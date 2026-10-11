Медведев: Киев е в шок след думите на Тръмп за Зеленски

Киев е в шок след изявлението на Доналд Тръмп, че Украйна трябва да избере нов президент, способен да постигне споразумение за край на войната. Това заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.

Тръмп отправи критиките си към Володимир Зеленски на 10 октомври пред журналисти, преди да отпътува за Тенеси. Американският президент заяви, че украинският му колега е имал възможност многократно да сложи край на конфликта, но не го е направил. „Мисля, че е време Украйна да има нов президент“, каза Тръмп според Асошиейтед прес.

Медведев представи думите на американския президент като публично признание за случващото се около войната. „Тръмп най-накрая каза истината“, написа той в публикация в МАХ, придружена от остри нападки срещу Зеленски и украинското ръководство.

В същото време руският политик изрази съмнение, че позицията на Тръмп ще доведе до незабавна промяна в подкрепата за Киев. Според Медведев Европа ще продължи да предоставя на Украйна финансови средства и оръжия, независимо от разногласията между Белия дом и украинското ръководство.

Спорът между Тръмп и Киев се разширява

Изявленията на Тръмп бяха направени на фона на ново напрежение около договореността за внос на руски дизел. Американският президент представи сделката като мярка, която трябва да повлияе на цените и снабдяването с гориво.

Към това се добавиха и критиките на Вашингтон към украинските атаки срещу руски петролни рафинерии. Тръмп заяви, че Киев е бил предупреждаван да не нанася удари по съоръжения, свързани с производството на дизел, тъй като това създавало проблеми за световните пазари на горива.

Медведев определи тези развития като признак за разкол между Белия дом и Киев, но не даде основания да се смята, че европейската помощ за Украйна ще бъде прекратена. Той заяви, че според него промяната в американската реторика няма да сложи край на подкрепата от европейските държави.

Позицията на Тръмп беше подкрепена и от Илон Мъск, който също призова за промяна в украинското ръководство. От Киев не последва потвърждение, че се подготвя смяна на президента или конкретна процедура за предсрочен избор.

Източници: focus-news.net, apnews.com