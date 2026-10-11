Дмитриев: Изборите в Украйна наближават

Изборите в Украйна се приближават, заяви специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев след изказването на Доналд Тръмп, че страната трябва да избере нов лидер. Дмитриев определи думите на американския президент като „преломен момент“ за Владимир Зеленски.

„Президентът Тръмп се присъединява към многото хора, които смятат, че на Украйна е необходимо ръководство, съсредоточено върху мира, а не върху разпалването на война от Зеленски“, написа Дмитриев в социалната мрежа X. Той определи изявлението като „знаково и исторически значимо“.

По-рано Тръмп заяви пред журналисти, че Украйна трябва да намери нов президент, който може да сключва споразумения. „Предлагам им да намерят нов лидер, който умее да сключва сделки, защото той можеше да сключи много сделки, но по някаква причина никога не го прави“, каза американският президент. Той обвини Зеленски, че е допринесъл за продължаването на конфликта и добави, че Украйна се нуждае от нов президент.

Според Дмитриев изказването на Тръмп е знак, че въпросът за изборите в Украйна отново излиза на преден план. Той не посочи дата, на която вотът би могъл да се проведе, нито има официално решение от украинските институции за насрочването му.

Изборите остават без дата

Президентските избори в Украйна трябваше да се състоят през март 2024 г., но не бяха проведени заради действащото военно положение. Петгодишният мандат на Зеленски изтече през май 2024 г., а Киев поддържа позицията, че избори по време на войната не могат да бъдат организирани при нормални условия.

Тръмп не обяви конкретен срок за избори. Изказването му дойде на фона на задълбочаващите се публични разногласия със Зеленски, включително след критиките на украинския президент към договореността между Вашингтон и Москва за доставки на руско дизелово гориво. Американският президент твърди, че Зеленски е можел да постигне споразумение за прекратяване на войната, но не го е направил.

Източници: rbc.ru, apnews.com, ansa.it