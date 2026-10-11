Илон Мъск се присъедини към критиките срещу Зеленски

Илон Мъск се присъедини към публичните критики срещу президента на Украйна Володимир Зеленски. Американският предприемач и основател на SpaceX и Tesla коментира видео на Белия дом в социалната мрежа X с думите: „Зеленски е стигнал твърде далеч“.

Изказването му дойде след остра позиция на президента на САЩ Доналд Тръмп. Тръмп заяви, че Украйна трябва да си избере нов лидер, тъй като според него Зеленски не умее да сключва сделки и не може да постигне договореност с Русия.

Американският президент също така заяви, че Зеленски пренебрегва исканията на Вашингтон да бъдат прекратени ударите по руски петролни заводи. По думите на Тръмп това създава „огромен проблем“ за света и американските фермери.

Разговори със съюзници

След изявлението на Тръмп Зеленски е разговарял с няколко европейски лидери. Британският премиер Анди Бърнам заяви, че „последните 24 часа са били тежки за Украйна“, като е потвърдил солидарността си с украинския президент.

Бърнам и Зеленски са обсъдили необходимостта от запазване на натиска върху Русия. Двамата лидери планират да се срещнат в близко бъдеще, съобщи британската страна.

Новото напрежение между Киев и Вашингтон се развива на фона на спор около руските доставки на дизелово гориво и украинските удари по руска енергийна инфраструктура. По-рано се появиха и публикации за предложения на американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър към Русия, свързани с войната в Украйна.

Източници: apnews.com, ansa.it