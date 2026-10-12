Медведев: Изявленията на Тръмп за Зеленски поставиха Киев в ступор

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че изказванията на американския президент Доналд Тръмп за необходимостта от смяна на Володимир Зеленски са предизвикали объркване в украинското ръководство. Това съобщава Max, предава News.bg.

„Тръмп най-накрая каза чистата истина: кървавият клоун не иска нищо друго освен война и трябва да изчезне възможно най-скоро“, написа Медведев.

Според него думите на американския президент няма да доведат до практически промени в Киев и Зеленски ще продължи да получава значителни финансови средства и въоръжение от европейските държави. Медведев добави, че според него руските военни, балистичните ракети и дроновете „Геран“ са факторите, които приближават победата на Русия.

„Все пак има полза от това смъмряне от страна на „миротвореца“: бандеровският режим е в ступор. Когато се съвземат, побърканите плъхове ще се нахвърлят един върху друг“, заяви още той.

В събота Тръмп призова за смяна на Зеленски, като заяви, че украинският президент е имал множество възможности да постигне разрешаване на конфликта, но не е успял. Според американския лидер Украйна се нуждае от нов ръководител, който да може да договори споразумение с Русия.

Междувременно западни източници съобщиха, че най-близкото обкръжение на Зеленски е реагирало с тревога на изявленията на Тръмп за възможен нов лидер на Украйна.