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Съветник на Тръмп: Зеленски вреди на САЩ
  Тема: Украйна

Съветник на Тръмп: Зеленски вреди на САЩ

12 Октомври, 2026 04:39, обновена 12 Октомври, 2026 04:41 572 14

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • алекс брусевиц-
  • руски дизел-
  • украйна

Алекс Брусевиц призова Вашингтон да спре да определя украинския президент като добър съюзник. Изявлението му идва на фона на спор за украинските удари по руски нефтени обекти

Съветник на Тръмп: Зеленски вреди на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Действията на Володимир Зеленски вредят на Доналд Тръмп и на американците, а Вашингтон трябва да спре да представя украинския президент като добър съюзник. Това заяви политическият консултант Алекс Брусевиц, който съветва Тръмп по въпросите на социалните мрежи и медиите.

„Той нарече президента слаб преди два дни и нанесе удари по нефтопреработвателни предприятия веднага след като президентът обяви сделка с Русия. Нека спрем да се преструваме, че той е добър съюзник“, написа Брусевиц на 11 октомври в социалната мрежа X.

В публикацията си той се обърна към дясната политическа активистка Лора Лумър, която по-рано е интервюирала Зеленски. „Ако все още поддържате връзка с него, трябва да му кажете да спре да вреди на Тръмп и на американците с действията си“, написа консултантът.

Спорът избухна след сделката за руски дизел

Коментарите на Брусевиц дойдоха след решението на Тръмп да договори с руския президент Владимир Путин доставки на дизел за САЩ и световния пазар. Американският президент обяви споразумението на 9 октомври и го представи като начин за намаляване на високите цени на горивата. Първоначалната доставка беше посочена като над 300 000 тона.

Според американски представител, цитиран от Axios, Тръмп е отправил към Киев няколко искания да спре ударите по руски нефтопреработвателни предприятия. Вашингтон свързва атаките с натиска върху световните пазари на дизел и с увеличаването на цените в САЩ.

На 10 октомври Брусевиц написа, че Зеленски „не е бил приятел на американския народ“. Като доказателство той посочи удари по руски нефтени обекти през нощта и сутринта след обявяването на сделката.

Киев отхвърля американско-руското споразумение

Зеленски определи договорката между Вашингтон и Москва като решение, което може да осигури допълнителни приходи на Русия. Според него разрешаването на руския износ на петролни продукти представлява инвестиция във войната, а не стъпка към нейното прекратяване.

Асошиейтед прес съобщи, че Тръмп е заявил на 11 октомври, че Русия и Украйна са се договорили за „енергийно примирие“. Украински представители обаче посочиха, че атаките продължават. Според Axios украинската страна разполага с една нефтопреработвателна рафинерия, която не работи напълно и многократно е била атакувана от Русия.

Спорът между Вашингтон и Киев се развива паралелно с критики в самите САЩ. Шестима сенатори призоваха администрацията на Тръмп да отмени плана за покупки на руски дизел, тъй като той може да осигури средства за руската военна кампания.

Източници: axios.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Точно Брусевиц посъветва Тръмп

    6 1 Отговор
    за сделката с Путин и сега е бесен, че търпи критика.

    04:48 12.10.2026

  • 3 Евреинът Брусевиц

    6 2 Отговор
    срещу православния Зеленски. И кво?

    04:49 12.10.2026

  • 4 Зеленски

    2 2 Отговор
    Лошо ми е....

    Коментиран от #9

    04:53 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 САЩ смятат, че

    2 1 Отговор
    светът се върти около тях.

    05:00 12.10.2026

  • 7 Защо всички съветници на Тръмп

    2 2 Отговор
    са ид.иоти? С конкурс ли ги избира?

    05:02 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Васил

    2 0 Отговор
    Джуджето-клоун е пътник без билет.....

    05:12 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 12345

    1 0 Отговор
    Вреди на целия свят!

    05:20 12.10.2026

  • 14 404

    0 0 Отговор
    като им переше парите на сина на байдън и на тръмп беше най добрия сега като си свърши работата вече е най лошия не е хубаво така да правите

    05:24 12.10.2026

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