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Московските летища спряха полетите заради дронове
  Тема: Украйна

Московските летища спряха полетите заради дронове

12 Октомври, 2026 04:47 385 3

  • москва-
  • украински дронове-
  • росавиация-
  • летища-
  • сергей собянин

Росавиация съобщи за приближаващи се украински дронове. Най-малко 25 пристигащи самолета са били пренасочени към други летища

Московските летища спряха полетите заради дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирите основни летища в Москва временно преустановиха излитанията и кацанията в неделя вечерта заради сигнали за приближаващи се украински дронове. Ограниченията бяха въведени на „Шереметиево“, „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“, съобщи Росавиация, цитирана от ДПА.

В съобщението си руската служба за надзор на въздушния транспорт определи причината като „приближаващи се украински дронове“. Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че най-малко 23 дрона, насочени към столицата, са били свалени.

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Собянин не уточни дали летателните апарати са били прихванати от руската противовъздушна отбрана или дали са причинили щети. Няма съобщени данни за пострадали хора или разрушения в Москва в информацията, цитирана от БТА.

Самолети са пренасочени към други летища

Най-малко 25 пристигащи самолета са били отклонени към други летища, съобщи ТАСС. По-късно въздушната тревога е отменена на московските летища, а Росавиация обяви отмяна на временните ограничения за „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“.

От предоставената информация не става ясно кога точно е възстановено обслужването на всички полети на „Шереметиево“. Данните за отмяната на тревогата и за премахването на ограниченията са съобщени на фона на развиваща се въздушна обстановка около руската столица.

Ограничения и в Кострома и Ярославъл

Заради сигнали за приближаващи се дронове временно са били спрени излитанията и кацанията и на летищата в Кострома и Ярославъл, североизточно от Москва.

ДПА припомня, че през последните месеци Украйна нанася удари по цели дълбоко в руска територия, включително по оръжейни и нефтопреработвателни заводи. Киев обявява подобни атаки като част от усилията си да ограничи руските военни способности, докато Москва редовно съобщава за свалени украински дронове над свои региони.

Източници: bta.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    1 1 Отговор
    Натовски дронове.

    04:50 12.10.2026

  • 2 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    хи хи хи.
    Що?

    04:54 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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