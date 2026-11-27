Бившият евродепутат Асим Адемов определи като „варварски акт“ нападението над фенове на „Левски“ по време на мача с „Олимпик“ (Марсилия). В сутрешния блок на бТВ той разказа, че агресивни привърженици на домакините са нахлули във ВИП сектора с железни пръти и пожарогасители.

По думите му част от присъстващите са съобщили и за ножове. Стюардите не са успели да спрат атаката, а полицията е пристигнала 25–30 минути след началото ѝ. Първоначалната информация е била за петима или шестима пострадали, настанени в болница, като двама от тях са били от делегацията на „Левски“. Един от ранените е бил в тежко състояние.

Адемов е изразил възмущение и от опита на френските власти да представят българските фенове като провокатори заради шумната им подкрепа към отбора. Той е призовал УЕФА да наложи сериозни санкции на „Олимпик“ (Марсилия) и е предупредил за опасност от двойни стандарти при наказанията на футболните клубове.

Консулството съобщи за 11 пострадали българи

По-късно генералният консул на България в Лион Надя Ванева даде различна и по-актуална информация за състоянието на пострадалите. Пред NOVA тя съобщи, че при инцидентите са пострадали 11 български граждани.

„Шест от тях са получили съдействие на място и медицинска помощ още на стадиона, а други петима са били откарани в различни болнични заведения на територията на Марсилия“, заяви Ванева. Тя уточни, че към момента нито един българин не остава в болница.

Генералният консул добави, че в дипломатическата мисия не е постъпил сигнал за тежко ранен български гражданин. „Всеки един сигнал е бил проверен, нямаме информация за тежко пострадал“, каза Ванева и призова хората, които разполагат с такава информация, да се свържат с консулството.

България настоява за разследване

Министерството на външните работи е осъдило нападенията и е обявило, че ще изпрати дипломатическа нота до Франция. В нея България ще настоява за пълно изясняване на обстоятелствата и за установяване на отговорните лица.

„Насилието и посегателствата срещу личната неприкосновеност са недопустими“, заявиха от ведомството. Генералното консулство в Лион и почетният консул на България в Марсилия следят случая и поддържат контакт с пострадалите български граждани.

Източници: novini.bg, nova.bg, bntnews.bg