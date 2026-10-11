Киев: Русия загуби още 1930 военни за денонощие

Руската армия е загубила още 1930 военнослужещи за последното денонощие, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Според украинската оценка общите загуби на руския личен състав от началото на пълномащабното нахлуване на 24 февруари 2022 г. са около 1 552 840 души.

Данните за 10 октомври включват още две унищожени руски танка и шест бойни бронирани машини. Общият брой на загубените танкове според Генералния щаб достига 12 408, а на бойните бронирани машини – 25 521.

Украинската страна отчита и 39 унищожени артилерийски системи. Така общият им брой става 51 039. За денонощието са посочени още четири реактивни системи за залпов огън и две средства за противовъздушна отбрана. Натрупаните загуби в тези категории са съответно 2205 и 1701 единици.

Най-голямото увеличение е при дроновете и автомобилите

В обобщението са включени седем наземни роботизирани комплекса, 1531 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата и 557 единици автомобилна техника и автоцистерни. Общият брой на загубените дронове от този тип е 558 457, на наземните роботизирани комплекси – 2924, а на автомобилите и автоцистерните – 161 503.

Генералният щаб съобщава и за три унищожени единици специална техника. С тях общият брой на загубената специална техника достига 4815.

Посочените стойности са оценки на украинското военно командване. В публикуваното обобщение не са представени независимо потвърдени данни за руските загуби.

Източници: pravda.com.ua