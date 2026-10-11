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Илон Мъск се присъедини към критиките срещу Зеленски
  Тема: Украйна

Илон Мъск се присъедини към критиките срещу Зеленски

11 Октомври, 2026 04:11 511 5

  • илон мъск-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • сащ

Предприемачът заяви, че украинският президент е стигнал твърде далеч. Това стана след призива на Доналд Тръмп Украйна да има нов лидер

Илон Мъск се присъедини към критиките срещу Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илон Мъск се присъедини към публичните критики срещу президента на Украйна Володимир Зеленски. Американският предприемач и основател на SpaceX и Tesla коментира видео на Белия дом в социалната мрежа X с думите: „Зеленски е стигнал твърде далеч“.

Изказването му дойде след остра позиция на президента на САЩ Доналд Тръмп. Тръмп заяви, че Украйна трябва да си избере нов лидер, тъй като според него Зеленски не умее да сключва сделки и не може да постигне договореност с Русия.

Американският президент също така заяви, че Зеленски пренебрегва исканията на Вашингтон да бъдат прекратени ударите по руски петролни заводи. По думите на Тръмп това създава „огромен проблем“ за света и американските фермери.

Разговори със съюзници

След изявлението на Тръмп Зеленски е разговарял с няколко европейски лидери. Британският премиер Анди Бърнам заяви, че „последните 24 часа са били тежки за Украйна“, като е потвърдил солидарността си с украинския президент.

Бърнам и Зеленски са обсъдили необходимостта от запазване на натиска върху Русия. Двамата лидери планират да се срещнат в близко бъдеще, съобщи британската страна.

Новото напрежение между Киев и Вашингтон се развива на фона на спор около руските доставки на дизелово гориво и украинските удари по руска енергийна инфраструктура. По-рано се появиха и публикации за предложения на американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър към Русия, свързани с войната в Украйна.

Източници: apnews.com, ansa.it


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спри им интернета

    5 0 Отговор
    Само с критики, прегръдки и потупване по рамото мир няма да има.

    04:22 11.10.2026

  • 2 И правилно

    6 0 Отговор
    Зеленски, Мерц, Макрон, Урсула и всичките им производни, отиват на бунището на историята. Всички са виновни!

    04:28 11.10.2026

  • 3 Кой какво

    0 2 Отговор
    Тоя също е на къса верижка при руснаците,също като рижавия, агент Краснов

    04:29 11.10.2026

  • 4 Горски

    6 0 Отговор
    Тази малка ,зелена въшка Зеленчука, не разбра ли,че е никой? Просто я използваха и изхвърлиха на боклука,откъдето пръкна! Този ненормалник унищожава Украйна по поръчка на водещите европейски държави и САЩ на Байдън и все някой друг му е виновен. Това не е поведение на държавник, а на водещ на комедийно предаване. Цяла Европа потъва в прогресивна криза заради безумието да си победи Русия чрез този комик. Бедните предполагат, богатите разполагат. Колко пъти му казаха на клоуна да подписва? Логичното се случи, големите си гледат тяхната игра. Горко на загиналите и близките им заради долния номер на Борето Джонсън и наивноста на клоуна. Как да повярваш на човек, изпаднал във видима истерия и паника, с кървясъл и объркан поглед. Да ,зеленият просяк милионер може да брои милионите, които е откраднал от паричките които дадохме на неговата фашистка хунта..... Трудно може да преброи загубите на Русия, по-лесно му би било да преброим украинските загуби. Украйна да спира с ударите и да сяда намасата за преговори с Русия! Иначе Русия ще продължи да воюва докато не постигне целите си.

    04:30 11.10.2026

  • 5 Алекс

    0 0 Отговор
    Нито един евреин не е загинал за Украйна !!!!
    Това е война срещу християнството!!!
    Точно казано!!!

    04:45 11.10.2026

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