Отношенията Тръмп-Зеленски са на най-ниско ниво

Отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Владимир Зеленски са достигнали най-ниската си точка след острия им сблъсък в Белия дом през февруари 2025 г. Това съобщава The Wall Street Journal.
Новото напрежение избухна, след като Тръмп призова Украйна да избере нов президент. „Предлагам да намерят нов лидер, който може да постигне сделка“, заяви американският президент. По думите му Зеленски е имал възможност многократно да сложи край на конфликта, но по неизвестна причина не го е направил.
Изявлението беше направено на фона на спор за руските петролни рафинерии и цените на дизеловото гориво. Тръмп твърди, че украинските удари по руската енергийна инфраструктура са допринесли за поскъпването на горивата в Съединените щати. На 9 октомври той обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар.
Според американски представител, цитиран от „Аксиос“, решението на Тръмп е било взето, след като Зеленски не е изпълнил няколко американски искания Украйна да спре атаките срещу руски петролни обекти. Твърдението е на неназован представител и не е потвърдено независимо от украинските власти.
Киев отхвърля обвиненията
Зеленски отхвърли тезата, че Украйна носи отговорност за продължаването на войната. „Само Русия носи отговорност за тази война“, заяви той, като даде знак, че Киев ще продължи натиска срещу руската петролна инфраструктура. Това стана ясно от позицията му, разпространена от Асошиейтед прес.
Тръмп получи подкрепа от Илон Мъск, който заяви, че Зеленски е „отишъл твърде далеч“. В същото време РБК цитира заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, според когото не бива да се проявява прекомерна радост от американските критики към украинския президент.
Риск за американската подкрепа
The Wall Street Journal оценява, че публичната атака срещу Зеленски може да подкопае усилията на европейските държави да задържат САЩ ангажирани с подкрепата за Украйна. Според изданието Европа е прекарала около 18 месеца в опити да предотврати оттеглянето на Вашингтон от помощта за Киев.
Развитието поставя под въпрос посоката на американската политика към войната, но не означава автоматична смяна на украинския президент. Избори в Украйна не са обявени, а призивът на Тръмп остава политическа позиция, а не задействана процедура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НАРКОМАНЧЕТО СТАНА ДОСАДЕН
Коментиран от #5, #21, #69
16:50 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гуантанамо или ГУЛАГ
16:50 11.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
16:52 11.10.2026
5 едва ли
До коментар #1 от "НАРКОМАНЧЕТО СТАНА ДОСАДЕН":Зад него стоят сили, които не признават президенти и милиарди.. За съжаление, нещата вървят към засилване на войната..
16:52 11.10.2026
6 9999999
16:53 11.10.2026
7 Горски
Коментиран от #49
16:54 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хохо Бохо
16:54 11.10.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
16:55 11.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хохо
16:57 11.10.2026
13 Маринов
Коментиран от #60
16:57 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Зелен ски при Мадуро
Коментиран от #26
16:59 11.10.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
А ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ТРЪГНА ДА СМЕНЯ "НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ"
....
А ГО БЕТОНИРА И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАДЖИВЕЕ И ЖУЖЕ ПУТЯ И РИЖИЯ КЛОУН:)))
Коментиран от #46
17:00 11.10.2026
17 ДрайвингПлежър
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи
Коментиран от #27
17:00 11.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 мдааааа
17:01 11.10.2026
20 .....
17:02 11.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 🦉🦉🦉🦉
До коментар #14 от "Биби":И някой май пак ще раздава чай и бисквитки на площада в Кijv🤔🤔🤔
17:03 11.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ахааа
До коментар #15 от "Зелен ски при Мадуро":И в Хага имат доста въпроси към вовчик ..
Коментиран от #57
17:04 11.10.2026
27 Нанси курабийката
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":И при нас в Щатите така,спокойствие и печалби,бизнеса си върви.
17:04 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Соломон
До коментар #8 от "ТрАмп":И какво ще спечели Тръмп или Америка от това. Трън продаде Украйна за гориво от което няма нужда и ще стигне само за 3,5 часа на америка
Коментиран от #36
17:05 11.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 стоян георгиев
Коментиран от #63
17:06 11.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Бай Дончо
17:06 11.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 344344
17:07 11.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Софиянец
17:10 11.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Грешка
Коментиран от #64
17:16 11.10.2026
45 Пламен
Може би защото е глупав.
Коментиран от #51
17:16 11.10.2026
46 Ма,май...
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":...,само Ти му остана верен на Зеленчука...?!
Но дерзай!
Комсомолският ти патос,заслужава адмирации...:)))!
17:17 11.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Питер
17:20 11.10.2026
49 Европеец
До коментар #7 от "Горски":По заглавието да кажа, въобще не ме интересува какви са отношенията на Дончо със зелената просешка гнида.....Какво да кажа по коментара ти освен, че съм съгласен с казаното от теб..... Всичко е вярно И точно.....
Коментиран от #66
17:22 11.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ако имаше поне малко представа
До коментар #40 от "стоян георгиев":от Русия и Украйна, щеше да знаеш, че се различията им са много по-малко, отколкото приликите. И че спрямо нас, българите, разлика няма. И също така, ако президент не беше Путин, щяха да си живеят мирно и приятелски, както преди да дойде на власт.
Коментиран от #62
17:24 11.10.2026
53 Пламен
С руска нафта няма как да балмоса американците, защото те разбират от търговия по рождение.
17:24 11.10.2026
54 Независим източник:)
17:26 11.10.2026
55 не може да бъде
17:26 11.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ихааа
До коментар #26 от "Ахааа":И към сатаняху!
17:27 11.10.2026
58 Бързи и яростни
17:28 11.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Абе неутрална ама
До коментар #13 от "Маринов":"... и не е потвърдено независимо от украинските власти."
17:29 11.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 стоян георгиев
До коментар #32 от "стоян георгиев":rнoma го харесваме само nymuapu и обратни, аз съм и от двете - обратен nymuяp!
17:32 11.10.2026
64 По - правило е:
До коментар #44 от "Грешка":Агент Моше - агент Моше.
17:34 11.10.2026
65 Мишел
17:34 11.10.2026
66 Горски
До коментар #49 от "Европеец":Благодаря ти прятелю, бъди жив и здрав!
17:35 11.10.2026
67 ЛЕ о ПА р Д🐱
коленичил ли е зеления?
гълта ли?
17:37 11.10.2026
68 Джамбаза
WTF?
Украинските власти са зависими! Какво независимо потвърждение чакате?
17:37 11.10.2026
69 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #1 от "НАРКОМАНЧЕТО СТАНА ДОСАДЕН":зелю е със изсулени гащи наведен и намазан с вазелин само чака кой ще го от-пори ха ха ха
17:38 11.10.2026