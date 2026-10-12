Юле Мадисе полага клетва като президент на Естония

Юле Мадисе ще положи клетва като президент на Естония на церемония в парламента Рийгикогу в Талин. Заседанието започва в 15:00 часа, а избраната президентка ще положи клетва пред депутатите, ще получи президентската огърлица и ще произнесе първата си реч като държавен глава.

Мадисе беше избрана на 2 септември от 101-местния еднокамарен парламент. Тя получи 71 гласа при необходими най-малко 68, като в гласуването участваха 78 депутати. Кандидатурата ѝ беше единствената, след като нито един друг претендент не събра достатъчно парламентарна подкрепа.

„Ще направя всичко възможно да оправдая това доверие“, заяви Мадисе след избора си. В изказване, цитирано от Ройтерс, тя подчерта и значението на евроатлантическата ориентация на страната: „Твърдо вярвам, че трябва да продължим по пътя, по който вървим досега. Силни ЕС и НАТО са в интерес на всички нас.“

От канцлер на правосъдието до държавен глава

51-годишната юристка е канцлер на правосъдието на Естония от 2015 г. Длъжността съчетава функции по защита на основните права и контрол за съответствието на законите с конституцията. До полагането на клетвата Мадисе продължава да изпълнява тези задължения, след което постът ще бъде поет временно от заместник-канцлера и директор на канцеларията Олари Копел.

Мадисе ще бъде втората жена президент на Естония след Керсти Калюлайд, която заемаше поста от 2016 до 2021 г. Тя наследява Алар Карис, който не се кандидатира за втори мандат. Новият президент ще управлява пет години, а държавата е с население от около 1,4 милиона души.

Първата среща с Марк Рюте е на 14 октомври

Първата планирана международна среща на Мадисе като президент е с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той ще посети Естония на 14 октомври и ще разговаря с нея в президентската канцелария в Кадриорг. В програмата му са включени още срещи с премиера Кристен Михал, външния министър Маргус Цахкна и министъра на отбраната Мартин Херем.

Сигурността и отбраната са сред основните теми за Талин. В бюджета на Естония за 2026 г. са предвидени разходи за отбрана в размер на 5,4 процента от брутния вътрешен продукт, което поставя страната сред водещите по този показател в Европейския съюз и НАТО.

Източници: bta.bg, reutersconnect.com, news.err.ee