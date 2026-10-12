Около 70% от Киев останаха без вода заради повреден електропровод

Около 70% от Киев са останали без водоснабдяване заради повреда на важна линия за електропренос, съобщи изданието „Страна“. В някои райони водата е спряла още сутринта, а в други прекъсването е започнало следобед. Към момента няма обявен конкретен срок за пълното възстановяване на услугата.
Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че е повредена високоволтова електропроводна линия. По думите му това е довело до понижаване на налягането във водопроводната система както на десния, така и на левия бряг на Днепър.„Налягането на водата в системата на десния и левия бряг е понижено. Аварийните екипи вече работят“, заяви Виталий Кличко.
По-рано Кличко съобщи, че повреждането на енергиен обект в Киевска област е влошило електроснабдяването на столицата и е предизвикало прекъсвания на водоснабдяването. „Специалистите работят по възстановяването на подаването на вода в града“, посочи кметът.
Засегнати са няколко района
„Киевводоканал“ съобщи, че временно без вода са останали потребители в Соломянския и Голосеевския район. Частични прекъсвания са отчетени в Шевченковския и Святошинския район. По отделни адреси са регистрирани проблеми и в Дарницкия, Десненския и Днепровския район.
Водоснабдителното дружество уточни, че причината е свързана с прекъсвания в работата на електроенергийната система. Екипите му наблюдават състоянието на мрежата и предприемат мерки за възможно най-бързото възстановяване на водоснабдяването.
Докато продължават аварийните дейности, жителите на засегнатите райони могат да използват бюветните комплекси в града за набавяне на питейна вода. За момента не е посочено кога подаването ще бъде възстановено навсякъде.
Източници: eurasiadaily.ru, ru.interfax.com.ua, pravda.com.ua
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