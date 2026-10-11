Сибига ще участва лично в заседанието на външните министри на ЕС

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига ще участва лично в заседанието на Съвета на ЕС по външни работи на 12 октомври в Люксембург. Той ще представи пред европейските си колеги последиците от последните руски атаки и най-неотложните потребности на Украйна.

Официалната програма на Съвета на ЕС предвижда неформален обмен на мнения със Сибига преди обсъждането на руската война срещу Украйна и засилващата се хибридна кампания срещу ЕС и държавите членки. Сред темите ще бъдат подкрепата за Украйна и допълнителният натиск върху Русия.

Киев настоява за повече ПВО и енергийна помощ

Сибига ще постави акцент върху укрепването на украинската противовъздушна отбрана, финансовата и военната помощ, както и защитата на енергийната инфраструктура преди зимата. Външният министър ще говори и за необходимостта от развитие на отбранителното сътрудничество между Украйна и ЕС.

„Ще обсъдим как можем да подкрепим Украйна на този труден етап на руската агресия с оглед на енергийната устойчивост и допълнителната противовъздушна отбрана, от която Украйна отчаяно се нуждае“,

е заявил високопоставен представител на ЕС, цитиран от „Европейската правда“.

Сред останалите украински приоритети са засилването на санкциите срещу Русия, използването на замразените руски активи, разблокирането на украинския износ на храни и откриването на нови преговорни глави по присъединяването към ЕС.

Предстоят нови санкции срещу Русия

Според „Европейската правда“ посланиците на държавите от ЕС са договорили два нови пакета санкционни мерки, които външните министри трябва формално да одобрят на 12 октомври. Списъкът включва 1646 физически лица и организации.

Министрите ще обсъдят и възможността за допълнително ограничаване на придвижването на руски дипломати между държавите от ЕС. Предложението може да стигне до забрана те да напускат страната, в която са акредитирани, но окончателното решение предстои.

Съветът на ЕС посочва, че заседанието в Люксембург ще бъде председателствано от върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас. В дневния ред са включени още ситуацията в Близкия изток, сигурността на разширения Европейски съюз и текущи въпроси, сред които обстановката в Грузия.

В рамките на визитата си Сибига ще проведе и двустранни срещи с европейски колеги и високопоставени представители на Люксембург.

Източници: eurointegration.com.ua, interfax.com.ua