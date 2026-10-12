Съветник на Тръмп: Зеленски вреди на САЩ

Действията на Володимир Зеленски вредят на Доналд Тръмп и на американците, а Вашингтон трябва да спре да представя украинския президент като добър съюзник. Това заяви политическият консултант Алекс Брусевиц, който съветва Тръмп по въпросите на социалните мрежи и медиите.
„Той нарече президента слаб преди два дни и нанесе удари по нефтопреработвателни предприятия веднага след като президентът обяви сделка с Русия. Нека спрем да се преструваме, че той е добър съюзник“, написа Брусевиц на 11 октомври в социалната мрежа X.
В публикацията си той се обърна към дясната политическа активистка Лора Лумър, която по-рано е интервюирала Зеленски. „Ако все още поддържате връзка с него, трябва да му кажете да спре да вреди на Тръмп и на американците с действията си“, написа консултантът.
Спорът избухна след сделката за руски дизел
Коментарите на Брусевиц дойдоха след решението на Тръмп да договори с руския президент Владимир Путин доставки на дизел за САЩ и световния пазар. Американският президент обяви споразумението на 9 октомври и го представи като начин за намаляване на високите цени на горивата. Първоначалната доставка беше посочена като над 300 000 тона.
Според американски представител, цитиран от Axios, Тръмп е отправил към Киев няколко искания да спре ударите по руски нефтопреработвателни предприятия. Вашингтон свързва атаките с натиска върху световните пазари на дизел и с увеличаването на цените в САЩ.
На 10 октомври Брусевиц написа, че Зеленски „не е бил приятел на американския народ“. Като доказателство той посочи удари по руски нефтени обекти през нощта и сутринта след обявяването на сделката.
Киев отхвърля американско-руското споразумение
Зеленски определи договорката между Вашингтон и Москва като решение, което може да осигури допълнителни приходи на Русия. Според него разрешаването на руския износ на петролни продукти представлява инвестиция във войната, а не стъпка към нейното прекратяване.
Асошиейтед прес съобщи, че Тръмп е заявил на 11 октомври, че Русия и Украйна са се договорили за „енергийно примирие“. Украински представители обаче посочиха, че атаките продължават. Според Axios украинската страна разполага с една нефтопреработвателна рафинерия, която не работи напълно и многократно е била атакувана от Русия.
Спорът между Вашингтон и Киев се развива паралелно с критики в самите САЩ. Шестима сенатори призоваха администрацията на Тръмп да отмени плана за покупки на руски дизел, тъй като той може да осигури средства за руската военна кампания.
Източници: axios.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Точно Брусевиц посъветва Тръмп
04:48 12.10.2026
3 Евреинът Брусевиц
04:49 12.10.2026
4 Зеленски
Коментиран от #9
04:53 12.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 САЩ смятат, че
05:00 12.10.2026
7 Защо всички съветници на Тръмп
05:02 12.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Васил
05:12 12.10.2026
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12 Този коментар е премахнат от модератор.
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