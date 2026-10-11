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Отношенията Тръмп-Зеленски са на най-ниско ниво
  Тема: Украйна

Отношенията Тръмп-Зеленски са на най-ниско ниво

11 Октомври, 2026 16:47 1 239 69

  • доналд тръмп-
  • владимир зеленски-
  • украйна-
  • войната в украйна-
  • американска подкрепа

Ново напрежение избухна, след като американският президент призова Украйна да избере нов лидер и свърза войната с цените на дизела в САЩ

Отношенията Тръмп-Зеленски са на най-ниско ниво - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Владимир Зеленски са достигнали най-ниската си точка след острия им сблъсък в Белия дом през февруари 2025 г. Това съобщава The Wall Street Journal.

Новото напрежение избухна, след като Тръмп призова Украйна да избере нов президент. „Предлагам да намерят нов лидер, който може да постигне сделка“, заяви американският президент. По думите му Зеленски е имал възможност многократно да сложи край на конфликта, но по неизвестна причина не го е направил.

Изявлението беше направено на фона на спор за руските петролни рафинерии и цените на дизеловото гориво. Тръмп твърди, че украинските удари по руската енергийна инфраструктура са допринесли за поскъпването на горивата в Съединените щати. На 9 октомври той обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар.

Според американски представител, цитиран от „Аксиос“, решението на Тръмп е било взето, след като Зеленски не е изпълнил няколко американски искания Украйна да спре атаките срещу руски петролни обекти. Твърдението е на неназован представител и не е потвърдено независимо от украинските власти.

Киев отхвърля обвиненията

Зеленски отхвърли тезата, че Украйна носи отговорност за продължаването на войната. „Само Русия носи отговорност за тази война“, заяви той, като даде знак, че Киев ще продължи натиска срещу руската петролна инфраструктура. Това стана ясно от позицията му, разпространена от Асошиейтед прес.

Тръмп получи подкрепа от Илон Мъск, който заяви, че Зеленски е „отишъл твърде далеч“. В същото време РБК цитира заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, според когото не бива да се проявява прекомерна радост от американските критики към украинския президент.

Риск за американската подкрепа

The Wall Street Journal оценява, че публичната атака срещу Зеленски може да подкопае усилията на европейските държави да задържат САЩ ангажирани с подкрепата за Украйна. Според изданието Европа е прекарала около 18 месеца в опити да предотврати оттеглянето на Вашингтон от помощта за Киев.

Развитието поставя под въпрос посоката на американската политика към войната, но не означава автоматична смяна на украинския президент. Избори в Украйна не са обявени, а призивът на Тръмп остава политическа позиция, а не задействана процедура.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАРКОМАНЧЕТО СТАНА ДОСАДЕН

    45 12 Отговор
    НА ЦЯЛ СВЯТ,МИЛ Е САМО НА НЕМЦИ И АНГЛИЧАНИ. СЛОЖЕН Е НА ДУЗПАТА.

    Коментиран от #5, #21, #69

    16:50 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гуантанамо или ГУЛАГ

    26 6 Отговор
    Или стената на войнишката тоалетна, като николае и елена чаушеску. Това е въпросът.

    16:50 11.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    30 5 Отговор
    Някой май пак ще раздава чай и бисквитки на площада в Кijv🤔🤔🤔

    16:52 11.10.2026

  • 5 едва ли

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "НАРКОМАНЧЕТО СТАНА ДОСАДЕН":

    Зад него стоят сили, които не признават президенти и милиарди.. За съжаление, нещата вървят към засилване на войната..

    16:52 11.10.2026

  • 6 9999999

    28 6 Отговор
    Зеля го закъса.

    16:53 11.10.2026

  • 7 Горски

    33 7 Отговор
    Тази малка ,зелена въшка,не разбра ли,че е никой? Просто я използваха и изхвърлиха на боклука,откъдето пръкна! Този ненормалник унищожава Украйна по поръчка на водещите европейски държави и САЩ на Байдън и все някой друг му е виновен. Това не е поведение на държавник, а на водещ на комедийно предаване. Цяла Европа потъва в прогресивна криза заради безумието да си победи Русия чрез този комик. Бедните предполагат, богатите разполагат. Колко пъти му казаха на клоуна да подписва? Логичното се случи, големите си гледат тяхната игра. Горко на загиналите и близките им заради долния номер на Борето Джонсън и наивноста на клоуна. Как да повярваш на човек, изпаднал във видима истерия и паника, с кървясъл и объркан поглед. Да ,зеленият просяк милионер може да брои милионите, които е откраднал от паричките които дадохме на неговата фашистка хунта..... Трудно може да преброи загубите на Русия, по-лесно му би било да преброим украинските загуби. Украйна да спира с ударите и да сяда намасата за преговори с Русия! Иначе Русия ще продължи да воюва докато не постигне целите си.

    Коментиран от #49

    16:54 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хохо Бохо

    9 5 Отговор
    Дискомб балбукатора и при Мадуро

    16:54 11.10.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 3 Отговор
    Цените на зеленчуците на Краснодар в Бургас пак са се повишили Леко но достатъчно Леки съкращения по предприятията които ще прераснат в силни Градът се изпразни Хора няма В пристанището тишина и спокойствие Автобусите пътуват празни И те така те

    16:55 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хохо

    13 5 Отговор
    Ми той зеления толкова си е висок😉

    16:57 11.10.2026

  • 13 Маринов

    23 6 Отговор
    Браво! Хубава статия и неутрална. Без плипкане на наркомана и поддръжниците и управляващите го европейци. Както скапат на Тръмп, така ще останат с отворена уста, когато Мъск им спре Старлинк а. И това ще стане, ако зеления не се извини и спре бомбенето на руски рафинерии. Или по точно не спре заедно с Англия, която си управлява ракети и дронове чрез спътниците си. Ще има интересни месеци.

    Коментиран от #60

    16:57 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Зелен ски при Мадуро

    18 7 Отговор
    Да играят сантасе. После в Москва. Следствения комитет на РФ има въпроси към него.

    Коментиран от #26

    16:59 11.10.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 26 Отговор
    ПУТИН НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ ПОЖИЗНЕН ПРЕЗИДЕНТ :)))
    ...
    А ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ТРЪГНА ДА СМЕНЯ "НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ"
    ....
    А ГО БЕТОНИРА И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАДЖИВЕЕ И ЖУЖЕ ПУТЯ И РИЖИЯ КЛОУН:)))

    Коментиран от #46

    17:00 11.10.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    7 23 Отговор
    Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
    1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
    2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
    3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
    ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
    А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи

    Коментиран от #27

    17:00 11.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 мдааааа

    14 8 Отговор
    За Дончо нафтата е по-важна от жертвите на измислената СВО ...

    17:01 11.10.2026

  • 20 .....

    10 8 Отговор
    Да живее комунистическата нафта. Урааа,другари

    17:02 11.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🦉🦉🦉🦉

    11 3 Отговор

    До коментар #14 от "Биби":

    И някой май пак ще раздава чай и бисквитки на площада в Кijv🤔🤔🤔

    17:03 11.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ахааа

    5 14 Отговор

    До коментар #15 от "Зелен ски при Мадуро":

    И в Хага имат доста въпроси към вовчик ..

    Коментиран от #57

    17:04 11.10.2026

  • 27 Нанси курабийката

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    И при нас в Щатите така,спокойствие и печалби,бизнеса си върви.

    17:04 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Соломон

    7 12 Отговор

    До коментар #8 от "ТрАмп":

    И какво ще спечели Тръмп или Америка от това. Трън продаде Украйна за гориво от което няма нужда и ще стигне само за 3,5 часа на америка

    Коментиран от #36

    17:05 11.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 стоян георгиев

    6 15 Отговор
    Няма нищо по добро за зеленски от това да не го харесва тръмп.всекимдето се харесва на тръмп не става за нищо.

    Коментиран от #63

    17:06 11.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бай Дончо

    2 5 Отговор
    Много ме хапе кучето , по глъвътъ . Има сделка .

    17:06 11.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 344344

    15 4 Отговор
    скоро Зе ще бъде проблем за целия свят не само за Американците

    17:07 11.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Софиянец

    7 5 Отговор
    На клоунско ниво 😅

    17:10 11.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Грешка

    2 6 Отговор
    Краснов-Зеленски !

    Коментиран от #64

    17:16 11.10.2026

  • 45 Пламен

    5 9 Отговор
    Ръмп неволно вдигна рейтинга на Зеленски.
    Може би защото е глупав.

    Коментиран от #51

    17:16 11.10.2026

  • 46 Ма,май...

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ...,само Ти му остана верен на Зеленчука...?!
    Но дерзай!
    Комсомолският ти патос,заслужава адмирации...:)))!

    17:17 11.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Питер

    1 4 Отговор
    1994 ,гейборичкане в такси,Краснов се роди!

    17:20 11.10.2026

  • 49 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    По заглавието да кажа, въобще не ме интересува какви са отношенията на Дончо със зелената просешка гнида.....Какво да кажа по коментара ти освен, че съм съгласен с казаното от теб..... Всичко е вярно И точно.....

    Коментиран от #66

    17:22 11.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ако имаше поне малко представа

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    от Русия и Украйна, щеше да знаеш, че се различията им са много по-малко, отколкото приликите. И че спрямо нас, българите, разлика няма. И също така, ако президент не беше Путин, щяха да си живеят мирно и приятелски, както преди да дойде на власт.

    Коментиран от #62

    17:24 11.10.2026

  • 53 Пламен

    2 3 Отговор
    Ръмп разполага с три седмици. Паниката го кара да прави глупости
    С руска нафта няма как да балмоса американците, защото те разбират от търговия по рождение.

    17:24 11.10.2026

  • 54 Независим източник:)

    1 0 Отговор
    " ...и не е потвърдено независимо от украинските власти."

    17:26 11.10.2026

  • 55 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Ами какво може да се каже по този случай -политика -дело тонкое неразбиращите и недостатъчно съобразителните винаги падат зад борда!?Зеленски оцевидно не разбира и ще гледаме как зрелищно ще цопне в бурната вода!?За нас поне това е добре че вече поне 3 пъти изпадаме зад борда но сме оцеляли .....сега остава да научим все пак нещата макар и по трудния начин !??Този демарш на Тръмп подсказва именно това -и не бива да се правят илюзии че това е приумица на Тръмп -вижте с каква скорост са приети разни решения в М-вото на финансите на САЩ...между демократи и републиканци винаги има противостояние но когато стане дума за пари винаги са една партия!?Този дизел който ще доставят руснаците едва ли ще успокои петролния пазар но зад тази рекламирана сделка има неща за които можем да разберем след 10-20 г или никога да не разберем!?

    17:26 11.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ихааа

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ахааа":

    И към сатаняху!

    17:27 11.10.2026

  • 58 Бързи и яростни

    4 0 Отговор
    Дизела потече....

    17:28 11.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Абе неутрална ама

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Маринов":

    "... и не е потвърдено независимо от украинските власти."

    17:29 11.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    rнoma го харесваме само nymuapu и обратни, аз съм и от двете - обратен nymuяp!

    17:32 11.10.2026

  • 64 По - правило е:

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Грешка":

    Агент Моше - агент Моше.

    17:34 11.10.2026

  • 65 Мишел

    2 0 Отговор
    Проектът Украйна приключва с пълен провал.

    17:34 11.10.2026

  • 66 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Европеец":

    Благодаря ти прятелю, бъди жив и здрав!

    17:35 11.10.2026

  • 67 ЛЕ о ПА р Д🐱

    0 0 Отговор
    колко да е ниско па нивото?

    коленичил ли е зеления?

    гълта ли?

    17:37 11.10.2026

  • 68 Джамбаза

    1 0 Отговор
    "... и не е потвърдено независимо от украинските власти."
    WTF?
    Украинските власти са зависими! Какво независимо потвърждение чакате?

    17:37 11.10.2026

  • 69 ЛЕ о ПА р Д🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАРКОМАНЧЕТО СТАНА ДОСАДЕН":

    зелю е със изсулени гащи наведен и намазан с вазелин само чака кой ще го от-пори ха ха ха

    17:38 11.10.2026

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