Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Сибига ще участва лично в заседанието на външните министри на ЕС
  Тема: Украйна

Сибига ще участва лично в заседанието на външните министри на ЕС

11 Октомври, 2026 20:03 580 14

  • андрий сибига-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • санкции срещу русия-
  • противовъздушна отбрана

Украинският министър ще настоява за повече оръжия, санкции и използване на замразените руски активи. В Люксембург ще се обсъжда и подкрепата за украинската енергетика

Сибига ще участва лично в заседанието на външните министри на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига ще участва лично в заседанието на Съвета на ЕС по външни работи на 12 октомври в Люксембург. Той ще представи пред европейските си колеги последиците от последните руски атаки и най-неотложните потребности на Украйна.

Официалната програма на Съвета на ЕС предвижда неформален обмен на мнения със Сибига преди обсъждането на руската война срещу Украйна и засилващата се хибридна кампания срещу ЕС и държавите членки. Сред темите ще бъдат подкрепата за Украйна и допълнителният натиск върху Русия.

Киев настоява за повече ПВО и енергийна помощ

Сибига ще постави акцент върху укрепването на украинската противовъздушна отбрана, финансовата и военната помощ, както и защитата на енергийната инфраструктура преди зимата. Външният министър ще говори и за необходимостта от развитие на отбранителното сътрудничество между Украйна и ЕС.

„Ще обсъдим как можем да подкрепим Украйна на този труден етап на руската агресия с оглед на енергийната устойчивост и допълнителната противовъздушна отбрана, от която Украйна отчаяно се нуждае“,

е заявил високопоставен представител на ЕС, цитиран от „Европейската правда“.

Сред останалите украински приоритети са засилването на санкциите срещу Русия, използването на замразените руски активи, разблокирането на украинския износ на храни и откриването на нови преговорни глави по присъединяването към ЕС.

Предстоят нови санкции срещу Русия

Според „Европейската правда“ посланиците на държавите от ЕС са договорили два нови пакета санкционни мерки, които външните министри трябва формално да одобрят на 12 октомври. Списъкът включва 1646 физически лица и организации.

Министрите ще обсъдят и възможността за допълнително ограничаване на придвижването на руски дипломати между държавите от ЕС. Предложението може да стигне до забрана те да напускат страната, в която са акредитирани, но окончателното решение предстои.

Съветът на ЕС посочва, че заседанието в Люксембург ще бъде председателствано от върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас. В дневния ред са включени още ситуацията в Близкия изток, сигурността на разширения Европейски съюз и текущи въпроси, сред които обстановката в Грузия.

В рамките на визитата си Сибига ще проведе и двустранни срещи с европейски колеги и високопоставени представители на Люксембург.

Източници: eurointegration.com.ua, interfax.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луд

    20 0 Отговор
    Каква работа има Украина там.Няма ли да се обидят другите неприети във ЕС ДЪРЖАВИ.В Всеки ден Резила се мултиплицира като снежна топка.

    Коментиран от #13

    20:11 11.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 0 Отговор
    ВСЕКИ ИСКА ТИЯ ДНИ ДА Е ПО - ДАЛЕЧ ОТ КИЙВ
    .. ДАЖЕ ДЕЦАТА НА КЛИЧКО :)

    20:12 11.10.2026

  • 3 Мда

    14 0 Отговор
    А чий го дири там?

    Коментиран от #10

    20:15 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Еми иначе

    14 0 Отговор
    Клоонадата няма да е пълна ако не присъства един от клоуните .

    20:17 11.10.2026

  • 6 Розовото пони зеля

    12 0 Отговор
    Ми да го изгонят, кво му се церемонят, тоя не е от ЕС, просто идва да проси и той, по пример на късия хаяско зелен гном.

    20:22 11.10.2026

  • 7 Удри евраста с лопатЕто

    11 0 Отговор
    На седянката да му сложат една златна тоалетна да седне, че така е свикнал.

    20:23 11.10.2026

  • 8 Митю

    6 0 Отговор
    За какво им е евросъюза и нато,като ги въртят на пръстче.

    20:24 11.10.2026

  • 9 Направо...,ме заболя фара,че ...

    10 0 Отговор
    ... Сибига щял лично да участва в поредната Евро-Софра...!

    20:26 11.10.2026

  • 10 Много ясно!

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мда":

    Ще реве за още евро-средства...!

    20:28 11.10.2026

  • 11 Хи хи

    12 0 Отговор
    сибига нека си реве за денги, важното е нашият премиер да не му дава и цент !!

    Коментиран от #14

    20:29 11.10.2026

  • 12 Ама

    4 0 Отговор
    този какво общо има с ЕС, освен комисионните за фонлайнар , та ще свети и той там ?!

    20:49 11.10.2026

  • 13 иван костов

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Луд":

    Това е свръхнахалство, което ще доведе до още по голяма омраза към бивша украйна и съучастниците на нацисткият режим! Дано Владимир Владимирович не се разлигави отново и продължи да неутрализира нацистите!

    20:56 11.10.2026

  • 14 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи":

    А ДАНО АМА НА ДАЛИ!

    20:58 11.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания