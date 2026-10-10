Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него на Украйна ѝ е време да има нов президент. Той обвини Володимир Зеленски, че е можел многократно да сложи край на войната с Русия, но предпочита да не го прави.
„Мисля, че е време Украйна да има нов президент“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. Американският президент добави, че би препоръчал на Украйна да намери „нов лидер, който може да сключи сделка“, тъй като Зеленски по думите му е имал много възможности за договореност, но по някаква причина не ги е използвал.
Тръмп свърза думите си с украинските атаки срещу руски петролни рафинерии. Според него Зеленски „иска да създава проблеми за света“ и за американските фермери, като атакува съоръжения, свързани с производството на горива. Изявлението дойде ден след като Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на дизел.
Разговорите за войната продължават
Представители на САЩ, Украйна и европейски държави проведоха срещи в Маями, посветени на предложения за прекратяване на войната. Американската страна беше представена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Зеленски заяви, че американско-руската договореност за дизела е „слабо решение на силни партньори“. Украинският президент каза още, че сделката може да увеличи приходите на Москва и да даде възможност на Русия да продължи войната.
Избори при военно положение
Изказването на Тръмп поставя отново въпроса за президентски избори в Украйна. В страната действа военно положение, а работна група към Върховната рада заяви през май, че избори не могат да се проведат при настоящия режим. Украинските институции обсъждат организацията на следвоенни избори и необходимите законови промени.
Зеленски беше избран за президент през 2019 г. Нов вот не е проведен след началото на пълномащабното руско нахлуване, тъй като украинското законодателство не допуска национални избори по време на военно положение.
Източници: apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Чудесна новина
Коментиран от #47
20:27 10.10.2026
3 😂🤣😂🤣
Тръмп: Кой каза това?
Репортер: Зеленски.
Тръмп: Добре!
20:27 10.10.2026
4 БАНко
20:27 10.10.2026
5 Наркомана
20:27 10.10.2026
6 Овчар
20:27 10.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зелената дpoга
20:28 10.10.2026
9 военен неможач
Коментиран от #107
20:28 10.10.2026
10 Байдън
20:28 10.10.2026
11 Помак
20:28 10.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Грийнски
20:29 10.10.2026
14 На Зеленият@π0л
20:29 10.10.2026
15 Накратко
20:29 10.10.2026
16 Кеке
20:30 10.10.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #56
20:30 10.10.2026
18 АМЕРИКАНЕЦ
Коментиран от #43
20:30 10.10.2026
19 Наркомана
Коментиран от #58
20:30 10.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тагаренко
До коментар #7 от "Кучето на Мими 🐕":Аз съм лесен вадя си пак партийната книжка и дипломите от СССР ония от ППДБ и те кой с тейко активист, кой с минало кат моето кат Наско, абе лесни сме, а и сме школувани.
20:32 10.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Е не краде ли
20:32 10.10.2026
25 Тръмп
Американската армия има потенциала да изрине аятоласите, но не и когато американската армия я ръководи дебил като Дони Тъпото.
20:32 10.10.2026
26 хахаха
До коментар #12 от "АБЕ мани....":тъй тъй...:)))
20:32 10.10.2026
27 Мхм
20:32 10.10.2026
28 ?????
Съдбата на марионетките повярвали си че те не са марионетки винаги е трагична.
Володя Зеленски къде ще бяга сега когато ще го търсят ФСБ, ЦРУ, ФБР.
Интересно ще е кой най-напред ще го хване.
За него би било най-добрия вариант да се предаде на руснаците и да почне да пее квото знае.
Поне ще го оставят жив.
Коментиран от #51, #123
20:33 10.10.2026
29 Айдеее
Коментиран от #102
20:33 10.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гробар
20:33 10.10.2026
32 Джентълменът
20:33 10.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Време е и САЩ да имат нов президент
20:34 10.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 От Крушари
20:36 10.10.2026
40 Гуантанамо или ГУЛАГ
20:36 10.10.2026
41 Някой май
И се страхува доста !!!
20:37 10.10.2026
42 не може да бъде
20:37 10.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ха мит ха ни мит
20:38 10.10.2026
45 БРИТИШ
Коментиран от #69
20:38 10.10.2026
46 ха ха хаааа
20:38 10.10.2026
47 Рано е да се радваш 🐖
До коментар #2 от "Чудесна новина":Нищо не могат да направят на Зеленски.
20:38 10.10.2026
48 Курд Околянов
20:39 10.10.2026
49 Цъ...
До коментар #38 от "Шафьоро":Ама пусна талони за бензин.
20:39 10.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Зеленски не бяга
До коментар #28 от "?????":Просто изтребва ненужни едноклетъчни дошли от блатото
И добре го прави вече пета година
Коментиран от #109
20:39 10.10.2026
52 Зеления
До коментар #34 от "Български блогър":Браво колега,
това го казвам отдавна - Крим е Български !
20:40 10.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 мдааааа
20:40 10.10.2026
55 Влиятелният лидер
Дончо, имате ресурс. Махнете го да не пречи.
20:41 10.10.2026
56 Европеец
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да ти кажа честно нито Украйна нито Европейския тоталитарен и колониален съюз на новата фюрерка с образование на помощник гинеколожка НЯМА Да Ми Липсват.....
Коментиран от #62, #73, #79
20:41 10.10.2026
57 Хахаха
20:42 10.10.2026
58 Путлера е нелегитимен
До коментар #19 от "Наркомана":и е военнопрестъпник.
Коментиран от #113
20:43 10.10.2026
59 Гуантанамо
20:43 10.10.2026
60 Утре
20:43 10.10.2026
61 Хахахаха
Коментиран от #65
20:44 10.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Време е САЩ
20:45 10.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Републиканец
До коментар #61 от "Хахахаха":Кървавият украински диктатор и неговата хунта изпратиха на сигурна смърт и прокудиха от страна над 30 милиона души, само защото отказват да си сменят имената и майчиния език. Време е да си ходи.
Коментиран от #78
20:46 10.10.2026
66 5555
Коментиран от #70, #72
20:47 10.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 000
20:48 10.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Реалист
До коментар #66 от "5555":Не може да се провеждат избори, докато на територията на Украйна се намират чужди войски. Тръмп балтае глупости.
20:48 10.10.2026
71 Точен
20:48 10.10.2026
72 Никакви избори!
До коментар #66 от "5555":Аншлюз и генерал губернатор назначен от Владимир Владимирович Путин!
20:49 10.10.2026
73 Заминавай за Русия
До коментар #56 от "Европеец":Тогава... айде чемодана и останалото го знаеш
20:49 10.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Тоз не е в всичкият си
Коментиран от #80, #91
20:49 10.10.2026
76 Коста
20:50 10.10.2026
77 Ооопс!
Подготвя се обръщане на палачинката...
20:51 10.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Преди време,
20:52 10.10.2026
82 Хмм
20:53 10.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Надъхвате ли се .
Ааааахахаха
Педофила и Ким кога ше превземат ПОНЕ един областен град?!!
Ааааахахаха
Коментиран от #88, #114, #116, #118
20:55 10.10.2026
85 Спомен от площад Паси в Пловдив
20:55 10.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 майко мила
20:56 10.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 факт
20:57 10.10.2026
90 Софиянец
20:59 10.10.2026
91 факт
До коментар #75 от "Тоз не е в всичкият си":да не си се събудил с польоция...
Коментиран от #119
21:00 10.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Гост
Коментиран от #101
21:00 10.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Оптимист
21:05 10.10.2026
98 Хахахаха
Тва го знае всяко дете
21:05 10.10.2026
99 Някой
Коментиран от #104
21:06 10.10.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Хахахаха Чекай ми Дедо ВИЯ
До коментар #93 от "Гост":Ха-ха-ха
И парада на педофила у Киев
Хахахаха
21:07 10.10.2026
102 Айдааа ,
До коментар #29 от "Айдеее":Айде да не говорим за "договори" ...🤫
21:07 10.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 хех
21:08 10.10.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Гюров
21:10 10.10.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Соломон
21:13 10.10.2026
112 Стадо
21:15 10.10.2026
113 С пък ти си
До коментар #58 от "Путлера е нелегитимен":Никой … нищо !
21:15 10.10.2026
114 скоро
До коментар #84 от "Надъхвате ли се .":ще ти посадят борче в задното дворче и на теб......🎃😂😆
21:16 10.10.2026
115 Тръмп
До коментар #103 от "Ценител":Лесен си …
21:16 10.10.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Соломон
Коментиран от #125
21:18 10.10.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 ?????
Умнокрасивитете не полудявайте.
21:26 10.10.2026
121 Гибелта на империите
21:26 10.10.2026
122 Отговор
21:29 10.10.2026
123 Моряка
До коментар #28 от "?????":Вярно е,че руснаците ще оставят Зеленото жив,но пътят до Колима е труден,не всички достигат до Магадан.От там пък до изправителните зони е още по трудно.Не всички достигат.
21:34 10.10.2026
124 АГЕНТ КРАСНОВ
Войната за 24 Часа ?
РИЖАВИЯ вече доказа че
Е РУСКИ АКТИВ .
21:37 10.10.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Анонимен
Коментиран от #130
21:39 10.10.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Ако сме реалисти
До коментар #127 от "Анонимен":Драпатий, Белицкий или Бровди могат да са следващите президенти на Украйна.
21:44 10.10.2026
131 Бегай
Безнравствен и лицемерен.
Тоя ще погребе САЩ!!!
21:45 10.10.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.