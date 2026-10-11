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Киев: Русия загуби още 1930 военни за денонощие
  Тема: Украйна

Киев: Русия загуби още 1930 военни за денонощие

11 Октомври, 2026 07:08 1 685 88

  • русия-
  • украйна-
  • генерален щаб-
  • военни загуби-
  • войната в украйна

Украинският Генерален щаб отчита и нови противникови загуби на танкове, артилерия, дронове и автомобилна техника

Киев: Русия загуби още 1930 военни за денонощие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия е загубила още 1930 военнослужещи за последното денонощие, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Според украинската оценка общите загуби на руския личен състав от началото на пълномащабното нахлуване на 24 февруари 2022 г. са около 1 552 840 души.

Данните за 10 октомври включват още две унищожени руски танка и шест бойни бронирани машини. Общият брой на загубените танкове според Генералния щаб достига 12 408, а на бойните бронирани машини – 25 521.

Украинската страна отчита и 39 унищожени артилерийски системи. Така общият им брой става 51 039. За денонощието са посочени още четири реактивни системи за залпов огън и две средства за противовъздушна отбрана. Натрупаните загуби в тези категории са съответно 2205 и 1701 единици.

Най-голямото увеличение е при дроновете и автомобилите

В обобщението са включени седем наземни роботизирани комплекса, 1531 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата и 557 единици автомобилна техника и автоцистерни. Общият брой на загубените дронове от този тип е 558 457, на наземните роботизирани комплекси – 2924, а на автомобилите и автоцистерните – 161 503.

Генералният щаб съобщава и за три унищожени единици специална техника. С тях общият брой на загубената специална техника достига 4815.

Посочените стойности са оценки на украинското военно командване. В публикуваното обобщение не са представени независимо потвърдени данни за руските загуби.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Петър

    49 25 Отговор
    ТЦК, продължават ли да отвличат хора в Украйна?

    Коментиран от #31

    07:18 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    30 18 Отговор
    Киев: Русия загуби още 1930 военни за денонощие а Украина увеличи с 2930 военни

    07:19 11.10.2026

  • 6 Лост

    44 23 Отговор
    Това в все едно да покажат резултати на футболен мач и да дават резултата само за единия отбор.Като кажат А независимо,че това са жертвите на едната страна, защо не кажат техните?Или те не подлежат на. преброяване?

    07:20 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вярваме

    42 6 Отговор
    Бе, вярваме?????

    Коментиран от #81

    07:23 11.10.2026

  • 10 Оня

    47 5 Отговор
    Нямате спирка ей! Явно пачката е дебела а? Ами то хубаво ама дали ще можете да ги похарчите тия кинти? Напълно сте наясно че ви се връзват само тримата ( по Доньо Донев) тук и смисъла да ги плещите тия смешки е точно никакъв,ама пусти и пари!

    07:24 11.10.2026

  • 11 моля ви

    44 5 Отговор
    Спрете да пишете глупости !

    Коментиран от #88

    07:26 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ако сте тука

    39 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    за да научите какво става с войната в Украйна, сте на грешно място! Търсете новините другаде!
    Тук е място за развлечение и разтуха

    Коментиран от #34, #77, #83

    07:26 11.10.2026

  • 14 Мира ботокса мисирката от нова телевизия

    25 6 Отговор
    Киев: Русия загуби още 1930 украински военни за денонощие.

    07:27 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 2 хиляди раши при Кобзон на ден

    6 38 Отговор
    Не е зле но може и още 💯👋

    Коментиран от #22, #49

    07:27 11.10.2026

  • 17 Оня

    6 28 Отговор
    Хубави новини в неделният ден.

    07:27 11.10.2026

  • 18 Много ясно

    33 2 Отговор
    Тжва е в рубрика "еротични блянове: ;-)

    07:28 11.10.2026

  • 19 Само питам

    31 5 Отговор
    Лично потника ли ги брои ?
    Да няма връзка със Свети Петър , че оня да му дава сведение ??

    07:28 11.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пиночет

    29 23 Отговор
    Кога пращаме копейките?

    Коментиран от #23, #63

    07:29 11.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сталин

    19 26 Отговор

    До коментар #21 от "Пиночет":

    Центовете са с предимство.

    07:30 11.10.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 24 Отговор
    ЧУВАМ ЧЕ ДЕНИС ПРОКОПЕНКО
    ЗАКЪСАЛ КРАЙ ЛИМАН
    .... :)
    .... НА БОЙНОТО ПОЛЕ НА ОПЕРАЦИЯ ВИВАЛДИ СЕ ПОЯВИЛИ МУЗИКАНТИТЕ ОТ ВАГНЕР :)
    .....

    07:31 11.10.2026

  • 25 Факт

    25 45 Отговор
    Започна се с "победите" още от 7 часа сутринта в неделя при това.След като не са потвърдени тези данни може да са абсолютна лъжа .Да не говорим как винаги са кръгло число.Не 1932 или 1933.Нещо като парите дето проси зеления.Вечно кръгло число с максимално много нули.А данни за техните загуби в едно обкръжение там на Североизток няма ли или се правим,че не забелязваме ,какво се случва там?

    07:31 11.10.2026

  • 26 Соломон

    61 32 Отговор

    До коментар #12 от "Знаем":

    Една малка но съществена подробност.Украйна губи хора за да защитава страната си.Русия е в ролята на нацистка Германия

    Коментиран от #32, #35, #38

    07:32 11.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 читател

    26 44 Отговор
    А потника що бягал вчера от Маями ?
    Чичо искал да го сменя ?!
    Ще го праща в Сибир !

    07:33 11.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Факт

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    Демократично се мълчи на тази тема от големите медии.

    07:34 11.10.2026

  • 32 Само питам

    26 30 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    От какво я защитава бе ? От самите себе си ?
    Кой ги кара да правят преврат ?
    Кой ги кара да бомбят с фосфорни бомби ?!

    Коментиран от #43

    07:35 11.10.2026

  • 33 Без излилшни плямпаници

    25 20 Отговор

    До коментар #30 от "Жеко":

    ВСУ попиляват орките.
    Без излилшни плямпаници.

    Коментиран от #37

    07:36 11.10.2026

  • 34 Също така, за среща и разтоварващи

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ако сте тука":

    дискусийки "обществено отворените"!

    07:37 11.10.2026

  • 35 Намали пропагандата за глупаци

    13 18 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    Забавна е, но не понася на всеки! Украйна никой не я ще за да се защитава.

    Коментиран от #39

    07:37 11.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 🦉🦉🦉🦉

    19 37 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    солоМУНЧО пак НЕразбрал - У...йна губи хора за кефа на ЗАОАДНалИЯ свят❗
    Май само ти не си разбрал, че един рошав британец взе един милион само за да спре преговорите преди година, а ТръНп трупа милиони от СДЕЛКИ с вдигане и сваляне на цените на петрола❗

    07:40 11.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Знаем

    12 20 Отговор
    Само дето недостига е при вас, а да не говорим и при размените. Жалка лъжлива фашистка сган!

    Коментиран от #69, #75

    07:42 11.10.2026

  • 41 Читател

    16 5 Отговор
    Значи Русия загубила 1930 войници на ден но когато разменят тела на убити винаги е едно към 30 и лова на пушечно месо в Украйна не престава. Второ укрите как ги преброиха убитите руснаци - в тези "шест бойни бронирани машини" по колко човека е имало вътре.

    "Общият брой на загубените танкове според Генералния щаб достига 12 408, а на бойните бронирани машини – 25 521"

    Ха ха ха че те руснаците нямат толкова преди войната

    07:43 11.10.2026

  • 42 Механик

    15 3 Отговор
    Браво. Да няма ли да споделите с нас какво е положението с кравето масло и кокошите яйца в Русия.

    Коментиран от #45

    07:43 11.10.2026

  • 43 Соломон

    6 18 Отговор

    До коментар #32 от "Само питам":

    Къде го видя този преврат.Да не говорим че Путин е на власт точно след военен преврат.Можеш ли да ми дадеш определение за преврат.Как така има преврат а правителсто и парламент продължават да работят .А единствения който избяга в Москва е президента на Украйна .И неговата партия имаше мнозинство в този парламент.След този измислен преврат в Украйна са се сменили двама президенти и правителства а в Русия са едни същи кагебисти

    Коментиран от #48, #51

    07:44 11.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ИСТИНАТА НА ХВЪРКАТА ФРАЗА-АВТОМ ОТПЕЧАТ

    13 4 Отговор
    ТАЗИ ПРОПАГАНТНА ФРАЗА АВТОМАТИЧНО СЕ ОТПЕЧАТВА НА ПЕРИОД ОТ 1-2 СЕДМИЦИ , СМЕНЯ СЕ САМО БРОЙКАТА НА ЗАГИНАЛИТЕ!! ТЯ Е ЗА НАХЪСВАНЕ НА УКРОБОРЦИТЕ ФРОНТОВАЦИ!!

    Коментиран от #67

    07:45 11.10.2026

  • 47 Каунь

    9 4 Отговор
    Всъщност тия броят загубите и на двете страни, щото всичките са руснаци

    07:46 11.10.2026

  • 48 🦉🦉🦉🦉

    9 4 Отговор

    До коментар #43 от "Соломон":

    Имаше един виц:
    " Целия град може да спи с нея,
    само той не можел😀"

    Коментиран от #52

    07:46 11.10.2026

  • 49 Зевзек

    17 4 Отговор

    До коментар #16 от "2 хиляди раши при Кобзон на ден":

    "може и още"

    Така е тук си прав - зеления наркоман може и още да лъже - може да каже че са унищожили и 20 000 на ден - те нашите евроатлантици не се славят с много акъл.

    Коментиран от #53

    07:47 11.10.2026

  • 50 Имало да става

    2 6 Отговор
    Да са живи и здрави!

    07:47 11.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    500 към 20.

    07:55 11.10.2026

  • 58 Гук

    1 3 Отговор
    Радвам се.

    07:55 11.10.2026

  • 59 Антирашист 4504

    1 12 Отговор
    Няма ли някой да кажена гн Тръмп ,че просия е фошистко дъргава !

    Коментиран от #61, #74

    07:56 11.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Как да каже

    8 1 Отговор

    До коментар #59 от "Антирашист 4504":

    като ти показваш под различни никове фашистка Украйна! 😄

    07:57 11.10.2026

  • 62 Тайно посещение на Будаланов

    14 1 Отговор
    Всички политици в бг, които са имали връзки с фашистката зелена хунта в Киев, в един момент могат да станат подсъдими за национално представителство по сега действащата конституция.

    07:57 11.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ами

    9 1 Отговор
    ха ха ха - слагайте по още една нула отзад за по впечатляващо и защо са ви преговори за мир като очевидно побеждавате

    08:07 11.10.2026

  • 66 Демек

    11 1 Отговор
    Всу загуби още 1900+ калпака...
    Много обичат да представят своите загуби като чужди...

    08:09 11.10.2026

  • 67 Ко ши ги ,,нахъсват"...?!

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "ИСТИНАТА НА ХВЪРКАТА ФРАЗА-АВТОМ ОТПЕЧАТ":

    Та те нямат никаква мотивация да се бият на фронта,защото,като животни насила са бусофицирани и хвърлени в огъня...!

    08:12 11.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Антирашист 4505

    1 7 Отговор

    До коментар #40 от "Знаем":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети за фашистките държави!

    Коментиран от #70

    08:14 11.10.2026

  • 70 Знаем

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Антирашист 4505":

    С тролене го показваш идеално фашизма в Украйна и Европа!

    08:16 11.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Истината е

    2 0 Отговор
    Че ционистите планираха цялото това убийство и от двете страни. Затова Англия се дръпна от европейския съюз. Да може Европа да бъде изпомпена и после да се договорят с Русия. Затова Борето Джонсън насъска алчния наркос да си затрие украинците и сложиха Урсула да да го подкрепя

    08:17 11.10.2026

  • 73 Стенли

    1 0 Отговор
    Айде нема нужда , поне да бяха написали около , а те написали точната бройка , голямо броене голямо чудо , факт е че загиват доста хора и от двете страни , но зеления фасул трябва да приеме че са губеща страна и трябва да приеме условията на Руската федерация незабавно , ако иска мир , но той явно не иска

    Коментиран от #80

    08:18 11.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Математик

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Знаем":

    Няма връзка между жертви и разминени тела ! Това служи само за пропаганда !

    Коментиран от #76

    08:20 11.10.2026

  • 76 Знаем

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Математик":

    6000 на 60!

    08:22 11.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Колю пyйката

    0 1 Отговор
    Путин прие с великодушно разбиране предложението на Тръмп да се вдигнат санкциите върху дизела!

    08:24 11.10.2026

  • 79 8888

    1 3 Отговор
    Това като изказването на Зеленски, че за 3 години беше изгубил само 40 000 военни :D и имаше хора които вярваха....
    а иначе щом "унищожават по 2000 човека, значи Украйна до 3 месеца ще спечели войната и ще е в Москва

    08:25 11.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Брендо

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Вярваме":

    Вчера им изпратих 500 кила първокачествена стока.

    Коментиран от #82

    08:27 11.10.2026

  • 82 Да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Брендо":

    И на тебе вярваме????

    08:38 11.10.2026

  • 83 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ако сте тука":

    Аз съм тук зарази забавата

    08:39 11.10.2026

  • 84 Оня

    0 6 Отговор
    Дано в редакцията се наясно че колелото на историята не спира и всеки си яде лука ( както казваше баба ми) ! Сменят се политици управления ,къде с избори къде с преврати къде с войни! И при някой от тези варианти не се стига до съд!

    08:41 11.10.2026

  • 85 Разумен

    0 8 Отговор
    Интересно как ги преброиха на 1200 км.фронт.

    08:45 11.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 ех тези наркотици

    0 5 Отговор
    според киев русия губи всяко денонощие между 1400 и 1900 войника ако можеха да смятат горките щяха да осъзнаят колко са жалки и глупави …

    08:47 11.10.2026

  • 88 е ти пък

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "моля ви":

    от какво ще се изхранват хората???

    08:49 11.10.2026

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