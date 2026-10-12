Московските летища спряха полетите заради дронове

Четирите основни летища в Москва временно преустановиха излитанията и кацанията в неделя вечерта заради сигнали за приближаващи се украински дронове. Ограниченията бяха въведени на „Шереметиево“, „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“, съобщи Росавиация, цитирана от ДПА.

В съобщението си руската служба за надзор на въздушния транспорт определи причината като „приближаващи се украински дронове“. Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че най-малко 23 дрона, насочени към столицата, са били свалени.

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Собянин не уточни дали летателните апарати са били прихванати от руската противовъздушна отбрана или дали са причинили щети. Няма съобщени данни за пострадали хора или разрушения в Москва в информацията, цитирана от БТА.

Самолети са пренасочени към други летища

Най-малко 25 пристигащи самолета са били отклонени към други летища, съобщи ТАСС. По-късно въздушната тревога е отменена на московските летища, а Росавиация обяви отмяна на временните ограничения за „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“.

От предоставената информация не става ясно кога точно е възстановено обслужването на всички полети на „Шереметиево“. Данните за отмяната на тревогата и за премахването на ограниченията са съобщени на фона на развиваща се въздушна обстановка около руската столица.

Ограничения и в Кострома и Ярославъл

Заради сигнали за приближаващи се дронове временно са били спрени излитанията и кацанията и на летищата в Кострома и Ярославъл, североизточно от Москва.

ДПА припомня, че през последните месеци Украйна нанася удари по цели дълбоко в руска територия, включително по оръжейни и нефтопреработвателни заводи. Киев обявява подобни атаки като част от усилията си да ограничи руските военни способности, докато Москва редовно съобщава за свалени украински дронове над свои региони.

Източници: bta.bg