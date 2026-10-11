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Зеленски предложи 60-дневно примирие за избори в Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски предложи 60-дневно примирие за избори в Украйна

11 Октомври, 2026 17:37 1 881 121

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • сащ-
  • русия-
  • война-
  • избори-
  • отлагане

Украинският президент постави условие на Путин, а Германия се противопостави на призивите на Тръмп за смяна на властта в Киев

Зеленски предложи 60-дневно примирие за избори в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да организира президентски избори в страната, ако Русия се съгласи на пълно 60-дневно прекратяване на огъня. Предложението идва на фона на засилващото се напрежение между Киев и Вашингтон, след като американският президент Доналд Тръмп призова за смяна на украинското ръководство, съобщава Reuters.

В интервю за американската телевизия ABC Зеленски предложи на руския президент Владимир Путин да се съгласи на двумесечно примирие, което да позволи провеждането на избори. Украинският държавен глава подчерта, че единствено гражданите на Украйна имат право да решават кой да управлява страната. Изявлението му е отговор на коментарите на Тръмп, който обвини Киев, че с атаките срещу руски петролни рафинерии допринася за повишаването на цените на горивата.

Зеленски отхвърли обвиненията, като посочи, че поскъпването на енергийните ресурси е свързано преди всичко с войната в Близкия изток. Същевременно той заяви, че Украйна е готова да прекрати ударите срещу руски петролни рафинерии, ако Москва спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Според него подобна договореност трябва да бъде взаимна и да включва реални гаранции.

Междувременно Германия потвърди подкрепата си за украинския президент. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Берлин продължава да подкрепя Зеленски и настоява за засилване на натиска върху Русия, за да бъде принудена да се върне към мирните преговори. Позицията идва след решението на Вашингтон временно да облекчи санкциите върху руските горива и обявената договореност между Тръмп и Путин за доставки на дизел. Германия заяви, че ще запази санкциите си срещу Москва.

На военния фронт продължават атаките срещу стратегическа инфраструктура. Руската технологична компания „Яндекс“ съобщи, че нейният център за данни във Владимирска област е напълно спрял работа след удар с дронове. Няма пострадали, но част от услугите на компанията са недостъпни. Това е третият голям център за данни на „Яндекс“, засегнат от атаки през последните дни, след ударите срещу съоръжения в Калужка област и Сасово.

Новите дипломатически предложения идват в момент, когато усилията за прекратяване на войната остават без съществен пробив. Основните разногласия между Москва и Киев продължават да бъдат свързани с контрола върху украинските територии, условията за прекратяване на бойните действия и гаранциите за сигурността на Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 .....

    20 10 Отговор
    Само проблеми правел,не искал да предава Донбас,па другото на Блек рок и Монсанто, айде че хората иска бизнес да въртят,🤣😂😂

    17:41 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 За що годе

    5 23 Отговор
    избори,трябва 6 месеца примирие!

    17:41 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Примирие

    9 24 Отговор
    Спира ударите защото не остана НПЗ неударено по пет-шест пъти.

    Коментиран от #51

    17:42 11.10.2026

  • 14 Наблюдател

    45 5 Отговор
    Какво се случва със Зеленото? Да не му стана лошо?

    17:42 11.10.2026

  • 15 Без име..

    47 4 Отговор
    Тоя пор не може да предлага нищо..Ще ядат Лобута завинаги ..До последния окропитек.Това е реалността

    17:42 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сталин

    4 14 Отговор
    проведе ли избори?

    Коментиран от #60

    17:42 11.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    47 5 Отговор
    Русия си направи избори без примирие Щом Русия може и Украйна може Последният ден Украйна атакува изборни секции Значи не е проблем Хайде без такива номера

    17:43 11.10.2026

  • 20 1 ден за избори

    28 4 Отговор
    Максимум 2

    17:43 11.10.2026

  • 21 Русия

    37 5 Отговор
    Зельонии,примирие ще има след Капитулация,територия 404 изчезва и на нейно място вече пише Русия !

    Коментиран от #41

    17:43 11.10.2026

  • 22 Намериха ли

    2 20 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    мощите на Донски?

    17:43 11.10.2026

  • 23 стоян георгиев

    26 4 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А тогава какво правят 3 млн. укра при Бандера!🤭🤭

    Коментиран от #86

    17:44 11.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 000

    11 13 Отговор
    Тройката другари путин, тръмп и зеленски са верни служители на хабат. До 2029 г. войната ще си продължи. Европа се вари като жаба, а украйна ще бъде северен израел.

    17:44 11.10.2026

  • 27 Предозирал е

    22 2 Отговор
    Опитва се пак да мине под капките на дъжда който в момента се излива в София.

    17:45 11.10.2026

  • 28 Путин

    9 5 Отговор
    Аз ще броя бюлетините!

    17:45 11.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тоя още ли се крие в САЩ?

    29 2 Отговор
    В интервю за американската телевизия ABC Зеленски предложи.... от Маями сега в коя дупка се е преместил ? Аре да си ходи у Киев ....

    17:45 11.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 АБВ

    33 2 Отговор
    Този наркоман и просяк да поставя условие на един световен лидер ?????????!!!!!!!!!!!!!!!
    Направо се е самозабравил този арогантен наглец !!!
    Вече го давам за пример на децата си до какво човешко падение води наркоманията !

    17:45 11.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Крим

    12 2 Отговор
    Донецк и Луганск ще гласуват ли?

    17:45 11.10.2026

  • 35 гост

    18 6 Отговор
    Зеленски да му каже в прав текст че и той иска смяна на Президента в САЩ...само нерви с това недорасло човече...

    17:46 11.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Без име..

    26 2 Отговор
    Зелю фашиста е последния президент на територията.

    17:46 11.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 44 ЦИК

    14 1 Отговор
    ще са Тръмп,Путин и Лукашенко!

    17:47 11.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 хахахахха

    22 1 Отговор
    хитър бил клоуна,иска направо от избирателните секции да ги праща на фронта,че бусофикацията не върви нещо,а и от кога изборите са 2 месеца

    Коментиран от #113

    17:49 11.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 АБВ

    18 4 Отговор

    До коментар #13 от "Примирие":

    "Спира ударите защото не остана НПЗ неударено по пет-шест пъти. "

    Ъ, Ъ ! Ако беше чел повече, от една статия тук щеше да разбереш, че Русия частично е отменила забраната за износ на дизел.
    Ама така е, като се пише, без да се чете !

    17:49 11.10.2026

  • 52 Със 60-дневно примирие

    19 2 Отговор
    Съвсем украинци няма да останат в Украйна ..

    17:49 11.10.2026

  • 53 Много го закъса Володемир.

    20 2 Отговор
    Дони вече не го обичка.

    17:49 11.10.2026

  • 54 Новия президент

    2 2 Отговор
    ще е Иван Спиридонов!

    17:51 11.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 нннн

    17 2 Отговор
    60 дни за избори? Защо не 600? Тарикат.

    17:56 11.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ммммм

    8 13 Отговор
    Никакво прекратяване.жалкия гном отново лъже
    Бой до последно и. Заличаване на тази измислена държава

    17:58 11.10.2026

  • 63 ТрАмп

    17 27 Отговор
    Никакво Спиране и 60-дневно примирие за избори в Украйна,
    Защото докато имаше избори в Русия, Укрите атакуваха
    Избирателните секции в Москва!

    Коментиран от #121

    17:58 11.10.2026

  • 64 Любознателен

    13 28 Отговор
    "Основните разногласия между Москва и Киев продължават да бъдат свързани с контрола върху украинските територии, условията за прекратяване на бойните действия и гаранциите за сигурността на Украйна."
    А в Истанбул когато нямаше претенции за територии, какво стана? Кой накара Зеленски да откаже и да се бие? Колко пъти мислите че руснаците ще се оставят да бъдат прилъгани нагличански?

    18:00 11.10.2026

  • 65 любопитен

    13 27 Отговор
    Колко дни са изборите? Кой пречеше и пускаше дронове по време на изборите в РФ? Този наред ли е?

    18:00 11.10.2026

  • 66 Оня

    9 27 Отговор
    Сега е сезона на зелето кълцам си салатка зелката скимти после я мачкам тя пак скимти ама хубава салатка става ! А наздраве! Ей хубаво мезе туй зелето бе!

    18:00 11.10.2026

  • 67 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    13 27 Отговор
    Ще има съществено отражение върху новофашистка Европа.

    18:00 11.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 анонимен

    11 21 Отговор
    Много упороство, защото всичко закъсня. А Зеленски не е фактор, но май не го осъзнава. Той, с приятелите си от Европа, близо пет години убиват млади момчета, за да си задържат властта всичките. Вече не се търпи; просто не се търпи. Мирът трябва да дойде най-после. Единствената грешка на Тръмп е, че късно го предложи това за смяна на президента на Украйна. Стига вече, тази война е дълга почти колкото Втората световна война, толкова време стана, откакто се води, 4 години и няколко месеца.

    18:02 11.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Макробиолог

    5 19 Отговор
    Мъка ,мъка гусуда другари,де останаха принципите,ценностите,юроатл единство и все осталное?Зарад една нафта демокрацията в укр е на път да стане беззащитная,зеля--безработен милиардер?Вай,вай.

    18:04 11.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Играч е,

    6 18 Отговор

    До коментар #68 от "Ясно е":

    играе като никой друг, ролята на булката

    18:04 11.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Гост

    8 17 Отговор
    Има една руска любовна песен в която се пее: "Ты уже бывший, а бывший ЗНАЧИТ НИКАКОЙ!"

    18:05 11.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 16 Отговор
    Всеки български гражданин е загубил около дванадесет хиляди евро заради войната Преки и косвени щети Тези пари някой ги е УСВОИЛ Познайте кой

    18:06 11.10.2026

  • 80 Стратег

    5 15 Отговор
    Тарифата, рекуперира военните сили, манипулира изборите и после с пълна мощ атакува под претекст украинският народ така реши

    18:07 11.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 86 Пешо

    4 9 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Готвят се да гласуват за дрогирания клоун.

    18:11 11.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 93 Абе малко са

    4 9 Отговор
    Поне 6 месеца за да може пак да прецакат Путин като при Меркел и да се натъпчат с джепанета и хубаво да обличат раните .... и пак ооо Боже да започнат войната!!!

    Коментиран от #120

    18:12 11.10.2026

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  • 102 Стоянчо Пуканката

    3 7 Отговор
    Най-добрият агент на Кремъл за всички времена-Зелю, продължава стриктно да изпълнява спуснатите му от...Кремъл директиви. Още може да вдига...цените на енергоресурсите, още може да продължава да скапва Европа. Какво по-хубаво за Русия от това- вековните и душмани се гърчат в икономически колапс, ще продължават да купуват руските енергоресурси на...тройни цени, десетилетия ще им трябва да си възстановят изразходваното джепане...

    Коментиран от #119

    18:15 11.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Жбръц

    1 6 Отговор
    Типично ч,фф у тски номера.Да си подсигури реално спокойствие за над 2 месеца и половина.Да възстанови унищожена инфраструктура, включително на пристанището в Одеса, спокойно да потекат цели композиции през шляхтата и комшиите със тежка и мощна военна техника, включително по море.Ако Путин приеме тази клопка,той ще изпълнява да запетая ангажиментите.Ще вижда как зареждат 🤡 денонощно, по суша и море,но няма да има право на ответна Декември,най късно,самите граждани на Украйна ще го пометат.От народни бунтове го е страх.Без ток,вода,с галопиращи цени на храни и услуги,тази зима народа ще превърти.А тръгне ли,другите от фронта също ще тръгнат.А тях няма земна сила,която да спре!

    18:15 11.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 113 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "хахахахха":

    А два месеца са необходими на НАТО, за да могат да натрупат нови оръжия в остатъка от Украйна.

    Коментиран от #118

    18:24 11.10.2026

  • 114 Макробиолог

    0 1 Отговор
    Ситуацията ие цунг,цунг,цванк другаре.Война ие и в тия условия по добре се справят недемократичните режими коет се отнася и за двете воюващи/като разбира се изключим 30+абсалютна демократ съюзници на зел/,но тънкиот момент е още кой има страт дълбочина и ресурси. Кой?Колкото повече успешни удари по раша,толкоз по 5 отвързани възможности за руският генщаб ,тоиест,пристанища йок,мостове йок,локомотиви ньет,енерго структура-на скрап.Е?Кой ще вее флаг победой?

    18:30 11.10.2026

  • 115 мдаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Шок и ужас за сКопейките":

    Абе не се плашой, ша го турят у шише... с тапа!!! Най лесната им плячка е Зелю... на там отиват работите!!

    18:32 11.10.2026

  • 116 Ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Хората имат впредвид истински избори а не пародията на Путин. Кой как гласува на края все партията майка печели. Помним ги тия времена 99,9 за правешкия овчар и 0,1 въздържали се.

    18:32 11.10.2026

  • 117 Даа

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тогава нека Украйна продължи да бомби руските рафинерии.Щом българските руснаци не искат примирие. Уж русофилите искаха да има мир,Зеленски убивал своето население и т.н.Става ясно кой убива,кой иска избори.Уж Зеленски бил нелегитимен.Човека иска избори,но нашите "руснаци"не искат.Съдейки и по това колко хора са подкрепили това мнение

    18:32 11.10.2026

  • 118 Даа

    0 2 Отговор

    До коментар #113 от "Така е":

    Щом е така,няма да има избори. После да не кажете ,че Русия казва че Зеленски бил нелегитимен.

    18:34 11.10.2026

  • 119 Бонд

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Стоянчо Пуканката":

    Ноя бил агент на Кремъл,Путин пък бил на Пекин и им подари половин раша. Само агенти навсякъде.

    18:34 11.10.2026

  • 120 Избори 2026

    0 2 Отговор

    До коментар #93 от "Абе малко са":

    Е като искат да сменят Зеленски трябва примирие. Тъкмо Хаюско щя направи още някой бункер и щя продаде дизел на перчема

    18:38 11.10.2026

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