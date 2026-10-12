Нетаняху поиска разследване за участници във филма за Газа

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху поиска да започне разследване срещу участниците в документалния филм „Наза“ (NAZA), отличен със специалната награда на журито на филмовия фестивал във Венеция. Искането е отправено към началника на Генералния щаб на израелската армия, директора на службата за сигурност „Шин Бет“ и държавния прокурор.

„Премиерът Бенямин Нетаняху поиска тази вечер от началника на Генералния щаб на израелската армия, от директора на службата за сигурност „Шин Бет“ и от държавния прокурор да започнат задълбочено разследване срещу участниците във филма „Наза“ и да ги подведат под съдебна отговорност“, се посочва в съобщение на кабинета му.

Филмът се основава на 24 анонимни свидетелства

„Наза“ е режисиран от израелските кинематографисти Ювал Абрахам и Рейчъл Шор. В него са включени анонимни свидетелства на 24 членове на израелската армия и разузнавателните служби. Участниците твърдят, че израелските сили умишлено са убивали цивилни при операции срещу ислямисткото движение „Хамас“ в Газа.

Заглавието на филма идва от израелски военен акроним, свързан с оценката на очакваните „колатерални щети“ преди извършването на удар. Именно използването на тази оценка и последствията за цивилното население са сред основните теми в документалната лента.

Филмът беше посрещнат с 25-минутни овации при представянето му във Венеция и получи специалната награда на журито. След това продукцията предизвика остра политическа реакция в Израел.

Нетаняху отхвърля твърденията

„Този филм разказва лъжлива, подвеждаща и тенденциозна история, която очерня държавата Израел и армията ѝ по целия свят“, заяви Нетаняху, цитиран в съобщението на кабинета си.

Израелската армия категорично отхвърли обвиненията и изрази съмнения относно достоверността на свидетелствата, използвани във филма. Така твърденията на анонимните участници остават предмет на спор между авторите на документалната лента и израелските власти.

Нетаняху заяви още, че възнамерява да внесе законопроект, който да позволи отнемане на гражданството на лица, „които очернят войниците на ЦАХАЛ“. Режисьорите Ювал Абрахам и Рейчъл Шор вече бяха обвинени в „измяна“ от израелски министри и бяха заплашени с лишаване от израелско гражданство.

След разпореждането на премиера предстои да стане ясно дали ще бъде образувано официално производство, кои конкретни лица ще бъдат проверявани и на какво правно основание ще бъдат предприети действията.

Източници: bta.bg, apnews.com