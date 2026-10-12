Лондон и Отава подкрепиха енергийно примирие за Украйна

Великобритания и Канада подкрепиха призива на президента на САЩ Доналд Тръмп за енергийно примирие между Русия и Украйна, но Киев заяви, че все още очаква подробности по обявеното споразумение. Тръмп съобщи, че прекратяването на ударите по енергийната инфраструктура влиза в сила незабавно.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Лондон „твърдо подкрепя“ призива за трайно енергийно примирие. По думите му Украйна е готова да приеме подобно споразумение, ако Русия прекрати атаките.

„Това е най-добрият начин да се възстанови доставката на енергия и гориво на световните пазари“, заяви Анди Бърнам.

Британският премиер каза още, че през уикенда Русия е засилила ударите срещу украинската енергийна инфраструктура. Според него атаките оставят цивилни граждани без електричество и отопление.

Киев очаква условията от Вашингтон

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е бил запознат предварително с обявеното от Тръмп „енергийно примирие“. Той посочи, че Украйна подкрепя прекратяването на огъня, но очаква подробности от американската страна.

„Украйна подкрепя прекратяването на огъня и е важно, че Русия също го подкрепя. Очакваме подробности от американската страна“, каза Зеленски.

Зеленски съобщи, че е обсъдил изявлението на американския президент с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, канадския премиер Марк Карни и финландския президент Александер Стуб.

Карни подкрепи примирието, но осъди сделката за дизел

Канадският премиер Марк Карни е подкрепил енергийното примирие в телефонен разговор с Доналд Тръмп, съобщи канцеларията на канадския министър-председател.

В отделен разговор със Зеленски Карни е осъдил споразумението между САЩ и Русия за доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Канадското правителство заяви, че сделката между Вашингтон и Москва пряко подкопава усилията на Украйна, Канада и съюзниците им за установяване на мир и стабилност в Европа.

„Това споразумение ще донесе на Русия допълнителни приходи, които ще помогнат за финансирането на нейната война срещу Украйна“, се посочва в изявлението на канадската страна.

Така подкрепата за енергийно примирие се съчета с различия около търговската част от договореността между САЩ и Русия. Засега Москва и Киев не са потвърдили официално споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

Източници: bta.bg