САЩ заплашили Украйна със спиране на оръжията и разузнаването

САЩ са заплашили Украйна със спиране на доставките на оръжие и обмена на разузнавателна информация, ако Киев продължи да нанася удари по руски нефтопреработвателни заводи. За това съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски представители, запознати с разговорите.

Американски представители са разговаряли с Киев и с европейски столици в опит да прекратят атаките срещу руската енергийна инфраструктура. Заплахата засяга и механизма PURL – системата, чрез която Украйна получава американско оръжие, закупено с финансиране от европейски съюзници.

Вашингтон е посочил и възможността да прекрати обмена на разузнавателни данни с Украйна. „Те звънят на Киев, звънят на всички в Европа“, е заявил пред Financial Times неназован европейски чиновник.

Натискът е свързан с атаките по руските рафинерии

Американският натиск идва на фона на усилията на администрацията на Доналд Тръмп да спре ударите по руските енергийни обекти. Според Financial Times целта е да бъде ограничено напрежението около доставките на горива и да се постигне по-широко енергийно примирие между Москва и Киев.

В неделя Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се договорили за „енергийно примирие“, което според представянето му трябва да спре атаките срещу енергийни обекти. Президентът на САЩ не даде подробности за срока, обхвата или механизма за контрол на договорката.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че обявеното от Тръмп споразумение е новина за него. По думите му Киев е готов да спре ударите, ако Русия също прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Американската агенция AP отбелязва, че към момента не са обявени конкретни условия на примирието.

Договорката за дизела изостри разногласията

Натискът върху Киев последва и решението на Тръмп да разреши временно сделки с руско дизелово гориво. На 9 октомври президентът на САЩ обяви договорка с Русия за доставки на гориво на световните пазари. Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз, който позволява тези операции до 7 април 2027 г.

Тръмп заяви, че Русия ще достави повече от 300 000 тона дизел незабавно, още 500 000 тона през ноември и допълнителни количества на по-късен етап. Зеленски определи решението за временно облекчаване на санкциите като несправедливо.

Източници: apnews.com, theguardian.com