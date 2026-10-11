Зеленски предложи 60-дневно примирие за избори в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да организира президентски избори в страната, ако Русия се съгласи на пълно 60-дневно прекратяване на огъня. Предложението идва на фона на засилващото се напрежение между Киев и Вашингтон, след като американският президент Доналд Тръмп призова за смяна на украинското ръководство, съобщава Reuters.
В интервю за американската телевизия ABC Зеленски предложи на руския президент Владимир Путин да се съгласи на двумесечно примирие, което да позволи провеждането на избори. Украинският държавен глава подчерта, че единствено гражданите на Украйна имат право да решават кой да управлява страната. Изявлението му е отговор на коментарите на Тръмп, който обвини Киев, че с атаките срещу руски петролни рафинерии допринася за повишаването на цените на горивата.
Зеленски отхвърли обвиненията, като посочи, че поскъпването на енергийните ресурси е свързано преди всичко с войната в Близкия изток. Същевременно той заяви, че Украйна е готова да прекрати ударите срещу руски петролни рафинерии, ако Москва спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Според него подобна договореност трябва да бъде взаимна и да включва реални гаранции.
Междувременно Германия потвърди подкрепата си за украинския президент. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Берлин продължава да подкрепя Зеленски и настоява за засилване на натиска върху Русия, за да бъде принудена да се върне към мирните преговори. Позицията идва след решението на Вашингтон временно да облекчи санкциите върху руските горива и обявената договореност между Тръмп и Путин за доставки на дизел. Германия заяви, че ще запази санкциите си срещу Москва.
На военния фронт продължават атаките срещу стратегическа инфраструктура. Руската технологична компания „Яндекс“ съобщи, че нейният център за данни във Владимирска област е напълно спрял работа след удар с дронове. Няма пострадали, но част от услугите на компанията са недостъпни. Това е третият голям център за данни на „Яндекс“, засегнат от атаки през последните дни, след ударите срещу съоръжения в Калужка област и Сасово.
Новите дипломатически предложения идват в момент, когато усилията за прекратяване на войната остават без съществен пробив. Основните разногласия между Москва и Киев продължават да бъдат свързани с контрола върху украинските територии, условията за прекратяване на бойните действия и гаранциите за сигурността на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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8 .....
17:41 11.10.2026
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11 За що годе
17:41 11.10.2026
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13 Примирие
Коментиран от #51
17:42 11.10.2026
14 Наблюдател
17:42 11.10.2026
15 Без име..
17:42 11.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сталин
Коментиран от #60
17:42 11.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:43 11.10.2026
20 1 ден за избори
17:43 11.10.2026
21 Русия
Коментиран от #41
17:43 11.10.2026
22 Намериха ли
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":мощите на Донски?
17:43 11.10.2026
23 стоян георгиев
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":А тогава какво правят 3 млн. укра при Бандера!🤭🤭
Коментиран от #86
17:44 11.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 000
17:44 11.10.2026
27 Предозирал е
17:45 11.10.2026
28 Путин
17:45 11.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тоя още ли се крие в САЩ?
17:45 11.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 АБВ
Направо се е самозабравил този арогантен наглец !!!
Вече го давам за пример на децата си до какво човешко падение води наркоманията !
17:45 11.10.2026
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34 Крим
17:45 11.10.2026
35 гост
17:46 11.10.2026
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37 Без име..
17:46 11.10.2026
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44 ЦИК
17:47 11.10.2026
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49 хахахахха
Коментиран от #113
17:49 11.10.2026
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51 АБВ
До коментар #13 от "Примирие":"Спира ударите защото не остана НПЗ неударено по пет-шест пъти. "
Ъ, Ъ ! Ако беше чел повече, от една статия тук щеше да разбереш, че Русия частично е отменила забраната за износ на дизел.
Ама така е, като се пише, без да се чете !
17:49 11.10.2026
52 Със 60-дневно примирие
17:49 11.10.2026
53 Много го закъса Володемир.
17:49 11.10.2026
54 Новия президент
17:51 11.10.2026
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58 нннн
17:56 11.10.2026
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62 Ммммм
Бой до последно и. Заличаване на тази измислена държава
17:58 11.10.2026
63 ТрАмп
Защото докато имаше избори в Русия, Укрите атакуваха
Избирателните секции в Москва!
Коментиран от #121
17:58 11.10.2026
64 Любознателен
А в Истанбул когато нямаше претенции за територии, какво стана? Кой накара Зеленски да откаже и да се бие? Колко пъти мислите че руснаците ще се оставят да бъдат прилъгани нагличански?
18:00 11.10.2026
65 любопитен
18:00 11.10.2026
66 Оня
18:00 11.10.2026
67 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ЗЕЛЕНСКИ
18:00 11.10.2026
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71 анонимен
18:02 11.10.2026
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73 Макробиолог
18:04 11.10.2026
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75 Играч е,
До коментар #68 от "Ясно е":играе като никой друг, ролята на булката
18:04 11.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Гост
18:05 11.10.2026
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79 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:06 11.10.2026
80 Стратег
18:07 11.10.2026
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86 Пешо
До коментар #23 от "стоян георгиев":Готвят се да гласуват за дрогирания клоун.
18:11 11.10.2026
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93 Абе малко са
Коментиран от #120
18:12 11.10.2026
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102 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #119
18:15 11.10.2026
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104 Жбръц
18:15 11.10.2026
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113 Така е
До коментар #49 от "хахахахха":А два месеца са необходими на НАТО, за да могат да натрупат нови оръжия в остатъка от Украйна.
Коментиран от #118
18:24 11.10.2026
114 Макробиолог
18:30 11.10.2026
115 мдаааа
До коментар #105 от "Шок и ужас за сКопейките":Абе не се плашой, ша го турят у шише... с тапа!!! Най лесната им плячка е Зелю... на там отиват работите!!
18:32 11.10.2026
116 Ха ха ха
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Хората имат впредвид истински избори а не пародията на Путин. Кой как гласува на края все партията майка печели. Помним ги тия времена 99,9 за правешкия овчар и 0,1 въздържали се.
18:32 11.10.2026
117 Даа
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тогава нека Украйна продължи да бомби руските рафинерии.Щом българските руснаци не искат примирие. Уж русофилите искаха да има мир,Зеленски убивал своето население и т.н.Става ясно кой убива,кой иска избори.Уж Зеленски бил нелегитимен.Човека иска избори,но нашите "руснаци"не искат.Съдейки и по това колко хора са подкрепили това мнение
18:32 11.10.2026
118 Даа
До коментар #113 от "Така е":Щом е така,няма да има избори. После да не кажете ,че Русия казва че Зеленски бил нелегитимен.
18:34 11.10.2026
119 Бонд
До коментар #102 от "Стоянчо Пуканката":Ноя бил агент на Кремъл,Путин пък бил на Пекин и им подари половин раша. Само агенти навсякъде.
18:34 11.10.2026
120 Избори 2026
До коментар #93 от "Абе малко са":Е като искат да сменят Зеленски трябва примирие. Тъкмо Хаюско щя направи още някой бункер и щя продаде дизел на перчема
18:38 11.10.2026
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