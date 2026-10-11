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САЩ заплашили Украйна със спиране на оръжията и разузнаването
  Тема: Украйна

САЩ заплашили Украйна със спиране на оръжията и разузнаването

11 Октомври, 2026 21:18 1 801 36

  • украйна-
  • съединени щати-
  • доналд тръмп-
  • разузнаване-
  • руски рафинерии

Вашингтон оказва натиск върху Киев да прекрати ударите по руски нефтопреработвателни заводи, съобщава Financial Times. Заплахата включва и прекратяване на обмена на разузнавателна информация

САЩ заплашили Украйна със спиране на оръжията и разузнаването - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ са заплашили Украйна със спиране на доставките на оръжие и обмена на разузнавателна информация, ако Киев продължи да нанася удари по руски нефтопреработвателни заводи. За това съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски представители, запознати с разговорите.

Американски представители са разговаряли с Киев и с европейски столици в опит да прекратят атаките срещу руската енергийна инфраструктура. Заплахата засяга и механизма PURL – системата, чрез която Украйна получава американско оръжие, закупено с финансиране от европейски съюзници.

Вашингтон е посочил и възможността да прекрати обмена на разузнавателни данни с Украйна. „Те звънят на Киев, звънят на всички в Европа“, е заявил пред Financial Times неназован европейски чиновник.

Натискът е свързан с атаките по руските рафинерии

Американският натиск идва на фона на усилията на администрацията на Доналд Тръмп да спре ударите по руските енергийни обекти. Според Financial Times целта е да бъде ограничено напрежението около доставките на горива и да се постигне по-широко енергийно примирие между Москва и Киев.

В неделя Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се договорили за „енергийно примирие“, което според представянето му трябва да спре атаките срещу енергийни обекти. Президентът на САЩ не даде подробности за срока, обхвата или механизма за контрол на договорката.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че обявеното от Тръмп споразумение е новина за него. По думите му Киев е готов да спре ударите, ако Русия също прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Американската агенция AP отбелязва, че към момента не са обявени конкретни условия на примирието.

Договорката за дизела изостри разногласията

Натискът върху Киев последва и решението на Тръмп да разреши временно сделки с руско дизелово гориво. На 9 октомври президентът на САЩ обяви договорка с Русия за доставки на гориво на световните пазари. Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз, който позволява тези операции до 7 април 2027 г.

Тръмп заяви, че Русия ще достави повече от 300 000 тона дизел незабавно, още 500 000 тона през ноември и допълнителни количества на по-късен етап. Зеленски определи решението за временно облекчаване на санкциите като несправедливо.

Източници: apnews.com, theguardian.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахахаха

    18 50 Отговор
    ВСУ няма спиране. Вече и бай дончо се налага да помага на тупин. Още малко, след някоя друга седмица, демократите ще са мнозинство в Конгреса отново.

    Коментиран от #14

    21:22 11.10.2026

  • 4 Гробар

    15 24 Отговор
    САЩ продават оръжия на Украйна и насочват дроновете им, Путята ще им дава дизел. Да имам управниците на руснаците. Изложиха се като кифладжии.

    21:22 11.10.2026

  • 5 Анонимен

    13 35 Отговор
    Тръмп вместо да заплашва Путин се оказа че ТРЪМП И ПУТИН СА ЗАЕДНО УБИЙЦИ И ДИКТАТОРИ

    21:22 11.10.2026

  • 6 Пич

    30 46 Отговор
    САЩ ще приключи Украйна, за да приключи Урсулианците!!!
    Няма да обяснявам, защото тук има умни хора които разбират, а глупавите не ме интересуват!!!

    Коментиран от #9, #10, #21, #32

    21:24 11.10.2026

  • 7 Йода

    35 25 Отговор
    Голямата работа Путин се моли Тръмп да му помогне за НПЗ-тата.

    21:25 11.10.2026

  • 8 Последния Софиянец

    37 54 Отговор
    Без Старлинк край с Украйна.

    Коментиран от #22, #35

    21:26 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Жожи

    16 3 Отговор
    Тръмп и седи не на два стола, а на 22. Хем иска Путин да му помогне да озапти цените на дизела и да го спаси при предстоящите избори, хем помага, и то как, на украинците да бомбят Русия и да съсипват предприятията, които произвеждат този дизел.

    21:31 11.10.2026

  • 13 Оги

    27 14 Отговор
    Този зеления така нагази американските интереси, че накрая и бай Дончо ще трябва да го бомби.

    21:31 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БалъкоФ

    15 17 Отговор
    😂 Не са ги заплашили. Всичко е театър за да излъжат кремълските фашисти .

    21:34 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 След Изборите

    5 10 Отговор
    Всичко ще си дойде на Мястото.

    Тръмп е пътник.
    Нищо не може да го спаси .

    21:47 11.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ежко

    7 12 Отговор
    Упс.Какво става с нашите велики и предвидими съюзници САЩ?А, евроатлантици?

    Коментиран от #27, #30

    21:51 11.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Става

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "ежко":

    Киев за два дня.

    21:59 11.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 35 Никой няма

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    намерение да спира Старлинк. Тръмп лъже за всичко.

    22:20 11.10.2026

  • 36 Всички

    3 6 Отговор
    съюзници на САЩ свършват по този начин, подкрепата е само докато са удобни, после стават пречка за целите им. Ние не правим изключение

    22:21 11.10.2026

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