технически това е SpaceX, но политическият отговор остава неясен. „Това е като пинг-понг. Питаме едната страна, а тя казва, че другата е отговорна“, каза той.

Украинският президент призова САЩ да действат като „силна държава със сила и уважение“ и да използват влиянието си, за да принудят Русия да направи реални отстъпки в преговорите.

Източници: bbc.com, apnews.com, investing.com