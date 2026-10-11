Отношенията Тръмп-Зеленски са на най-ниско ниво

Отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Владимир Зеленски са достигнали най-ниската си точка след острия им сблъсък в Белия дом през февруари 2025 г. Това съобщава The Wall Street Journal.

Новото напрежение избухна, след като Тръмп призова Украйна да избере нов президент. „Предлагам да намерят нов лидер, който може да постигне сделка“, заяви американският президент. По думите му Зеленски е имал възможност многократно да сложи край на конфликта, но по неизвестна причина не го е направил.

Изявлението беше направено на фона на спор за руските петролни рафинерии и цените на дизеловото гориво. Тръмп твърди, че украинските удари по руската енергийна инфраструктура са допринесли за поскъпването на горивата в Съединените щати. На 9 октомври той обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар.

Според американски представител, цитиран от „Аксиос“, решението на Тръмп е било взето, след като Зеленски не е изпълнил няколко американски искания Украйна да спре атаките срещу руски петролни обекти. Твърдението е на неназован представител и не е потвърдено независимо от украинските власти.

Киев отхвърля обвиненията

Зеленски отхвърли тезата, че Украйна носи отговорност за продължаването на войната. „Само Русия носи отговорност за тази война“, заяви той, като даде знак, че Киев ще продължи натиска срещу руската петролна инфраструктура. Това стана ясно от позицията му, разпространена от Асошиейтед прес.

Тръмп получи подкрепа от Илон Мъск, който заяви, че Зеленски е „отишъл твърде далеч“. В същото време РБК цитира заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, според когото не бива да се проявява прекомерна радост от американските критики към украинския президент.

Риск за американската подкрепа

The Wall Street Journal оценява, че публичната атака срещу Зеленски може да подкопае усилията на европейските държави да задържат САЩ ангажирани с подкрепата за Украйна. Според изданието Европа е прекарала около 18 месеца в опити да предотврати оттеглянето на Вашингтон от помощта за Киев.

Развитието поставя под въпрос посоката на американската политика към войната, но не означава автоматична смяна на украинския президент. Избори в Украйна не са обявени, а призивът на Тръмп остава политическа позиция, а не задействана процедура.