Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж обвини британския премиер Анди Бърнам в „предателство“ заради договореностите с Европейския съюз, постигнати на срещата на върха в Брюксел. Според Фараж споразуменията представляват постепенна крачка към връщане на Великобритания в ЕС.

„Не е необходимо да сме в политически съюз от какъвто и да е вид, за да търгуваме и да имаме добри отношения със съседите си“, заяви Фараж. По думите му Бърнам „постепенно“ води страната към нов дебат дали да се присъедини отново към европейския блок. Той допълни, че договореностите връщат Великобритания към „част от единния пазар“.

Фараж призна, че споразумението за земеделските и хранителните стандарти може да улесни износа на британски продукти, но заяви, че цената е загуба на контрол върху правилата. Той посочи, че лейбъристите са били избрани с обещание да не връщат страната в единния пазар.

Какво договориха Великобритания и ЕС

Лондон и Брюксел се споразумяха да премахнат повечето проверки и ограничения за търговията с храни и земеделски продукти. Новият санитарен и фитосанитарен режим трябва да влезе в сила на 1 март 2028 г.

Двете страни ще свържат и системите си за търговия с емисии. Според представените данни това ще освободи британски износ за около 6,5 млрд. лири, включително стомана и алуминий, от въглеродни мита на Европейския съюз. Договорена е и младежка схема, която ще позволява на граждани на възраст от 18 до 31 години да живеят и работят в другата юрисдикция до три години. Първите участници трябва да пътуват не по-късно от януари 2030 г.

Отделен спор остава въпросът за университетските такси. Европейските държави настояват техните студенти във Великобритания да плащат същите такси като британските студенти. Това би означавало намаляване на годишната такса от около 38 000 на 9970 лири, но британското правителство засега се противопоставя заради отражението върху финансите на университетите. Даден е шестмесечен срок за постигане на договореност.

Бърнам защити споразумението

Премиерът определи постигнатото като „печелившо и за двете страни“ и заяви, че то ще възстанови по-конструктивните отношения с най-близките съседи и най-големия пазар на Великобритания. Европейската комисия определи срещата като повратна точка в отношенията между Лондон и Брюксел.

Великобритания и ЕС договориха още структуриран диалог за миграцията и по-тясно сътрудничество по плана за Ламанша, насочен срещу мрежите за трафик на хора. Бърнам заяви, че след срещата ще започне обсъждане на дългосрочните варианти за отношенията с ЕС, а вижданията му трябва да бъдат представени в 10-годишен план през декември.

Премиерът е заявил, че всички варианти могат да бъдат обсъждани, включително евентуално повторно присъединяване към ЕС, но подобна промяна не е непосредствено поставена на дневен ред. Според договорените досега политически ограничения Великобритания не трябва да се връща в митническия съюз, единния пазар или режима на свободно движение преди следващи парламентарни избори.

Източници: itv.com, apnews.com