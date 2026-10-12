Новини
Свят »
Русия »
Медведев: Изявленията на Тръмп за Зеленски поставиха Киев в ступор

Медведев: Изявленията на Тръмп за Зеленски поставиха Киев в ступор

12 Октомври, 2026 10:55 2 151 62

  • киев-
  • русия-
  • медведев-
  • зеленски-
  • ступор-
  • изявления

Руският политик заяви, че украинският президент ще продължи да разчита на европейска финансова и военна помощ

Медведев: Изявленията на Тръмп за Зеленски поставиха Киев в ступор - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че изказванията на американския президент Доналд Тръмп за необходимостта от смяна на Володимир Зеленски са предизвикали объркване в украинското ръководство. Това съобщава Max, предава News.bg.

„Тръмп най-накрая каза чистата истина: кървавият клоун не иска нищо друго освен война и трябва да изчезне възможно най-скоро“, написа Медведев.

Според него думите на американския президент няма да доведат до практически промени в Киев и Зеленски ще продължи да получава значителни финансови средства и въоръжение от европейските държави. Медведев добави, че според него руските военни, балистичните ракети и дроновете „Геран“ са факторите, които приближават победата на Русия.

„Все пак има полза от това смъмряне от страна на „миротвореца“: бандеровският режим е в ступор. Когато се съвземат, побърканите плъхове ще се нахвърлят един върху друг“, заяви още той.

В събота Тръмп призова за смяна на Зеленски, като заяви, че украинският президент е имал множество възможности да постигне разрешаване на конфликта, но не е успял. Според американския лидер Украйна се нуждае от нов ръководител, който да може да договори споразумение с Русия.

Междувременно западни източници съобщиха, че най-близкото обкръжение на Зеленски е реагирало с тревога на изявленията на Тръмп за възможен нов лидер на Украйна.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хахахаха

    32 56 Отговор
    Ейййй тия мечки бе ей. Много ги е страх от Зеленски, направо да слагат памперсите.

    Коментиран от #5, #57

    10:57 12.10.2026

  • 3 ==========

    45 10 Отговор
    Ха-ха, на Потника му набиха канчето !

    10:58 12.10.2026

  • 4 кървави Жужета

    23 53 Отговор
    Москва се управлява от кървави жужета Фашисти!

    10:59 12.10.2026

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    21 29 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    вярно ли че в Сибир мечките ходели по пътищата???-не е вярно , тука пътища няма

    10:59 12.10.2026

  • 6 Пич

    38 10 Отговор
    Ти па да видиш Урсулианците...

    10:59 12.10.2026

  • 7 Соваж бейби

    40 17 Отговор
    Ами действайте по бързо господин Медведев защото от ЕС продължават да му дават милиарди на 🤡 без референдум.
    Ако трябва идвайте с Дони да ги прибирате като Мадуро.

    11:00 12.10.2026

  • 8 Факт

    27 24 Отговор
    Няма ги руските ботове тези дни!

    Коментиран от #13, #49

    11:00 12.10.2026

  • 9 Швейк

    26 37 Отговор
    Медведев е в перманентен ступор. Водката не прощава.

    11:01 12.10.2026

  • 10 Мнение

    34 15 Отговор
    САЩ съсипаха Русия,Украйна и ЕС с тази безсмислена война. Изтрепаха над милион православни. Сега САЩ ще стане собственик на Северен поток, на Лукойл и ще купува руски нефт и газ на половин цена.

    11:01 12.10.2026

  • 11 Търпелив

    24 44 Отговор
    Трябва да стискаме зъби докато минат междинните избори в САЩ, пък тогава дано демократите да сложат пранги на безумието на Тръмп!
    Междувременно Европа трябва да продължи да се въоръжава и да поддържа Украйна, като не позволи на Тръмп и Путин да сключат сделка, която е насочена срещу европейските интереси!

    Коментиран от #23

    11:03 12.10.2026

  • 12 Факти

    28 37 Отговор
    Докъде я докара великата Русия... хегемоните САЩ и Китай да я спасяват от невзрачната Украйна и фалиралата Европа.

    11:04 12.10.2026

  • 13 Бот

    16 5 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Има ги бе, ще те бОтам!

    11:07 12.10.2026

  • 14 Зеленски

    24 11 Отговор
    Аз избори никога няма да направя.За какво беше тогава майдана питам аз съюзниците си?За избори ли?С тези избори искате ли да се превърнем като Русия народа да взема решение?Това е недопустимо!

    Коментиран от #53

    11:07 12.10.2026

  • 15 Абе плъхче малко

    16 28 Отговор
    Май смятахте,че Европа не може да замести помоща на САЩ за Украйна?!Ами утрои я!!!

    11:07 12.10.2026

  • 16 Йода

    30 34 Отговор
    Жалките московски джуджета молят Дончо да им помогне.

    Коментиран от #26, #32

    11:07 12.10.2026

  • 17 АБЕ мани....

    14 18 Отговор
    До там я докараха ТРИДНЕВНИТЕ, фърлящия атома да се хвали със.. Едноухия
    Еееееееехехе

    11:10 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ГРУЗ 200

    16 13 Отговор
    Що си не прибирате труповете от Донбас?

    Коментиран от #61

    11:10 12.10.2026

  • 20 сара

    13 10 Отговор
    Да се радват на менталните съчинения на дядо си дончо...

    11:11 12.10.2026

  • 21 оня с коня

    20 22 Отговор
    Изявлението на медведев е правено на 2 етапа:Първият е в състояние на пиянска Еуфория като твърди че Киев е в Ступор счед приказките на Тръмп.При вториятЕтап който е "на Изтрезняване" дподеля омърлушено че "Думите на Амер Президент няма да доведат до практически промени в Киев и Зеленски ще продължи да получава ЗНАЧИТЕЛНИ Финанс. средства и Въоръжение от Европа"....и от Други краища на света естествено!

    11:11 12.10.2026

  • 22 Бутачо

    11 12 Отговор
    Зеленски ше качи и двете ста рухи на.. Дедо В ИЯ

    11:13 12.10.2026

  • 23 Абе

    23 18 Отговор

    До коментар #11 от "Търпелив":

    Проблемът е само,че от коалицията на желаещите лидерите изчерпаха търпението на народите си и идва Видов ден:))))Иначе пророците начело с американският Едгар Кейси отдавна са предрекки за Русия и не се надявайте либерастията да се върне на бял кон:))),а за търпението е така,търпение е нужно да се изкорени до края и сделка сега не е удачна:)

    Коментиран от #40

    11:16 12.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мдаа

    13 19 Отговор
    Американците не могат да си позволят да спрат помоща за Украина, дори и Тръмп, а говорител номер 2 на Кремъл с поледната реакция на безсилие.

    11:19 12.10.2026

  • 26 Абе

    21 22 Отговор

    До коментар #16 от "Йода":

    То се вижда кой на кого се моли за примирие по сегашните граници на фронта,щото 25 процента от Украйна върнати руски земи не било много и са прави още ще връщат:))То каквато и коалицията да е тръгнала срещу Москва все в чудо се вижда на края:)))и оставете пророците ами и Бисмарк е предупредил за това:)))

    11:20 12.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Аларих

    7 18 Отговор
    Този на колко водки направи това изявление?

    11:21 12.10.2026

  • 29 стоян георгиев

    13 16 Отговор
    Изявленията на Тръмп направиха отново реклама на зеленски.

    Коментиран от #35

    11:22 12.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тръмп

    16 5 Отговор
    Нали, предавам Америка, за да напълня джобовете си, ама времето ми изтича.

    11:26 12.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Анонимен

    9 19 Отговор
    Сравнението с плъховете удари точно в десятката.Хаотичните им подскоци и движения напомнят тестото от което е замесен Зеления.Крушата не пада по далеч от дървото.Отхвърлянето на комедианта и артиста от боксовия двубой е въпрос на време,щом Рижият перчем е решил изхода.Просията от всички страни изчезва завинаги,както и лозунгът,,Пролетарии от всички страни съединявайте се,, под знамето на интернационала.

    11:28 12.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Смях в залата

    19 16 Отговор
    Пиянката не знае ли, че какво казва Тръмпоча и какво реално мисли... са две коренно различни неща.

    Коментиран от #38

    11:30 12.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Абе

    11 11 Отговор

    До коментар #36 от "Смях в залата":

    Проблемът е,че в Европа това ,което говорят урсулите вече народите им не го искат и при нас даже това е видно:))))инСлава Богу:))

    11:35 12.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Абе

    10 3 Отговор

    До коментар #23 от "Абе":

    Далече си от истината.

    11:38 12.10.2026

  • 41 Аууу, брех-

    14 11 Отговор
    Киев до такава степен е в ступор, че Украйна направо се предаде и покани Путин да дойде в Киев и да му връчат короната на Киевска Рус!

    Мухахаха!

    Тоя смукач Медведев съвсем е сдал багажа!

    Коментиран от #51, #52

    11:39 12.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Атина Палада

    6 10 Отговор
    Отдавна е ясно, че Тръмп играе за Путин и никой в Европа или в Украйна не е учуден.

    Напротив - и ЕС , и Украйна отдавана се подготвят за деня , в който Тръмп изцяло ще абдикира.

    Всички европейски държави с малки изключение- Радев, Фицо, са решени да подкрепят Украйна колкото е необходимо.

    Европа, както винаги, продължава да е стожер на демокрацията и свободата.
    Помагат и Канада, Австралия, Нова Зеландия, Япония, Южна Корея, Израел

    Коментиран от #48

    11:50 12.10.2026

  • 45 Радев и Йотова вече са с двойно гражданс

    3 4 Отговор
    И ще гласуват на изборите за президент на руската република Украйна в Киев!

    11:51 12.10.2026

  • 46 Ай майкуууу

    4 2 Отговор
    Ступор вика.😂😂😂😂😂

    11:55 12.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 пактът

    7 1 Отговор
    Молотов Рибентроп за Полша и пакта Путин Тръмп за Украйна.
    Всякакви прилики са измислени и фалшиви новини.

    12:00 12.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #41 от "Аууу, брех-":

    Подобни изявления на тръмп само консулидират съпротивата срещу путин.нека продължава с тях

    12:01 12.10.2026

  • 53 коко

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Зеленски":

    Вярно ли в русия народът взема решение ???

    12:02 12.10.2026

  • 54 Краз

    6 3 Отговор
    Медведев радва как сипва с голямата лъжица на евроатлантюците.Яжте,до насита.

    12:03 12.10.2026

  • 55 Реалист

    3 0 Отговор
    Тромпета да не приказва много, а веднага да спретне ново майданче.

    12:06 12.10.2026

  • 56 бот

    5 9 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    "ВСУ успя да порази ключов център за данни в Русия, което предизвика сериозен срив на интернет услугите на руска територия. "

    Затова тук няма руски опорки!!!! Колко хубаво можело да се живее без простотията на руските ботове...

    Коментиран от #62

    12:07 12.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Агресорът Зеленски: След ЛУКойл, Роснефт

    4 5 Отговор
    Газпром, Уайлдбъри, Озон, Лента, Стройцентр и други идва ред и на Яндекс.

    След Яндекс следва Сбербанк и нейният дейта център.

    12:16 12.10.2026

  • 59 Бен Търпин

    7 2 Отговор
    Е сега вече наркоманът ще го отнесе
    И покрай него всички идиоти около него

    Коментиран от #60

    12:22 12.10.2026

  • 60 БГ копейкa

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Бен Търпин":

    добре бе 🤡путин 5 г. Не може да победи наркоман.

    12:38 12.10.2026

  • 61 Щото ...

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "ГРУЗ 200":

    ....няма....само фашистка бандерщина гние в пжлята.

    12:54 12.10.2026

  • 62 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "бот":

    След украинския удар по яндекс в сащ изчезнаха от мрежата стотици хиляди тексаски сепаратисти с имена патриот ветеран християнин...да ти е познато?

    13:05 12.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания