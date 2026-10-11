Новини
Свят »
Украйна »
Медведев: Киев е в шок след думите на Тръмп за Зеленски
  Тема: Украйна

Медведев: Киев е в шок след думите на Тръмп за Зеленски

11 Октомври, 2026 18:41 869 26

  • дмитрий медведев-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • войната в украйна

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност заяви, че Европа ще продължи да финансира и въоръжава Украйна въпреки критиките от Вашингтон

Медведев: Киев е в шок след думите на Тръмп за Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киев е в шок след изявлението на Доналд Тръмп, че Украйна трябва да избере нов президент, способен да постигне споразумение за край на войната. Това заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.

Тръмп отправи критиките си към Володимир Зеленски на 10 октомври пред журналисти, преди да отпътува за Тенеси. Американският президент заяви, че украинският му колега е имал възможност многократно да сложи край на конфликта, но не го е направил. „Мисля, че е време Украйна да има нов президент“, каза Тръмп според Асошиейтед прес.

Медведев представи думите на американския президент като публично признание за случващото се около войната. „Тръмп най-накрая каза истината“, написа той в публикация в МАХ, придружена от остри нападки срещу Зеленски и украинското ръководство.

В същото време руският политик изрази съмнение, че позицията на Тръмп ще доведе до незабавна промяна в подкрепата за Киев. Според Медведев Европа ще продължи да предоставя на Украйна финансови средства и оръжия, независимо от разногласията между Белия дом и украинското ръководство.

Спорът между Тръмп и Киев се разширява

Изявленията на Тръмп бяха направени на фона на ново напрежение около договореността за внос на руски дизел. Американският президент представи сделката като мярка, която трябва да повлияе на цените и снабдяването с гориво.

Към това се добавиха и критиките на Вашингтон към украинските атаки срещу руски петролни рафинерии. Тръмп заяви, че Киев е бил предупреждаван да не нанася удари по съоръжения, свързани с производството на дизел, тъй като това създавало проблеми за световните пазари на горива.

Медведев определи тези развития като признак за разкол между Белия дом и Киев, но не даде основания да се смята, че европейската помощ за Украйна ще бъде прекратена. Той заяви, че според него промяната в американската реторика няма да сложи край на подкрепата от европейските държави.

Позицията на Тръмп беше подкрепена и от Илон Мъск, който също призова за промяна в украинското ръководство. От Киев не последва потвърждение, че се подготвя смяна на президента или конкретна процедура за предсрочен избор.

Източници: focus-news.net, apnews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    10 3 Отговор
    Ти па да видиш Урсулианците...!!!

    Коментиран от #6

    18:44 11.10.2026

  • 3 Факт

    9 6 Отговор
    Европа вече няма с какво да финансира. Вече продава трудът на бъдещите си поколения за поредният заем.

    18:44 11.10.2026

  • 4 Амчи

    10 9 Отговор
    те и руснаците са в шок, че бензин и дизел в Бензиностанцията няма, ама вие угаждате на Тръмп. А той, както винаги, накрая ще ви изпързаля.

    18:48 11.10.2026

  • 5 Зелен потник

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Толкова пъти вече. Май съм с две чертички на теста за бременност.

    18:49 11.10.2026

  • 6 Европеец

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Съгласен съм с коментарите, новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка все още не е коментирала казаното Дончо.... Що ли така, сигурно е загубила ума и дума.... Относно казаното от Медведев би било добре да ръчка либералния Путин да започва да воюва като хората....

    18:49 11.10.2026

  • 7 Хех

    7 5 Отговор
    Ами значи ще ядете бой от шокирани. Наромани ви биха, клоуни ви биха, сега ще ви бият шокирани.

    18:49 11.10.2026

  • 8 Рублевка

    9 6 Отговор
    Толкоз умни и добре образовани хора им в бившата УССР, а избраха за президент неграмотен комик. Преди него Хрущов с образование ДВА КЛАСА подари Крим и огромни територии от СССР на УССР и положи основите на тази война.

    Коментиран от #19

    18:50 11.10.2026

  • 9 Може Тръмп да е побъркан

    4 9 Отговор
    Ама и той има нерви!
    Наркото се вживя в ролята на любимото дете и го шамаросаха
    А Радев се изложи и ще получи шут отзад!

    Коментиран от #10

    18:52 11.10.2026

  • 10 Господин Доналд Тръмп

    5 11 Отговор

    До коментар #9 от "Може Тръмп да е побъркан":

    Има военно образование и опит в бизнеса. Потърсете снимки с военна униформа на господин Доналд Тръмп. Много красив млад курсант. Опитват се да го изкарат глупав и луд но изниква въпросът как е станал милиардер господин Тръмп, а неговите критикари са бедни мишки на заплата.

    Коментиран от #16

    18:55 11.10.2026

  • 11 Якутия

    4 10 Отговор
    И при нас нема нафта.

    18:56 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахаха

    8 4 Отговор
    Думите на тръмп всъщност вдигат рейтинга на Зеленски до небесата. Масква да не се изненада, ако след изборите пак Зеленски е избран? Хахахаха. А и друг да е резултатите ще са същите.

    Коментиран от #25

    19:00 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хахахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    ЕС няма да спонсорира терористична държава, която с тези пари ще се готви да нападне Европа. Няма как да стане.

    19:02 11.10.2026

  • 16 Донъл Тръмп има само

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Господин Доналд Тръмп":

    Икономическо образование! Завършил е а Пенсилвания. Не владее чужди езици

    19:06 11.10.2026

  • 17 Маринов

    1 3 Отговор
    ЕС и Европа, с Англия, е в контра на Тръмп. Защото всички лидери там са в групата на комисионерите на финансовите потоци към Киев. Това е. Парите! Няма идеология, няма партии - парите!!! За тия кървави пари е тази война, трупове, осакатени. Тръмп може да спре войната. Просто Мъск спира Старлинк за Киев, уудря се по масата и няма ЕС, няма Урсула, няма Англия. Тръмп решава задачата. Ще видите. Жало, че не му дадоха Нобела за мир. Щеше да спре войната до края на октомври. Може ли някой да каже с какво черният президент заслужи този приз?

    Коментиран от #21

    19:11 11.10.2026

  • 18 Стига мьки

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    Урсулата докато не ни докара до стандарта в Африка няма да ни остави на мира.

    19:11 11.10.2026

  • 19 Тъжна картина

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Рублевка":

    То уж и в Русия имаше грамотни хора пък им се натресе неграмотен милиционер с мания за величие.

    19:14 11.10.2026

  • 20 Йода

    3 4 Отговор
    Руският алкохолизъм и шизофрения край няма.

    19:14 11.10.2026

  • 21 Трябваше

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Маринов":

    Трябваше да удари по масата и да каже на Путин спирай. Ако оня се направи на неразбрал дава каквито трябва оръжия на Украйна и войната приключва.

    19:17 11.10.2026

  • 22 Митя

    1 0 Отговор
    е в шотче!

    19:18 11.10.2026

  • 23 Мишел

    1 0 Отговор
    С дизела в САЩ Путин помага на Тръмп да избегне нокаута на изборите.

    19:18 11.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Горски

    1 0 Отговор
    Това наркотизирано човече Зеля, вече никой,ама никой не го брои за жив. То,и кога ли са го броили неговите босове от Лондон,Париж,Берлин и Брюксел,ама преди им беше нужен.Инвестираха много пари за избора му за президент,после още пари за разни провокации,после още и още пари да поддържат войските му на изкуствено дишане. И,всичкото това с една,единствена цел:да се отслаби максимално Русия,че да могат да и заграбят ресурсите,както правят това с африканските и азиатски държави. Да,ама не.Не се получи и сега Зеля е пътник. Пък той нека си се "възмущава", колкото си иска. Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон многократно е настоявал пред украинския президент Володимир Зеленски да не бъдат атакувани руските нефтопреработвателни заводи, но Киев не се е съобразил с исканията. „Не удряйте дизеловото гориво, защото има голям проблем – голям недостиг“, каза Тръмп пред журналисти. -- Ти му викаш не удряй, бе, а Зелю си прави оглушки.. Ех, Зелю, много си тъп, бе.. сега що ревеш, а?

    19:21 11.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания