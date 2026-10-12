Уиткоф и Къшнър отложиха визитата си в Москва

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са поставили на пауза планираното си посещение в Москва, докато изяснят дали Украйна и европейските държави са готови да подкрепят ново общо предложение към руския президент Владимир Путин. Това съобщи Axios, позовавайки се на свои източници. Нова дата за визитата не е обявена.

Уиткоф е специален пратеник на президента Доналд Тръмп, а Къшнър е зет на американския лидер. Двамата са били натоварени с дипломатическите усилия на Вашингтон за възобновяване на преговорите между Русия и Украйна.

Срещата в Маями приключи по-рано

В петък в Маями се проведе среща между американски представители, украински преговарящи и дипломати от Германия, Франция, Великобритания, Европейския съюз и НАТО. Първоначално разговорите са били планирани за два дни, но са приключили след един, съобщи Интерфакс, цитирайки информацията на Axios.

На срещата са обсъждани американски предложения за прекратяване на войната, гаранции за сигурност за Украйна и план за възстановяване след края на конфликта. Сред идеите е било и частично примирие, което да спре ударите по енергийната инфраструктура и доставките на зърно.

Украинската делегация вече напусна Флорида и се върна в Украйна. Според Асошиейтед прес украински представител е заявил, че Киев не е бил предварително информиран за договореността между Вашингтон и Москва за руския дизел и че тя не е била част от обсъжданията в Маями.

Напрежение между Вашингтон и Киев

Решението за отлагане на пътуването идва на фона на ново напрежение между САЩ и Украйна. Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие, но украинският президент Володимир Зеленски каза, че това е било новина и за него.

В интервю за Axios Зеленски определи решението на Тръмп да разреши износа на руски дизел като „нечестно и непочтено“. Той заяви, че би подкрепил облекчаване на санкциите срещу руската енергетика, ако то е част от договореност за спиране на ударите по енергийни обекти в Русия и Украйна.

Уиткоф и Кушнер посетиха Москва и Киев в началото на септември. След срещите си с представители на двете страни те работят по обновена американска инициатива, но засега не е ясно кога ще продължат разговорите с руската страна.

Източници: axios.com, apnews.com