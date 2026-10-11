Тръмп отново настоя Украйна да проведе избори и да смени лидера

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна трябва да проведе избори и че Володимир Зеленски е можел многократно да сложи край на войната с Русия. Той направи изказването пред журналисти във военната база „Андрюс“ край Вашингтон.

„Мисля, че той трябва да проведе избори. Можеше да реши този въпрос много пъти и трябва да проведе избори“, каза Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес. По думите му Зеленски е можел „много пъти“ да сложи край на войната и да сключи мирно споразумение.

Американският президент повтори и по-ранната си позиция, че Украйна трябва да има нов лидер. Според Тръмп новият държавен глава би могъл да постигне сделка за прекратяване на конфликта. Той не посочи срок за избори, нито конкретен механизъм, по който би трябвало да бъде сменено украинското ръководство.

Мандатът на Зеленски изтече през 2024 г.

Володимир Зеленски беше избран за президент през 2019 г., а петгодишният му мандат изтече през май 2024 г. Нов вот не беше проведен заради военното положение, въведено след началото на пълномащабното руско нахлуване.

Украинската конституция предвижда президентът да продължи да изпълнява правомощията си до встъпването в длъжност на новоизбран държавен глава. Провеждането на избори по време на военно положение е забранено от украинското законодателство. Това означава, че изборен процес би могъл да започне едва след промяна на правния режим и при условия, които позволяват безопасно гласуване.

Зеленски е заявявал, че Украйна е готова да организира избори при гарантирана сигурност. Според позицията на Киев за това са необходими прекратяване на бойните действия, защита на избирателите и възможност за участие на милионите украинци, които са разселени в страната или живеят извън нея.

Няма насрочен вот

Към момента няма решение на украинските власти за насрочване на президентски избори. Няма и потвърдено споразумение между Вашингтон и Киев, което да поставя изборите като непосредствено условие за мирни преговори.

Призивът на Тръмп е част от засилващия се натиск върху Зеленски да приеме договореност за прекратяване на войната. Американският президент представя украинския държавен глава като пречка пред постигането на споразумение, но твърдението, че Зеленски е можел да сложи край на конфликта многократно, е политическа оценка на Тръмп, а не установен факт.

Предложението за избори поставя и практически въпроси, свързани със сигурността на избирателните секции, гласуването на военнослужещите, участието на разселените украинци и провеждането на кампания при продължаваща руска агресия.

Източници: apnews.com, axios.com