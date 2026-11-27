Неидентифициран дрон за кратко е нарушил въздушното пространство на Латвия в ранните часове на 27 ноември. Латвийските въоръжени сили са засекли безпилотния апарат в непосредствена близост до държавната граница, след което той е навлязъл за кратко на територията на страната.

В 02:30 часа е обявена тревога за въздушна заплаха в източната част на община Лудза. В отговор са активирани изтребители от мисията на НАТО за патрулиране на въздушното пространство над Балтийските държави, както и дрон прехващач на латвийските въоръжени сили. Апаратурата се е върнала на мястото, от което е излетяла.

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Тревогата в Лудза е отменена в 02:55 часа. Междувременно е обявена тревога с по-ниска степен за възможна въздушна заплаха в община Балви, която се намира северно от Лудза. Тя е отменена около 03:30 часа.

Латвийските въоръжени сили съобщиха, че противовъздушната отбрана по източната граница е подсилена с допълнителни подразделения. Не е съобщено кой е операторът на дрона или откъде е излетял.

Инцидентът се случва на фона на атака в Русия

Тревогите в Латвия са обявени, докато Ленинградска област в Русия отбива атака с дронове. Губернаторът Александър Дрозденко заяви, че над региона са били свалени повече от 40 безпилотни апарата.

Според Ройтерс краткото навлизане в латвийското въздушно пространство засилва опасенията, че войната в Украйна може да се разпространи извън нейните граници. Киев и Москва продължават да си разменят удари с ракети и дронове.

Във вторник Полша обвини Москва в умишлено нарушение на въздушното ѝ пространство, след като съобщи, че руски разузнавателен дрон за кратко е преминал границата.

Латвия засилва мерките по източната граница

Случаят е поредният инцидент с безпилотни апарати в източната част на Латвия. През годината латвийските власти съобщиха и за случаи, при които дронове са били сваляни или са падали на територията на страната.

Премиерът Андрис Кулбергс вече призова Европейския съюз да затвори границите си за всички руски граждани. „Да допускаме в ЕС такъв брой хора сега е твърде опасно. Не трябва да отстъпваме пред Русия и не трябва да проявяваме слабост“, заяви той.

Кулбергс отхвърли и възможността за възстановяване на нормални отношения с Москва след прекратяване на огъня в Украйна. „Това е невъзможно. Настъпи нова ера“, каза латвийският премиер.

Източници: unian.net, sa.marketscreener.com, apnews.com