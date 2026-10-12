Медведев: Изявленията на Тръмп за Зеленски поставиха Киев в ступор

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че изказванията на американския президент Доналд Тръмп за необходимостта от смяна на Володимир Зеленски са предизвикали объркване в украинското ръководство. Това съобщава Max, предава News.bg.
„Тръмп най-накрая каза чистата истина: кървавият клоун не иска нищо друго освен война и трябва да изчезне възможно най-скоро“, написа Медведев.
Според него думите на американския президент няма да доведат до практически промени в Киев и Зеленски ще продължи да получава значителни финансови средства и въоръжение от европейските държави. Медведев добави, че според него руските военни, балистичните ракети и дроновете „Геран“ са факторите, които приближават победата на Русия.
„Все пак има полза от това смъмряне от страна на „миротвореца“: бандеровският режим е в ступор. Когато се съвземат, побърканите плъхове ще се нахвърлят един върху друг“, заяви още той.
В събота Тръмп призова за смяна на Зеленски, като заяви, че украинският президент е имал множество възможности да постигне разрешаване на конфликта, но не е успял. Според американския лидер Украйна се нуждае от нов ръководител, който да може да договори споразумение с Русия.
Междувременно западни източници съобщиха, че най-близкото обкръжение на Зеленски е реагирало с тревога на изявленията на Тръмп за възможен нов лидер на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хахахаха
Коментиран от #5, #57
10:57 12.10.2026
3 ==========
10:58 12.10.2026
4 кървави Жужета
10:59 12.10.2026
5 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #2 от "Хахахаха":вярно ли че в Сибир мечките ходели по пътищата???-не е вярно , тука пътища няма
10:59 12.10.2026
6 Пич
10:59 12.10.2026
7 Соваж бейби
Ако трябва идвайте с Дони да ги прибирате като Мадуро.
11:00 12.10.2026
8 Факт
Коментиран от #13, #49
11:00 12.10.2026
9 Швейк
11:01 12.10.2026
10 Мнение
11:01 12.10.2026
11 Търпелив
Междувременно Европа трябва да продължи да се въоръжава и да поддържа Украйна, като не позволи на Тръмп и Путин да сключат сделка, която е насочена срещу европейските интереси!
Коментиран от #23
11:03 12.10.2026
12 Факти
11:04 12.10.2026
13 Бот
До коментар #8 от "Факт":Има ги бе, ще те бОтам!
11:07 12.10.2026
14 Зеленски
Коментиран от #53
11:07 12.10.2026
15 Абе плъхче малко
11:07 12.10.2026
16 Йода
Коментиран от #26, #32
11:07 12.10.2026
17 АБЕ мани....
Еееееееехехе
11:10 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ГРУЗ 200
Коментиран от #61
11:10 12.10.2026
20 сара
11:11 12.10.2026
21 оня с коня
11:11 12.10.2026
22 Бутачо
11:13 12.10.2026
23 Абе
До коментар #11 от "Търпелив":Проблемът е само,че от коалицията на желаещите лидерите изчерпаха търпението на народите си и идва Видов ден:))))Иначе пророците начело с американският Едгар Кейси отдавна са предрекки за Русия и не се надявайте либерастията да се върне на бял кон:))),а за търпението е така,търпение е нужно да се изкорени до края и сделка сега не е удачна:)
Коментиран от #40
11:16 12.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мдаа
11:19 12.10.2026
26 Абе
До коментар #16 от "Йода":То се вижда кой на кого се моли за примирие по сегашните граници на фронта,щото 25 процента от Украйна върнати руски земи не било много и са прави още ще връщат:))То каквато и коалицията да е тръгнала срещу Москва все в чудо се вижда на края:)))и оставете пророците ами и Бисмарк е предупредил за това:)))
11:20 12.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Аларих
11:21 12.10.2026
29 стоян георгиев
Коментиран от #35
11:22 12.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тръмп
11:26 12.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Анонимен
11:28 12.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Смях в залата
Коментиран от #38
11:30 12.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Абе
До коментар #36 от "Смях в залата":Проблемът е,че в Европа това ,което говорят урсулите вече народите им не го искат и при нас даже това е видно:))))инСлава Богу:))
11:35 12.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Абе
До коментар #23 от "Абе":Далече си от истината.
11:38 12.10.2026
41 Аууу, брех-
Мухахаха!
Тоя смукач Медведев съвсем е сдал багажа!
Коментиран от #51, #52
11:39 12.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Атина Палада
Напротив - и ЕС , и Украйна отдавана се подготвят за деня , в който Тръмп изцяло ще абдикира.
Всички европейски държави с малки изключение- Радев, Фицо, са решени да подкрепят Украйна колкото е необходимо.
Европа, както винаги, продължава да е стожер на демокрацията и свободата.
Помагат и Канада, Австралия, Нова Зеландия, Япония, Южна Корея, Израел
Коментиран от #48
11:50 12.10.2026
45 Радев и Йотова вече са с двойно гражданс
11:51 12.10.2026
46 Ай майкуууу
11:55 12.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 пактът
Всякакви прилики са измислени и фалшиви новини.
12:00 12.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 стоян георгиев
До коментар #41 от "Аууу, брех-":Подобни изявления на тръмп само консулидират съпротивата срещу путин.нека продължава с тях
12:01 12.10.2026
53 коко
До коментар #14 от "Зеленски":Вярно ли в русия народът взема решение ???
12:02 12.10.2026
54 Краз
12:03 12.10.2026
55 Реалист
12:06 12.10.2026
56 бот
До коментар #43 от "Мишел":"ВСУ успя да порази ключов център за данни в Русия, което предизвика сериозен срив на интернет услугите на руска територия. "
Затова тук няма руски опорки!!!! Колко хубаво можело да се живее без простотията на руските ботове...
Коментиран от #62
12:07 12.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Агресорът Зеленски: След ЛУКойл, Роснефт
След Яндекс следва Сбербанк и нейният дейта център.
12:16 12.10.2026
59 Бен Търпин
И покрай него всички идиоти около него
Коментиран от #60
12:22 12.10.2026
60 БГ копейкa
До коментар #59 от "Бен Търпин":добре бе 🤡путин 5 г. Не може да победи наркоман.
12:38 12.10.2026
61 Щото ...
До коментар #19 от "ГРУЗ 200":....няма....само фашистка бандерщина гние в пжлята.
12:54 12.10.2026
62 стоян георгиев
До коментар #56 от "бот":След украинския удар по яндекс в сащ изчезнаха от мрежата стотици хиляди тексаски сепаратисти с имена патриот ветеран християнин...да ти е познато?
13:05 12.10.2026