Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него на Украйна ѝ е време да има нов президент. Той обвини Володимир Зеленски, че е можел многократно да сложи край на войната с Русия, но предпочита да не го прави.

„Мисля, че е време Украйна да има нов президент“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. Американският президент добави, че би препоръчал на Украйна да намери „нов лидер, който може да сключи сделка“, тъй като Зеленски по думите му е имал много възможности за договореност, но по някаква причина не ги е използвал.

Тръмп свърза думите си с украинските атаки срещу руски петролни рафинерии. Според него Зеленски „иска да създава проблеми за света“ и за американските фермери, като атакува съоръжения, свързани с производството на горива. Изявлението дойде ден след като Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на дизел.

Разговорите за войната продължават

Представители на САЩ, Украйна и европейски държави проведоха срещи в Маями, посветени на предложения за прекратяване на войната. Американската страна беше представена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Зеленски заяви, че американско-руската договореност за дизела е „слабо решение на силни партньори“. Украинският президент каза още, че сделката може да увеличи приходите на Москва и да даде възможност на Русия да продължи войната.

Избори при военно положение

Изказването на Тръмп поставя отново въпроса за президентски избори в Украйна. В страната действа военно положение, а работна група към Върховната рада заяви през май, че избори не могат да се проведат при настоящия режим. Украинските институции обсъждат организацията на следвоенни избори и необходимите законови промени.

Зеленски беше избран за президент през 2019 г. Нов вот не е проведен след началото на пълномащабното руско нахлуване, тъй като украинското законодателство не допуска национални избори по време на военно положение.

Източници: apnews.com