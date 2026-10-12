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Танкер със 750 хил. барела петрол се запали в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Танкер със 750 хил. барела петрол се запали в Ормузкия проток

12 Октомври, 2026 04:59 789 2

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  • иран

КСИР твърди, че корабът е попаднал на морска мина по неразрешен маршрут. UKMTO съобщава за удар от неизвестен снаряд и безопасен екипаж

Танкер със 750 хил. барела петрол се запали в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Танкер с около 750 000 барела суров петрол на борда се е взривил и запалил в Ормузкия проток, съобщи иранският Корпус на стражите на ислямската революция. Според КСИР плавателният съд е попаднал на морска мина, докато е използвал неразрешен маршрут за напускане на протока.

„На супертанкер, превозващ суров петрол, е станал мощен взрив след сблъсък с морска мина“, се посочва в изявление на КСИР. Иранската страна твърди още, че навигационните и идентификационните системи на кораба са били изключени.

Името, флагът и собственикът на танкера не са обявени. Не са съобщени и данни за жертви или пострадали от страна на екипажа.

Различни версии за причината

Британското Управление за морски търговски операции съобщи за отделен сигнал от капитана на излизащ от протока танкер. По информация на UKMTO корабът е бил ударен в левия борд от неизвестен снаряд, след което на борда е избухнал пожар. Екипажът е обявен за невредим.

Мащабът на щетите и евентуалните последици за околната среда все още не са установени. Асошиейтед прес също съобщи за пожар на петролен танкер в района и отбеляза, че не е ясно дали този случай е същият, за който говори иранският Корпус на стражите на ислямската революция.

Трафикът през протока остава под риск

UKMTO препоръча на корабите, които се намират в района, да преминават с повишено внимание и да докладват за подозрителна активност. Обстоятелствата около инцидента се изясняват, а засега няма публични данни за мащаба на пожара, състоянието на корпуса или евентуален нефтен разлив.

Ормузкият проток е основен маршрут за превоза на петрол от Персийския залив. Последният инцидент допълнително увеличава риска за търговското корабоплаване в район, в който през последните седмици бяха съобщени и други нападения срещу танкери.

Източници: apnews.com, dailybaku.az


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Соломон

    0 0 Отговор
    Зеленски и Украйна са виновни

    05:34 12.10.2026

  • 2 Европеец

    4 1 Отговор
    Заглавието е смотано, как се запалил тоя петрол..... преди Дончо танкери не горяха.....ама що, зелените и гетата си мълчат..... Уж зелени планове на урсулата..... Ха и ха, ха....

    06:14 12.10.2026

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