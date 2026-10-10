Дмитриев за Зеленски: Край на играта

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев намекна за политически „край на играта“ за украинския президент Владимир Зеленски, след като Доналд Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов лидер.
В публикация в социалната мрежа X Дмитриев разпространи изображение на корица на американското списание TIME, на която е Зеленски, а заглавието гласи The Endgame – „Краят на играта“ или „Финалният етап“. Корицата не е нова: тя е от международния брой на списанието от 14 април 2025 г.
По-рано Тръмп заяви, че „е време Украйна да получи нов президент“. „Предлагам да получат нов лидер, който може да сключи сделка, защото той можеше да сключи много сделки, но по някаква причина никога не го прави“, каза американският президент, цитиран от Асошиейтед прес.
Изявлението беше направено на фона на критиките на Тръмп към Зеленски заради отказа му да прекрати конфликта с Русия и заради украинските удари по руска енергийна инфраструктура. Американският президент свърза темата и с поскъпването на дизеловото гориво в Съединените щати, посочва Асошиейтед прес.
Как реагира Кирил Дмитриев
Дмитриев определи думите на Тръмп като „знакови и исторически“. В друга публикация той написа, че американският президент се присъединява към онези, които смятат, че на Украйна е необходимо ръководство, „действително ориентирано към мира“, а не към продължаването на войната.
След това руският представител публикува корицата на TIME, с което направи директна политическа препратка към бъдещето на Зеленски.
Заглавието The Endgame беше използвано от TIME за материал, посветен на позициите на Зеленски за Тръмп, руския президент Владимир Путин и възможния край на войната. В интервюто, публикувано през март 2025 г., украинският президент говори за трудния дипломатически процес и за условията, при които Киев би могъл да приеме споразумение.
Източници: apnews.com, time.com, corrierealpi.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 от село
Коментиран от #8, #59
22:00 10.10.2026
2 Красимир Петров
22:00 10.10.2026
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5 Зеления глист
22:01 10.10.2026
6 Ами
22:01 10.10.2026
7 осраински
22:01 10.10.2026
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13 матю хари
Коментиран от #27, #35
22:03 10.10.2026
14 Шкембе Ефенди от Магадан
Ето как изглежда реалността зад този пореден руски брътвеж:
Ковчежникът играе на Нострадамус: Изключително забавно е как шеф на инвестиционен фонд, чиято основна задача е да крие руски пари от санкции, изведнъж започва да чертае политическото бъдеще на суверенна държава. Явно „инвестициите“ им в реалния свят са толкова зациклили, че единственото, което им остава, е да инвестират в празни приказки и политическа фантастика.
Фиксацията по Зеленски: Кремълските чиновници не могат да спят от три години заради Зеленски. Вместо да избяга с първия самолет, както им се искаше, той им обърка всички планове. Сега всяко подхвърлено изречение от Вашингтон се тълкува в Москва като „знак от съдбата“. Те буквално висят на устните на американските политици, молейки се някой отвън да им реши украинския проблем.
„Край на играта“... но за кого? Руските „експерти“ говорят за край на играта, докато собствената им икономика прегрява, санкциите ги задушават, а руската армия разчита на севернок
Коментиран от #16
22:03 10.10.2026
15 Иван Попов
22:03 10.10.2026
16 Шкембе Ефенди от Магадан
До коментар #14 от "Шкембе Ефенди от Магадан":„Край на играта“... но за кого? Руските „експерти“ говорят за край на играта, докато собствената им икономика прегрява, санкциите ги задушават, а руската армия разчита на севернокорейски войници, за да държи фронта. Да обявяваш чужд политически край, докато твоята собствена държава е в международна изолация, е дефиницията за наглост, примесена с тежко късогледство.
Цялата тази руска еуфория около това какво бил казал Тръмп и как щял да се сменя лидерът на Украйна показва дълбокото неразбиране на Кремъл за това как функционират демокрациите. Те си мислят, че лидерите се сменят с декрет от чужбина или с приятелски сделки на масата, защото така са свикнали да работят в собствената си кочина. Реалността е, че играта за Украйна далеч не е свършила, а Дмитриев и компания просто си купуват време с медийни балони, докато чакат следващия пакет от санкции.
22:04 10.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 СВОтчик
22:04 10.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 реалистъ
22:05 10.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Айляк
големо шмъркане ше пада с рижия турчин:))
22:05 10.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А50
22:06 10.10.2026
25 Инна
„Мисля, че е време Украйна да има нов президент“, каза Тръмп пред репортери.
Според американския лидер Зеленски е имал „много възможности да сключи сделка“, но по някаква причина многократно е отказвал и саботирал тези възможности. Следователно той не иска мир и е невъзможно да се постигне споразумение с него.
22:06 10.10.2026
26 Край на играта
22:06 10.10.2026
27 Красимир Петров
До коментар #13 от "матю хари":Европа без САЩ е тотално свършила
Коментиран от #42
22:06 10.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Чакаше се
22:07 10.10.2026
31 Телефонна линия
Коментиран от #38
22:07 10.10.2026
32 прАфесор Вацев
22:08 10.10.2026
33 Горския стражар ,
До коментар #19 от "Горски":Нали знаеш , че ние знаем , кой пише фермани ?!
22:10 10.10.2026
34 Ами
филм за сезона с предстоящи десет номинации за Оскар
"За кожата на едина хазар"
Сценарист - Доналд Тръмп / Режисьор - Джон Ратклиф
Със специалното участие на Владимир Зеленски
22:12 10.10.2026
35 А50
До коментар #13 от "матю хари":Европа няма ресурси, няма и разум, има само сляпа злоба и реваншизъм за ВСВ. Европа стана второстепенен фактор и изявленията за участието й в световните процеси предизвикват нищо, безразличие
Коментиран от #41, #44
22:12 10.10.2026
36 Герге ,
22:13 10.10.2026
37 !!!?
22:13 10.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ха,ха
22:17 10.10.2026
40 Да бе ,да ! 🤔
22:18 10.10.2026
41 Тцтцтц
До коментар #35 от "А50":За тва ли русията ги нападна😂🤣🤣
Коментиран от #45, #48, #52
22:19 10.10.2026
42 Ааууу майкуу
До коментар #27 от "Красимир Петров":Па СССР сила😂🤣🤣
22:20 10.10.2026
43 Горски
Коментиран от #47
22:21 10.10.2026
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47 ....
До коментар #43 от "Горски":Ма за Джо Байдън беше фактор.
22:25 10.10.2026
48 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #41 от "Тцтцтц":След Майданския преврат нацистите на Киев репресираха и избиваха рускоезични цивилни , жени и деца . Кремъл много се забави . Дано накрая си е взел поука .
22:26 10.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 До глиста
До коментар #46 от "Коя игра, Глистдмитриев?":Безотлагателно!!! Ми(у)трофанова, натоварена на товарен влак. С туалет. Да си спомня за туалета. После направо в комнатата в деревнята.
22:29 10.10.2026
52 А50
До коментар #41 от "Тцтцтц":Русията си защити хората и интересите, към това ги тласкаха много години, но в крайна сметка май плана на фашистите не сработи да разчленят Русия, какво не ти е ясно
22:29 10.10.2026
53 Ачо
22:33 10.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Линда
22:36 10.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Артилерист
Коментиран от #63
22:47 10.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Айде
Всички договори с Украйна са нелегитимни.
Пари за Украйна вече йок.
22:48 10.10.2026
61 Зеленски
За това се скъсаха да го нападат и очернят!
И как отговори Героят Зеленски- гори поредната руска рафинерия днес!✌️
Тръмп няма думата!
Да мисли за собственото си оцеляване! След пълния му провал в САЩ , Иран, Украйна, след неуспеха му с Нобеловата награда за мир, след поредицата безплодни срещу с Моди и Си, след скарването му с почти на всички европейски лидери, Тръмп търси виновен за собствените си провали
И по стар навик напада жертвата, по слабия.
Това е поведение на лузър, на комплексар!
22:52 10.10.2026
62 За малко
22:55 10.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Първо Малая Токмачка
23:03 10.10.2026
65 МОСКВА СИ ПОСТИГНА
23:04 10.10.2026
66 Не, разбира се
До коментар #63 от "Кретен,":Слуша опорки от Соловьов и Симонян. Не разчитай на собствена мисъл.
23:04 10.10.2026
67 ?????
Никой не знае къде да бяга.
23:08 10.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Емии ...Времето отдавна е изтекло...
От тогава 404 се движи по прищевките на узурпатор...
23:10 10.10.2026
70 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
71 Минаващия ,
До коментар #68 от "Гост":Мъчиш ли се , да пишеш па рузский ?
23:13 10.10.2026
72 Бате Георги
23:16 10.10.2026