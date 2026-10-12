Тръмп и Рубио обсъждат отстраняването на Гилфойл

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио обсъждат отстраняването на американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл. Решение може да бъде взето през седмицата след Деня на Колумб, съобщи Associated Press, позовавайки се на американски официални представители.

Високопоставен представител на САЩ е заявил пред агенцията, че Тръмп и Рубио са „изключително разгневени“ от съобщенията за поведението на дипломатката. По думите му двамата вероятно ще решат какви действия да предприемат след празника, който тази година се отбелязва на 12 октомври.

Обвиненията срещу посланичката

Най-сериозното твърдение е свързано с американския политически дарител Ерик Детърс. The Wall Street Journal съобщи, че през юли 2025 г., дни преди изслушването на Гилфойл за утвърждаването ѝ като посланик, тя е поискала от него да преведе 100 000 долара за погасяване на задължение към American Express.

Според публикацията Гилфойл е предложила да използва влиянието си, за да осигури на Детърс достъп до представители на администрацията на Тръмп. В съобщение, прегледано от изданието, тя е написала, че преводът към American Express няма да остави видима следа. Детърс твърди, че това е било „размяна на услуга срещу услуга“, но е заявил пред CBS News, че не е превеждал парите.

Детърс е поддържал контакт с Гилфойл, докато е търсел съдействие по свои данъчни и правни въпроси. The Wall Street Journal съобщава, че той е обещавал плащания, ако тя успее да му осигури помощ от представители на американската администрация.

Разследване все още не е потвърдено

Associated Press съобщава и за други твърдения, публикувани от The Wall Street Journal. Сред тях са обвинения, че Гилфойл е заплашвала представител на държавата домакин, приемала е неподходящи подаръци и услуги, както и че е използвала позицията си за насърчаване на бизнес интереси. Публикациите поставят въпроси и около използването на частни самолети и контактите ѝ с бизнес лобисти.

Според Associated Press генералният инспектор на Държавния департамент разглежда твърденията. Агенцията обаче уточнява, че не е потвърдено дали е започнало официално разследване. Държавният департамент не е коментирал евентуалната проверка.

Гилфойл не е отговорила лично на всички обвинения, но нейният адвокат е заявил, че тя не е извършила нарушение. Рубио първоначално я защити, като заяви, че „нашата посланичка е силен посланик“, но по-късно отказа да коментира новите твърдения. „Това не е евангелие само защото някой източник ви е казал нещо и вие сте го публикували“, каза той пред журналисти в Атина.

Гилфойл, бивша водеща на Fox News и бивша годеница на Доналд Тръмп-младши, заема посланическия пост в Гърция от 2025 г. Ако Тръмп и Рубио вземат решение за отстраняването ѝ, то ще сложи край на краткия ѝ мандат на фона на нарастващ политически натиск във Вашингтон.

Източници: apnews.com, wsj.com, cbsnews.com