Дмитриев за Зеленски: Край на играта

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев намекна за политически „край на играта“ за украинския президент Владимир Зеленски, след като Доналд Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов лидер.

В публикация в социалната мрежа X Дмитриев разпространи изображение на корица на американското списание TIME, на която е Зеленски, а заглавието гласи The Endgame – „Краят на играта“ или „Финалният етап“. Корицата не е нова: тя е от международния брой на списанието от 14 април 2025 г.

По-рано Тръмп заяви, че „е време Украйна да получи нов президент“. „Предлагам да получат нов лидер, който може да сключи сделка, защото той можеше да сключи много сделки, но по някаква причина никога не го прави“, каза американският президент, цитиран от Асошиейтед прес.

Изявлението беше направено на фона на критиките на Тръмп към Зеленски заради отказа му да прекрати конфликта с Русия и заради украинските удари по руска енергийна инфраструктура. Американският президент свърза темата и с поскъпването на дизеловото гориво в Съединените щати, посочва Асошиейтед прес.

Как реагира Кирил Дмитриев

Дмитриев определи думите на Тръмп като „знакови и исторически“. В друга публикация той написа, че американският президент се присъединява към онези, които смятат, че на Украйна е необходимо ръководство, „действително ориентирано към мира“, а не към продължаването на войната.

След това руският представител публикува корицата на TIME, с което направи директна политическа препратка към бъдещето на Зеленски.

Заглавието The Endgame беше използвано от TIME за материал, посветен на позициите на Зеленски за Тръмп, руския президент Владимир Путин и възможния край на войната. В интервюто, публикувано през март 2025 г., украинският президент говори за трудния дипломатически процес и за условията, при които Киев би могъл да приеме споразумение.

Източници: apnews.com, time.com, corrierealpi.it