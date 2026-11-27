Подкрепата за военната помощ за Украйна намалява в Германия, но европейските лидери продължават да търсят начин да финансират Киев. Ново проучване показва, че 53% от германците вече са против военната подкрепа, а делът на привържениците ѝ е спаднал до 46% спрямо 59% година по-рано. Данните са цитирани от „Политико“ и са публикувани от УНИАН.

Изследването е проведено през септември 2026 г. от „Форса“ по поръчка на фондация „Кьорбер“ сред 1501 германски граждани с право на глас. В същото време 82% от анкетираните продължават да възприемат Русия като военна заплаха. 61% смятат, че Германия и Европа не полагат достатъчно дипломатически усилия за постигане на мир между Русия и Украйна.

Кредитът от 45 млрд. евро остава без окончателно решение

На този фон лидерите на Европейския съюз обсъждат нов кредит от 45 млрд. евро за Украйна през 2027 г. Средствата трябва да покрият около две трети от очаквания недостиг, който според цитираните оценки може да достигне 70 млрд. евро за военни и бюджетни нужди.

На извънредната среща на Европейския съвет в Брюксел на 26 и 27 ноември не е постигнато окончателно споразумение. За приемането на кредита трябва да бъдат убедени Унгария, Словакия и Чехия. Очакванията са решението да бъде обсъдено отново на срещата на лидерите на ЕС на 17 и 18 декември.

Паралелно с това се обсъжда и следващият седемгодишен бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща предлага отделен механизъм за плащане на лихвите по кредитите за Украйна, извън планирания резерв от 100 млрд. евро.

Европейските правителства изчисляват цената на отстъплението

Според „Политико“ европейските центристки лидери приемат, че отказът от подкрепа може да има по-висока политическа и финансова цена от продължаването на помощта. Сред аргументите им е опасението, че руска победа би увеличила натиска върху източния фланг на НАТО, би довела до нови разходи за отбрана и би предизвикала нова бежанска вълна.

Оценка на консултантската компания Corisk и Норвежкия институт по международни въпроси сочи, че при частична руска победа в Европа могат да пристигнат до 10 милиона украински бежанци. Общата цена на този сценарий може да достигне 1,6 трлн. евро и да бъде два пъти по-висока от разходите при украинска победа.

Шведският министър по европейските въпроси Джесика Розенкранц признава, че умората от войната сред гражданите се увеличава, но определя подкрепата за Украйна като „жизненоважна“, а не като незадължителна политика. Естонският премиер Кристен Михал заявява: „Ние тук просто броим евро, а те проливат кръв.“ Полският премиер Доналд Туск предупреждава, че по-евтината политика може да се превърне в много по-скъпа грешка, защото сигурността има цена.

Германия остава решаваща за бъдещото финансиране

Берлин е най-големият европейски донор на Украйна, като от 2022 г. е предоставил 54 млрд. евро военна, финансова и хуманитарна помощ. Според УНИАН Германия планира да отпусне още 11,6 млрд. евро за Киев през 2027 г., основно за укрепване на противовъздушната отбрана.

Канцлерът Фридрих Мерц настоява дългосрочното финансиране на Украйна да бъде гарантирано в бюджета на ЕС. „Москва всъщност иска не само Украйна“, заявява той в отговор на критиките, че Европа отделя прекалено много средства за войната.

Министърът на отбраната Борис Писториус признава, че войната натоварва германското общество, струва пари и предизвиква тревога. По думите му обаче въпросът вече не се изчерпва с Украйна, а засяга стабилността на цяла Европа.

Източници: unian.net