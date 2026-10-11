ЕС ще отпусне 3 млрд. евро военна помощ за Украйна

Европейският съюз ще отпусне на Украйна около 3 милиарда евро военна помощ през следващата седмица. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски след разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Благодарен съм за потвърждението, че още около 3 милиарда евро военна подкрепа ще бъдат отпуснати още през следващата седмица. Това са средства, които ще укрепят позициите ни“, заяви Зеленски.

Той посочи, че по време на разговора са били обсъдени основните направления на сътрудничеството между Киев и Европейския съюз, както и решенията, необходими за подкрепата за Украйна. Зеленски благодари и за вече предоставения транш от 1,24 милиарда евро за отбраната.

Зеленски съобщи за нови удари по енергийни обекти

Украинският президент е информирал Урсула фон дер Лайен и за продължаващите руски атаки. По думите му малко преди разговора руски дрон „Шахед“ е ударил електроцентрала в Киев, което е довело до прекъсвания на електрозахранването в много райони на града.

„По-късно последваха удари по енергийни обекти в Харковска област. И това вече беше след изявлението на президента на Съединените щати за енергийно прекратяване на огъня“, каза Зеленски.

Твърденията за ударите и последиците от тях са част от информацията, представена от украинския президент. В съобщението не се посочват допълнителни подробности за щетите или за броя на засегнатите потребители.

Киев и Брюксел подготвят следващи стъпки

Зеленски съобщи, че е постигната договореност екипите на Украйна и Европейската комисия да обсъдят конкретните последващи действия и координацията между двете страни.

Сред темите е и отварянето на преговорните клъстъри в рамките на процеса по присъединяване на Украйна към Европейския съюз. По думите на Зеленски Киев се подготвя така, че всички останали клъстъри да бъдат отворени до края на годината.

Украинският президент съобщи още, че е разговарял с канадския премиер Марк Карни. Допълнителни подробности за този разговор не бяха посочени.