Северна Корея изстреля ракета към Японско море

Северна Корея е изстреляла неидентифицирана ракета към морето край източното си крайбрежие, съобщиха южнокорейските Обединени комитети на началник-щабовете. „Северна Корея изстреля неидентифициран боеприпас към Японско море“, се казва в съобщението, цитирано от Ройтерс.

Южнокорейската армия първоначално не уточни вида и броя на изстреляните обекти. Японската брегова охрана съобщи, че обектът вероятно е балистична ракета и изглежда вече е паднал. Според японското министерство на отбраната са засечени най-малко два предполагаеми балистични ракетни пуска, като оценката е, че те са паднали извън изключителната икономическа зона на Япония. Анализът на траекторията и характеристиките им продължава.

Пускът е извършен дни след като Южна Корея проведе първото изпитание на своя хиперзвукова ракета, разработена в страната. На 3 октомври Северна Корея изстреля балистична ракета от района на Вонсан към Японско море, която според южнокорейските военни е прелетяла над 700 километра. По-късно Пхенян заяви, че тогава е изпитал стратегическа ракета със среден обсег.

Източници: thestar.com.my, apnews.com, en.yna.co.kr