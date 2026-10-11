Киев: Русия загуби още 1930 военни за денонощие

Руската армия е загубила още 1930 военнослужещи за последното денонощие, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Според украинската оценка общите загуби на руския личен състав от началото на пълномащабното нахлуване на 24 февруари 2022 г. са около 1 552 840 души.
Данните за 10 октомври включват още две унищожени руски танка и шест бойни бронирани машини. Общият брой на загубените танкове според Генералния щаб достига 12 408, а на бойните бронирани машини – 25 521.
Украинската страна отчита и 39 унищожени артилерийски системи. Така общият им брой става 51 039. За денонощието са посочени още четири реактивни системи за залпов огън и две средства за противовъздушна отбрана. Натрупаните загуби в тези категории са съответно 2205 и 1701 единици.
Най-голямото увеличение е при дроновете и автомобилите
В обобщението са включени седем наземни роботизирани комплекса, 1531 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата и 557 единици автомобилна техника и автоцистерни. Общият брой на загубените дронове от този тип е 558 457, на наземните роботизирани комплекси – 2924, а на автомобилите и автоцистерните – 161 503.
Генералният щаб съобщава и за три унищожени единици специална техника. С тях общият брой на загубената специална техника достига 4815.
Посочените стойности са оценки на украинското военно командване. В публикуваното обобщение не са представени независимо потвърдени данни за руските загуби.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Петър
Коментиран от #31
07:18 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факти
07:19 11.10.2026
6 Лост
07:20 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Вярваме
Коментиран от #81
07:23 11.10.2026
10 Оня
07:24 11.10.2026
11 моля ви
Коментиран от #88
07:26 11.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ако сте тука
До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":за да научите какво става с войната в Украйна, сте на грешно място! Търсете новините другаде!
Тук е място за развлечение и разтуха
Коментиран от #34, #77, #83
07:26 11.10.2026
14 Мира ботокса мисирката от нова телевизия
07:27 11.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 2 хиляди раши при Кобзон на ден
Коментиран от #22, #49
07:27 11.10.2026
17 Оня
07:27 11.10.2026
18 Много ясно
07:28 11.10.2026
19 Само питам
Да няма връзка със Свети Петър , че оня да му дава сведение ??
07:28 11.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пиночет
Коментиран от #23, #63
07:29 11.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сталин
До коментар #21 от "Пиночет":Центовете са с предимство.
07:30 11.10.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАКЪСАЛ КРАЙ ЛИМАН
.... :)
.... НА БОЙНОТО ПОЛЕ НА ОПЕРАЦИЯ ВИВАЛДИ СЕ ПОЯВИЛИ МУЗИКАНТИТЕ ОТ ВАГНЕР :)
.....
07:31 11.10.2026
25 Факт
07:31 11.10.2026
26 Соломон
До коментар #12 от "Знаем":Една малка но съществена подробност.Украйна губи хора за да защитава страната си.Русия е в ролята на нацистка Германия
Коментиран от #32, #35, #38
07:32 11.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 читател
Чичо искал да го сменя ?!
Ще го праща в Сибир !
07:33 11.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Факт
До коментар #2 от "Петър":Демократично се мълчи на тази тема от големите медии.
07:34 11.10.2026
32 Само питам
До коментар #26 от "Соломон":От какво я защитава бе ? От самите себе си ?
Кой ги кара да правят преврат ?
Кой ги кара да бомбят с фосфорни бомби ?!
Коментиран от #43
07:35 11.10.2026
33 Без излилшни плямпаници
До коментар #30 от "Жеко":ВСУ попиляват орките.
Без излилшни плямпаници.
Коментиран от #37
07:36 11.10.2026
34 Също така, за среща и разтоварващи
До коментар #13 от "Ако сте тука":дискусийки "обществено отворените"!
07:37 11.10.2026
35 Намали пропагандата за глупаци
До коментар #26 от "Соломон":Забавна е, но не понася на всеки! Украйна никой не я ще за да се защитава.
Коментиран от #39
07:37 11.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 🦉🦉🦉🦉
До коментар #26 от "Соломон":солоМУНЧО пак НЕразбрал - У...йна губи хора за кефа на ЗАОАДНалИЯ свят❗
Май само ти не си разбрал, че един рошав британец взе един милион само за да спре преговорите преди година, а ТръНп трупа милиони от СДЕЛКИ с вдигане и сваляне на цените на петрола❗
07:40 11.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Знаем
Коментиран от #69, #75
07:42 11.10.2026
41 Читател
"Общият брой на загубените танкове според Генералния щаб достига 12 408, а на бойните бронирани машини – 25 521"
Ха ха ха че те руснаците нямат толкова преди войната
07:43 11.10.2026
42 Механик
Коментиран от #45
07:43 11.10.2026
43 Соломон
До коментар #32 от "Само питам":Къде го видя този преврат.Да не говорим че Путин е на власт точно след военен преврат.Можеш ли да ми дадеш определение за преврат.Как така има преврат а правителсто и парламент продължават да работят .А единствения който избяга в Москва е президента на Украйна .И неговата партия имаше мнозинство в този парламент.След този измислен преврат в Украйна са се сменили двама президенти и правителства а в Русия са едни същи кагебисти
Коментиран от #48, #51
07:44 11.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ИСТИНАТА НА ХВЪРКАТА ФРАЗА-АВТОМ ОТПЕЧАТ
Коментиран от #67
07:45 11.10.2026
47 Каунь
07:46 11.10.2026
48 🦉🦉🦉🦉
До коментар #43 от "Соломон":Имаше един виц:
" Целия град може да спи с нея,
само той не можел😀"
Коментиран от #52
07:46 11.10.2026
49 Зевзек
До коментар #16 от "2 хиляди раши при Кобзон на ден":"може и още"
Така е тук си прав - зеления наркоман може и още да лъже - може да каже че са унищожили и 20 000 на ден - те нашите евроатлантици не се славят с много акъл.
Коментиран от #53
07:47 11.10.2026
50 Имало да става
07:47 11.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
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57 Мишел
До коментар #45 от "Факти":500 към 20.
07:55 11.10.2026
58 Гук
07:55 11.10.2026
59 Антирашист 4504
Коментиран от #61, #74
07:56 11.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Как да каже
До коментар #59 от "Антирашист 4504":като ти показваш под различни никове фашистка Украйна! 😄
07:57 11.10.2026
62 Тайно посещение на Будаланов
07:57 11.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ами
08:07 11.10.2026
66 Демек
Много обичат да представят своите загуби като чужди...
08:09 11.10.2026
67 Ко ши ги ,,нахъсват"...?!
До коментар #46 от "ИСТИНАТА НА ХВЪРКАТА ФРАЗА-АВТОМ ОТПЕЧАТ":Та те нямат никаква мотивация да се бият на фронта,защото,като животни насила са бусофицирани и хвърлени в огъня...!
08:12 11.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Антирашист 4505
До коментар #40 от "Знаем":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети за фашистките държави!
Коментиран от #70
08:14 11.10.2026
70 Знаем
До коментар #69 от "Антирашист 4505":С тролене го показваш идеално фашизма в Украйна и Европа!
08:16 11.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Истината е
08:17 11.10.2026
73 Стенли
Коментиран от #80
08:18 11.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Математик
До коментар #40 от "Знаем":Няма връзка между жертви и разминени тела ! Това служи само за пропаганда !
Коментиран от #76
08:20 11.10.2026
76 Знаем
До коментар #75 от "Математик":6000 на 60!
08:22 11.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Колю пyйката
08:24 11.10.2026
79 8888
а иначе щом "унищожават по 2000 човека, значи Украйна до 3 месеца ще спечели войната и ще е в Москва
08:25 11.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Брендо
До коментар #9 от "Вярваме":Вчера им изпратих 500 кила първокачествена стока.
Коментиран от #82
08:27 11.10.2026
82 Да бе
До коментар #81 от "Брендо":И на тебе вярваме????
08:38 11.10.2026
83 Да бе
До коментар #13 от "Ако сте тука":Аз съм тук зарази забавата
08:39 11.10.2026
84 Оня
08:41 11.10.2026
85 Разумен
08:45 11.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 ех тези наркотици
08:47 11.10.2026
88 е ти пък
До коментар #11 от "моля ви":от какво ще се изхранват хората???
08:49 11.10.2026