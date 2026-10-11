Зеленски предложи 60-дневно примирие за избори в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да организира президентски избори в страната, ако Русия се съгласи на пълно 60-дневно прекратяване на огъня. Предложението идва на фона на засилващото се напрежение между Киев и Вашингтон, след като американският президент Доналд Тръмп призова за смяна на украинското ръководство, съобщава Reuters.

В интервю за американската телевизия ABC Зеленски предложи на руския президент Владимир Путин да се съгласи на двумесечно примирие, което да позволи провеждането на избори. Украинският държавен глава подчерта, че единствено гражданите на Украйна имат право да решават кой да управлява страната. Изявлението му е отговор на коментарите на Тръмп, който обвини Киев, че с атаките срещу руски петролни рафинерии допринася за повишаването на цените на горивата.

Зеленски отхвърли обвиненията, като посочи, че поскъпването на енергийните ресурси е свързано преди всичко с войната в Близкия изток. Същевременно той заяви, че Украйна е готова да прекрати ударите срещу руски петролни рафинерии, ако Москва спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Според него подобна договореност трябва да бъде взаимна и да включва реални гаранции.

Междувременно Германия потвърди подкрепата си за украинския президент. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Берлин продължава да подкрепя Зеленски и настоява за засилване на натиска върху Русия, за да бъде принудена да се върне към мирните преговори. Позицията идва след решението на Вашингтон временно да облекчи санкциите върху руските горива и обявената договореност между Тръмп и Путин за доставки на дизел. Германия заяви, че ще запази санкциите си срещу Москва.

На военния фронт продължават атаките срещу стратегическа инфраструктура. Руската технологична компания „Яндекс“ съобщи, че нейният център за данни във Владимирска област е напълно спрял работа след удар с дронове. Няма пострадали, но част от услугите на компанията са недостъпни. Това е третият голям център за данни на „Яндекс“, засегнат от атаки през последните дни, след ударите срещу съоръжения в Калужка област и Сасово.

Новите дипломатически предложения идват в момент, когато усилията за прекратяване на войната остават без съществен пробив. Основните разногласия между Москва и Киев продължават да бъдат свързани с контрола върху украинските територии, условията за прекратяване на бойните действия и гаранциите за сигурността на Украйна.