Антибиотичната резистентност е едно от най-сериозните предизвикателства пред съвременното здравеопазване, а у нас проблемът с неправилната и прекомерна употреба на антибиотици е особено сериозен. Особено важен е този проблем, когато става дума за инфекции на горните дихателни пътища. Какво място има в цялостното лечение хомеопатията и защо пациентите с инфекции на горните дихателни пътища, които се лекуват с хомеопатия, приемат по-малко антибиотици… Пред ФАКТИ говори д-р Даниела Карабелова, специалист по холистична медицина.



- Д-р Карабелова, намираме се в Световната седмица за осведоменост относно антимикробната резистентност. Защо антибиотичната резистентност се превръща във все по-сериозна заплаха и какво трябва да знаят хората за последиците от прекомерната употреба на антибиотици?

- Антибиотичната резистентност означава, че бактериите, които преди сме успявали да унищожим с определен антибиотик, днес вече могат да оцелеят въпреки лечението. Как това ни застрашава? Една иначе банална инфекция (като ангина, пикочна инфекция или бронхит) може да се окаже трудно лечима, да изисква болничен престой, венозно приложение на антимикробни лекарства и да донесе по-голям риск от усложнения. Означава също, че може да срещаме трудности при оперативно лечение, трансплантации и противотуморно лечение. Всички те разчитат на ефективния контрол на бактериалните инфекции.

По данни на ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) над 35 000 души годишно в Европейския съюз умират вследствие на инфекции с микроорганизми, устойчиви на антимикробни лекарства. ecdc.europa.eu

И още нещо: човек може да се зарази с резистентна бактерия, дори самият той рядко да е приемал антибиотици. Никой от нас не е застрахован. Устойчивите бактерии се разпространяват. Затова решенията и изборите на всеки от нас имат значение и за останалите.



- Все още много хора очакват антибиотик при всяка настинка, грип или болки в гърлото, въпреки че голяма част от тези инфекции са вирусни. Кога антибиотикът действително е необходим и защо не трябва да се използва профилактично или без лекарско предписание?

- Наистина, когато имате ужасни режещи болки в гърлото, не спирате да духате носа си и чувствате главата си оловна, може да се разочаровате, ако лекарят ви каже, че нямате нужда от антибиотик. Всеки от нас търси начин бързо облекчи състоянието си и да си върне обичайния режим на живот. Но колкото и тежки да са симптомите ни при една „настинка“, антибиотичната терапия не просто е ненужна. При обикновена вирусна инфекция назначаването на антибиотик „за всеки случай“ е грешка. Антибиотикът не лекува причинителя, нито пък е стандартен начин да предотвратим усложненията. При грип разполагаме с конкретни противовирусни препарати, а останалите многобройни вирусни инфекции, засягащи дихателната система, изискват предимно симптоматична терапия и почивка у дома.

Антибиотик се назначава, когато има доказана или достатъчно обосновано подозирана бактериална инфекция, при която очакваме полза от него. Например при бактериална пневмония, стрептококова ангина или инфекции на пикочните пътища. Решението зависи от тежестта на заболяването, от възрастта на пациента и от придружаващите заболявания.

А температурата, кашлицата и болката в гърлото сами по себе си не са показание за антибиотик. Настинката и грипът са вирусни заболявания. Дори жълто-зеленият секрет от носа не е достатъчна индикация да се назначи антибиотик, включително локален (капки в носа). С тревога наблюдавам колко често майките капят в носовете на децата антибиотични капки.

При съмнение за стрептококова ангина лекарят може да назначи бърз тест или гърлен секрет и по преценка – да се изчака резултата за по-точно определяне на терапията.

Съществува и медицински обоснована антибиотична профилактика – например при определени стоматологични процедури или операции. Но това са конкретни показания с определена схема и винаги по лекарска преценка.



- Как неправилната и прекомерна употреба на антибиотици влияе върху човешкия организъм и как се стига до появата на бактерии, устойчиви на антибиотично лечение? Възможно ли е човек сам да допринесе за антибиотична резистентност, когато приема останали лекарства или прекъсва назначената терапия по собствена преценка?

- Бактериите се размножават много бързо и при това в генетичния им материал възникват случайни промени, мутации. Някои от тях им дават възможност да оцелеят при среща с определен антибиотик.



Бактериите могат и да си предават гени за устойчивост – сякаш обменят „инструкции за защита“.



Това е естествен еволюционен процес, но прекомерната и неправилната употреба на антибиотици го ускоряват. Когато приложим антибиотика, чувствителните бактерии загиват или спират да се размножават. Устойчивите обаче оцеляват и оставят потомство. Така постепенно те могат да станат преобладаващи и съответният антибиотик вече да се окаже неефективен за тях.



Сигурно сте чували за superbug или „супербактерия“.



Това е популярно название за микроорганизмите с антибиотична резистентност, особено когато са устойчиви към множество антибиотици.

В историята на съвременната медицина сме „изгубили“ по този начин не един антибиотик. Но в наши дни процеса на загуба на ефективност на тези медикаменти се развива с по-бързи темпове, отколкото се създават нови молекули. Ние днес говорим за резистентността – устойчивостта на бактериите към антибиотиците. Но микроорганизмите разполагат и с други механизми, които им помагат да ни „надхитрят“. Един от тях е образуването на биофилми – своеобразни защитени общности, обвити в полизахариден матрикс, който самите бактерии изграждат. В тях те са по-трудно достъпни за имунната защита и по-трудни за унищожаване с антибиотици. Част от бактериите забавят жизнените си процеси и преминават в състояние, което образно можем да наречем „сън“. Така могат да преживеят лечението, а при благоприятни условия отново да започнат да се размножават. Това е сериозно предизвикателство за съвременната медицина и е един от механизмите, чрез които някои инфекции се задържат или се връщат отново след привидно успешно лечение – т.нар. рецидивиращи инфекции.



- Често цитирате германско проучване с над 610 000 пациенти, според което при лекуваните с хомеопатични продукти са регистрирани по-малко антибиотични предписания. Какво точно показват тези резултати и доколко едно наблюдателно проучване може да докаже, че хомеопатията има лечебен ефект при респираторни инфекции?

- Това е наблюдателен анализ, публикуван през 2025 г., на данни за 610 118 пациенти в Германия. От тях 49 361 са в групата с предписани хомеопатични продукти. Сравняват се с групи, получили други средства за симптомите на остри инфекции на горните дихателни пътища. Кохортното проучване обхваща реални клинични практики на немски колеги за период от 8 години. Тези над 600 000 пациенти са подбрани по определени критерии от над 3,6 милиона пациенти. Действително това е ретроспективно обсервационно (наблюдателно) проучване върху медицински записи, а не рандомизирано плацебо-контролирано клинично изпитване. При подобен дизайн не може да се докаже директна причинно-следствена връзка (дали хомеопатичният продукт е причинил разликата), тъй като върху резултатите влияят и фактори като предпочитанията на самите пациенти, тежестта на симптомите при първия преглед и нагласите на лекуващия лекар към предписването на антибиотици. Въпреки това статистическият анализ отчита, че пациентите в хомеопатичната група са имали по-нисък среден брой антибиотични рецепти и по-нисък риск от предписване на антибиотик във времето в сравнение с конвенционалните групи. Това проучване е доста мащабно, но съществуват не малко други рандомизирани и плацебо контролирани, които също са в подкрепа на хомеопатичните прескрипции.

Ще бъда откровена. Като съвременен лекар, още повече с известен опит като лекар изследовател в клинични проучвания, не може да не ме вълнуват данните от тях. Живеем в ерата на медицината на доказателствата. Но за мен много по-важно е това, което виждам в реалната си практика. Мои ежедневни пациенти са деца, доведени от родителите си след изпити вече 3-4 антибиотика, които не могат да излязат от порочния кръг на честото боледуване; деца с чести бронхиолити или ларингити; такива – с по няколко стрептококови ангини за сезона; също такива, „абонирани“ за задната хрема; или млади хора с чести синуити или ангини… Мога да ги лекувам с конвенционални средства, с хомеопатия или да комбинирам. Но това, което е ключово, е, че с прилагане на профилактична хомеопатична схема за есенно-зимния сезон (разбира се индивидуално подбрана), реално заболеваемостта при тях спада, боледуванията се разреждат, стават много по-леки и показанията за изписване на антибиотик спадат драстично. Няма да е преувеличено да кажа, че за есенно-зимния сезон мога да преброя рецептите с антибиотик на пръстите на ръцете си.



- Занимавате се с хомеопатия от 20 години и я представяте като част от интегративния подход към здравето. Как определяте границата между приложението ѝ като допълващ метод и случаите, в които конвенционалното лечение е задължително?

- Преди всичко съм лекар и да – хомеопатията е част от натуропатичната грижа за моите пациенти. За мен винаги водещи са диагнозата, състоянието на пациента и рискът от усложнения. Предпочитанието ми към определен метод не е причина да отложа друго необходимо лечение. Личният ми опит и наблюдението върху работата на други колеги ми показва, че с колкото по-голям терапевтичен арсенал разполагаме, толкова по-добре е за пациентите ни. Вярвам, че бъдещето принадлежи именно на интегративния подход – когато доказани във времето терапевтични подходи и такива, подложени на клинични изпитвания и базирани на съвременни технологии, умело се прилагат от един емпатичен лекар.

Кога мога да разчитам само на хомеопатична терапия и кога тя трябва да отстъпи като комплементарен метод, за сметка на конвенционалната терапия? Това изисква ясна оценка на ползите и рисковете и се базира на дългогодишния ми опит като семеен лекар и познанията по клинична хомеопатия.

По отношение на хомеопатията пациентите трябва да знаят, че тя е сигурен, бърз, ефективен и безопасен лечебен метод, но само когато е в ръцете на обучен и опитен ЛЕКАР. Лекарят може да направи диференциална диагноза и във всеки момент да преоцени подхода си.



- Има различни хомеопатични продукти, които се използват през есенно-зимния сезон. Какви научни доказателства подкрепят приложението им и как разграничавате профилактиката от лечението на вече развита инфекция?

- Да вземем популярното хомеопатично лекарство Oscillococcinum. В последните години се публикуваха 4 проучвания изследващи ефекта му по време на инфекция, т.е. за лечение (обхващащи 1259 пациенти) и 5 проучвания, в които е даван в профилактична доза (с 2357 души). Те показват по-бързо отшумяване на симптомите (температура, мускулни болки, кашлица) и намаляване на заболяемостта с 40-60%. Интересна публикация, която излезе тази година, показва действието на разтвор на Oscillococcinum върху оксидативния стрес и възпалението при клетъчни модели на невроглия.

Други медикаменти с известни доказателства в подкрепа на имунната им функция, много често ползваме за профилактика. Това са три лекарства, които работят върху различни части на имунната система:

Silicea 15СН – подпомага работата и „почистването“ от страна на макрофагите (клетките чистачи), намалява прекомерното възпаление и ускорява възстановяването на тъканите.

Phytolacca 9СН – стимулира Т‑ и В‑лимфоцитите и подпомага имунния отговор срещу абнормни клетки.

Echinacea 5СН – активира фагоцитите (клетките, които „поглъщат“ микроби) и засилва първичната защита на организма.

Ние – хомеопатите, се интересуваме не само от болестта, а и от самият пациент – неговите индивидуални особености, придружаващи заболявания и обстоятелствата, при които боледува и се възстановява. В хомеопатичната практика този индивидуален поглед се свързва с понятието „терен“ и позволява цялостното му благоприятно повлияване и намаляване на рецидивите.



- Специално внимание в тазгодишната европейска кампания е отделено на децата, тъй като те често получават антибиотици при инфекции, които не изискват такова лечение. Как родителите могат да преценят кога е необходима лекарска консултация и защо не бива да настояват за антибиотик при всяко заболяване на детето?

- Тазгодишният акцент действително е върху родителите и грижата за децата, особено кърмачетата и децата в предучилищна възраст. Призивът е „Грижете се за децата си - използвайте антибиотици разумно“. Причината е, че децата най-често са изложени на антибиотици, въпреки че много често срещани детски инфекции не изискват тяхното приложение.

Бих казала, че за най-малките (кърмачета) лекарската консултация при вирусна инфекция е задължителна. Лекуващият лекар ще даде своите препоръки за лечение и режим. Това, което трябва да следят родителите, е общото състояние на детето, приема на течности, дишането, температурата. Възможно е при вирусно заболяване температурата да остане повишена за три – четири дни. Това не е показание да се назначи антибиотик. Но все пак, това може да прецени единствено педиатърът, който лекува детето. Добре е да напомним на майките, че нито кашлицата, нито повишената температура, нито зачервеното гърло или жълто-зеления секрет от носа са достатъчно условие да се изпише антимикробна терапия.

В същото време, ако е предписан антибиотик, то строго трябва да се спазва дозировката, часовете за прием и времето за лечение с него. В никой случай не бива своеволно да се съкращава или удължава назначения курс.



- Какво според вас трябва да се промени в поведението както на лекарите, така и на пациентите, за да ограничим ненужната употреба на антибиотици?

- Много можем да променим още в кабинета. Когато не назначаваме антибиотик, трябва да обясним на пациента защо и да дадем конкретен план: как да се облекчат симптомите, какво развитие очакваме и кога (или в кои случаи) е нужен повторен преглед. Така пациентът знае какво да прави и има спокойствие, че всичко е под контрол.

А когато антибиотикът вече е необходим, трябва да изберем подходящия препарат, доза и продължителност, съобразени с препоръките и конкретния човек. Да използваме изследванията (микробиология), когато могат да променят решението ни, и да преоценяваме лечението, когато получим нова информация.

И още веднъж ще повторя, че ние – лекарите, е добре да поглеждаме и с малко по-широк кръгозор. Да изучаваме и да даваме шанс на терапевтични подходи, които не се изучават непременно в Медицинския университет. Обучението на никой от нас не приключва с получаването на дипломата. Например етеричните масла и прополисът заслужават такъв научен интерес. Особено интересни са изследванията върху бактериалните биофилми – общности от бактерии, обградени от защитна матрица, която затруднява действието на антимикробните средства и имунната защита. Лабораторни проучвания показват, че определени компоненти на етеричните масла, като тимол и карвакрол, както и някои прополисови екстракти, могат да потискат образуването на биофилми, да въздействат върху вече изградени биофилми и да усилват действието на определени антибиотици. Това е особено важно при рецидивиращите инфекции, с които се сблъскваме постоянно.

От страна на пациентите промяната е да не започват лечение с останали в шкафа лекарства, да не настояват за антибиотик предварително и да съобщават какво са приемали наскоро. И отговорността не приключва с лекаря и пациента. Важни са болничната хигиена, профилактиката на инфекциите и разумната употреба на антибиотици при животните. Човешкото здраве, животните и околната среда са свързани – това е и смисълът на подхода „ONE HEALTH“ на СЗО.

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