Около 70% от Киев останаха без вода заради повреден електропровод

Около 70% от Киев са останали без водоснабдяване заради повреда на важна линия за електропренос, съобщи изданието „Страна“. В някои райони водата е спряла още сутринта, а в други прекъсването е започнало следобед. Към момента няма обявен конкретен срок за пълното възстановяване на услугата.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че е повредена високоволтова електропроводна линия. По думите му това е довело до понижаване на налягането във водопроводната система както на десния, така и на левия бряг на Днепър.

„Налягането на водата в системата на десния и левия бряг е понижено. Аварийните екипи вече работят“, заяви Виталий Кличко.

По-рано Кличко съобщи, че повреждането на енергиен обект в Киевска област е влошило електроснабдяването на столицата и е предизвикало прекъсвания на водоснабдяването. „Специалистите работят по възстановяването на подаването на вода в града“, посочи кметът.

Засегнати са няколко района

„Киевводоканал“ съобщи, че временно без вода са останали потребители в Соломянския и Голосеевския район. Частични прекъсвания са отчетени в Шевченковския и Святошинския район. По отделни адреси са регистрирани проблеми и в Дарницкия, Десненския и Днепровския район.

Водоснабдителното дружество уточни, че причината е свързана с прекъсвания в работата на електроенергийната система. Екипите му наблюдават състоянието на мрежата и предприемат мерки за възможно най-бързото възстановяване на водоснабдяването.

Докато продължават аварийните дейности, жителите на засегнатите райони могат да използват бюветните комплекси в града за набавяне на питейна вода. За момента не е посочено кога подаването ще бъде възстановено навсякъде.

Източници: eurasiadaily.ru, ru.interfax.com.ua, pravda.com.ua