Лондон и Отава подкрепиха енергийно примирие за Украйна

Великобритания и Канада подкрепиха призива на президента на САЩ Доналд Тръмп за енергийно примирие между Русия и Украйна, но Киев заяви, че все още очаква подробности по обявеното споразумение. Тръмп съобщи, че прекратяването на ударите по енергийната инфраструктура влиза в сила незабавно.
Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Лондон „твърдо подкрепя“ призива за трайно енергийно примирие. По думите му Украйна е готова да приеме подобно споразумение, ако Русия прекрати атаките.„Това е най-добрият начин да се възстанови доставката на енергия и гориво на световните пазари“, заяви Анди Бърнам.
Британският премиер каза още, че през уикенда Русия е засилила ударите срещу украинската енергийна инфраструктура. Според него атаките оставят цивилни граждани без електричество и отопление.
Киев очаква условията от Вашингтон
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е бил запознат предварително с обявеното от Тръмп „енергийно примирие“. Той посочи, че Украйна подкрепя прекратяването на огъня, но очаква подробности от американската страна.„Украйна подкрепя прекратяването на огъня и е важно, че Русия също го подкрепя. Очакваме подробности от американската страна“, каза Зеленски.
Зеленски съобщи, че е обсъдил изявлението на американския президент с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, канадския премиер Марк Карни и финландския президент Александер Стуб.
Карни подкрепи примирието, но осъди сделката за дизел
Канадският премиер Марк Карни е подкрепил енергийното примирие в телефонен разговор с Доналд Тръмп, съобщи канцеларията на канадския министър-председател.
В отделен разговор със Зеленски Карни е осъдил споразумението между САЩ и Русия за доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Канадското правителство заяви, че сделката между Вашингтон и Москва пряко подкопава усилията на Украйна, Канада и съюзниците им за установяване на мир и стабилност в Европа.„Това споразумение ще донесе на Русия допълнителни приходи, които ще помогнат за финансирането на нейната война срещу Украйна“, се посочва в изявлението на канадската страна.
Така подкрепата за енергийно примирие се съчета с различия около търговската част от договореността между САЩ и Русия. Засега Москва и Киев не са потвърдили официално споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #4
04:19 12.10.2026
2 И Киев е Руски
04:20 12.10.2026
3 Тинтири минтири
04:20 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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11 Лондон и Отава с Украйна
Ало как сте с цент рал ния?
Това го гледахме вече няколко пъти, впрочем. Разбираха се няколко пъти с брю кселските коко шки за примирие, за мир чрез сила и т.н. Лу д умора няма.
Впрочем, от руснаците вече има и коментар на Песков че мир ще има само при признаване на реалностите на терен.
Също, Уитков и Кушнер са отложили визитата си в Москва.
04:48 12.10.2026
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