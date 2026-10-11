Дмитриев: Изборите в Украйна наближават

Изборите в Украйна се приближават, заяви специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев след изказването на Доналд Тръмп, че страната трябва да избере нов лидер. Дмитриев определи думите на американския президент като „преломен момент“ за Владимир Зеленски.
„Президентът Тръмп се присъединява към многото хора, които смятат, че на Украйна е необходимо ръководство, съсредоточено върху мира, а не върху разпалването на война от Зеленски“, написа Дмитриев в социалната мрежа X. Той определи изявлението като „знаково и исторически значимо“.
По-рано Тръмп заяви пред журналисти, че Украйна трябва да намери нов президент, който може да сключва споразумения. „Предлагам им да намерят нов лидер, който умее да сключва сделки, защото той можеше да сключи много сделки, но по някаква причина никога не го прави“, каза американският президент. Той обвини Зеленски, че е допринесъл за продължаването на конфликта и добави, че Украйна се нуждае от нов президент.
Според Дмитриев изказването на Тръмп е знак, че въпросът за изборите в Украйна отново излиза на преден план. Той не посочи дата, на която вотът би могъл да се проведе, нито има официално решение от украинските институции за насрочването му.
Изборите остават без дата
Президентските избори в Украйна трябваше да се състоят през март 2024 г., но не бяха проведени заради действащото военно положение. Петгодишният мандат на Зеленски изтече през май 2024 г., а Киев поддържа позицията, че избори по време на войната не могат да бъдат организирани при нормални условия.
Тръмп не обяви конкретен срок за избори. Изказването му дойде на фона на задълбочаващите се публични разногласия със Зеленски, включително след критиките на украинския президент към договореността между Вашингтон и Москва за доставки на руско дизелово гориво. Американският президент твърди, че Зеленски е можел да постигне споразумение за прекратяване на войната, но не го е направил.
Източници: rbc.ru, apnews.com, ansa.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре
06:13 11.10.2026
2 МАЙДАН
Коментиран от #7, #12, #19, #27
06:15 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бусифициран
06:18 11.10.2026
5 Кой го пита па този?
06:21 11.10.2026
6 Гориил
06:22 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Правилно
Коментиран от #23
06:23 11.10.2026
9 26 ГОДИНИ
За Русия Мисли
Димитриев.
Украйна не ти влиза във работата
06:24 11.10.2026
10 Светослав
06:25 11.10.2026
11 Само да напомним
Путин беше много сигурен
Че Зеленски ще бъде свален
От Тръмп.
След Междинните Избори в САЩ
Друга песен ще запеят
Кремъл.
Коментиран от #13
06:26 11.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Вижда се
До коментар #11 от "Само да напомним":и другата песен ще слушаш !
06:29 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 стоян георгиев
Коментиран от #18
06:31 11.10.2026
17 Трябва
До коментар #14 от "Леле":да има сътрудничество !
Коментиран от #24
06:33 11.10.2026
18 Винаги,ама друг път
До коментар #16 от "стоян георгиев":За 1905 година чувал ли си?
Коментиран от #31
06:35 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ БЪДЕ СВАЛЕН ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН
.....
А УКРАИНЦИТЕ ТРЯБВА ДА РЕШАТ ДАЛИ ЩЕ ИМАТ ДЪРЖАВА ИЛИ НЕ :)
06:38 11.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ъхъ
До коментар #8 от "Правилно":Изборите могат да се съчетаят с референдум за присъединяване към Русия!
06:42 11.10.2026
24 Наистина
До коментар #17 от "Трябва":защото мирът е сътрудничество !
06:43 11.10.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
А ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ТРЪГНА ДА СМЕНЯ "НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ"
....
А ГО БЕТОНИРА И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАДЖИВЕЕ И ЖУЖЕ ПУТЯ И РИЖИЯ КЛОУН:)))
06:44 11.10.2026
26 Фтарая в Фмире
06:45 11.10.2026
27 Напъни се още малко
До коментар #2 от "МАЙДАН":белким напишеш нещо адекватно!
Коментиран от #28
06:46 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дмитриев
06:53 11.10.2026
30 Гориил
06:54 11.10.2026
31 стоян георгиев
До коментар #18 от "Винаги,ама друг път":За да си най-голямата и мощна държава в света, значи винаги печелиш, независимо от малките спънки! Слава Русия 🇧🇬❤️🇷🇺
06:56 11.10.2026