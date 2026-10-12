Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Лондон и Отава подкрепиха енергийно примирие за Украйна
  Тема: Енергийна трансформация

Лондон и Отава подкрепиха енергийно примирие за Украйна

12 Октомври, 2026 04:11, обновена 12 Октомври, 2026 04:14 508 14

  • енергийно примирие-
  • русия-
  • украйна-
  • дизелово гориво-
  • доналд тръмп

Анди Бърнам и Марк Карни застанаха зад призива на Доналд Тръмп, но Киев заяви, че очаква подробности от САЩ

Лондон и Отава подкрепиха енергийно примирие за Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания и Канада подкрепиха призива на президента на САЩ Доналд Тръмп за енергийно примирие между Русия и Украйна, но Киев заяви, че все още очаква подробности по обявеното споразумение. Тръмп съобщи, че прекратяването на ударите по енергийната инфраструктура влиза в сила незабавно.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Лондон „твърдо подкрепя“ призива за трайно енергийно примирие. По думите му Украйна е готова да приеме подобно споразумение, ако Русия прекрати атаките.

„Това е най-добрият начин да се възстанови доставката на енергия и гориво на световните пазари“, заяви Анди Бърнам.

Британският премиер каза още, че през уикенда Русия е засилила ударите срещу украинската енергийна инфраструктура. Според него атаките оставят цивилни граждани без електричество и отопление.

Киев очаква условията от Вашингтон

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е бил запознат предварително с обявеното от Тръмп „енергийно примирие“. Той посочи, че Украйна подкрепя прекратяването на огъня, но очаква подробности от американската страна.

„Украйна подкрепя прекратяването на огъня и е важно, че Русия също го подкрепя. Очакваме подробности от американската страна“, каза Зеленски.

Зеленски съобщи, че е обсъдил изявлението на американския президент с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, канадския премиер Марк Карни и финландския президент Александер Стуб.

Карни подкрепи примирието, но осъди сделката за дизел

Канадският премиер Марк Карни е подкрепил енергийното примирие в телефонен разговор с Доналд Тръмп, съобщи канцеларията на канадския министър-председател.

В отделен разговор със Зеленски Карни е осъдил споразумението между САЩ и Русия за доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Канадското правителство заяви, че сделката между Вашингтон и Москва пряко подкопава усилията на Украйна, Канада и съюзниците им за установяване на мир и стабилност в Европа.

„Това споразумение ще донесе на Русия допълнителни приходи, които ще помогнат за финансирането на нейната война срещу Украйна“, се посочва в изявлението на канадската страна.

Така подкрепата за енергийно примирие се съчета с различия около търговската част от договореността между САЩ и Русия. Засега Москва и Киев не са потвърдили официално споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

Източници: bta.bg


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    1 2 Отговор
    Пропуснах ли нещо? Дали Тръмп е започнал работа на непълен работен ден като прессекретар на Кремъл

    Коментиран от #4

    04:19 12.10.2026

  • 2 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Тръмп сякаш бърка пожелателните идеи с реалността. Постигнахме съгласие за дизеловото гориво и то е добре за всички, освен за Зеленски, така че добре. Но за какво „енергийно примирие“ говори той

    04:20 12.10.2026

  • 3 Тинтири минтири

    4 1 Отговор
    Пълни глупости.

    04:20 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лондон и Отава с Украйна

    2 1 Отговор
    Събрали се, и сами си подкрепили някакво енергийно примирие.
    Ало как сте с цент рал ния?
    Това го гледахме вече няколко пъти, впрочем. Разбираха се няколко пъти с брю кселските коко шки за примирие, за мир чрез сила и т.н. Лу д умора няма.

    Впрочем, от руснаците вече има и коментар на Песков че мир ще има само при признаване на реалностите на терен.
    Също, Уитков и Кушнер са отложили визитата си в Москва.

    04:48 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания