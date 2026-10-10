Новини
Свят »
Украйна »
Дмитриев за Зеленски: Край на играта
  Тема: Украйна

Дмитриев за Зеленски: Край на играта

10 Октомври, 2026 21:54, обновена 10 Октомври, 2026 21:57 2 578 72

  • кирил дмитриев-
  • владимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • time

Ръководителят на РФПИ публикува корица на TIME с украинския президент, след като Доналд Тръмп заяви, че Украйна се нуждае от нов лидер

Дмитриев за Зеленски: Край на играта - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев намекна за политически „край на играта“ за украинския президент Владимир Зеленски, след като Доналд Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов лидер.

В публикация в социалната мрежа X Дмитриев разпространи изображение на корица на американското списание TIME, на която е Зеленски, а заглавието гласи The Endgame – „Краят на играта“ или „Финалният етап“. Корицата не е нова: тя е от международния брой на списанието от 14 април 2025 г.

По-рано Тръмп заяви, че „е време Украйна да получи нов президент“. „Предлагам да получат нов лидер, който може да сключи сделка, защото той можеше да сключи много сделки, но по някаква причина никога не го прави“, каза американският президент, цитиран от Асошиейтед прес.

Изявлението беше направено на фона на критиките на Тръмп към Зеленски заради отказа му да прекрати конфликта с Русия и заради украинските удари по руска енергийна инфраструктура. Американският президент свърза темата и с поскъпването на дизеловото гориво в Съединените щати, посочва Асошиейтед прес.

Как реагира Кирил Дмитриев

Дмитриев определи думите на Тръмп като „знакови и исторически“. В друга публикация той написа, че американският президент се присъединява към онези, които смятат, че на Украйна е необходимо ръководство, „действително ориентирано към мира“, а не към продължаването на войната.

След това руският представител публикува корицата на TIME, с което направи директна политическа препратка към бъдещето на Зеленски.

Заглавието The Endgame беше използвано от TIME за материал, посветен на позициите на Зеленски за Тръмп, руския президент Владимир Путин и възможния край на войната. В интервюто, публикувано през март 2025 г., украинският президент говори за трудния дипломатически процес и за условията, при които Киев би могъл да приеме споразумение.

Източници: apnews.com, time.com, corrierealpi.it


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от село

    46 17 Отговор
    Зеленски го виждам скоро да е изпратен в Сибир ,и с резачка - Урал да прави по 30 кубика дърва дневно !!

    Коментиран от #8, #59

    22:00 10.10.2026

  • 2 Красимир Петров

    48 18 Отговор
    Браво на Тръмп!Падне ли наркомана войната спира.

    22:00 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зеления глист

    46 15 Отговор
    Отече в канала

    22:01 10.10.2026

  • 6 Ами

    13 41 Отговор
    Като сменят Зеленски с някой от генералите ще ви смелят.

    22:01 10.10.2026

  • 7 осраински

    27 9 Отговор
    Кого, по дяволите, го е грижа за ползите за Украйна?! И особено не за „проукраински“ лагер!

    22:01 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 матю хари

    16 48 Отговор
    Какъв край на играта? Европа е със Зеленски! Няма значение какви мислят бесните пенсии Тръмп и Путин.

    Коментиран от #27, #35

    22:03 10.10.2026

  • 14 Шкембе Ефенди от Магадан

    12 35 Отговор
    Руската пропагандна машина пак се е превъзбудила от поредния си мокър сън, след като Кирил Дмитриев – главният ковчежник на олигархичните милиарди в Руския фонд за преки инвестиции – реши да се изяви като геополитически гадател и обяви „край на играта“ за Зеленски. Цялата тази комична суматоха, вдъхновена от поредните разтегливи фрази на Доналд Тръмп, показва само едно: в Москва умират от отчаяние някой друг да им свърши работата, която те не успяха да свършат за три дни в Киев.
    Ето как изглежда реалността зад този пореден руски брътвеж:

    Ковчежникът играе на Нострадамус: Изключително забавно е как шеф на инвестиционен фонд, чиято основна задача е да крие руски пари от санкции, изведнъж започва да чертае политическото бъдеще на суверенна държава. Явно „инвестициите“ им в реалния свят са толкова зациклили, че единственото, което им остава, е да инвестират в празни приказки и политическа фантастика.
    Фиксацията по Зеленски: Кремълските чиновници не могат да спят от три години заради Зеленски. Вместо да избяга с първия самолет, както им се искаше, той им обърка всички планове. Сега всяко подхвърлено изречение от Вашингтон се тълкува в Москва като „знак от съдбата“. Те буквално висят на устните на американските политици, молейки се някой отвън да им реши украинския проблем.
    „Край на играта“... но за кого? Руските „експерти“ говорят за край на играта, докато собствената им икономика прегрява, санкциите ги задушават, а руската армия разчита на севернок

    Коментиран от #16

    22:03 10.10.2026

  • 15 Иван Попов

    32 7 Отговор
    Тръмп откаже ли каквато и да е помощ за Украйна,Зелен ски и цялата клика отичат.

    22:03 10.10.2026

  • 16 Шкембе Ефенди от Магадан

    9 27 Отговор

    До коментар #14 от "Шкембе Ефенди от Магадан":

    „Край на играта“... но за кого? Руските „експерти“ говорят за край на играта, докато собствената им икономика прегрява, санкциите ги задушават, а руската армия разчита на севернокорейски войници, за да държи фронта. Да обявяваш чужд политически край, докато твоята собствена държава е в международна изолация, е дефиницията за наглост, примесена с тежко късогледство.

    Цялата тази руска еуфория около това какво бил казал Тръмп и как щял да се сменя лидерът на Украйна показва дълбокото неразбиране на Кремъл за това как функционират демокрациите. Те си мислят, че лидерите се сменят с декрет от чужбина или с приятелски сделки на масата, защото така са свикнали да работят в собствената си кочина. Реалността е, че играта за Украйна далеч не е свършила, а Дмитриев и компания просто си купуват време с медийни балони, докато чакат следващия пакет от санкции.

    22:04 10.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 СВОтчик

    15 21 Отговор
    Обещахме тонове дизел на Тръмп, но няма как да ги доставим - половината ни рафинерии гръмнаха, гърмят и останалите. Край на играта!

    22:04 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 реалистъ

    11 29 Отговор
    За три месеца Украйна извади от строя 50% от руските рафинерии. До Коледа ще си заминат и останалите 50.

    22:05 10.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Айляк

    18 9 Отговор
    Развинтената матрьошка от Кривой рог избяга у Лондоня, там при Борето Джонсън -
    големо шмъркане ше пада с рижия турчин:))

    22:05 10.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А50

    16 8 Отговор
    Хора недеите така бе, зеления ще предозира

    22:06 10.10.2026

  • 25 Инна

    15 5 Отговор
    След успешна сделка за дизелово гориво с Русия, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Зеленски вече не е опция за Украйна. Американският лидер смята, че Киев трябва да проведе президентски избори възможно най-скоро, а украинците трябва да изберат нов лидер възможно най-скоро.

    „Мисля, че е време Украйна да има нов президент“, каза Тръмп пред репортери.

    Според американския лидер Зеленски е имал „много възможности да сключи сделка“, но по някаква причина многократно е отказвал и саботирал тези възможности. Следователно той не иска мир и е невъзможно да се постигне споразумение с него.

    22:06 10.10.2026

  • 26 Край на играта

    13 15 Отговор
    Време е САЩ и Русия да имат нов президент. И както изглежда, нямат нужда от двама, един им е достатъчен.

    22:06 10.10.2026

  • 27 Красимир Петров

    20 12 Отговор

    До коментар #13 от "матю хари":

    Европа без САЩ е тотално свършила

    Коментиран от #42

    22:06 10.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Чакаше се

    9 22 Отговор
    Бързат да се радват. Руснаците са безсилни в завземането на Украйна, сега се включва и марионетката Тръмп. Не е ясно дали е ясно. Ще видим.

    22:07 10.10.2026

  • 31 Телефонна линия

    12 6 Отговор
    Украинците да санкционират дизела за САЩ и готово. И без това свикнаха да налагат санкции.

    Коментиран от #38

    22:07 10.10.2026

  • 32 прАфесор Вацев

    9 19 Отговор
    Духът на Анкоридж е жив, а руската мъка край няма.

    22:08 10.10.2026

  • 33 Горския стражар ,

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Горски":

    Нали знаеш , че ние знаем , кой пише фермани ?!

    22:10 10.10.2026

  • 34 Ами

    11 2 Отговор
    Очаквайте скоро най-смразяващият екшън и най-касов
    филм за сезона с предстоящи десет номинации за Оскар
    "За кожата на едина хазар"
    Сценарист - Доналд Тръмп / Режисьор - Джон Ратклиф
    Със специалното участие на Владимир Зеленски

    22:12 10.10.2026

  • 35 А50

    17 8 Отговор

    До коментар #13 от "матю хари":

    Европа няма ресурси, няма и разум, има само сляпа злоба и реваншизъм за ВСВ. Европа стана второстепенен фактор и изявленията за участието й в световните процеси предизвикват нищо, безразличие

    Коментиран от #41, #44

    22:12 10.10.2026

  • 36 Герге ,

    2 2 Отговор
    ПАКОГЛАДНЯЛ

    22:13 10.10.2026

  • 37 !!!?

    7 11 Отговор
    Тръмп е обявил собствения си край...!

    22:13 10.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ха,ха

    7 1 Отговор
    Зеленски отивай да ремонтираш СП2😂🤣🤣

    22:17 10.10.2026

  • 40 Да бе ,да ! 🤔

    8 4 Отговор
    Всичко "геройство" на Украйна е движение от русофобията на Запада и Турция : 1 - американско космическо разузнаване , 2 - Английско насочване на ударите 3 - пропагандните машини на натото и Брюксел . Без американски спътници урковците са като мишки в капан . Да видим Тръмп иска ли край на войната , или иска просто ново раздаване , да получи нови главатари на украинската хунта .?

    22:18 10.10.2026

  • 41 Тцтцтц

    4 6 Отговор

    До коментар #35 от "А50":

    За тва ли русията ги нападна😂🤣🤣

    Коментиран от #45, #48, #52

    22:19 10.10.2026

  • 42 Ааууу майкуу

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Красимир Петров":

    Па СССР сила😂🤣🤣

    22:20 10.10.2026

  • 43 Горски

    12 2 Отговор
    Животът на Клоуна може да бъде гарантиран само в Русия, като подсъдим. Покровителите му (Англия и ЕС) вече го ненавиждат и вероятно ще предприемат стъпка към елиминиране. За САЩ той не е фактор и те не го броят за лидер, но го търпят заради парите, които получават от продажбата на оръжие. СВО няма да спре докато Русия не постигне целите си. Абе ЗЕЛЮ освен УРСУЛА и ЛОНДОНСКОТО СИТИ които почти ти вярват(защото те ти ПОРЪЧВАТ какво да правиш), кой друг ти вярва.Както Байданчо беше казал за СИН ПОТОК "Една бомба и дотам. Искате да се водят ВОЙНИ- това ти е ПОРЪЧАНО. Руснаците казаха, че от Укрия нищо няма да влезе или излезе. Трябва да си луд да си пратиш корабите там при положение, че са те предупредили. Ясно е, че зельо не може да ни убеди, че не е той. Опитва се да вкара България в сблъсък с Русия! Смърди от километри. А и що да не направи услуга на Гюров преди изборите, като му даде поредната дъвка.

    Коментиран от #47

    22:21 10.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ....

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Горски":

    Ма за Джо Байдън беше фактор.

    22:25 10.10.2026

  • 48 Да бе ,да ! 🤔

    8 2 Отговор

    До коментар #41 от "Тцтцтц":

    След Майданския преврат нацистите на Киев репресираха и избиваха рускоезични цивилни , жени и деца . Кремъл много се забави . Дано накрая си е взел поука .

    22:26 10.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 До глиста

    1 5 Отговор

    До коментар #46 от "Коя игра, Глистдмитриев?":

    Безотлагателно!!! Ми(у)трофанова, натоварена на товарен влак. С туалет. Да си спомня за туалета. После направо в комнатата в деревнята.

    22:29 10.10.2026

  • 52 А50

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Тцтцтц":

    Русията си защити хората и интересите, към това ги тласкаха много години, но в крайна сметка май плана на фашистите не сработи да разчленят Русия, какво не ти е ясно

    22:29 10.10.2026

  • 53 Ачо

    3 1 Отговор
    Възможно ли е дизела на Путин уж за Америка, да поеме оттам към Европа,само че на по висока цена?Само питам!

    22:33 10.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Линда

    6 2 Отговор
    А тамън на САЩ им трябва нов президент ,Че тоя улавия вече е изплискал легена

    22:36 10.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Артилерист

    5 2 Отговор
    Зеленски не сключва сделки защото той сам си забрани с президентски указ да преговаря с Русия. При това той вече втора година просрочва мандата си за президент, което поражда съмнения относно признаване достоверността на неговите подписи под документи като държавен глава. Това, че западната пропаганда може да спекулира, че Путин не иска преговори за мир, като му поставя неприемливи условия, е едно на ръка,но Зеленски да си забранява преговори, вече е съвсем друго. Защото на запада му олеква кесията и изпада в задълбочаваща се криза, но Украйна загуби половината си население, а страната е полуразрушена. Всички сериозни анализатори твърдят, че първото предложение на Русия за мир е било най-приемливо, а всички следващи стават все по-тежки за Украйна. Но запада не позволява примирие на Зеленски, защото няма как да оправдае прахосаните досега средства за подкрепата му...

    Коментиран от #63

    22:47 10.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Айде

    3 1 Отговор
    Стига му толкова незаконно президентство на Зеленски.
    Всички договори с Украйна са нелегитимни.
    Пари за Украйна вече йок.

    22:48 10.10.2026

  • 61 Зеленски

    4 2 Отговор
    пречи на двете смахнати старчета!

    За това се скъсаха да го нападат и очернят!

    И как отговори Героят Зеленски- гори поредната руска рафинерия днес!✌️

    Тръмп няма думата!
    Да мисли за собственото си оцеляване! След пълния му провал в САЩ , Иран, Украйна, след неуспеха му с Нобеловата награда за мир, след поредицата безплодни срещу с Моди и Си, след скарването му с почти на всички европейски лидери, Тръмп търси виновен за собствените си провали
    И по стар навик напада жертвата, по слабия.
    Това е поведение на лузър, на комплексар!

    22:52 10.10.2026

  • 62 За малко

    1 0 Отговор
    Край другари,край. Да не сме чули повече за комунизъм,нацизъм,простоцизъм и други подобни глупости. Да живее нафтата другари Урааааа!

    22:55 10.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Първо Малая Токмачка

    1 0 Отговор
    После ще мислим за Зеленски.

    23:03 10.10.2026

  • 65 МОСКВА СИ ПОСТИГНА

    0 0 Отговор
    ЦЕЛТА КОЯТО ИСКАШЕ

    23:04 10.10.2026

  • 66 Не, разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Кретен,":

    Слуша опорки от Соловьов и Симонян. Не разчитай на собствена мисъл.

    23:04 10.10.2026

  • 67 ?????

    1 0 Отговор
    Паника в Куев.
    Никой не знае къде да бяга.

    23:08 10.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Емии ...Времето отдавна е изтекло...

    0 0 Отговор
    Още през май 2024...
    От тогава 404 се движи по прищевките на узурпатор...

    23:10 10.10.2026

  • 70 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 71 Минаващия ,

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Гост":

    Мъчиш ли се , да пишеш па рузский ?

    23:13 10.10.2026

  • 72 Бате Георги

    1 0 Отговор
    Изборите наближават ноември и оранжевия се паникьосва, че демократите ще му видят сметката.

    23:16 10.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания