Нетаняху поиска разследване за участници във филма за Газа

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху поиска да започне разследване срещу участниците в документалния филм „Наза“ (NAZA), отличен със специалната награда на журито на филмовия фестивал във Венеция. Искането е отправено към началника на Генералния щаб на израелската армия, директора на службата за сигурност „Шин Бет“ и държавния прокурор.
„Премиерът Бенямин Нетаняху поиска тази вечер от началника на Генералния щаб на израелската армия, от директора на службата за сигурност „Шин Бет“ и от държавния прокурор да започнат задълбочено разследване срещу участниците във филма „Наза“ и да ги подведат под съдебна отговорност“, се посочва в съобщение на кабинета му.
Филмът се основава на 24 анонимни свидетелства
„Наза“ е режисиран от израелските кинематографисти Ювал Абрахам и Рейчъл Шор. В него са включени анонимни свидетелства на 24 членове на израелската армия и разузнавателните служби. Участниците твърдят, че израелските сили умишлено са убивали цивилни при операции срещу ислямисткото движение „Хамас“ в Газа.
Заглавието на филма идва от израелски военен акроним, свързан с оценката на очакваните „колатерални щети“ преди извършването на удар. Именно използването на тази оценка и последствията за цивилното население са сред основните теми в документалната лента.
Филмът беше посрещнат с 25-минутни овации при представянето му във Венеция и получи специалната награда на журито. След това продукцията предизвика остра политическа реакция в Израел.
Нетаняху отхвърля твърденията
„Този филм разказва лъжлива, подвеждаща и тенденциозна история, която очерня държавата Израел и армията ѝ по целия свят“, заяви Нетаняху, цитиран в съобщението на кабинета си.
Израелската армия категорично отхвърли обвиненията и изрази съмнения относно достоверността на свидетелствата, използвани във филма. Така твърденията на анонимните участници остават предмет на спор между авторите на документалната лента и израелските власти.
Нетаняху заяви още, че възнамерява да внесе законопроект, който да позволи отнемане на гражданството на лица, „които очернят войниците на ЦАХАЛ“. Режисьорите Ювал Абрахам и Рейчъл Шор вече бяха обвинени в „измяна“ от израелски министри и бяха заплашени с лишаване от израелско гражданство.
След разпореждането на премиера предстои да стане ясно дали ще бъде образувано официално производство, кои конкретни лица ще бъдат проверявани и на какво правно основание ще бъдат предприети действията.
Източници: bta.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пущиня(к)
Коментиран от #6
07:03 12.10.2026
2 Стената на плача
07:04 12.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Художник
07:07 12.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пешо
До коментар #1 от "Пущиня(к)":Хахаах нещо данкциии няма ли. Сининкаски.. нато кфор
Сфор. Бомбардировки. Ххахаха демоНкрация в действие
07:10 12.10.2026
7 ЗАКУСКАТА ПРИЯТЕЛИ НА ИЗРАЕЛ
07:11 12.10.2026
8 Пич
07:16 12.10.2026
9 666
07:38 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 така е
Така са демократичните лидери докато са живи. Ако има отвъдев свят ще видим кое е било филм или екскурзия!
08:02 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 провинциалист
08:40 12.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Няма Богоизбрани, а Търговци в Храма
09:14 12.10.2026