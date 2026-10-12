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Нетаняху поиска разследване за участници във филма за Газа

Нетаняху поиска разследване за участници във филма за Газа

12 Октомври, 2026 07:00 1 351 15

  • бенямин нетаняху-
  • наза-
  • газа-
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  • израел

Израелският премиер настоява авторите и анонимните свидетели в „Наза“ да бъдат проверени и подведени под съдебна отговорност

Нетаняху поиска разследване за участници във филма за Газа - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху поиска да започне разследване срещу участниците в документалния филм „Наза“ (NAZA), отличен със специалната награда на журито на филмовия фестивал във Венеция. Искането е отправено към началника на Генералния щаб на израелската армия, директора на службата за сигурност „Шин Бет“ и държавния прокурор.

„Премиерът Бенямин Нетаняху поиска тази вечер от началника на Генералния щаб на израелската армия, от директора на службата за сигурност „Шин Бет“ и от държавния прокурор да започнат задълбочено разследване срещу участниците във филма „Наза“ и да ги подведат под съдебна отговорност“, се посочва в съобщение на кабинета му.

Филмът се основава на 24 анонимни свидетелства

„Наза“ е режисиран от израелските кинематографисти Ювал Абрахам и Рейчъл Шор. В него са включени анонимни свидетелства на 24 членове на израелската армия и разузнавателните служби. Участниците твърдят, че израелските сили умишлено са убивали цивилни при операции срещу ислямисткото движение „Хамас“ в Газа.

Заглавието на филма идва от израелски военен акроним, свързан с оценката на очакваните „колатерални щети“ преди извършването на удар. Именно използването на тази оценка и последствията за цивилното население са сред основните теми в документалната лента.

Филмът беше посрещнат с 25-минутни овации при представянето му във Венеция и получи специалната награда на журито. След това продукцията предизвика остра политическа реакция в Израел.

Нетаняху отхвърля твърденията

„Този филм разказва лъжлива, подвеждаща и тенденциозна история, която очерня държавата Израел и армията ѝ по целия свят“, заяви Нетаняху, цитиран в съобщението на кабинета си.

Израелската армия категорично отхвърли обвиненията и изрази съмнения относно достоверността на свидетелствата, използвани във филма. Така твърденията на анонимните участници остават предмет на спор между авторите на документалната лента и израелските власти.

Нетаняху заяви още, че възнамерява да внесе законопроект, който да позволи отнемане на гражданството на лица, „които очернят войниците на ЦАХАЛ“. Режисьорите Ювал Абрахам и Рейчъл Шор вече бяха обвинени в „измяна“ от израелски министри и бяха заплашени с лишаване от израелско гражданство.

След разпореждането на премиера предстои да стане ясно дали ще бъде образувано официално производство, кои конкретни лица ще бъдат проверявани и на какво правно основание ще бъдат предприети действията.

Източници: bta.bg, apnews.com


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    34 1 Отговор
    Я па тоо ушатия фашага!

    Коментиран от #6

    07:03 12.10.2026

  • 2 Стената на плача

    6 6 Отговор
    "Филмът за Газа" вероятно е някакво хардгейпорно.

    07:04 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Художник

    16 0 Отговор
    Къде го дават този филм?

    07:07 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пешо

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пущиня(к)":

    Хахаах нещо данкциии няма ли. Сининкаски.. нато кфор
    Сфор. Бомбардировки. Ххахаха демоНкрация в действие

    07:10 12.10.2026

  • 7 ЗАКУСКАТА ПРИЯТЕЛИ НА ИЗРАЕЛ

    12 0 Отговор
    Как мина вчера?

    07:11 12.10.2026

  • 8 Пич

    31 1 Отговор
    Първо да се яви този убиец пред Международния наказателен съд, него да го разследват, и тогава да мисли за филми!!!

    07:16 12.10.2026

  • 9 666

    13 0 Отговор
    СМОТАНЯХУ НА СЪДИ В ХАГА И ОТТАМ В ИМРАЛЪ. ПРИ ЙОДЖАЛАН.

    07:38 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 така е

    5 0 Отговор
    За този ...... е филм а за нашия ....... беше голямата екскурзия.

    Така са демократичните лидери докато са живи. Ако има отвъдев свят ще видим кое е било филм или екскурзия!

    08:02 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 провинциалист

    5 1 Отговор
    А вчера на една първа по рода си национална закуска в София едно НПО събираше приятели на страната - агресор.

    08:40 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Няма Богоизбрани, а Търговци в Храма

    2 0 Отговор
    Нов диктатор прилича на Н@цистки запъртък.

    09:14 12.10.2026