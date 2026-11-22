Стотици разселени палестинци протестираха в района на „Жълтата линия“ в Газа, докато израелските сили продължават да разрушават жилищни сгради отвъд линията, до която са се изтеглили при примирието от октомври 2025 г. Протестът е проведен в събота край Дейр ел-Балах, където живеят хора, разселени от други части на анклава.

„Повече от 500 жилищни единици са разрушени за по-малко от месец“, заявява Мохамед Муслех, кмет на община Магази в района на Дейр ел-Балах. По думите му разрушенията са част от „предполагаема системна политика на постепенно изселване“, насочена към принуждаване на жителите да напуснат лагера и към унищожаване на възможно най-много домове. Твърдението е на местния представител и не е представено като независимо потвърден факт.

Жилищната криза се задълбочава

Министерството на благоустройството и жилищното строителство в Газа съобщава, че 350 000 семейства са останали без дом, след като са разрушени 80 процента от жилищата в анклава. Наводненията през последните седмици допълнително са засегнали разселените хора и са унищожили временни палаткови жилища.

„Жълтата линия“ разделя районите под израелски и под контрола на „Хамас“. Според журналиста на „Ал Джазира“ Моат ал-Кахлут линията е била значително по̀ на изток при подписването на примирието през октомври 2025 г. Сега близо две трети от Газа са под израелски военен контрол или са обект на ограничения за достъп.

Десетки убити и ранени за 48 часа

Най-малко четирима палестинци са убити при израелски атаки в събота. Сред тях са трима души, загинали при удар с дрон по автомобил, доставящ хранителна помощ на разселени хора в град Газа.

Според последния доклад на Министерството на здравеопазването в Газа най-малко девет души са убити при удари през предходните 48 часа. Така броят на загиналите от началото на примирието през октомври 2025 г. достига 1661 души. Министерството съобщава и за 55 ранени през последните 48 часа, с което общият брой на ранените от началото на примирието става 6062. Данните са на здравните власти в Газа и не са представени с независима проверка.

Под развалините остават стотици изчезнали

Гражданската защита в Газа съобщава, че е открила телата и останките на 129 души в 39 разрушени сгради в бежанския лагер Нусейрат, аз-Зауайда и Дейр ел-Балах. Операцията е продължила 53 дни и е била част от втория етап на проект за издирване и изваждане на останки, финансиран от Международния комитет на Червения кръст.

Рами ал-Айди, директор на Гражданската защита в централната част на Газа, заявява, че 233 души са обявени за изчезнали под развалините на сградите. През октомври службата съобщава, че около 8000 тела все още се намират под развалините в целия анклав, включително около 4000 в райони под израелски контрол. Според оценката на Гражданската защита при наличната техника разчистването може да продължи между осем и десет години.

Източници: aljazeera.com