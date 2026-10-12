Съветник на Тръмп: Зеленски вреди на САЩ

Действията на Володимир Зеленски вредят на Доналд Тръмп и на американците, а Вашингтон трябва да спре да представя украинския президент като добър съюзник. Това заяви политическият консултант Алекс Брусевиц, който съветва Тръмп по въпросите на социалните мрежи и медиите.

„Той нарече президента слаб преди два дни и нанесе удари по нефтопреработвателни предприятия веднага след като президентът обяви сделка с Русия. Нека спрем да се преструваме, че той е добър съюзник“, написа Брусевиц на 11 октомври в социалната мрежа X.

В публикацията си той се обърна към дясната политическа активистка Лора Лумър, която по-рано е интервюирала Зеленски. „Ако все още поддържате връзка с него, трябва да му кажете да спре да вреди на Тръмп и на американците с действията си“, написа консултантът.

Спорът избухна след сделката за руски дизел

Коментарите на Брусевиц дойдоха след решението на Тръмп да договори с руския президент Владимир Путин доставки на дизел за САЩ и световния пазар. Американският президент обяви споразумението на 9 октомври и го представи като начин за намаляване на високите цени на горивата. Първоначалната доставка беше посочена като над 300 000 тона.

Според американски представител, цитиран от Axios, Тръмп е отправил към Киев няколко искания да спре ударите по руски нефтопреработвателни предприятия. Вашингтон свързва атаките с натиска върху световните пазари на дизел и с увеличаването на цените в САЩ.

На 10 октомври Брусевиц написа, че Зеленски „не е бил приятел на американския народ“. Като доказателство той посочи удари по руски нефтени обекти през нощта и сутринта след обявяването на сделката.

Киев отхвърля американско-руското споразумение

Зеленски определи договорката между Вашингтон и Москва като решение, което може да осигури допълнителни приходи на Русия. Според него разрешаването на руския износ на петролни продукти представлява инвестиция във войната, а не стъпка към нейното прекратяване.

Асошиейтед прес съобщи, че Тръмп е заявил на 11 октомври, че Русия и Украйна са се договорили за „енергийно примирие“. Украински представители обаче посочиха, че атаките продължават. Според Axios украинската страна разполага с една нефтопреработвателна рафинерия, която не работи напълно и многократно е била атакувана от Русия.

Спорът между Вашингтон и Киев се развива паралелно с критики в самите САЩ. Шестима сенатори призоваха администрацията на Тръмп да отмени плана за покупки на руски дизел, тъй като той може да осигури средства за руската военна кампания.

Източници: axios.com, apnews.com