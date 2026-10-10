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Тръмп: Време е Украйна да има нов президент
  Тема: Украйна

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

10 Октомври, 2026 20:23 4 003 132

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • войната в украйна

Американският президент обвини Володимир Зеленски, че многократно е можел да сложи край на войната, но не го е направил

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него на Украйна ѝ е време да има нов президент. Той обвини Володимир Зеленски, че е можел многократно да сложи край на войната с Русия, но предпочита да не го прави.

„Мисля, че е време Украйна да има нов президент“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. Американският президент добави, че би препоръчал на Украйна да намери „нов лидер, който може да сключи сделка“, тъй като Зеленски по думите му е имал много възможности за договореност, но по някаква причина не ги е използвал.

Тръмп свърза думите си с украинските атаки срещу руски петролни рафинерии. Според него Зеленски „иска да създава проблеми за света“ и за американските фермери, като атакува съоръжения, свързани с производството на горива. Изявлението дойде ден след като Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на дизел.

Разговорите за войната продължават

Представители на САЩ, Украйна и европейски държави проведоха срещи в Маями, посветени на предложения за прекратяване на войната. Американската страна беше представена от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Зеленски заяви, че американско-руската договореност за дизела е „слабо решение на силни партньори“. Украинският президент каза още, че сделката може да увеличи приходите на Москва и да даде възможност на Русия да продължи войната.

Избори при военно положение

Изказването на Тръмп поставя отново въпроса за президентски избори в Украйна. В страната действа военно положение, а работна група към Върховната рада заяви през май, че избори не могат да се проведат при настоящия режим. Украинските институции обсъждат организацията на следвоенни избори и необходимите законови промени.

Зеленски беше избран за президент през 2019 г. Нов вот не е проведен след началото на пълномащабното руско нахлуване, тъй като украинското законодателство не допуска национални избори по време на военно положение.

Източници: apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чудесна новина

    174 172 Отговор
    Наркомана директно уволнен. На шайката вещици в Брюксел столовете им се клатят. Хаирлия да е!

    Коментиран от #47

    20:27 10.10.2026

  • 3 😂🤣😂🤣

    77 149 Отговор
    Репортер: Какво ще кажете, Зеленски каза, че сте слаб.
    Тръмп: Кой каза това?
    Репортер: Зеленски.
    Тръмп: Добре!

    20:27 10.10.2026

  • 4 БАНко

    94 145 Отговор
    НАТООВЦИ , ЗАЩО Я ДОКАРАХТЕ ДО ТОВА ДЕРЕДЖЕ ???

    20:27 10.10.2026

  • 5 Наркомана

    121 93 Отговор
    ще бъде изхвърлен от господарите си!

    20:27 10.10.2026

  • 6 Овчар

    96 80 Отговор
    Дони е бизнесмен ако не спре войната ще изгуби и останалите 50% от ресурсите на Украйна..! Накратко фифти фифти за запада и руснаците..!

    20:27 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зелената дpoга

    89 81 Отговор
    До последния украинец !!!!

    20:28 10.10.2026

  • 9 военен неможач

    84 71 Отговор
    Суперзаглавие на статията най-накрая

    Коментиран от #107

    20:28 10.10.2026

  • 10 Байдън

    56 69 Отговор
    А ние си мислехме, че Байдън е изкуфял.

    20:28 10.10.2026

  • 11 Помак

    104 29 Отговор
    Да време беше някой да вразуми нациста нарко зеленски , зашто той стана заплаха за западното благосъстояние ,особено на ЕС

    20:28 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Грийнски

    65 6 Отговор
    Брендооо, пращай матрял, че ще психясам.

    20:29 10.10.2026

  • 14 На Зеленият@π0л

    89 13 Отговор
    Отдавна му изтече срока на годност. Вкисна се.

    20:29 10.10.2026

  • 15 Накратко

    45 44 Отговор
    Зеленски разчиташе на Дончо (подлеца) да спре войната, но явно рижия палячо няма карти и акъл за това.

    20:29 10.10.2026

  • 16 Кеке

    69 19 Отговор
    Най-накрая да чуем нещо смислено от кучето на Натаняху

    20:30 10.10.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    93 22 Отговор
    Това е Некролога на украйна. И ЕС

    Коментиран от #56

    20:30 10.10.2026

  • 18 АМЕРИКАНЕЦ

    38 66 Отговор
    АМЕРИКА ОТЧАЯНО СЕ НУЖДАЕ ОТ НОВ ПРЕЗИДЕНТ,НЕ УКРАЙНА

    Коментиран от #43

    20:30 10.10.2026

  • 19 Наркомана

    80 17 Отговор
    е нелегитимен.

    Коментиран от #58

    20:30 10.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тагаренко

    57 6 Отговор

    До коментар #7 от "Кучето на Мими 🐕":

    Аз съм лесен вадя си пак партийната книжка и дипломите от СССР ония от ППДБ и те кой с тейко активист, кой с минало кат моето кат Наско, абе лесни сме, а и сме школувани.

    20:32 10.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Е не краде ли

    29 3 Отговор
    както трябва

    20:32 10.10.2026

  • 25 Тръмп

    25 50 Отговор
    Дони Тъпото се наака в Иран и сега се опитва като дърта слива да се оправдае със Зеленски.

    Американската армия има потенциала да изрине аятоласите, но не и когато американската армия я ръководи дебил като Дони Тъпото.

    20:32 10.10.2026

  • 26 хахаха

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "АБЕ мани....":

    тъй тъй...:)))

    20:32 10.10.2026

  • 27 Мхм

    33 8 Отговор
    То хубу, ама Тръмп дава само предложения. От идеята до изпълнението на неговите предложения обикновено минава цяла вечност...

    20:32 10.10.2026

  • 28 ?????

    49 14 Отговор
    Ха ха.
    Съдбата на марионетките повярвали си че те не са марионетки винаги е трагична.
    Володя Зеленски къде ще бяга сега когато ще го търсят ФСБ, ЦРУ, ФБР.
    Интересно ще е кой най-напред ще го хване.
    За него би било най-добрия вариант да се предаде на руснаците и да почне да пее квото знае.
    Поне ще го оставят жив.

    Коментиран от #51, #123

    20:33 10.10.2026

  • 29 Айдеее

    48 12 Отговор
    С този незаконен смъркач всеки договор е незаконосъобразен.

    Коментиран от #102

    20:33 10.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гробар

    31 17 Отговор
    Хаха. Хубави думи дедо Дончо, но да не бъдем прекалено нагли. Конфликтът го раздухахте вие с Майдана и курабийките на Нюланд. Путята разбира се е основният виновник. Вместо да вкара армията в Киев 2014, както направи в Казахстан, той се сниши заради бизнес интересите на руските олигарси. А Зеленю е просто един клоун.

    20:33 10.10.2026

  • 32 Джентълменът

    24 20 Отговор
    Време е САЩ да имат нов президент.

    20:33 10.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Време е и САЩ да имат нов президент

    23 22 Отговор
    Импийчват Тръмп след изборите и готово.

    20:34 10.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 От Крушари

    21 6 Отговор
    Ама аз почвам да замесвам тесто за погачите по посрещането и обещавам да даря една част от центовете по НПО захранката за профсъюзни събрания, тате така са го учили и той мен, ама парата си е пара. И един тапет ще направа на плакат "Добре дошли" като другаря Роско и той е стар кадър.

    20:36 10.10.2026

  • 40 Гуантанамо или ГУЛАГ

    28 11 Отговор
    Това е изборът на зеления фюрер. В Гуантанамо е топло и е правилния избор.

    20:36 10.10.2026

  • 41 Някой май

    23 8 Отговор
    Губи изборите . Яко ги губи !!!!
    И се страхува доста !!!

    20:37 10.10.2026

  • 42 не може да бъде

    29 11 Отговор
    Сега Зеленски има възможност да обяви пълна победа над Русия!?Това че досега имаше много възможности за сключване на мир при много изгодни и компромисни руски предложения не е тайна за никого - и всичко се провали заради Б.Джонсън Урсула и т.н-само че досега не се признаваше и не се признава от ЕС !?И сега Тръмп го казва на всеуслушание -е ще се питат ли сега украинците .а оти ги ручахме жабетата !?

    20:37 10.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ха мит ха ни мит

    20 7 Отговор
    Нашите евроатлантици ни разправят ,че Путин не искал ,а зеления искал. Вярвайте им.

    20:38 10.10.2026

  • 45 БРИТИШ

    20 13 Отговор
    Украйна е РУСКА !

    Коментиран от #69

    20:38 10.10.2026

  • 46 ха ха хаааа

    22 3 Отговор
    Дончо , време е САЩ да махнат недоразумението ...

    20:38 10.10.2026

  • 47 Рано е да се радваш 🐖

    17 25 Отговор

    До коментар #2 от "Чудесна новина":

    Нищо не могат да направят на Зеленски.

    20:38 10.10.2026

  • 48 Курд Околянов

    20 10 Отговор
    А Германия ще води война на два франта - източен и западен. Историята се повтаря.

    20:39 10.10.2026

  • 49 Цъ...

    6 6 Отговор

    До коментар #38 от "Шафьоро":

    Ама пусна талони за бензин.

    20:39 10.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Зеленски не бяга

    13 23 Отговор

    До коментар #28 от "?????":

    Просто изтребва ненужни едноклетъчни дошли от блатото
    И добре го прави вече пета година

    Коментиран от #109

    20:39 10.10.2026

  • 52 Зеления

    13 2 Отговор

    До коментар #34 от "Български блогър":

    Браво колега,

    това го казвам отдавна - Крим е Български !

    20:40 10.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 мдааааа

    9 2 Отговор
    Кротък и послушен , ли ...

    20:40 10.10.2026

  • 55 Влиятелният лидер

    20 12 Отговор
    Зеленски ни омръзна на всички. Само на нашата патка е все още верен "партньор" за когото милее.
    Дончо, имате ресурс. Махнете го да не пречи.

    20:41 10.10.2026

  • 56 Европеец

    30 11 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да ти кажа честно нито Украйна нито Европейския тоталитарен и колониален съюз на новата фюрерка с образование на помощник гинеколожка НЯМА Да Ми Липсват.....

    Коментиран от #62, #73, #79

    20:41 10.10.2026

  • 57 Хахаха

    10 9 Отговор
    Проблемите на целия свят дойдоха от теб.

    20:42 10.10.2026

  • 58 Путлера е нелегитимен

    12 21 Отговор

    До коментар #19 от "Наркомана":

    и е военнопрестъпник.

    Коментиран от #113

    20:43 10.10.2026

  • 59 Гуантанамо

    23 7 Отговор
    За кървавия началник хунта от Кривой Рог е приготвен красив оранжев костюм.

    20:43 10.10.2026

  • 60 Утре

    8 5 Отговор
    Друго ще рече.

    20:43 10.10.2026

  • 61 Хахахаха

    12 24 Отговор
    Зеленски няма да даде и парче от Украйна. А може и следващия след него да не даде нищо. Но на тръмпоча това е последния мандат.

    Коментиран от #65

    20:44 10.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Време е САЩ

    19 10 Отговор
    да махне този сделкаджия, който нищо не допринася за развитието й. Само се обогатява с милиарди договори.

    20:45 10.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Републиканец

    19 12 Отговор

    До коментар #61 от "Хахахаха":

    Кървавият украински диктатор и неговата хунта изпратиха на сигурна смърт и прокудиха от страна над 30 милиона души, само защото отказват да си сменят имената и майчиния език. Време е да си ходи.

    Коментиран от #78

    20:46 10.10.2026

  • 66 5555

    23 9 Отговор
    Прав е Тръмп.Зеленски иска да воюва и да въвлече други държави в конфликта.Иска. да отслаби европейските страни.Време е за избори.

    Коментиран от #70, #72

    20:47 10.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 000

    6 4 Отговор
    Всичките тези имат една майка - хабат. Играта на социалистите върви по план. Украйна я готвят за нова хазария.

    20:48 10.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Реалист

    11 11 Отговор

    До коментар #66 от "5555":

    Не може да се провеждат избори, докато на територията на Украйна се намират чужди войски. Тръмп балтае глупости.

    20:48 10.10.2026

  • 71 Точен

    11 9 Отговор
    Зеленски, отивай на Малдивите с първия полет... Иначе...

    20:48 10.10.2026

  • 72 Никакви избори!

    11 6 Отговор

    До коментар #66 от "5555":

    Аншлюз и генерал губернатор назначен от Владимир Владимирович Путин!

    20:49 10.10.2026

  • 73 Заминавай за Русия

    6 11 Отговор

    До коментар #56 от "Европеец":

    Тогава... айде чемодана и останалото го знаеш

    20:49 10.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Тоз не е в всичкият си

    9 20 Отговор
    Ако вместо Зеленски стане президент някой като Буданов,Хмара или Драпати Москва ще бъде изпепелена на секундата.

    Коментиран от #80, #91

    20:49 10.10.2026

  • 76 Коста

    5 12 Отговор
    Тръмп е велик президент, наистина трябваше да му дадат Нобеловата награда за мир.

    20:50 10.10.2026

  • 77 Ооопс!

    13 4 Отговор
    Зеленски е на изхвъргачката.

    Подготвя се обръщане на палачинката...

    20:51 10.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Преди време,

    5 3 Отговор
    имаше предаване по ТВ. Ами ,Сега-аааа? Интересно е сега и медиите как ще започнат да се поизвъртат?😁😁😁

    20:52 10.10.2026

  • 82 Хмм

    15 3 Отговор
    и как да го направи ато непрекъснато го поощряват, оръжие и пари в десетки милиарди, рзрешиха му да обстрелва дълбоко в тила, радваха се че поразява петролни танкери, предсказанията че Русия и САЩ ще се обединят се сбъдват

    20:53 10.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Надъхвате ли се .

    8 8 Отговор
    Монгофилки?
    Ааааахахаха
    Педофила и Ким кога ше превземат ПОНЕ един областен град?!!
    Ааааахахаха

    Коментиран от #88, #114, #116, #118

    20:55 10.10.2026

  • 85 Спомен от площад Паси в Пловдив

    14 5 Отговор
    Соломон Паси: Зеленски е украинският Васил Левски (2023 г.). Атлантик клуба потъва...

    20:55 10.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 майко мила

    17 6 Отговор
    Сега урсулята ще си изядат чорапите ..

    20:56 10.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 факт

    4 6 Отговор
    уволниго, прати го при аятоласите!

    20:57 10.10.2026

  • 90 Софиянец

    7 8 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 😂🍻

    20:59 10.10.2026

  • 91 факт

    2 4 Отговор

    До коментар #75 от "Тоз не е в всичкият си":

    да не си се събудил с польоция...

    Коментиран от #119

    21:00 10.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Гост

    7 9 Отговор
    Чакам коментара на Дайнов, Тагарев, и други, че не им помня имената! Или няма да има нищо в новините? А? Оп, оп!!!

    Коментиран от #101

    21:00 10.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Оптимист

    3 4 Отговор
    Време е, време е!

    21:05 10.10.2026

  • 98 Хахахаха

    8 3 Отговор
    Едноухия ще загуби изборите .
    Тва го знае всяко дете

    21:05 10.10.2026

  • 99 Някой

    5 9 Отговор
    В коментари съм казвал, че докато Зеленски е на власт с бандеровците, мир не може да има. Те пазят себе си. Зеленски направи няколко фатални грешки. Можеше от началото просто да отиде В Донбас и да говори с хората. Щяха да станат автономии към Украйна, каквато преди това бе Крим обявил независимост още 1992г. А той се хвана с бандеровците - реално избра войната. Потъпка и минските споразумения като слушаше запада и разни като Джонсън. С Тръмп трябваше да внимава, защото подкрепящи Зеленски се опитваха да го убият.

    Коментиран от #104

    21:06 10.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Хахахаха Чекай ми Дедо ВИЯ

    7 3 Отговор

    До коментар #93 от "Гост":

    Ха-ха-ха
    И парада на педофила у Киев
    Хахахаха

    21:07 10.10.2026

  • 102 Айдааа ,

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Айдеее":

    Айде да не говорим за "договори" ...🤫

    21:07 10.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 хех

    4 0 Отговор
    Картите, ПОКАЖЕ МУ КАРТИТЕ! : ))))

    21:08 10.10.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Гюров

    3 7 Отговор
    Лошо ми е.....

    21:10 10.10.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Соломон

    4 6 Отговор
    Зеленски и Украйна няма да липсват на никого!

    21:13 10.10.2026

  • 112 Стадо

    3 2 Отговор
    Моля , за коментар от г-н Ивайло Мирчев .

    21:15 10.10.2026

  • 113 С пък ти си

    2 4 Отговор

    До коментар #58 от "Путлера е нелегитимен":

    Никой … нищо !

    21:15 10.10.2026

  • 114 скоро

    0 2 Отговор

    До коментар #84 от "Надъхвате ли се .":

    ще ти посадят борче в задното дворче и на теб......🎃😂😆

    21:16 10.10.2026

  • 115 Тръмп

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "Ценител":

    Лесен си …

    21:16 10.10.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Соломон

    3 6 Отговор
    Зеленски и Украйна няма да липсват на никого!

    Коментиран от #125

    21:18 10.10.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 ?????

    1 2 Отговор
    Ха ха.
    Умнокрасивитете не полудявайте.

    21:26 10.10.2026

  • 121 Гибелта на империите

    3 1 Отговор
    Империите загиват и доказателства са неуспешните войни на САЩ и Русия. Никога повече няма да им се позволи да си поделят света и държавите както им се прииска. Източна Европа не е баница, която може да бъде раздавана на империите, било Русия или САЩ. Ще се водят умопомрачителни и тежки световни войни, но Русия и САЩ никога повече няма да разпределят държавите.

    21:26 10.10.2026

  • 122 Отговор

    4 1 Отговор
    Време е САЩ и Русия да имат нов президент!

    21:29 10.10.2026

  • 123 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "?????":

    Вярно е,че руснаците ще оставят Зеленото жив,но пътят до Колима е труден,не всички достигат до Магадан.От там пък до изправителните зони е още по трудно.Не всички достигат.

    21:34 10.10.2026

  • 124 АГЕНТ КРАСНОВ

    0 0 Отговор
    Нали щеше да спира
    Войната за 24 Часа ?

    РИЖАВИЯ вече доказа че
    Е РУСКИ АКТИВ .

    21:37 10.10.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Анонимен

    0 0 Отговор
    Време е да се сменят Зеленски и Натаняху за да има мир

    Коментиран от #130

    21:39 10.10.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Ако сме реалисти

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "Анонимен":

    Драпатий, Белицкий или Бровди могат да са следващите президенти на Украйна.

    21:44 10.10.2026

  • 131 Бегай

    0 0 Отговор
    Тръмп е нищожество.
    Безнравствен и лицемерен.
    Тоя ще погребе САЩ!!!

    21:45 10.10.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

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