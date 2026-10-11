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Дмитриев: Изборите в Украйна наближават
  Тема: Украйна

Дмитриев: Изборите в Украйна наближават

11 Октомври, 2026 06:05, обновена 11 Октомври, 2026 06:07 855 31

  • кирил дмитриев-
  • доналд тръмп-
  • владимир зеленски-
  • избори в украйна-
  • войната в украйна

Руският представител определи думите на Доналд Тръмп за смяна на украинския лидер като „преломен момент“ за Владимир Зеленски

Дмитриев: Изборите в Украйна наближават - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изборите в Украйна се приближават, заяви специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев след изказването на Доналд Тръмп, че страната трябва да избере нов лидер. Дмитриев определи думите на американския президент като „преломен момент“ за Владимир Зеленски.

„Президентът Тръмп се присъединява към многото хора, които смятат, че на Украйна е необходимо ръководство, съсредоточено върху мира, а не върху разпалването на война от Зеленски“, написа Дмитриев в социалната мрежа X. Той определи изявлението като „знаково и исторически значимо“.

По-рано Тръмп заяви пред журналисти, че Украйна трябва да намери нов президент, който може да сключва споразумения. „Предлагам им да намерят нов лидер, който умее да сключва сделки, защото той можеше да сключи много сделки, но по някаква причина никога не го прави“, каза американският президент. Той обвини Зеленски, че е допринесъл за продължаването на конфликта и добави, че Украйна се нуждае от нов президент.

Според Дмитриев изказването на Тръмп е знак, че въпросът за изборите в Украйна отново излиза на преден план. Той не посочи дата, на която вотът би могъл да се проведе, нито има официално решение от украинските институции за насрочването му.

Изборите остават без дата

Президентските избори в Украйна трябваше да се състоят през март 2024 г., но не бяха проведени заради действащото военно положение. Петгодишният мандат на Зеленски изтече през май 2024 г., а Киев поддържа позицията, че избори по време на войната не могат да бъдат организирани при нормални условия.

Тръмп не обяви конкретен срок за избори. Изказването му дойде на фона на задълбочаващите се публични разногласия със Зеленски, включително след критиките на украинския президент към договореността между Вашингтон и Москва за доставки на руско дизелово гориво. Американският президент твърди, че Зеленски е можел да постигне споразумение за прекратяване на войната, но не го е направил.

Източници: rbc.ru, apnews.com, ansa.it


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре

    9 4 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    06:13 11.10.2026

  • 2 МАЙДАН

    14 36 Отговор
    Съд за Зеления престъпник !

    Коментиран от #7, #12, #19, #27

    06:15 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бусифициран

    11 32 Отговор
    rнoma e несменяем, до последния украинец.

    06:18 11.10.2026

  • 5 Кой го пита па този?

    30 12 Отговор
    Тръмп е готов в отчаянието си да разпали гражданска война в Америка,за да спаси кожата си от импийчмънта.С неговият край идва и краят на кремълското джудже.

    06:21 11.10.2026

  • 6 Гориил

    19 22 Отговор
    Дойде време за смяна на режима в Украйна. Всичко, което е необходимо, е публикуването на тонове уличаващи доказателства за корупция и кражби. Досега Москва се въздържа от масово публикуване по искане на администрацията на Белия дом.

    06:22 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Правилно

    11 13 Отговор
    освен избори в Украина и такива за ново Политбюро на ЕССР !

    Коментиран от #23

    06:23 11.10.2026

  • 9 26 ГОДИНИ

    13 12 Отговор
    Един Ботокс е Начело на Кочината .

    За Русия Мисли
    Димитриев.
    Украйна не ти влиза във работата

    06:24 11.10.2026

  • 10 Светослав

    9 13 Отговор
    Крайно време е кървавият клоун с напудрения Мос да си ходи.

    06:25 11.10.2026

  • 11 Само да напомним

    11 6 Отговор
    Че и През 2025 година

    Путин беше много сигурен
    Че Зеленски ще бъде свален
    От Тръмп.

    След Междинните Избори в САЩ
    Друга песен ще запеят
    Кремъл.

    Коментиран от #13

    06:26 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вижда се

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Само да напомним":

    и другата песен ще слушаш !

    06:29 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 стоян георгиев

    10 13 Отговор
    Русия винаги печели 🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #18

    06:31 11.10.2026

  • 17 Трябва

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Леле":

    да има сътрудничество !

    Коментиран от #24

    06:33 11.10.2026

  • 18 Винаги,ама друг път

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    За 1905 година чувал ли си?

    Коментиран от #31

    06:35 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 9 Отговор
    КОКАИНОВИЯ ЗАЕК
    ЩЕ БЪДЕ СВАЛЕН ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН
    .....
    А УКРАИНЦИТЕ ТРЯБВА ДА РЕШАТ ДАЛИ ЩЕ ИМАТ ДЪРЖАВА ИЛИ НЕ :)

    06:38 11.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ъхъ

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Правилно":

    Изборите могат да се съчетаят с референдум за присъединяване към Русия!

    06:42 11.10.2026

  • 24 Наистина

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Трябва":

    защото мирът е сътрудничество !

    06:43 11.10.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 7 Отговор
    ПУТИН НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ ПОЖИЗНЕН ПРЕЗИДЕНТ :)))
    ...
    А ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ТРЪГНА ДА СМЕНЯ "НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ"
    ....
    А ГО БЕТОНИРА И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАДЖИВЕЕ И ЖУЖЕ ПУТЯ И РИЖИЯ КЛОУН:)))

    06:44 11.10.2026

  • 26 Фтарая в Фмире

    1 2 Отговор
    Пак чака Америка да я спасява.Късно е.

    06:45 11.10.2026

  • 27 Напъни се още малко

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "МАЙДАН":

    белким напишеш нещо адекватно!

    Коментиран от #28

    06:46 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дмитриев

    0 1 Отговор
    Извинявам са,бях на черешата. Тоя фентанил много силен,бе...

    06:53 11.10.2026

  • 30 Гориил

    1 0 Отговор
    Режимът е напълно гнил и разложен.

    06:54 11.10.2026

  • 31 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Винаги,ама друг път":

    За да си най-голямата и мощна държава в света, значи винаги печелиш, независимо от малките спънки! Слава Русия 🇧🇬❤️🇷🇺

    06:56 11.10.2026

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