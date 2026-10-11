ЕС ще отпусне 3 млрд. евро военна помощ за Украйна

Европейският съюз ще отпусне на Украйна около 3 милиарда евро военна помощ през следващата седмица. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски след разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
„Благодарен съм за потвърждението, че още около 3 милиарда евро военна подкрепа ще бъдат отпуснати още през следващата седмица. Това са средства, които ще укрепят позициите ни“, заяви Зеленски.
Той посочи, че по време на разговора са били обсъдени основните направления на сътрудничеството между Киев и Европейския съюз, както и решенията, необходими за подкрепата за Украйна. Зеленски благодари и за вече предоставения транш от 1,24 милиарда евро за отбраната.
Зеленски съобщи за нови удари по енергийни обекти
Украинският президент е информирал Урсула фон дер Лайен и за продължаващите руски атаки. По думите му малко преди разговора руски дрон „Шахед“ е ударил електроцентрала в Киев, което е довело до прекъсвания на електрозахранването в много райони на града.
„По-късно последваха удари по енергийни обекти в Харковска област. И това вече беше след изявлението на президента на Съединените щати за енергийно прекратяване на огъня“, каза Зеленски.
Твърденията за ударите и последиците от тях са част от информацията, представена от украинския президент. В съобщението не се посочват допълнителни подробности за щетите или за броя на засегнатите потребители.
Киев и Брюксел подготвят следващи стъпки
Зеленски съобщи, че е постигната договореност екипите на Украйна и Европейската комисия да обсъдят конкретните последващи действия и координацията между двете страни.
Сред темите е и отварянето на преговорните клъстъри в рамките на процеса по присъединяване на Украйна към Европейския съюз. По думите на Зеленски Киев се подготвя така, че всички останали клъстъри да бъдат отворени до края на годината.
Украинският президент съобщи още, че е разговарял с канадския премиер Марк Карни. Допълнителни подробности за този разговор не бяха посочени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И стях и без тях
Коментиран от #24
21:09 11.10.2026
2 Последния Софиянец
21:09 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Късно е либе
21:10 11.10.2026
5 Пич
Урсулианците да бъдат аресувани, и всичко откраднато да им бъде отнето!!!
Коментиран от #29
21:10 11.10.2026
6 Оги
21:10 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Красимир Петров
Коментиран от #12, #14
21:10 11.10.2026
9 да питам
21:11 11.10.2026
10 живи фашисти
Коментиран от #19
21:11 11.10.2026
11 хахахахха
21:11 11.10.2026
12 Еврокопейкa
До коментар #8 от "Красимир Петров":добре де, нали Путин като избие фашистите в Украйна (35 милиона, колко му е?) и след това избие фашистите в Балтийските републики, в Грузия, Армения, Азърбайджан, Киргизстан и Молдова, ще дойде да освободи и нас от Гейропа и НАТО, така че какъв точно ви е проблемът?
Коментиран от #89
21:11 11.10.2026
13 Правилно
21:11 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
21:11 11.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И как и кой
21:12 11.10.2026
19 Мунчовци
До коментар #10 от "живи фашисти":спокойно. Сега Тръмп ще изкупи дизела на Путин, Американските трактористи ще са доволни, Путин ще има пари да унищожи фашизма в Украйна и всички останали бивши съветски републики, а после ще се притече и на нас на помощ братушката, за да ви отърве от гнилия запад.
21:12 11.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Поправка
21:13 11.10.2026
23 Данъкоплатец
21:13 11.10.2026
24 Приматите руски
До коментар #1 от "И стях и без тях":разбират само от бой .
21:13 11.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Нашите кукувици
21:13 11.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Завалииите
21:14 11.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мен ме интересува
Нали искат войната да спре? Каквт са тези милиярди, които му дават на зеления сУуууПОЛ
Коментиран от #55
21:15 11.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Лошо новини
21:16 11.10.2026
40 дааа
21:16 11.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Колкото повече, толкова повече
Коментиран от #54
21:17 11.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Значи се оказва
21:20 11.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Така като гледам
21:20 11.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Пич
До коментар #29 от "юри гъгарин":Словото е по силно от меча...!!!
Но...... интересно!?
Какво ме призоваваш, да поведа революция ли...?!
21:21 11.10.2026
52 Горски
21:22 11.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Урсула фон дер Лайен
До коментар #43 от "Колкото повече, толкова повече":не е крадлива просто си има 7 деца родени между 1987 и 1999 г. и трябва да им осигори бъдеще. Тя е най-честната в ЕС. В БГ хората по едно дете не смеят да си направят.
21:22 11.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Трепя русофоби
До коментар #21 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":Когато Русия приключи с украйна,радакторите от подобни сайтчета ще заработват най вече с продажбата на мак и ай пи адресите на индивиди като тебе,русофилите не забравяме и не прощаваме!
21:23 11.10.2026
58 Хахахаха
21:23 11.10.2026
59 Pашистите барбекю
До коментар #48 от "Бат Минко":Руските рафинерии горят от радост да правят дизелово гориво за САЩ хахахаха
21:23 11.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Павел Пенев
21:23 11.10.2026
62 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
Коментиран от #65
21:23 11.10.2026
63 А така
21:23 11.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Страница на съветските кретени
До коментар #62 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":добре бе 🤡путин 5 г. Не може да победи наркоман.
Коментиран от #72, #84
21:24 11.10.2026
66 долу ЕС
21:26 11.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Браво соросчета
21:27 11.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 3 млрд. евро
21:28 11.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ЕС ще отпусне
21:30 11.10.2026
76 Далаверата
21:31 11.10.2026
77 Орешник
До коментар #74 от "Бъркаш":Нали знаеш че ще станеш като картина на Пикасо!
21:31 11.10.2026
78 ЕС ще отпусне
21:32 11.10.2026
79 Да,бе
21:35 11.10.2026
80 Даааа
21:35 11.10.2026
81 САЩ са предупредили Украйна,
Вашингтон е посочил и вероятността да прекрати обмена на разузнавателни данни с Украйна. „Те звънят на Киев, звънят на всички в Европа и заплашват“, е заявил пред Financial Times неназован европейски чиновник.
21:39 11.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Няма МИР да има
21:40 11.10.2026
84 м даааа
До коментар #65 от "Страница на съветските кретени":Путин 5та година прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го доказвате
21:41 11.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Ха ха ха
21:42 11.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Доставки с дрон
До коментар #12 от "Еврокопейкa":Очевидно ти имаш проблеми или ако нямаш, скоро ще имаш.
21:43 11.10.2026
90 Няма МИР да има
Поради мащабни инвестиции в отбрана и инфраструктура и падежиращите стари задължения, финансовите нужди на страната достигат исторически рекорди:
2026 година:
Плащания по падежи (Рефинансиране): 309,4 милиарда евро. Общ обем на брутното финансиране: 525,5 милиарда евро (включва рефинансирането на падежите и поемането на нов нетен дълг за текущи нужди и специални фондове).
2027 година:
Плащания по падежи: Официалният детайлен календар за плащанията през 2027 г. се публикува от Финансовата агенция през декември 2026 г.. Общ обем на брутното финансиране: Очаква се сумата да надхвърли рекорда от 2026 г. и да достигне по-високи нива, като прогнозите за брутните емисии на облигации и съкровищни бонове възлизат на над 530–540 милиарда евро, за да покрият нарастващите падежи и нов планиран дълг в проектобюджета.
21:43 11.10.2026
91 НА МАСОВИ ППРОТЕСТИ , НА РРЕВОЛЧЦИЯ
ХОРА КАКВО ЧАКАМЕ !!! ТЕЯ ФФАШИДИОТИ ПТРЕЗ ДЕН ,ПРЕЗ ДВА ГРАБЯТ МИЛЯРДИТЕ НИ ЗА ЧЕРНАТА ДУПКА НА ММАФИТИТЕ , БЕЗ НИКАКЪВ ОТЧЕТ ДО СЕГА ,ОКРАДЕНИ ОКОЛО ТРИЛИОН ЕВРО ПОТЪНАЛИ ТАМ .
НА МАСОВИ ППТРОТЕСТИ ,НА РРЕВИЮЦИЯ ДО ДУПКА ЗА СВАЛЯНЕТО ИМ ОТ ВЛАСТ И В ЗАТВОРИТЕ !!!
НЯМАТ СПИРКА ТЕЯНАГЛИ МАФИОТИ !!
21:44 11.10.2026
92 Няма МИР да има докато Европа не фалира
Година 2026
Общ размер на нуждите от финансиране: Актуализирани на 311,7 млрд. евро.
Обслужване на дълга (лихви): Около 79,2 млрд. евро. Съотношение дълг/БВП: Достига 119,3%.
Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Належащо рефинансиране от над 60 млрд. евро само по основни дългови линии. ..
Година 2027
Общ размер на нуждите от финансиране: Рекордни 339,7–340 млрд. евро (нето от обратно изкупуване). Обслужване на дълга (лихви): Нараства до 91,2 млрд. евро. Съотношение дълг/БВП: Прогнозирано на 121,7% (около 3,81 трлн. евро номинално). Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Скок с 19,4 млрд. евро повече спрямо 2026 г. поради падежа на корона-кризисни и енергийни облигации от предходните години..
21:45 11.10.2026
93 Няма МИР да има докато Европа не фалира
21:49 11.10.2026
94 ЗЕЛЯ СМЯТА ЧЕ.....
21:55 11.10.2026
95 ЧУДОВИЩНА РСУЛМАФДИ
ВИЖДАТ КРАЯ СИ И ЩЕ НИ ОБИУРАТ ДО ПОСЛЕДНО !!
ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙЦИ НА КТРАК , ТОВА ВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ!!!
21:59 11.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.