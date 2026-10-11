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Тръмп отново настоя Украйна да проведе избори и да смени лидера
  Тема: Украйна

Тръмп отново настоя Украйна да проведе избори и да смени лидера

11 Октомври, 2026 04:39 916 14

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • избори-
  • войната в украйна

Американският президент заяви, че Зеленски е можел многократно да сложи край на войната и да сключи мирно споразумение

Тръмп отново настоя Украйна да проведе избори и да смени лидера - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна трябва да проведе избори и че Володимир Зеленски е можел многократно да сложи край на войната с Русия. Той направи изказването пред журналисти във военната база „Андрюс“ край Вашингтон.

„Мисля, че той трябва да проведе избори. Можеше да реши този въпрос много пъти и трябва да проведе избори“, каза Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес. По думите му Зеленски е можел „много пъти“ да сложи край на войната и да сключи мирно споразумение.

Американският президент повтори и по-ранната си позиция, че Украйна трябва да има нов лидер. Според Тръмп новият държавен глава би могъл да постигне сделка за прекратяване на конфликта. Той не посочи срок за избори, нито конкретен механизъм, по който би трябвало да бъде сменено украинското ръководство.

Мандатът на Зеленски изтече през 2024 г.

Володимир Зеленски беше избран за президент през 2019 г., а петгодишният му мандат изтече през май 2024 г. Нов вот не беше проведен заради военното положение, въведено след началото на пълномащабното руско нахлуване.

Украинската конституция предвижда президентът да продължи да изпълнява правомощията си до встъпването в длъжност на новоизбран държавен глава. Провеждането на избори по време на военно положение е забранено от украинското законодателство. Това означава, че изборен процес би могъл да започне едва след промяна на правния режим и при условия, които позволяват безопасно гласуване.

Зеленски е заявявал, че Украйна е готова да организира избори при гарантирана сигурност. Според позицията на Киев за това са необходими прекратяване на бойните действия, защита на избирателите и възможност за участие на милионите украинци, които са разселени в страната или живеят извън нея.

Няма насрочен вот

Към момента няма решение на украинските власти за насрочване на президентски избори. Няма и потвърдено споразумение между Вашингтон и Киев, което да поставя изборите като непосредствено условие за мирни преговори.

Призивът на Тръмп е част от засилващия се натиск върху Зеленски да приеме договореност за прекратяване на войната. Американският президент представя украинския държавен глава като пречка пред постигането на споразумение, но твърдението, че Зеленски е можел да сложи край на конфликта многократно, е политическа оценка на Тръмп, а не установен факт.

Предложението за избори поставя и практически въпроси, свързани със сигурността на избирателните секции, гласуването на военнослужещите, участието на разселените украинци и провеждането на кампания при продължаваща руска агресия.

Източници: apnews.com, axios.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гошо

    17 6 Отговор
    Путин нанесе смразяващ асиметричен удар на Зеленски и ,което е по важното, направи го чрез Тръмп ,за урок на демократковците

    Коментиран от #4

    04:50 11.10.2026

  • 3 Някой

    7 18 Отговор
    Чакай да минат изборите в САЩ да видим кого ще сменят. Обърка целия Свят с глупостите си тръгнал и Украйна да разпродава. С онова крадливо милиционерче ще се наиграете на края.

    Коментиран от #7

    04:53 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Точно

    9 4 Отговор
    Точно и вярно

    04:56 11.10.2026

  • 6 Гошо

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Готин":

    С rzъ си ли ще ме клатиш! 🤭

    05:04 11.10.2026

  • 7 демократ

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    В САЩ е демокрация, а зеления наркоман е несменяем, до последния украинец.

    05:06 11.10.2026

  • 8 След изборите в САЩ

    4 7 Отговор
    Тръпоча нищо няма да настоява.

    05:06 11.10.2026

  • 9 Факти

    13 5 Отговор
    Добре де, в Русия се проведоха избори . Защо, това да не стане и в Украйна?! Защо, киевския престъпен режим не иска избори?!!!

    Коментиран от #10

    05:07 11.10.2026

  • 10 Ми така са решили

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Нещо против ли имаш?

    Коментиран от #12

    05:12 11.10.2026

  • 11 Боян

    5 3 Отговор
    Преди това американците ще сменят Тръмп.

    05:17 11.10.2026

  • 12 И кой

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ми така са решили":

    е решил-които УМРЯХА В ОКОПИТЕ КОИТО ЕМИГРИРАХА ? ИЛИ АЛТЪН ВЕ ЦЕ ТО ?ААААА КЪДЕ Е МИНДИЧ

    05:21 11.10.2026

  • 13 БАНко

    3 3 Отговор
    НАТООВЦИ , ЦЯЛ СВЯТ ВИЖДА , ЧЕ ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН И НАТОВСКАТА СБИРЩИНА СА ПРИЧИНАТА ДА ПРОДЪЛЖАВА ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ САМО ВИЕ И ПЕТРОХАНСКИТЕ ПЕДОФИЛИ НЕ ВИЖДАТЕ !!!

    05:48 11.10.2026

  • 14 Гост

    1 1 Отговор
    Сега е време републиканците да загубят изборите и демократите да го почнат перчема.. да го разкарат да се разберат с Иран …

    05:55 11.10.2026

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