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The Telegraph: Украйна зависи от САЩ в три сфери
  Тема: Украйна

The Telegraph: Украйна зависи от САЩ в три сфери

13 Октомври, 2026 03:34 564 2

  • украйна-
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  • военна помощ

Бойното разузнаване, прехващачите за балистични ракети и американските оръжия остават ключови за Киев. Европа може да не успее бързо да компенсира евентуално оттегляне на Вашингтон

The Telegraph: Украйна зависи от САЩ в три сфери - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна остава зависима от САЩ в три критично важни сфери – бойното разузнаване, прехващачите за балистични ракети и доставките на американско оръжие, платени от европейски съюзници. Това е оценката на The Telegraph, цитирана от УНИАН.

Публикацията излиза на фона на ново изостряне на отношенията между Доналд Тръмп и Владимир Зеленски. Според The Telegraph американският президент отново е поискал политическа промяна в Киев, докато едновременно с това е обявил споразумение с Владимир Путин за внос на руско дизелово гориво в САЩ.

Разузнаването остава най-трудно за заместване

Първата зависимост е свързана с данните, използвани при украински военни операции, включително удари на далечни разстояния по цели на руска територия. The Telegraph посочва, че американското разузнавателно съобщество и Централното разузнавателно управление продължават да предоставят точни сателитни данни, които помагат за насочването на украинските атаки.

Според изданието европейските съюзници може да не успеят напълно да компенсират загубата на тази информация. Именно затова зависимостта от Вашингтон в тази област се определя като най-трудна за преодоляване в краткосрочен план.

Patriot и доставките по механизма PURL

Втората и най-неотложна сфера са прехващачите за балистични ракети. The Telegraph твърди, че към момента само американските системи Patriot могат да унищожават най-мощните руски балистични ракети, използвани срещу украински градове.

Третото направление е продажбата на американско оръжие, плащана от европейските държави чрез натовския механизъм PURL. Според публикацията американски представители са предупредили европейските си колеги, че Доналд Тръмп може да спре доставките по програмата, ако Зеленски не прекрати украинските удари по руски нефтопреработвателни заводи.

В такъв случай Европа ще трябва да реши дали да пренасочи оръжие от собствените си армии към Украйна. The Telegraph отбелязва, че европейската оръжейна промишленост вече работи под силен натиск заради увеличените разходи за отбрана, особено в Германия и Полша.

Натискът върху Киев

В отделно изявление, цитирано от УНИАН, Тръмп заяви, че на Зеленски са били дадени „много, много“ възможности да сложи край на войната и че Украйна има нужда от друг президент. Зеленски отговори, че американският натиск е свързан с неспособността на Тръмп да спре Путин.

„Въпреки всички усилия на Зеленски да се освободи от зависимостта от САЩ, Тръмп запазва опасната способност да води личната си вражда, нанасяйки вреди на Украйна“, заключава The Telegraph.

Според изданието решения за прехващачите и за по-широките оръжейни доставки са възможни, но няма да дадат резултат в краткосрочен план.

Източници: unian.net


Украйна
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  • 1 ЗАВИСИМА

    1 0 Отговор
    ОТ ЗАВИСИМ

    03:45 13.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЩОТО УКРАИНЦИТЕ. СА ПЕТРОЛНИ ШЕЙХОВЕ ..
    СА НЕЗАВИСИМИ:)

    03:49 13.10.2026

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