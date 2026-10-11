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ЕС ще отпусне 3 млрд. евро военна помощ за Украйна
  Тема: Украйна

ЕС ще отпусне 3 млрд. евро военна помощ за Украйна

11 Октомври, 2026 21:06 1 260 96

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • военна помощ-
  • володимир зеленски-
  • урсула фон дер лайен

Володимир Зеленски съобщи, че средствата се очаква да бъдат предоставени през следващата седмица. Киев вече е получил транш от 1,24 млрд. евро за отбраната

ЕС ще отпусне 3 млрд. евро военна помощ за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз ще отпусне на Украйна около 3 милиарда евро военна помощ през следващата седмица. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски след разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Благодарен съм за потвърждението, че още около 3 милиарда евро военна подкрепа ще бъдат отпуснати още през следващата седмица. Това са средства, които ще укрепят позициите ни“, заяви Зеленски.

Той посочи, че по време на разговора са били обсъдени основните направления на сътрудничеството между Киев и Европейския съюз, както и решенията, необходими за подкрепата за Украйна. Зеленски благодари и за вече предоставения транш от 1,24 милиарда евро за отбраната.

Зеленски съобщи за нови удари по енергийни обекти

Украинският президент е информирал Урсула фон дер Лайен и за продължаващите руски атаки. По думите му малко преди разговора руски дрон „Шахед“ е ударил електроцентрала в Киев, което е довело до прекъсвания на електрозахранването в много райони на града.

„По-късно последваха удари по енергийни обекти в Харковска област. И това вече беше след изявлението на президента на Съединените щати за енергийно прекратяване на огъня“, каза Зеленски.

Твърденията за ударите и последиците от тях са част от информацията, представена от украинския президент. В съобщението не се посочват допълнителни подробности за щетите или за броя на засегнатите потребители.

Киев и Брюксел подготвят следващи стъпки

Зеленски съобщи, че е постигната договореност екипите на Украйна и Европейската комисия да обсъдят конкретните последващи действия и координацията между двете страни.

Сред темите е и отварянето на преговорните клъстъри в рамките на процеса по присъединяване на Украйна към Европейския съюз. По думите на Зеленски Киев се подготвя така, че всички останали клъстъри да бъдат отворени до края на годината.

Украинският президент съобщи още, че е разговарял с канадския премиер Марк Карни. Допълнителни подробности за този разговор не бяха посочени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И стях и без тях

    24 16 Отговор
    Пак ще е същият цип.0.р

    Коментиран от #24

    21:09 11.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    40 13 Отговор
    Украйна харчи по 3 млрд долара на ден.

    21:09 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Късно е либе

    37 11 Отговор
    за китка.

    21:10 11.10.2026

  • 5 Пич

    58 3 Отговор
    Крайно време е за революция в ЕС!!!
    Урсулианците да бъдат аресувани, и всичко откраднато да им бъде отнето!!!

    Коментиран от #29

    21:10 11.10.2026

  • 6 Оги

    49 3 Отговор
    Киев и Брюксел срещу Москва, Пекин и Вашингтон. Хахахаххахахахаааааа….

    21:10 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Красимир Петров

    53 3 Отговор
    Евролибералите продължават да наливат в бездънната яма Украйна.А парите ще ги връщат нашите деца и внуци.

    Коментиран от #12, #14

    21:10 11.10.2026

  • 9 да питам

    21 0 Отговор
    Някой еректира ли ?

    21:11 11.10.2026

  • 10 живи фашисти

    53 2 Отговор
    как се отпускат постоянно милиарди без да се питат хората ?

    Коментиран от #19

    21:11 11.10.2026

  • 11 хахахахха

    36 2 Отговор
    ще отпусне,точно преди да обяви банкрут 🤣

    21:11 11.10.2026

  • 12 Еврокопейкa

    6 22 Отговор

    До коментар #8 от "Красимир Петров":

    добре де, нали Путин като избие фашистите в Украйна (35 милиона, колко му е?) и след това избие фашистите в Балтийските републики, в Грузия, Армения, Азърбайджан, Киргизстан и Молдова, ще дойде да освободи и нас от Гейропа и НАТО, така че какъв точно ви е проблемът?

    Коментиран от #89

    21:11 11.10.2026

  • 13 Правилно

    3 44 Отговор
    Украйна е единственото препятствие пред руския фашизъм към Европа .

    21:11 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    37 0 Отговор
    Нали уж примирие Уж преговори С тези пари може да се дотират горивата в ЕС и около три месеца да са на половин цена

    21:11 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И как и кой

    31 2 Отговор
    ще връща и този транш? Монсанто и Бляк Рок здраво са го хванали за ⚽⚽

    21:12 11.10.2026

  • 19 Мунчовци

    11 11 Отговор

    До коментар #10 от "живи фашисти":

    спокойно. Сега Тръмп ще изкупи дизела на Путин, Американските трактористи ще са доволни, Путин ще има пари да унищожи фашизма в Украйна и всички останали бивши съветски републики, а после ще се притече и на нас на помощ братушката, за да ви отърве от гнилия запад.

    21:12 11.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Поправка

    28 2 Отговор
    Владимир Зеленски, както е истинското му име по кръщелно, от години не е вече президент. Моля за по-внимателно отразяване на новините, знайте , че и на Народния съд е имало доста осъдени лъжежурналисти. Такива , като вас.

    21:13 11.10.2026

  • 23 Данъкоплатец

    27 1 Отговор
    Наливаме в бездънна каца.

    21:13 11.10.2026

  • 24 Приматите руски

    3 20 Отговор

    До коментар #1 от "И стях и без тях":

    разбират само от бой .

    21:13 11.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нашите кукувици

    20 1 Отговор
    съвсем нискокуригаха.

    21:13 11.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Завалииите

    22 0 Отговор
    Големи помагачи, гъсеници и вредители са ЕС вождесите. Бабата и Кухата заедно с Фенера и Петлето за нищо не стават! Цял свят разбра, че за Наркомана вече има уйлд кард за отстрел, само те още влагав в неговата плевня.

    21:14 11.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мен ме интересува

    20 5 Отговор
    България дала ли е съгласие за тази помощ?
    Нали искат войната да спре? Каквт са тези милиярди, които му дават на зеления сУуууПОЛ

    Коментиран от #55

    21:15 11.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Лошо новини

    1 14 Отговор
    Много лоши за хилядите руски войничета в окопите отишли за една лада,а върнати насипно.

    21:16 11.10.2026

  • 40 дааа

    8 3 Отговор
    Пълно безобразие!

    21:16 11.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Колкото повече, толкова повече

    14 1 Отговор
    От тия пари Урсула не взима никаква комисионна.

    Коментиран от #54

    21:17 11.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Значи се оказва

    16 2 Отговор
    Че председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен раздава пари на кой и падне а? Само дето на палестинците не дава щото е нацистка естествено

    21:20 11.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Така като гледам

    15 1 Отговор
    Ес правят сечено на Тръмп,който каза че ще има примирие по отношение на ударите по енергетиката и нефтопреработвателните предприятия между Украйна и Русия! Тези пари ще отидат точно за дронове и ракети,които ще поразяват обекти в Русия! Край на примирието,още преди да е започнало!

    21:20 11.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "юри гъгарин":

    Словото е по силно от меча...!!!
    Но...... интересно!?
    Какво ме призоваваш, да поведа революция ли...?!

    21:21 11.10.2026

  • 52 Горски

    19 1 Отговор
    Хайде да видим политическия и човешки морал на тези лидерки и ръководителки на Европа и всички нас. Първата- с доста съмнителна полит. кариера в Германия, разследвана там, след което назначена на най-високото място в Евросъюза, а там позната с далаверите около Ковид-19. Иначе има 7 деца, забележително. Втората-два пъти се жени, като при първия брак има паралелна връзка с друг мъж от когото има син. След това се жени отново, а сегашния й съпруг има сериозни бизнесинтереси и търгува с Русия въпреки налаганите от жена му най-жестоки санкции и забрани. Без разбира се да споменаваме най-познатото-миналото на семейството и роднините и. Всичко преминало между най.високи постове в КПСС и СС. Само на мен ли ми се струва , че ЕС се ръководи от тотално неадекватни , да не кажа ЛУДИ управници ? Че то при Фиркача Жан Клод Юнкер си бяхме хиляди пъти по-добре . Човекът вЕрно обичаше да си посръбва , но поне когато не беше пиян , беше В ЧАС с нещата ! А тия са НЕСПАСЯЕМИ ! И явно ще угробят всички ни ! Санкции , санкции , санкции ... и накрая какво ? САЩ и Русия си стиснаха ръцете , реките от дизел потекоха , Путин вече си дипли пачките с милиарди , а ЕС го духа и то здраво ! И в името на какво ? На един сбъркан наркоман , който за разлика от Юнкер НИКОГА не изтрезнява ? Заради него ли вече започнахме да я караме на изпарения ? Амииии ... май е време ЕС да стане като една голяма Франция , и всички да излезем с големите МЕТЛИ ! Щото явно друг начин НЯМА.

    21:22 11.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Урсула фон дер Лайен

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Колкото повече, толкова повече":

    не е крадлива просто си има 7 деца родени между 1987 и 1999 г. и трябва да им осигори бъдеще. Тя е най-честната в ЕС. В БГ хората по едно дете не смеят да си направят.

    21:22 11.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Трепя русофоби

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Когато Русия приключи с украйна,радакторите от подобни сайтчета ще заработват най вече с продажбата на мак и ай пи адресите на индивиди като тебе,русофилите не забравяме и не прощаваме!

    21:23 11.10.2026

  • 58 Хахахаха

    2 8 Отговор
    Браво. И ако трябва, да се спират субсидиите за руската губерния България и да се пращат на Украйна за военна помощ.

    21:23 11.10.2026

  • 59 Pашистите барбекю

    1 10 Отговор

    До коментар #48 от "Бат Минко":

    Руските рафинерии горят от радост да правят дизелово гориво за САЩ хахахаха

    21:23 11.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Павел Пенев

    8 1 Отговор
    Нека им дадат 30 милиарда, и без това няма кой да ги връща.

    21:23 11.10.2026

  • 62 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    13 0 Отговор
    Със такива ръководни кадри евро- Будали ,трудно ще живеят народите им , дайте ми още милиарди , тия са малко !!!!!!!!!!

    Коментиран от #65

    21:23 11.10.2026

  • 63 А така

    3 2 Отговор
    Хак да им е на изкуфялата перука , джуджи и всички фенове на тези двамата

    21:23 11.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Страница на съветските кретени

    16 9 Отговор

    До коментар #62 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    добре бе 🤡путин 5 г. Не може да победи наркоман.

    Коментиран от #72, #84

    21:24 11.10.2026

  • 66 долу ЕС

    7 16 Отговор
    събирате ли капачки? пак гласувайте за същиет предатели, и събирайте дарения за децата ви за операции вТУРЦИЯ!!!!

    21:26 11.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Браво соросчета

    5 10 Отговор
    Само така! Един хляб за стане 200 евро и тогава американския дълг се превръща в пари за семки. За всичко си има причина и тя винаги и в итерес на богатите.

    21:27 11.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 3 млрд. евро

    7 2 Отговор
    Са парите които стигат за около 3 седмици финансовата стабилност на украинската гривна да се закрепи. Реално обаче се превеждат на 2-3 немски фирми без никаква гаранция за доставка на някаква военна продукция да има. Реално Германия краде европейските пари, както впрочем многократно се е случвало, примерно с парите за разминиране на земеделските земи в Украйна. Почити на 99% от тях бяха откраднати от ЕК и върхушката на НАТО. Близо 1 милиард евро изчезнаха яко дим

    21:28 11.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ЕС ще отпусне

    7 2 Отговор
    ЕС нищо не може да "отпусне" ! Фалирал е !

    21:30 11.10.2026

  • 76 Далаверата

    9 1 Отговор
    Това е измамата на века. Не може досега да са ти дали 100 млрд. за оръжие и да казваш, че все нямаш!?

    21:31 11.10.2026

  • 77 Орешник

    1 4 Отговор

    До коментар #74 от "Бъркаш":

    Нали знаеш че ще станеш като картина на Пикасо!

    21:31 11.10.2026

  • 78 ЕС ще отпусне

    6 3 Отговор
    Крадат като атлантици крадат тея ...

    21:32 11.10.2026

  • 79 Да,бе

    6 2 Отговор
    Тая пара само за цветя на гробищата няма да стигне....Пък там гробища да видиш! Насинена цъфнала рапица,ама като море...

    21:35 11.10.2026

  • 80 Даааа

    2 5 Отговор
    3000000000 с тези пари можеха да направят фотоволтаици и батерии, които да заместят поне 3 реактора. Не мога да разбера как винаги се намират пари зя война, а за друго винаги няма.

    21:35 11.10.2026

  • 81 САЩ са предупредили Украйна,

    5 2 Отговор
    че ще спрат доставките на оръжие и обмена на разузнавателна информация, ако Киев продължи да нанася удари по Руски нефтопреработвателни заводи ЗАЩОТО ИМА да изпълнява голяма поръчка към САЩ с петрол. Това е обявено от Financial Times, позовавайки се на европейски представители, запознати с разговорите. Американски представители са разговаряли с Киев и с европейски столици в опит да прекратят атаките срещу Руската енергийна инфраструктура. Заплахата засяга и механизма PURL – системата, чрез която Украйна получава Американско оръжие, закупено с финансиране от европейски съюзници.
    Вашингтон е посочил и вероятността да прекрати обмена на разузнавателни данни с Украйна. „Те звънят на Киев, звънят на всички в Европа и заплашват“, е заявил пред Financial Times неназован европейски чиновник.

    21:39 11.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Няма МИР да има

    5 2 Отговор
    Докато Европа не фалира ! Добрата новина е че това още юни 2027 ще се случи. Нито Германия, нито Франция падежите си няма да могат да обслужат обяви притеснен кредитор от Япония даже

    21:40 11.10.2026

  • 84 м даааа

    6 8 Отговор

    До коментар #65 от "Страница на съветските кретени":

    Путин 5та година прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го доказвате

    21:41 11.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Ха ха ха

    4 8 Отговор
    ОТ НАШИЯ ДЖОБ.като сме шапшали,тако е.

    21:42 11.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Доставки с дрон

    1 8 Отговор

    До коментар #12 от "Еврокопейкa":

    Очевидно ти имаш проблеми или ако нямаш, скоро ще имаш.

    21:43 11.10.2026

  • 90 Няма МИР да има

    4 6 Отговор
    През 2026 г. общият обем на плащанията по падежи на съществуващ дълг (главници) на федералното правителство на Германия възлиза на 309,4 милиарда евро. Тези плащания са заложени в официалния емисионен календар на германската Финансова агенция.Финансова рамка и плащания за 2026 и 2027 г.

    Поради мащабни инвестиции в отбрана и инфраструктура и падежиращите стари задължения, финансовите нужди на страната достигат исторически рекорди:
    2026 година:
    Плащания по падежи (Рефинансиране): 309,4 милиарда евро. Общ обем на брутното финансиране: 525,5 милиарда евро (включва рефинансирането на падежите и поемането на нов нетен дълг за текущи нужди и специални фондове).
    2027 година:
    Плащания по падежи: Официалният детайлен календар за плащанията през 2027 г. се публикува от Финансовата агенция през декември 2026 г.. Общ обем на брутното финансиране: Очаква се сумата да надхвърли рекорда от 2026 г. и да достигне по-високи нива, като прогнозите за брутните емисии на облигации и съкровищни бонове възлизат на над 530–540 милиарда евро, за да покрият нарастващите падежи и нов планиран дълг в проектобюджета.

    21:43 11.10.2026

  • 91 НА МАСОВИ ППРОТЕСТИ , НА РРЕВОЛЧЦИЯ

    5 7 Отговор
    НЕ Е ЕС !! ФАШИСТРКАТА МАФИОТСКА КЛИКА НА УРСИЛАНАТА ОБИРА ПАК ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ И ЗАХРАНВА ПОДОБНАТА НАЦИСТКА ВЪРХУШКА С ТЕЗИ ТРИ МИЛЯРДА !!!
    ХОРА КАКВО ЧАКАМЕ !!! ТЕЯ ФФАШИДИОТИ ПТРЕЗ ДЕН ,ПРЕЗ ДВА ГРАБЯТ МИЛЯРДИТЕ НИ ЗА ЧЕРНАТА ДУПКА НА ММАФИТИТЕ , БЕЗ НИКАКЪВ ОТЧЕТ ДО СЕГА ,ОКРАДЕНИ ОКОЛО ТРИЛИОН ЕВРО ПОТЪНАЛИ ТАМ .
    НА МАСОВИ ППТРОТЕСТИ ,НА РРЕВИЮЦИЯ ДО ДУПКА ЗА СВАЛЯНЕТО ИМ ОТ ВЛАСТ И В ЗАТВОРИТЕ !!!
    НЯМАТ СПИРКА ТЕЯНАГЛИ МАФИОТИ !!

    21:44 11.10.2026

  • 92 Няма МИР да има докато Европа не фалира

    2 6 Отговор
    Финансови параметри и падежи по години на Франция
    Година 2026
    Общ размер на нуждите от финансиране: Актуализирани на 311,7 млрд. евро.
    Обслужване на дълга (лихви): Около 79,2 млрд. евро. Съотношение дълг/БВП: Достига 119,3%.
    Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Належащо рефинансиране от над 60 млрд. евро само по основни дългови линии. ..
    Година 2027
    Общ размер на нуждите от финансиране: Рекордни 339,7–340 млрд. евро (нето от обратно изкупуване). Обслужване на дълга (лихви): Нараства до 91,2 млрд. евро. Съотношение дълг/БВП: Прогнозирано на 121,7% (около 3,81 трлн. евро номинално). Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Скок с 19,4 млрд. евро повече спрямо 2026 г. поради падежа на корона-кризисни и енергийни облигации от предходните години..

    21:45 11.10.2026

  • 93 Няма МИР да има докато Европа не фалира

    3 3 Отговор
    Това са средства, които ще укрепят позициите ни“, заяви Зеленски..... който впрочем така и не се прибира в Киев а критикува Кличко от САЩ за липсата на ток и т.н

    21:49 11.10.2026

  • 94 ЗЕЛЯ СМЯТА ЧЕ.....

    1 1 Отговор
    ......СА МАЛКО , СМЯТА ДА СИ ПРАВИ КЕН Еф С ДИАМАНТЕНО КАЗАНЧЕ

    21:55 11.10.2026

  • 95 ЧУДОВИЩНА РСУЛМАФДИ

    2 0 Отговор
    НЕ Е ЕС , А УРСУЛАНТИТЕ СА ! ТЕЯ РАЗБОЙНИЦИ ДО КОГА ЩЕ НИ КРАДАТ ??????? ДА ИМ ВИДИМ СМЕТКАТА !!
    ВИЖДАТ КРАЯ СИ И ЩЕ НИ ОБИУРАТ ДО ПОСЛЕДНО !!
    ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙЦИ НА КТРАК , ТОВА ВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ!!!

    21:59 11.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

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