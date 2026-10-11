Медведев: Киев е в шок след думите на Тръмп за Зеленски

Киев е в шок след изявлението на Доналд Тръмп, че Украйна трябва да избере нов президент, способен да постигне споразумение за край на войната. Това заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.
Тръмп отправи критиките си към Володимир Зеленски на 10 октомври пред журналисти, преди да отпътува за Тенеси. Американският президент заяви, че украинският му колега е имал възможност многократно да сложи край на конфликта, но не го е направил. „Мисля, че е време Украйна да има нов президент“, каза Тръмп според Асошиейтед прес.
Медведев представи думите на американския президент като публично признание за случващото се около войната. „Тръмп най-накрая каза истината“, написа той в публикация в МАХ, придружена от остри нападки срещу Зеленски и украинското ръководство.
В същото време руският политик изрази съмнение, че позицията на Тръмп ще доведе до незабавна промяна в подкрепата за Киев. Според Медведев Европа ще продължи да предоставя на Украйна финансови средства и оръжия, независимо от разногласията между Белия дом и украинското ръководство.
Спорът между Тръмп и Киев се разширява
Изявленията на Тръмп бяха направени на фона на ново напрежение около договореността за внос на руски дизел. Американският президент представи сделката като мярка, която трябва да повлияе на цените и снабдяването с гориво.
Към това се добавиха и критиките на Вашингтон към украинските атаки срещу руски петролни рафинерии. Тръмп заяви, че Киев е бил предупреждаван да не нанася удари по съоръжения, свързани с производството на дизел, тъй като това създавало проблеми за световните пазари на горива.
Медведев определи тези развития като признак за разкол между Белия дом и Киев, но не даде основания да се смята, че европейската помощ за Украйна ще бъде прекратена. Той заяви, че според него промяната в американската реторика няма да сложи край на подкрепата от европейските държави.
Позицията на Тръмп беше подкрепена и от Илон Мъск, който също призова за промяна в украинското ръководство. От Киев не последва потвърждение, че се подготвя смяна на президента или конкретна процедура за предсрочен избор.
Източници: focus-news.net, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #6
18:44 11.10.2026
3 Факт
18:44 11.10.2026
4 Амчи
18:48 11.10.2026
5 Зелен потник
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Толкова пъти вече. Май съм с две чертички на теста за бременност.
18:49 11.10.2026
6 Европеец
До коментар #2 от "Пич":Съгласен съм с коментарите, новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка все още не е коментирала казаното Дончо.... Що ли така, сигурно е загубила ума и дума.... Относно казаното от Медведев би било добре да ръчка либералния Путин да започва да воюва като хората....
18:49 11.10.2026
7 Хех
18:49 11.10.2026
8 Рублевка
Коментиран от #19
18:50 11.10.2026
9 Може Тръмп да е побъркан
Наркото се вживя в ролята на любимото дете и го шамаросаха
А Радев се изложи и ще получи шут отзад!
Коментиран от #10
18:52 11.10.2026
10 Господин Доналд Тръмп
До коментар #9 от "Може Тръмп да е побъркан":Има военно образование и опит в бизнеса. Потърсете снимки с военна униформа на господин Доналд Тръмп. Много красив млад курсант. Опитват се да го изкарат глупав и луд но изниква въпросът как е станал милиардер господин Тръмп, а неговите критикари са бедни мишки на заплата.
Коментиран от #16
18:55 11.10.2026
11 Якутия
18:56 11.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хахахаха
Коментиран от #25
19:00 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хахахаха
До коментар #14 от "Горски":ЕС няма да спонсорира терористична държава, която с тези пари ще се готви да нападне Европа. Няма как да стане.
19:02 11.10.2026
16 Донъл Тръмп има само
До коментар #10 от "Господин Доналд Тръмп":Икономическо образование! Завършил е а Пенсилвания. Не владее чужди езици
19:06 11.10.2026
17 Маринов
Коментиран от #21
19:11 11.10.2026
18 Стига мьки
До коментар #14 от "Горски":Урсулата докато не ни докара до стандарта в Африка няма да ни остави на мира.
19:11 11.10.2026
19 Тъжна картина
До коментар #8 от "Рублевка":То уж и в Русия имаше грамотни хора пък им се натресе неграмотен милиционер с мания за величие.
19:14 11.10.2026
20 Йода
19:14 11.10.2026
21 Трябваше
До коментар #17 от "Маринов":Трябваше да удари по масата и да каже на Путин спирай. Ако оня се направи на неразбрал дава каквито трябва оръжия на Украйна и войната приключва.
19:17 11.10.2026
22 Митя
19:18 11.10.2026
23 Мишел
19:18 11.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Горски
19:21 11.10.2026