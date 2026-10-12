Новини
Свят »
Северна Корея »
Северна Корея изстреля ракета към Японско море

Северна Корея изстреля ракета към Японско море

12 Октомври, 2026 04:41 373 1

  • северна корея-
  • балистични ракети-
  • японско море-
  • южна корея

Южнокорейските военни не уточниха вида на обекта. Япония съобщи за най-малко два предполагаеми балистични ракетни пуска

Северна Корея изстреля ракета към Японско море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Корея е изстреляла неидентифицирана ракета към морето край източното си крайбрежие, съобщиха южнокорейските Обединени комитети на началник-щабовете. „Северна Корея изстреля неидентифициран боеприпас към Японско море“, се казва в съобщението, цитирано от Ройтерс.

Южнокорейската армия първоначално не уточни вида и броя на изстреляните обекти. Японската брегова охрана съобщи, че обектът вероятно е балистична ракета и изглежда вече е паднал. Според японското министерство на отбраната са засечени най-малко два предполагаеми балистични ракетни пуска, като оценката е, че те са паднали извън изключителната икономическа зона на Япония. Анализът на траекторията и характеристиките им продължава.

Пускът е извършен дни след като Южна Корея проведе първото изпитание на своя хиперзвукова ракета, разработена в страната. На 3 октомври Северна Корея изстреля балистична ракета от района на Вонсан към Японско море, която според южнокорейските военни е прелетяла над 700 километра. По-късно Пхенян заяви, че тогава е изпитал стратегическа ракета със среден обсег.

Източници: thestar.com.my, apnews.com, en.yna.co.kr


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    0 1 Отговор
    Сеа, Северна Копея или Южна Корея.... хахаха нещастници

    05:15 12.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания